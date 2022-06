# Hay un lugar cerca de aquí

# entre mil flores, para descubrir.

# Un paraíso sin igual. #

"LA ABEJA MAYA"

# Donde hay alguien que te esperará.

# La abeja Maya será

# quien te enseñe este lindo lugar.

# La abeja Maya traerá

# mil historias nuevas solo para ti.

# La abeja Maya traerá

# mil historias nuevas solo para ti. #

"BIENVENIDAS VACACIONES"

# Trabajamos día y noche. # -Uno, dos.

# Todo es trabajo, sin diversión. # -Tres, cuatro.

# Patrullamos las praderas. # -Cinco, seis.

# Así es la vida de las hormigas. #

¿Eh? Siete, ocho.

# Si alguna vez necesitas ayuda. # -Un, dos.

# Podemos ayudarte, claro que sí. # -Tres, cuatro.

¡Alto, soldados! Hola, Maya, ¿ya estás despierta?

Sí, gracias a vosotros. De noche se duerme, ¿sabes?

¡Negativo! De noche se hace lo mismo que de día,

se patrulla. Es nuestra misión.

Las hormigas no nos cansamos nunca.

¿Eh?

Parece que tus soldados necesitan unas vacaciones, coronel.

¿Vacaciones? ¿Qué es eso?

Pues son los días que no se trabaja.

Si las hormigas pudieran tomarse un descanso,

patrullarían mucho mejor.

¿En serio?

Soldados.

¡Soldados!

Mañana a primera hora

nos tomaremos unas vacaciones.

(TODOS) Señor, sí, señor.

Estupendo.

Bien, entonces vuelvo a la cama.

# Trabajamos día y noche. # -Un, dos.

# Todo es trabajo, sin diversión. # -Tres, cuatro.

# Patrullamos las praderas. # -Cinco, seis.

# Así es la vida de las hormigas. # -Siete, ocho.

# Si alguna vez necesitas ayuda. # -Un, dos...

# Vacaciones día y noche. # -Uno, dos.

# Descansar está muy bien. # -Tres, cuatro.

# Y si tú nos necesitas. # -Cinco, seis.

# Lo siento, la vida es dura. # -Siete, ocho.

Hola, coronel. Buenos días, chicos.

Pero coronel, creía que hoy ibais a tomaros

el día de vacaciones. ¡Afirmativo!

Y es lo que estamos haciendo, patrulla vacaciones.

¿Eso qué es? Nuestra marcha es más lenta,

el escuadrón camina a menos velocidad. Vacaciones.

Eh, bueno, en realidad no,

seguís trabajando.

Vaya, ¿entonces cómo vamos a patrullar?

De eso se trata, de no patrullar. Echaos una siesta.

¿Una siesta? Ajá.

Ajá. ¡Cielos!

También podéis dar un paseo sin ninguna prisa.

¡Caminar sin rumbo es relajante!

¿Caminar sin rumbo?

No puedo hacer eso, no me parece nada relajante.

No te asustes, coronel, sé lo que necesitas,

un experto en vacaciones. ¿Eh?

¿Clases de vacaciones? Sí.

El coronel solo trabaja, no se divierte,

necesita aprender a relajarse.

¡Atención!

Uno, dos, tres, cuatro.

Cinco, seis, siete, ocho.

Ya veo, me ocuparé de ello,

pero te lo advierto, tardaré un tiempo.

¡Genial! Yo iré a ver cómo le va a Willy con los soldados.

¡Preséntense!

Colocad las cuatro patas en vuestro pecho

y respirad.

Ahora quedaos tumbados y relajados.

Cerrad los ojos, despejad la mente.

¡Qué! ¿Qué tal la clase de siesta?

Estarán todos dormidos en un minuto.

¿Y Paul? Está con Flip.

Verás, Paul, cuando estás de vacaciones,

solo tienes que dejarte llevar. ¡Hey!

Seguir un camino, sin saber a dónde lleva.

Si sabes a dónde vas, no te caes por sitios

que no llevan a ninguna parte.

Ninguna parte no existe,

siempre hay un sitio maravilloso qué descubrir.

¡Venga, adelante!

Verás a qué me refiero.

Oh...

Menuda siesta. Eres un gran maestro, Willy.

Ay, vaya.

Sin duda hemos recuperado el tiempo perdido.

¿Y ahora qué hacemos? ¿Volvemos a patrullar?

Je, je, no, aún no.

Además de dormir, en vacaciones también se puede preparar

una buena comida relajante.

¡Salto, salto! ¿Qué, Paul,

ya empiezas a relajarte, amigo?

Negativo, caminar sin rumbo es como patrullar para nada.

Es... es... es...

¡Oh!

Precioso, ¿eh?

Sí.

(Música alegre)

Creo que iban en aquella dirección.

Cerca de aquí hay una colmena. Pues eso.

Oh, ñam. -Ñam, ñam.

Eh, hola. -Hola.

Eh... He robado comida, qué raro, ¿no vas a dar la alarma?

No, las hormigas no haremos nada hasta nuevo aviso.

¡Vacaciones, je, je!

¿Sabes qué significa eso?

Que también tendríamos que hacer vacaciones.

No, imbécil.

Venga, vamos a contárselo a Stinger.

¿De vacaciones? ¿Las hormigas?

Hasta nuevo aviso.

No se interpondrán en nuestro camino.

Es el momento perfecto para...

¡Tomarnos unas vacaciones!

(Risas)

¡Pero qué!

¡Mira, mira, mira! -Ja, ja, ja.

¡Cómo me gustan las vacaciones! ¡Oh, coronel!

¡Bienvenido a la fiesta!

¡Sí! -¡Claro!

¡Qué divertido!

En vacaciones puedes dormir y celebrar fiestas.

Y también escuchar cuentos bajo las estrellas.

¡Vamos allá!

La maleta de viaje preparé un día y se me ocurrió esta melodía.

# Todos juntos marcharemos

# para ir a donde sea.

# Como hace el girasol,

# sonriendo siempre al sol.

# Aventuras sin igual,

# que nunca tienen final. #

Ah.

Ay.

Tal como planeamos, no hay hormigas a la vista.

Parece que están de vacaciones o algo así.

¡Están de vacaciones, idiota!

Y por eso vamos a aprovechar para robar en la colmena.

Ah, vale.

¡Alerta roja! ¡Alerta roja!

¡Las avispas van a atacar la colmena!

¡Flip, despierta! ¡Alerta roja!

¡Paul!

¡Paul! ¡Paul!

¡Paul!

¡Se ha ido! ¿Qué van a hacer las hormigas sin él?

¡Ah! -¡Ah!

Tenemos que hacer algo.

¿A dónde puede haber ido Paul?

¿Puede haberse ido a explorar

como en tu canción? Es posible.

# Todos juntos marcharemos

# para ir a donde sea.

# Sonriendo siempre al sol. #

¡Sonriendo siempre al sol! ¡Claro!

Yo iré a contárselo a las abejas.

¡Oh, me encantan los regalos! -¡A mí también!

Oh, fíjate en esto.

Este es para mí.

Oh, cáscaras.

¡Eh, me toca a mí!

Oh, vaya, qué te parece, otra cáscara.

Eh... Coronel, te estaba buscando.

¡Vaya! Ya entiendo lo que me estaba enseñando Flip.

Me tomo seis meses de vacaciones.

No... Ahora no es un buen momento,

las avispas van a robar en la colmena,

tenemos que planear el contraataque.

Lo siento, pero de ahora en adelante

no hay nada que me preocupe, solo caminar hacia adelante,

paseando, ¡sin rumbo!

# La, la, la, la. #

¿Lo has pensado bien?

Las vacaciones son tan geniales

porque sabes que tendrás que volver al trabajo cuando se acaben.

¡Es cierto! De lo contrario se convierten en trabajo.

Paul. Las vacaciones se han acabado.

Vuelve al trabajo. ¿Eh?

Eres una hormiga, no un saltamontes,

y todos cuentan contigo. ¿Eh?

Como decía, es por aquí.

¡Oh! -¡Oh, je, je!

¿Eh?

¡Je, je, je!

¿Eh? ¡Eh, dos!

¡Oh!

¡Nadie traspasa la entrada, nadie!

Os estoy diciendo que las avispas están dentro.

¡Nadie traspasa la entrada, nadie!

¡Alerta roja!

¡Las avispas están dentro!

¡Os lo he dicho, tenemos que hacer algo!

Todos los guardias se han ido

a proteger a las abejas recolectoras.

¿Y qué hacéis aquí?

¡Tío, Stinger se va a poner muy contento!

¡Je, je, je!

¿Eh? -¿Eh?

(TODOS) ¡Ah! -¡Ay!

(Música de acción)

¡Separémonos!

¡Ay!

Je, je, je.

¡Rendíos, avispas malvadas!

¡Quietos, ladrones!

¡Ay! ¡Al ataque! ¡Ay!

¡Ay!

Ja, ja, ja. -Ellos se lo han buscado.

Sí, pero ahora tenemos menos cosas.

Aún tenemos la más importante.

Je, je, je.

(AMBOS) Je, je, je.

¿Eh? -¡Soldados, atacad!

¡Ay, ay!

¡Ay, ay!

¡Por el coronel!

¡Hip, hip! (TODOS) ¡Hurra!

¡Hip, hip! (TODOS) ¡Hurra!

Soldados, habéis luchado muy bien.

A partir de ahora decreto un día de vacaciones al mes.

¡Hurra! -Descansar es bueno para trabajar.

Casi lo conseguimos, jefe.

Y yo incluso comí un poco de miel.

¡Ah! ¡Imbécil glotón!

¡Fuera de mi vista! ¡Ah!

¡Mis vacaciones serán que os larguéis!

Cálmate, cálmate, jefe.

¡Ay!

¿Te has hecho pupa? -Vaya...