El amor secreto de Lara

# Hay un lugar cerca de aquí

# entre mil flores para descubrir,

# un paraíso sin igual

# donde hay alguien que te esperará.

# La abeja Maya

# será quien te enseñe # este lindo lugar.

# La abeja Maya

# traerá mil historias nuevas # solo para ti.

# La abeja Maya

# traerá mil historias nuevas # solo para ti. #

(SE ESFUERZA)

(SE ESFUERZA)

-Hola, Shelby, soy yo.

-¡Oh, no!

-Seguro que quieres parar un rato y charlar.

-No quiero, he quedado con los demás para jugar al rugsemilla

y no me apetece en absoluto escuchar tus historias.

-No sabes lo que te pierdes.

(Música)

-Rápido rápido, rápido, llego tarde.

-Hola, Max.

-¡Lara!

-Tengo una superidea para un juego al que podríamos jugar juntos,

podríamos hablar durante horas de mí.

-Es tentador, pero he quedado con los demás

para jugar un partido de rugsemilla.

-¿Prefieres ir a jugar que saber sobre mí?

-Sí. -Pero si es muy interesante.

(GIME)

(Música)

Vamos, Willy, date prisa.

Ya voy, ya voy, tampoco vamos a hacer algo muy novedoso.

Ya, pero los demás nos están esperando.

Hola, si me estáis buscando, estoy justo aquí.

Hola, Lara.

¿Queréis charlar? Sé un montón de cosas interesantes de las que hablar.

Sí, ya las sabemos: "Lara es esto", bla, bla, bla, "Lara es aquello",

bla, bla, bla, bla, bla.

Eso no es cierto, también hablo de los demás,

como de los que me admiran, de los que me tienen envidia

y de los que se mueren por hablar conmigo.

Perdona, Lara, pero tenemos prisa.

¡Y no nos interesan tus historias!

¿Ah?

Mm.

(Música)

¡Willy, placa a Barry!

Hola, soy yo.

Tengo que contaros una cosa increíble.

-¡Sí, sí!

-Lo creáis o no, desde hace unos días he estado recibiendo cartas.

¿Y qué? Son cartas de amor.

-¿Eh? ¿Tienes un admirador?

Tengo curiosidad por saber quién podría ser.

-La verdad, chicos, es que eso es lo extraño

porque todas son cartas anónimas. -¿En serio?

-¿No sabes quién te las escribe?

-Exacto, no me he atrevido a contároslo antes.

El cartero me ha traído otra esta mañana.

Me estoy empezando a sentir incómoda

y claro, me pregunto quién podría adorarme tanto.

-Sí, sí que es extraño. (RÍEN)

¿Puedo echarles un vistazo?

Son cartas privadas, pero si tan interesada estás...

¿Y bien?

"Lara, estoy loco por ti y tus finos y delicados élitros

también me encantan".

(TODOS) Oh. -Caramba, eso es muy romántico.

"Oh, Lara, preciosa mariquita. Me encantan tus preciosos ojos".

Vaya, qué pasión.

"Me encanta tu aura, Lara, me muero de ganas de verte,

amada mía".

Está bien escrito, ¿verdad?

Sí, es muy bonito, pero ¿quién lo habrá escrito?

No lo sé. Es mi admirador secreto.

Bueno, no es ningún secreto que tendré problemas

si no vuelvo a la colmena. Es cierto, te acompaño, Willy.

Bueno, si insistís, os acompañaré un trozo del camino

y mientras podemos seguir hablando de mi admirador secreto.

Oh... Si quieres...

Y pensar que está en algún lugar de la pradera...

Me imagino al pobre insecto solo, pensando desesperadamente en mí

día y noche, pero ¿no os dais cuenta?

Menudo sufrimiento. Tengo que hablar con él

y decirle que es normal amar a alguien tan fabuloso como yo.

Estoy muy emocionada.

(GRUÑE)

No me gusta verte tan triste, Lara.

¿Sabes qué? Voy a preguntar por ahí a ver si descubro

quién te está escribiendo estas cartas.

¿Qué? ¿Una investigación? Genial, algo nuevo.

Un momento, esto es un poco delicado. Es decir, para mi admirador secreto,

porque quizá no quiere que nadie sepa quién es.

Puede ser que sea muy tímido. Si descubrimos quién es

quizás se atreva a declararte su amor abiertamente.

Eh... Sí, me parece bien.

¿Me dejas unas cuantas cartas? Bien, si las quieres...

Nos ayudarán en la investigación.

En cuanto sepamos algo te informaremos.

Empezaremos mañana por la mañana. Eh... De acuerdo.

(Música tranquila)

Hola, Willy. ¿Preparado para ir a investigar?

Sí. ¿Por dónde empezamos?

Interrogaremos a los posibles admiradores de Lara.

Max, Barry, Shelby y Ben.

¿Y yo? ¿No podría ser un posible admirador?

Pues no. Tú cometes faltas de ortografía

y en las cartas no hay faltas. Vamos, no te lo tomes mal.

De todos modos, no es tu letra, Willy.

Oh...

Investigamos para descubrir quién es el admirador secreto de Lara.

Ya, bueno, pues yo no soy. Hemos venido a averiguarlo.

Dime, ¿sabes escribir? Por supuesto que sí. Mirad.

¿Sabes escribir con letra más pequeña?

Pero si esa es superpequeña...

Confirmado. No eres el admirador secreto.

No es ninguna sorpresa.

Bueno, ya hemos descartado a Max y a Shelby también

porque no tiene brazos.

Eso nos deja a Barry y a Ben. A mí me parece que es Barry.

¿En serio? ¿Por qué?

Porque es de los que escribiría una carta.

Además, sabe muchas palabras difíciles, como excéntrico

o escándalo.

Pero ¿crees que podría estar enamorado de Lara?

¿Lara? Sí. ¿Te gusta?

¿Sabéis lo que opino de la fruta que no está podrida, excéntricos?

Eh... ¿No la soportas?

Exactamente. Y aún soporto mucho menos a Lara.

O sea que entonces ¿no querrías mandarle cartas de amor?

¿Te has vuelto loco?

Muy bien, te creemos, no hace falta armar un escándalo al respecto.

"Loco por ti y tus finos y delicados élitros

también me encantan". "También me encantan". Toma.

Genial. Vamos a comprobarlo.

Oh, es el mismo tipo de letra, ¿no?

O sea que el admirador secreto podría ser Ben.

No, porque... Huele esto.

¡Puaj! Huele a estiércol.

¿Cómo que "puaj"? Será que huele bien como el estiércol.

En cambio, las cartas de Lara no huelen.

Ben, tú no eres el admirador secreto de Lara.

Por supuesto que no. Yo solo tengo un amor.

¿Verdad, bolita mía?

Bueno, el admirador secreto de Lara no es ninguno de nuestros amigos.

No, pero sabemos que escribe muy bien

y le gusta utilizar pétalos de rosa para sus cartas.

¡Utiliza pétalos de rosa! Claro, Willy, eres el mejor.

¿En serio? ¡Eh!

Ay... ¿vamos a estar aquí mucho tiempo?

Pues el tiempo que tarde el admirador secreto

en venir a coger algunos pétalos.

(Ululatos)

(RONCA)

Oh, Willy, rápido, despierta. Allí, mira.

(Música tensión)

Oh, ¡el admirador secreto! Deprisa, se nos va a escapar.

Willy, no.

¡Lo tengo! Ay... Oh, no.

Eso no es ser discreto precisamente.

Maya, lo siento. ¿Estás enfadada?

No, pero ahora el admirador secreto de Lara sospechará de nosotros

y eso nos perjudica.

Tienes razón y además puede que hasta deje de enviar las cartas.

Claro, el cartero. Willy, eres un genio.

¿Ah, sí?

Pues sí. No habíamos pensado en él y está claro que habrá visto

a quien haya escrito las cartas.

Mañana iremos a la colonia de hormigas.

Buenos días, chicos.

Hola, Maya. -Hola, Willy.

Nos gustaría hablar con el cartero.

¿Paco Joe? ¿Acaso tenéis que entregarle una carta?

-Recibiréis la respuesta después de dos lunas.

¿Qué? Pero eso es absurdo, chicos. Si le di una carta a Paco Joe,

antes tengo que dársela.

Lo siento, pero si quieres poner una queja

debes enviarla por correo.

-Y Paco Joe se encargará de mandársela a él mismo.

-Hola, chicos. Voy a hacer la ronda.

Paco Joe, justo a tiempo.

Últimamente Lara está recibiendo muchas cartas.

¿Te acuerdas de quién te las entregó?

Sí, nadie. (AMBOS) ¿Qué?

-No le he entregado ninguna carta desde que tengo este trabajo

y empecé antes de la gran crisis del 29, cuando el coronel

comía ciruelas. (LAS HORMIGAS RÍEN)

Pero si nadie le ha estado mandando cartas a Lara,

¿cómo puede haberlas recibido? Buena pregunta, no lo sé.

-Quizá hizo lo mismo que hace Arnie, nadie le escribe,

así que lo hace él mismo.

Exacto, me preguntaba quién me escribía esas cartas con insultos.

-Oh, encantadora Lara, la reina de las mariquitas.

Mm... Eres el insecto más bonito que he visto nunca.

(RÍE) Eres el insecto más bonito que he visto nunca.

Es increíble. Todas aquellas cartas las escribió Lara.

Y solo para ser el centro de atención.

Está enamorada de ella misma. Se lo contaré a todos.

Así aprenderá.

Espera, no le ha hecho daño a nadie con esas cartas.

Tengo una idea mejor para que deje de hacerlo.

Solo necesito que me ayudes a conseguir un pétalo de rosa.

(Música)

¿Estáis todos preparados? ¿Puedo lanzarla?

Un momento, esperaremos a Lara.

Hola, ya he llegado. ¿Puede que quisieras verme, Maya?

Sí. Quería hablar contigo de tu admirador secreto.

(TODOS) Ah...

Sí, lo siento mucho. Sigo sin saber quién es.

(TODOS) Oh...

-Eso es genial... Quiero decir, que es una pena.

Por otro lado, por casualidad, encontré otra carta de amor

en la pradera y va dirigida a ti.

Oh... ¿En serio?

Te la voy a leer.

"Lara, como no he recibido ninguna respuesta,

renunció a la idea de que me quieras, por lo tanto,

esta es mi última carta, pero siempre serás el amor

de mi vida".

Uf, ah... Bueno, estoy encantada de que por fin todo esto

haya terminado.

-Bien, genial. Entonces ahora ya podemos ir a jugar.

-Gracias, Maya. ¿Vienes a jugar tú también, Lara?

Venga, chicos.

Bueno, ¿por qué no?

Me pongo muy guapa cuando juego a rugsemilla. Pasádmela.

A mí, a mí, a mí, a mí...