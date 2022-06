La adivina

(Música)

# Hay un lugar cerca de aquí

# entre mil flores para descubrir,

# un paraíso sin igual

# donde hay alguien que te esperará.

# La abeja Maya

# será quien te enseñe # este lindo lugar.

# La abeja Maya

# traerá mil historias nuevas # solo para ti.

# La abeja Maya

# traerá mil historias nuevas # solo para ti. #

(Música)

Nadie me pasa la pelota, estoy listo para cogerla.

Cógela.

Cógela, Willy.

¡Yuju! ¡Punto!

¡Sí, genial!

Menuda sorpresa. Vosotros sois tres y nosotros dos, no es justo.

-Perdonadme, chicos. Llego tarde.

-Sí, ya me he dado cuenta.

-Bueno, tengo una muy buena razón:

he descubierto algo increíble sobre Lara.

(TODOS) ¿Y qué es?

-Tiene un don especial.

-¿Qué? -¿Qué?

-Sí, además de predecir el tiempo,

también puede predecir el futuro, os lo juro.

Eso son tonterías. Nadie puede predecir el futuro.

¡Sí, Lara puede!

Para ser más concreto, esta mañana, y por una bola de polen,

me dijo que un acontecimiento fantástico me alegraría mucho el día.

-Muy bien, ¿y qué era?

-Pues justo después de eso, me he encontrado...

¡Una enorme hoja de lechuga en el camino!

Increíble, ¿verdad?

¡Vaya, es genial!

¡Eh! ¿Y si vamos a ver a Lara para que también nos prediga el futuro?

Buena idea, acabaremos el partido por la tarde.

¡Uhm!

(Música)

Shelby, ¿falta mucho para llegar? Me duelen los pies.

-Tranquilo, ya casi hemos llegado.

¿No le llevas una bola de polen, Maya?

No, no me creo que pueda predecir el futuro.

Entonces, ¿por qué vienes? Solo para ver qué pasa.

¡Ya hemos llegado! Allí está.

¡Hola, Lara! -Quietos ahí.

No digáis nada.

Habéis venido para saber cosas de vuestro futuro, ¿verdad?

-¡Vaya, es sorprendente!

-Sí, ya os lo he dicho. Tonterías.

Se ha dado cuenta de que todos lleváis bolas de polen en la mano,

eso es todo. ¿Estáis preparados?

-Lara, hoy he venido con mis amigos, ¿te parece bien?

-Por supuesto que sí.

El don que tengo es tan maravilloso

que sería una pena aprovecharlo solo yo.

Venga, poneos en fila ahí

y os predeciré el futuro a cada uno por turnos.

-Muy bien, chicos, en fila.

-Veo... Veo...

Veo cosas maravillosas, Barry.

No tengas miedo de empezar grandes proyectos.

-¡Sí!

-Veo... Veo...

Veo que tu día será favorable para excavar algunos túneles.

-¡Eso es genial!

-Veo... Veo...

Veo que vas a tener un nuevo amor inolvidable.

-¡Yupi!

-Veo... Veo...

Veo que te vas a sentir satisfecho.

¡Increíble!

Ahora te toca a ti, Maya. No, muchas gracias,

no necesito predicciones sobre mi futuro.

Muy bien, tú te lo pierdes.

¡Maya, espérame!

(Música)

¡Madre mía, no puedo esperar!

Quiero saber qué me va a hacer sentir satisfecho.

Esas predicciones son tonterías.

¿Es que no has oído las cosas que ha dicho, Willy?

¿Qué quieres decir?

Es muy sencillo, ¿no te has dado cuenta de que Lara

os ha dicho justo lo que queríais oír?

¿Es que no lo ves?

¡Eso no es cierto!

Dices eso porque le tienes envidia, estás siendo muy grosera.

¡Eh, no te vayas! ¿Nos veremos esta tarde?

No, estaré ocupado, voy a hacer una siesta.

¿No te acuerdas de que tenemos que acabar el partido?

Sí, supongo que sí.

Claro, ya os dije que tenía un don.

¡Hola a todos!

¿Qué? ¿Vamos a terminar de jugar el partido?

¿Sabes qué, Maya? Es increíble.

Todo lo que ha predicho Lara se ha cumplido.

¿En serio? ¡Oh, sí!

Tenía razón, empecé un gran proyecto.

Me comí una pera entera podrida yo solito.

-Y yo conseguí excavar un túnel enorme, como predijo Lara.

-Y yo hice esta bolita monísima,

y ahora estamos superenamorados. Adoro a mi bolita.

Y yo me siento muy satisfecho,

¡acabo de hacer una siesta larguísima!

¿Qué tienes que decir, señorita No Creo en las Predicciones de Lara?

Eso lo podría haber predicho yo,

es fácil porque os conoce a todos muy bien.

Barry tiene grandes proyectos, Max excava túneles, Ben adora sus bolas

y tú siempre estás haciendo siestas largas, Willy.

Tonterías. -Lara predice el futuro.

Os dice lo que queréis escuchar.

Escuchadme todos, Maya le tiene envidia, eso es todo.

(GRUÑEN)

Ya he oído suficiente. Estoy harta de dar explicaciones.

Venga, vamos todos a ver a Lara.

(Música)

¿Lara? ¡Oh! Maya.

¿Por fin te has dado cuenta de que tengo un don maravilloso?

En absoluto, ¡uhm!

Escucha, he venido a decirte lo que opino de ti

y de tus predicciones maravillosas.

¿Ves eso? Lo único que te importa es conseguir bolas de polen.

¡Eso no es cierto! Puedo predecir el futuro.

Y ahora, tengo una predicción para ti, pequeña Maya.

Veo... Veo...

Veo que tienes que ir con cuidado

o acabarás perdiendo a todos tus amigos.

(TODOS) ¡Oh! ¿En serio?

Sí.

Y también veo que el próximo partido de rugsemilla

va a salir mal por culpa de Maya.

Ya sé lo que estás haciendo, quieres que tu predicción se cumpla.

Muy bien, amigos, id a jugar el partido sin mí.

¡Eh, Maya! ¿Qué, Lara?

Me debes una bola de polen.

No te la debo, yo no te he pedido tus predicciones, ¿vale?

(Música)

¡Vamos, Ben, vamos! -¡Corre, no pares!

-Venga, Ben, pasa la pelota. Ben, la pelota, ¡Ben!

Estoy aquí, pásamela.

Genial, voy a... -Estoy aquí.

La pelota, pásamela.

Estaba justo aquí.

¡Punto, punto!

¿Qué te pasa, Ben? ¿Por qué no me has pasado la pelota?

Lara dijo que el partido saldría mal por tu culpa,

por eso no te la he pasado.

-Sí, Ben tiene razón.

¡Ah! Lara no tendría que decidir quién juega o no.

¿Por qué le hacéis caso?

Maya, déjame recordarte

que nada de esto habría pasado si no tuvieras envidia

de sus poderes increíbles y maravillosos,

que no se te olvide.

¿Qué? Yo no le tengo envidia, Lara os ha estado mintiendo a todos,

¿es que no lo veis?

(TODOS) ¿Qué?

También predijo tu futuro.

Dios mío, no entiendo cómo podéis creerla.

Por lo que a mí respecta, no tiene ningún don especial.

¿Recuerdas que dijo que te quedarías sin amigos?

Pues es justo lo que está a punto de pasar.

-Como puedes ver, acertó en lo que dijo.

Esto no puede estar pasando.

Venga, chicos, vamos a empezar el partido otra vez.

Si nos disculpas, Maya, ahora mismo tenemos que jugar un gran partido.

(Música)

Esto es horrible.

¿Desde cuándo Lara decide quién juega un partido o no?

No me lo puedo creer.

¡Oh, ya lo sé!

Tengo una idea.

¡Hola, Lara! ¡Has vuelto!

Sí, y quiero pedirte perdón. Muy bien.

Todas tus predicciones se cumplieron, estoy impresionada,

tienes un don extraordinario, en serio.

Gracias. Me alegro de que por fin te hayas dado cuenta de lo que tengo.

Te he traído una bola de polen para que me predigas el futuro,

tengo muchas ganas de saber qué es lo que me va a pasar. Toma.

¡Gracias! Muy bien.

Veo... Veo...

Veo que hoy vas a tener un día lleno de acontecimientos.

¿Lleno de acontecimientos?

Eso es muy interesante.

¿A ver qué pasa? Gracias, Lara. De nada.

¡Sigue tus instintos!

(Música)

Estoy muy cansado.

-Ha sido un gran partido de rugsemilla.

¡Hola, amigos!

Lara ha visto mi futuro.

¿En serio? Así es.

Sí, y se le da muy bien. ¿Ah, sí?

Acabo de hablar con ella.

Es increíble, me ha dicho que va a haber un gran cambio en mi vida,

y sé lo que es. (TODOS) ¿Lo sabes?

Sí, he tenido un día lleno de acontecimientos,

y he decidido irme de la pradera para siempre.

Ese es el gran cambio.

(TODOS) ¿Qué? -¿Es una broma?

-No puedes irte, seguro que se ha equivocado.

No, no, no, no,

ya sabéis que sus predicciones siempre se cumplen.

Me voy a preparar la maleta,

nos vemos en casa de Lara para despedirnos. ¡Hasta luego!

¡Oh!

(Música)

Muy bien, amigos.

Es la hora.

Pero, Maya, no puedes irte, no puedes dejarnos.

(TODOS) No puedes dejarnos, por favor, no te vayas.

La predicción de Lara se está cumpliendo.

Tengo que seguir mis instintos.

Adiós, amigos, nunca os olvidaré.

(Música triste)

¡Maya, espera!

¡Vuelve! ¿Qué pasa?

¿Tienes otra predicción para mí?

Eh... Bueno, no... no es eso.

De hecho, tienes razón, no puedo predecir el futuro.

(EXCLAMAN)

Solo puedo predecir el tiempo, nada más.

¿Y por qué nos has mentido?

Quería que todos estuvierais interesados en mí

y me dierais bolas de polen,

pero no quería que Maya se fuera de la pradera.

-Tenía razón desde el principio. Así es.

O sea, ¿que, en realidad, no te ibas a ninguna parte?

No.

Utilicé la predicción de Lara y os hice creer a todos que me iba.

Lo siento muchísimo, no sé lo que me ha pasado.

Coged las bolas de polen, no me las merezco.

(LLORA) Lara, espera.

¿Por qué no vienes a jugar con nosotros?

Bueno, si a todos les parece bien, claro.

Sí, me encantaría.

Bueno, se ha disculpado. Aceptamos tus disculpas.

-Ahora seremos siete, pero Max, en realidad, no cuenta.

-¿Qué? ¿Por qué has dicho eso? (RÍEN)

-Gracias a todos.

¿Sabéis? Acabo de tener una visión sobre el futuro.

(TODOS) ¿En serio?

Veo que todos nos lo vamos a pasar superbién.

(RÍEN)