No, no.

¡Oh! ¿Eso es para mí?

-Estuve toda la tarde para elegirlo.

Espero que te guste. -Me encantan los regalos.

Pero ¿es una joya?

Te habrá costado mucho, ¿verdad?

-Bueno, un poco.

Pero por ti hago lo que sea.

-¡Oh, es precioso! ¡Me encanta!

-¿Cómo va la vida de soltero?

¿Quieres pasarte más tarde? Tengo el nuevo "Survival Japanese".

-Estoy ocupado. -Déjame adivinar, ¿con Sofía?

No, en serio, ¿al final te has decidido?

-La he invitado al parque.

Una cosa ecológica, "green".

-Guau, qué buena idea.

Tienes que enseñarme cómo lo haces.

Podrías darme clases de cómo impresionar.

Tengo que hablar contigo. "Namasté".

Hace rato he visto a Hugo regalándole a una chica

el mismo anillo que me regalaste a mí.

Extraño, ¿no? ¿Cómo se explica?

Pero ¿estás totalmente segura de que era igual?

Quizás era parecido.

No, la misma caja, el mismo anillo, la misma forma de pez...

Demasiada coincidencia, ¿no?

Sí, de hecho, no sé cómo puede...

Si no lo sabes, ¿por qué te has puesto tan pálido?

Vamos, dime qué está pasando.

Es algo un poco complicado.

A lo mejor puedo ayudarte a que sea más simple.

Vale, debería habértelo contado mucho antes.

Hace unos días, me robaron.

¿Qué?

¿Por qué no me lo has dicho?

Pero si no me hablas desde hace semanas.

He intentado acercarme, pero era imposible hablar contigo.

Solo te dije que era demasiado.

Pero bueno, ¿cómo es que te han robado?

¿Te han hecho daño?

No, no, solo un rasguño.

¿Has ido al médico?

No se lo he dicho a nadie.

Y no es la primera vez que pasa.

¿A qué te refieres?

También me pasó hace unos meses, cerca de mi casa.

Me quitaron la mochila, el reloj, la ropa...

Todo.

Por eso siempre estabas nervioso y mirabas hacia atrás.

¿Y en todo este tiempo no has dicho nada?

Por vergüenza.

(SUSPIRA) Lo siento, Jacopo.

¿Ha sido Hugo?

No lo sé, eran tres tipos encapuchados.

Pero me devolvieron las cosas.

Reaparecieron un tiempo después en mi taquilla,

pusieron algo en mi cuaderno.

Claro, ha sido Hugo, con los idiotas de sus amigos.

Lo hacen para asustarte.

Pero no tienes que avergonzarte, tienes que denunciarlos.

Venga, vamos al director. No tengo ninguna prueba.

Con el anillo es suficiente.

No puedes dejar que ese idiota te haga esto.

¿Y si no es él?

Claro que es él.

Quizá se lo haga a algún otro, a alguien más débil,

que no tenga las espaldas cubiertas.

(SUSPIRA) No sé cómo puedes aguantar esto.

Yo lo diría todo.

No puedo ponerme en tu lugar.

Pero sé que harás lo que tengas que hacer.

Solo que no me gusta verte así.

¿Cómo sabías que este es

mi lugar favorito de todo el universo?

Magia india.

No, no es difícil.

Es verde, está lleno de cosas bonitas,

con colores, diferentes...

Como tú.

He traído tus samosas favoritas.

¿Qué pasa?

¿Estoy despierta?

Todo me parece demasiado perfecto para ser verdad.

(RÍE)

La naturaleza siempre me pone de buen humor.

Es verdad, lo he descubierto contigo.

Me has enseñado a sonreír. ¿Lo sabes?

¿Porque antes no sonreías?

Sí, pero mucho menos.

Ella es una chica fantástica,

pero es mucho más seria y perfeccionista.

Un poco como yo antes de conocerte.

Vaya, lo sabía,

te llevo por el mal camino.

Ahora, por mi culpa, eres menos serio.

¡No!

Gracias a ti he aprendido

que ser "easy" y tranquilo es genial.

Eh...

Me haces ver la vida de colores.

Y me has enseñado a ver el lado divertido de las cosas

y que me gusten los insectos. No...

Lo estabas haciendo muy bien.

Los insectos son bonitos,

pero no he conseguido perdonar al abejorro que me picó

cuando estaba a punto de dar mi primer beso.

Esperemos que no haya más abejorros por aquí.

(Música)

¿Quieres que te traiga un vaso de agua?

¿Qué intentas? ¿Envenenarme?

No.

Solo quería darte un consejo.

En la combinación loops, toe loop, toe loop,

el peso del hombro izquierdo... Te voy a dar un consejo: lárgate.

Mira, yo solo quería echarte una mano.

-Vaya, vaya, quién anda por aquí,

el principito.

¿A dónde vas tan solito?

-A casa.

-Claro, vas a casita, donde te espera mamá, ¿verdad?

Yo tengo una cita con una tía buena.

¿Sabes? Ayer le regalé un anillo y la tengo a mis pies.

Vaya, qué tarde.

Mejor no hacerla esperar.

-Fuiste tú. -¿El qué?

-Me robaste el reloj y mi anillo, fuiste tú, ¿verdad?

-Ah, te refieres a esto.

Bonito, ¿verdad?

Esto me lo han regalado mis padres, por lo bueno que soy, obviamente.

Mira qué elegante.

Está personalizado, ¿eh?

-Son mis iniciales, J.A.

-Creo que no nos entendemos.

No te conviene hacerte el niño bueno conmigo.

Mejor que tengas cuidado.

Y que vigiles tu espalda. -Déjame en paz.

-Y si no, ¿qué haces?

¿Llamas a tu mamá?

¿Eh?

-(TOCA LA PUERTA) ¿Sí?

Hay un chico que quiere verte.

¿Quién es?

Un chico muy mono con el pelo despeinado y con la mirada así.

Me parece que se llama Luca. Vale, un minuto.

Ya.

Pasa.

-Hola. Hola.

Quería disculparme por haber desaparecido sin dar explicaciones.

Tranquilo, ya es descubierto el porqué.

¿Tú también has pensado en nosotros?

¿Nosotros dos o nosotros tres? ¿Nosotros tres?

Te vi salir de un sitio en el centro.

Estabas abrazando a una chica.

¿Elena?

Hacemos el voluntariado juntos.

Nos habrás visto cuando me ha dicho lo de la beca en Nueva York.

Le estaba dando la enhorabuena.

¿Voluntariado?

Sí, voy tres veces por semana.

Me da energía para seguir con el resto.

Lo siento. Nadie lo sabe.

Pero yo no soy nadie.

Tienes que decirme estas cosas, son importantes.

Lo siento.

Había entendido otra cosa.

¿Por eso no te has presentado al ensayo?

¿Y tú?

¿Por qué desapareciste?

Saliste huyendo de mi casa, no contestabas a mis mensajes.

Incluso te largaste cuando me viste en la fiesta.

Cuando me siento incómodo, escapo.

Prefiero estar solo.

Me he equivocado.

¿Te sientes mal conmigo?

Marta, mi mundo es muy diferente al tuyo.

Cuando pienso en mis amigos, en el trabajo,

en el taller de bicis,

parece que venimos de dos planetas muy lejanos.

Has venido a decirme...

He venido a disculparme

para decirte que aunque vengas de Saturno, para mí eres importante.

También he venido a decirte otra cosa.

No sé si puedo digerir otra sorpresa.

Pues, tengo una propuesta.

Vale.

¿Te gustaría que cantáramos juntos?

¿Tú y yo?

¿Juntos en el escenario?

Hace tiempo que lo pienso, incluso he escrito una canción.

¿Te gustaría escucharla? Claro.

(Música)

Entonces, ¿te gusta?

¡Es muy bonita!

De hecho, parece que hecha para nosotros,

tiene mucho color, mucha emoción.

¿Sabes qué podríamos hacer a nivel rítmico?

Podríamos ponerle alguna base. Jacopo es un buen DJ.

Podría echarnos una mano. Claro, esta canción es nuestra.

Tenemos que construirla juntos.

(Música)

-Hey, hola. ¡Hola!

Gracias por haber venido tan rápido.

No es nada. Estoy intrigado. Cuéntame todo.

Vale. La cosa es que va a venir un cazatalentos al Mosquito.

Y será un evento importantísimo.

Sí, estoy seguro de que irá muy bien.

En realidad, tú también tienes algo que ver.

¿A qué te refieres?

Mira, Luca y yo vamos a llevar una canción que ha escrito él.

Esta muy guay, pero le falta algo, ¿vale?

Algo que un buen DJ podría darle.

No, espera. ¿No estarás pensando en...?

¿Por qué no?

No lo sé, me encanta hacer de DJ, pero no soy músico.

Para mí, es un hobby. Da igual. No veo el problema.

Divirtiéndose se hacen las cosas mejor.

Mira, la tengo aquí. Vale.

Está aquí dentro, ¿te apuntas?

Sí, está bien. Me pongo con ello hoy.

Gracias, fantástico.

Te advierto que tenemos que echar abajo el Mosquito con los aplausos.

Por supuesto. Genial.

Yo también tengo que pedirte un favor.

Dispara.

Eres la única a la que Eva le hace caso.

Tengo mis dudas.

Eva no escucha a nadie. Es muy cabezota.

Sí, me he dado cuenta.

Uhm... He hecho todo lo posible para convencerla de que me importa.

Lo sé.

Y se me ha ocurrido una idea para reconquistarla,

pero necesito tu ayuda.

Vale.

(Música)

¡Sorpresa!

Chicas, si queremos que las "Blades" se hagan famosas, no, esta para ti,

tenemos que darnos a conocer con más videos.

Pero, ¿has llamado también a Georgia?

Debería, pero hubiese puesto mala cara

y no queremos eso porque hoy queremos armonía.

El tema de nuestro próximo vídeo es glamour.

Ah...

Algo me dice que la cita con Hari ha ido bien.

Bien, eh.

Todavía estoy volando. (RÍE)

Enseguida os lo cuento, pero ahora vamos a hacer el vídeo.

Tú, la primera.

Fuera, fuera.

Ahora, debes decirme de qué color es el amor para ti.

Uhm... ¿Gris ratón?

El color de cuando estás a la espera.

Sofi, yo paso.

Quizá si no tuvieras la cabeza tan dura...

Vamos, chicas, un poco de concentración.

A ver, empiezo yo. Laura, grábame.

Para mí, el amor es verde.

(RÍE) Como la hierba,

como las plantas y como los bosques que nos permiten respirar.

(Aplausos)

-¿A quién le toca? Ahora yo.

(ACLARA LA VOZ) Eh...

Para mí, el amor es negro.

Negro como las notas que bailan en un pentagrama.

Ah... Alguien más tiene buenas noticias.

-(RÍEN)

-Debes decirme de qué color es el amor para ti,

Uhm... ¿gris ratón?

El color de cuando estás a la espera.

Sofi, yo paso".

(Música)

-Hola, Marta. Hola, Eva. Tengo que hablar con vosotras.

Jacopo ha dicho que nos ayudará.

Estaba flipando.

Es muy fan tuyo, como para no serlo.

Venga, ya, pelota. (RÍE)

Me ha pedido ayuda con Eva.

Son muy diferentes, pero creo que hacen buena pareja.

Como nosotros. No, la nuestra es mejor.

Empieza a hacer frío y no voy muy abrigada.

¿Y si nos tomamos un té en tu casa? ¿En serio?

En mi casa hay mucha gente,

te van a hacer un interrogatorio.

Te sentirás como en el mercado en hora punta.

Me encanta el mercado.

Lo digo en serio, me gustaría conocer a tu familia.

Tú ya has estado en mi casa.

Sí, pero solo he conocido a la asistenta.

Porque mi madre estaba fuera

sino me hubiera gustado que os conocierais.

A Lina le has caído muy bien, ¿de qué te quejas?

A ver, no me quejo, prefiero seguir así.

Es que cuando se meten las familias de por medio, se estropea todo.

Vale, nada de té.

¿Nos pedimos un chocolate en el bar?

Sí. Vale.

Qué fastidio.

Vaya...

Es Georgia.

Espero que haya un buen motivo.

No quiero perder el tiempo contigo.

Os he llamado para disculparme.

¿Otra vez con el cuento que no has sido tú sino tu madre?

No. Bueno, un poco sí,

pero hay otra cosa que no os he dicho.

Fui yo quien borró el mensaje de la invitación

a la fiesta de Jacopo. ¿Qué hiciste qué?

El teléfono estaba en el vestuario y yo...

Eres una idiota.

Sí, sí, vale, es verdad.

Quería vengarme.

después de la historia del escándalo,

intenté explicaros todo y vosotras no quisisteis escucharme

y lo entiendo, de verdad.

Sé que fui una idiota, ¿vale?

Pero,

toda mi vida ha sido siempre una carrera.

Quería conseguirlo, quería...

Quería ser la primera, pero luego llegaste tú, Eva.

Y entonces empezasteis a tomarla conmigo.

Me excluisteis y yo...

Bueno, ya sabes. No, no sabemos nada.

Estaba celosa, ¿vale?

De la amistad que tenéis

y después descubrí que era la única persona

a la que no invitaron a la fiesta y borré el SMS de Jacopo.

Perdí la cabeza, no sé qué me pasó, pero sé que me he equivocado.

Tenéis derecho a odiarme, ¿vale?

Lo entiendo, de verdad, pero quería que supierais la verdad,

lo del mensaje que es culpa mía.

Míralo por el lado bueno. ¿Por qué?

¿Porque no la he estrangulado?

No, Jacopo no te ha mentido con lo del mensaje, cabezota.

Pobrecito.

Me había invitado a la fiesta.

Qué tonta he sido.

Adelante.

-Buenos días. -¿En qué puedo ayudarte?

-Genial, Jacopo.

-Ni siquiera se ha fijado en mí.

He cantado bien hoy porque estabas conmigo en el escenario.

Así no, más impulso en los saltos.

Es inútil, no lo voy a conseguir.

Eva, ¿quieres realizar tus sueños sí o no?

¿Has pisado alguna vez el hielo?

Jacopo, ¿qué estás haciendo?

Siento no haber venido a la competición.

-Estoy muy nervioso.