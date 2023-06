Una segunda oportunidad

¡Era el alcalde!

Quiere conocerme para darme un premio por el evento.

Sofi, es fantástico.

¿Una mancha? ¿No me has visto?

Oye, no puedes evitarme siempre.

No veo por qué no.

¿No crees que te pasaste?

¿Estás conmigo o con ella?

Estoy con lo que es mejor para mis amigas.

Gírate con cuidado.

Haz una foto, ¡rápido!

Eva entrenaba con una de tus canciones,

¿se la compusiste?

Eso hacen los amigos.

Quizá lo mejor sea estar sola.

Ya estás sola.

(Música)

Primero Sofía, ¿vale?,

luego Luca.

Mi amiga de toda la vida y mi novio están de parte de ella.

¿Te parece justo?

A mí no. Aunque yo lo haya perdido todo. Los demás no lo entienden.

Me dicen: "da igual", "fue culpa del destino", "lucha".

No es tan fácil.

Me gustaría verlos en mi lugar.

¿Sabes una cosa?

Son tonterías.

Al final estoy sola.

Y... ¿por qué me estás diciendo esto a mí?

Bueno, estás aquí,

y eres el único que quiere hablar conmigo.

(RÍE)

Te lo agradezco.

Pero no creo que sea muy útil.

¿Por qué?

Bueno, quizá deberías hablarlo con Eva.

¿No crees? Ni de coña.

No serviría de nada.

¿Por qué?

Es con ella con quien tienes un problema.

A lo mejor, hablar puede cambiar algo.

Quejarse, desde luego no.

(Música)

Por fin te encuentro.

Debo decirte algo.

Dime.

No sé como decírtelo, no te va a gustar.

Vamos, Sofi, ve al grano.

Espera, te lo enseño.

Yo no puedo.

Mira.

Grave.

Pero ¿cómo se te ha ocurrido eso?

¿Quién se tatúa un escarabajo en el pie?

Pero ¡no! En serio, ¿eso se parece a mí pie?

Es de Mau.

No es un escarabajo, es un escarabeo egipcio, un amuleto.

Es bonito.

Precioso, a lo mejor me lo hago yo también.

Si quieres te doy el número del tatuador.

Está especializado en insectos. Sofi, estoy de broma, no.

De todas formas, espera, no era el escarabeo.

Dale al siguiente.

Ah, sí, qué mal.

Bueno, tampoco es tan grave, ¿no?

Todavía te quedan unos cuantos años antes de que te pongas así.

Joder.

Espera.

Esto es lo que te quería enseñar.

Pero ese es... Sí.

¿Y quién es esa? Pues, una chica.

¿Quién ha hecho la foto? Mau y yo.

¿Cuándo? Ayer.

Lo sé, Eva. Yo tampoco me lo creía.

No, no, hey, espera. Tranquila, tranquila.

Hoy se va a arrepentir de haber nacido.

Pero Robin ni siquiera ha venido a clase hoy.

¡Qué cobarde!

Cabronazo. ¡Vamos, eso es! Palabras con la C.

Costra,

cenutrio, culo.

Pero qué idiota he sido.

¿Cómo he caído en su trampa?

(Música)

-Hey, perdona, ¿has esperado mucho?

-No, está bien, siempre llego pronto a las reuniones de trabajo.

-Vaya, entonces, es una reunión de trabajo.

-Ya te he mencionado algo, ¿no?

-Sí, sí.

Pero nunca se sabe.

Me escribiste sobre un video. Explícame un poco.

-Sí, he visto el video que hiciste con Marta.

Muchos likes, comentarios de chicas que se mueren por ti.

Eres una especie de estrella.

-Sigue, sigue.

Hasta ahora me parece bien.

-También tengo que grabar mi video.

He pensado que si salías tú,

tendría más posibilidades de petarlo.

-Bueno, sí.

Mucha gente me busca en las redes.

Me preguntan cuándo voy a hacer el próximo video,

y también he recibido algunas ofertas para hacer publicidad.

-¡Genial!

Sería un buen movimiento.

Un video juntos, con mi voz y tu cara,

tendrá el doble de likes.

-Puede ser.

Pero comprenderás que yo también soy músico.

Está guay tener gente loca por ti.

-No vayas a pedir demasiado.

-Lo que quiero decir es que ser solo la cara bonita no es mi sueño.

Me gustaría cantar.

Llevo años haciéndolo.

-Lo sé, tu también eres muy bueno. He visto videos del mosquito.

-Pues, si crees que es así,

¿por qué no cantamos juntos?

-¿Qué? -Hagamos un dúo.

Yo grabo el video,

pero tú me das una parte de la canción.

Parece un buen intercambio, ¿no?

-Bueno, en realidad ya he grabado toda la canción.

Pero...

si quieres podemos añadir unos coros.

¿Una estrofa?

-Sí, eso ya es algo.

En este caso puedo pensármelo.

-Vale, tendré que preguntarle a Emilio.

Ojalá entienda que debes estar en el video.

-Alguien puede hacer que lo entienda.

-Está bien, lo intentaré.

Te digo algo.

-Entonces, ¿hay trato?

-Trato.

(Música)

Te vendrá bien desfogar un poco.

El hielo es lo único que te puede cambiar la cara

desde que te conozco.

No sé.

Por primera vez ni siquiera tengo ganas de patinar.

Tranquila, Camilla hará que tengas ganas.

(RÍE)

(Teléfono)

Aquí está el cabronazo.

"Hola, campeona. Llámame cuando puedas, te espero".

Me ha puesto hasta un corazoncito.

Me cago en tu corazoncito.

¿Qué vas a hacer?

No lo sé. Pero ahora no le voy a contestar.

Pero tienes que devolvérsela, ¿eh?

Ese cabrón no puede salirse con la suya.

Claro que no. No.

Yo le diría de todo, delante de todos.

Cogería una de esas botellas grandes

de yogur líquido, de esas que bebo yo siempre

en el recreo, ¿sabes?

Y se lo echaría todo por encima.

(RÍE)

¿Te lo imaginas?

Perdido de yogur con su ropa de chulo chorreando, como, como...

¿Cómo qué?

No, nada. Como nada, como...

Sabes, no es mala la idea de yogur.

Está guay.

De todas formas, yo ya te dije que Robin no me gustaba.

Te dije desde el principio que era un mentiroso.

En realidad, me dijiste que era muy guay.

No lo creo, la verdad.

De hecho, para ser exactas,

me dijiste que era el tío más guay del instituto,

y que no podía perderme esa oportunidad por nada del mundo.

¿Verdad, chicas?

Pues, sí.

La convenciste tú para que se lanzara.

Puede ser, pero yo inmediatamente cambié de opinión.

Es que, se me olvidó decírtelo.

Sí.

(RÍEN)

(HABLAN A LA VEZ)

(Pitido)

(Música)

(Timbre)

Está guapísimo. -Sí.

-¿Has probado el modo en el que juega este zombie?

-No. Es la primera vez que veo algo así.

-¿De verdad? -Nunca había visto nada igual.

-Pues tendré que... Robin.

Hey, Eva.

Por fin, ¿por qué no me respondiste ayer? Tenía algo que decirte.

Ah, ¿sí? Yo también.

De hecho, varias cosas.

Bueno, chicos, yo me retiro. Nos vemos luego.

¿Sabes qué es lo que más me molesta?

Cuando alguien me oculta algo.

¿En qué sentido?

Tienes novia.

Y no trates de decirme lo contrario porque lo he visto.

Eva, la dejé por ti, ¿vale?

Eso era lo que quería decirte. Por ti.

Entonces, tienes novia. Tenía.

¿Hace cuanto que estabais juntos?

Un montón de tiempo.

Era una relación en la que rompíamos un millón de veces y volvíamos,

y ya no tenía sentido.

Era como estar en una montaña rusa.

¿Y cómo no se te ocurrió decírmelo antes?

Que tenías novia.

Quería decírtelo, créeme.

Sí, la excusa de siempre.

Hablo en serio, Eva.

Después de conocerte, me he dado cuenta que con quién estoy mejor.

Pero ya me conocías bien.

¿Por qué no me dijiste nada?

Tienes razón.

Pero no es tan sencillo.

Gracias a ti he aprendido a elegir.

Y te he elegido a ti.

Porque eres especial...

Porque lo que siento por ti es especial.

(Música)

No me gusta que me oculten cosas.

No volveré a hacerlo, te lo juro.

No te creo, la verdad.

Eva, dame otra oportunidad.

No te defraudaré.

No sé.

Necesito tiempo.

Claro, tómate todo el tiempo que necesites, ¿vale?

Estaré aquí, esperándote.

(Música)

Chicas, ¿y si vamos a comer algo juntas?

Me apunto, necesito distraerme.

Yo no, ya tengo planes.

Déjame adivinar.

¿Hamburguesa vegetariana con tu chico?

Por cierto, tengo que darte la enhorabuena porque,

elección perfecta.

¿Cómo lo sabías?

A ver, se os ve bien juntos, ¿no?

Dijimos que no era propio de ti ser tan "easy" con los chicos.

En realidad...

Dilo, que Maurizio es finalmente el elegido.

Chicas, este es Patrizio.

Creo que os dije que Mau y yo éramos solo "singles".

(Música)

En fin...

¿Comida? Sí.

Pues nada, vamos.

-Hola, Sofia.

¿Cómo te fue con el alcalde?

Bien.

Cierto, no nos has contado nada del evento.

No, porque fue muy emocionante,

un momento para recordar toda la vida.

¿Tienes fotos?

No, no, ni se me pasó por la cabeza.

Qué pena.

Pero que te ha dado, ¿una medalla?

Una estatuilla.

¿Una estatuilla?

Y bueno, ¿no la has traído para enseñárnosla?

Sí, quería, pero es que pesa mucho.

¿Por qué? ¿Qué forma tiene?

Una figura como... futurista. ¿Cómo?

Porque representa el camino hacia un futuro mejor.

Siento llegar tarde.

Sí, en efecto.

¡Venga, chicas! Daos prisa,

que hoy las quiero con más energía de lo normal, ¿eh?

Porque os espera una sorpresa.

-¿Qué sorpresa, coach?

-Os lo diré después del entrenamiento,

solo si lo hacéis bien.

-No, entrenadora.

No puedes dejarnos con esa intriga.

Avánzanos algo.

¿Un minúsculo spoiler? ¿Una pista microscópica?

Nada de nada. Tenéis que merecéroslo.

Os quiero en la pista en tres, dos,

uno, cero y medio.

-¡Entrenadora!

-La jirafa es un ejemplo de adaptación al entorno.

Una vez que terminó todas las hojas de la parte más baja de los árboles,

no le quedaba comida a su altura.

Así que, estiró el cuello para agarrar las ramas más altas,

buscando la manera de sobrevivir.

(Música)

Adaptarse al entorno...

Y encontrar una manera de sobrevivir.

¡Bien hecho, Eva!

Has estado fenomenal, enhorabuena, muy bien.

Gracias.

Será que tengo mucha intriga por la nueva noticia.

Entonces, ¿cuál es?

Bueno, tengo que admitir que te la has merecido.

Chicas, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra querida Eva.

-¿Y por qué?

-Porque ella es la candidata

que voy a proponer a la Federación para las olimpiadas.

(APLAUDEN)

¿En serio?

Claro que sí.

Eva, eres nuestra superstar.

Eva, estamos hablando de las olimpiadas.

No, de hecho, creo que estoy soñando.

Eva, felicidades.

Gracias, lo juro. No sé qué decir, entrenadora.

Di solo que te esforzarás al máximo.

Sí, claro. Patinaré día y noche.

No, no hace falta exagerar porque el descanso

es necesario para rendir al máximo.

Sí, descansaré, haré todo lo posible por estar a la altura.

Tú ya estás a la altura, Eva.

Digámoslo así, yo te estoy dando la oportunidad de brillar,

pero todo lo demás depende de ti.

Tienes que creértelo.

Gracias. Hola.

Marti, hey. Marta.

Hey, ¿molesto?

No, no. Acabamos de terminar el entrenamiento

y les he dado a las chicas una buena noticia.

Yo, también tengo algo que deciros.

A ti y a todas vosotras.

¿Ha pasado algo?

No, no.

He tomado una decisión...

Quiero volver a patinar.

(HABLAN A LA VEZ) ¿Eh?

-¿Qué estás diciendo, Marta? ¿Estás segura?

Porque cuando te lo propuse yo, me mandaste a freír espárragos.

Lo sé, pero me he dado cuenta de que tenías razón.

Daré el máximo de mí, como antes.

¿Estás segura de verdad?

Segurísima, echo de menos al hielo y al equipo.

(GRITAN)

Cariño, es una noticia maravillosa.

Estoy muy feliz.

Con tu talento, te pondrás al día en muy poco tiempo.

-¡Bienvenida de nuevo, Martix! Gracias.

Vas a volver a hacernos pasar un mal rato, ¿eh?

Te lo puedo jurar.

(RÍEN)

Chicas,

a mí con todas estas sorpresas me está dando un poco de hambre.

¿Vamos a por una biomerienda?

Buena idea.

Genial, vamos.

(RÍEN)

(Música)

(GRITA)

¡Bienvenida de nuevo a las Blades!

-Me alegra ver a todas las Blades unidas.

Pero si Marta ni me mira a la cara.

A lo mejor, si solucionaras las cosas con Eva.

No, no, mamá.

Me dijo cosas que me dolieron mucho.

¿Qué tal con Luca? ¿Crees que me he pasado con él?

Tal vez un poquito.

¿Qué quieres? Luca, necesito hablarte.

¿Qué querías decirme?

Perdona.

¡Os peleáis como dos niñas pequeñas

en vez de dar lo mejor de vosotras!