Rivalidades inesperadas

¿Por qué no cantamos juntos? ¿Qué?

Hagamos un dúo. ¿Una estrofa?

Eso ya es algo.

¿Cómo te fue con el alcalde? ¿Qué te ha dado, una medalla?

Una estatuilla. ¿Una estatuilla?

(ASIENTE) Tengo que decirte una cosa.

Pero ¿ese es...? Sí.

¿Sabes qué es lo que más me molesta?

Cuando alguien me oculta algo.

Dame otra oportunidad. Necesito tiempo.

No tengo ganas ni de patinar.

Yo ya te dije que Robin no me gustaba.

Chicas, vamos a darle un fuerte aplauso

a nuestra querida Eva.

Ella es la candidata que voy a proponer a la Federación

para las olimpiadas.

He tomado una decisión.

Quiero volver a patinar.

(Música)

Lo siento muchísimo

por haberme enfadado contigo por lo de Eva.

No te lo merecías.

Tranquila, sé que lo estabas pasando mal.

Sí.

No sé lo que me pasaba por la cabeza.

No sabía lo que decía. Pero ¿ahora estás mejor?

No, pero he tomado una decisión.

Ah. ¿También con lo de Eva?

No quiero volver a hablar con ella, Sofi.

Vamos, Marta, no podéis seguir en pie de guerra eternamente.

¿Después de lo que me dijo cuando estaba mal?

Sí que puedo. Se ha arrepentido, créeme.

Lo siento, no lo haré.

Pero, si al menos lo intentaras... Sofi.

Intenta entenderme, ¿vale? Es todo lo que te pido.

Vale, pero, al menos podéis dejar de acribillaros.

Está bien.

Entonces, si se acerca ella, yo me alejo, ¿vale?

Eso es como una minitregua.

Aceptable.

Gracias.

Ven aquí.

(Música)

Venga, vamos.

Chicas.

-No puedo creerlo. Te has acordado.

-Pues claro, no podíamos olvidarnos del ritual de bienvenida.

-Lluvia de confeti en marcha.

Chicas, yo no creo que hoy Marta esté

para ningún ritual de bienvenida.

Pues yo creo que sí.

Le vendrá bien un poco de alegría.

No estaría tan segura.

Bueno, solo lo sabremos si se lo hacemos.

Mira, por ahí viene.

(RÍEN)

Bienvenida de nuevo a Las Blades.

Chicas, cuánto os he echado de menos.

(RÍEN)

Ven aquí.

Hasta el hielo ha llorado por ti.

De noche, cuando nadie lo oía.

Seré yo la que llore cuando me caiga en el primer salto.

Sí, seguro. No, lo digo de verdad.

No estoy para nada en forma.

Vamos, no tardarás nada en recuperarla.

Mirad cómo me habéis puesto.

-Ven aquí. -(RÍEN)

Parece que ha estado patinando antes de ayer.

Se nota cuando alguien tiene talento.

Puedes apartarlo durante un tiempo, pero no desaparece.

Bueno, digamos que el talento hay que trabajarlo.

(RÍE)

Muy bien, chicas, podéis ir a cambiarlos.

Suficiente por hoy. Bravo.

Gracias, coach, hasta mañana. Hasta mañana.

¿Estás bien? Genial.

Bravo.

Hola.

Me alegro de veros a todas juntas.

¿Juntas? Pero, si Marta ni siquiera me mira la cara.

(ASIENTE) ¿Y tú?

A ver, ¿no es hora de dejarlo ya?

Me parece absurdo que os tratéis así.

A mí me saca de quicio.

Entre esto y Robin me siento como en una película surrealista.

(RÍE) Pues sí, me hace gracia ver desde aquí cómo os evitáis.

No es gracioso, Andrea.

No sé si podré con esto.

Además, ¿has visto cómo patina? En nada me hace sombra.

Pero ¿no eres tú la candidata a las Olimpiadas?

Sí, pero... Si, ¿pero qué?

Siempre te menosprecias. Venga.

Ya sabes cómo es Marta.

Si se le mete en la cabeza que quiere ir ella,

el resto da igual.

Pues sí, es muy cabezota.

Ya, exacto.

Todo el esfuerzo que he hecho no habrá servido de nada.

Va, no pienses en eso ahora, ¿vale?

Hazlo lo mejor que puedas.

Vale.

Madre mía, cómo me duelen los pies.

Voy a acabar las tiritas con todas estas ampollas.

No te preocupes, es normal.

Es cuestión de días. Solo necesitas mejorar el estilo.

Sí, lo haré.

Haré todo lo posible para estar en forma como antes.

Bien, bravo.

Pero, Marta, tú sabes que para dar lo mejor de ti

también hay que tener la mente en paz.

A lo mejor, si intentaras solucionar las cosas con Eva,

no te vendría mal. No. No, mamá.

Me dijo ciertas cosas que me dolieron mucho.

Amor, sé que está sufriendo, pero deberías...

No. Cuanto menos hablemos de eso, mejor.

Como quieras.

Por cierto,

¿te importaría si fuera a entrenar también por la tarde

a la pista de hielo? ¿Lo dices en serio?

Sí, tengo que practicar los saltos.

No me acuerdo mucho. Muy bien, claro.

Siempre y cuando te concentres en patinar y no en tus problemas.

Te lo prometo.

He vuelto a Las Blades por una razón, mamá.

Quiero ir a las Olimpiadas.

No me esperaba menos de ti, hija mía.

Te lo juro,

que hacía días que no me levantaba por la mañana

sin sentir un peso en el estómago.

La verdad es que te veo con más energía.

A propósito de energía, ¿qué tal con Luca?

Pues no sé nada de él

desde que descubrí la canción de Eva.

Vale, entiendo que estés enfadada, pero...

¿Pero? Pero Luca le había prometido a Eva

esta canción desde antes del Big Bang.

¿Del Big Bang? El Big Bang, la gran explosión.

Parece apropiado para lo que pasó, ¿no?

Sí.

Pero bueno,

¿tú estás segura de que ya lo habían hablado antes?

Segurísima. Tan segura de eso

como que hay que salvar el Amazonas.

Vaya...

¿Qué?

Quizás haya exagerado un poco.

Ah, ¿sí?

¿Crees que me he pasado con él?

Tal vez un poquito.

Tengo que pedirle perdón.

¡Eh! Eso me parece una buena idea.

En serio, Martix, hazlo antes de que sea demasiado tarde.

Tienes razón.

Es que te juro que ya estaba tan mal que ya no entendía nada.

Bien, lo importante es solucionarlo siempre.

A lo mejor, con Eva podrías... No.

No vayas por ahí.

Eres una cabezota tú.

(Móvil)

¿Qué quieres? Luca,

necesito hablarte.

¿Sí?

¿Después de lo que me dijiste?

No quiero hablar contigo.

Por favor.

Sé que me he equivocado, fui una tonta.

¿Por acusarme?

¿Por decirme que no te entiendo, que estás mejor sola?

Sé que no te lo merecidas.

Exacto. Pues sí,

y mucho menos por mantener una promesa a una amiga.

Estaba muy mal, pero tenías razón en todo,

incluso con lo de Las Blades.

He decidido volver a patinar.

Para esto me has llamado.

¿Crees que es suficiente para arreglar las cosas?

Estoy haciendo como me dijiste. Estoy luchando, ¿no?

Sí, sí, pero esta vez sin mí.

Luca, por favor.

No puedo estar con alguien que, en cuanto algo va mal,

se enfada con todos.

Marta, bájate de tu pedestal, crece.

"Bájate del pedestal, Marta, te arriesgas a quedarte sola."

Eva, ¿seguro que todo está bien?

Desde hace unos días te veo baja de moral.

Sí, es...

Es que todo es un desastre.

Las preocupaciones se llevan mejor cuando se comparten.

No sé qué hacer con Marta.

A ver, está bien enfadarse, pero creo que está exagerando.

Puede que las dos estéis exagerando, ¿eh?

Sí, pero ¿cuándo se le va a pasar?

¿Sabes? A veces las personas buscan un culpable

para descargar el dolor,

porque pensamos que así es más fácil soportarlo.

¿Y entonces qué se hace?

Lo mejor es esperar el momento oportuno y hablarlo.

Después de todo, si lo piensas, tú con Jacopo hiciste lo mismo, ¿no?

Lo culpaste a él de todo.

Sí, sé que no lo hizo propósito,

pero no es fácil resolverlo. Ah, ¿no?

Pero ¿has intentado hablar con él?

No.

A ver, quería,

pero luego lo vi con una chica en frente del instituto y...

No sé, creo que está feliz así y no quiere saber de mí.

Lo entiendo, pero no puedes saberlo hasta que no intentes hablar con él.

No lo sé, no me parece el momento adecuado.

Bueno, cuando te lo parezca, pregúntaselo.

Pero, Eva, una cosa importante.

Tienes que aclarar las cosas, porque no podemos estar en paz

si no estamos bien con las personas que nos importan.

Gracias.

(SUSPIRA)

"No puedo estar con alguien que, en cuanto algo va mal,

se enfada con todos."

(SOLLOZA)

"Estoy haciendo como me dijiste, estoy luchando, ¿no?"

(SOLLOZA)

"Bájate del pedestal, Marta, o te arriesgas a quedarte sola."

No tiene sentido si yo no puedo cantar.

Hola.

Eva. ¿Cómo estás?

Bien.

Bueno, más o menos, la verdad.

Perdona, no quería molestarte.

Es que te he visto solo,

y quizás podríamos hablar.

Claro. Sí, claro.

¿Qué querías decirme?

Perdona.

Eso es lo que quería decirte.

No eres tú la que tiene que pedir perdón.

Creo que sí.

Me he portado muy mal contigo.

Sí, pero yo la lie mucho.

Ya, pero no te merecías que te tratara así.

Solo querías ayudarme, lo sé,

y no podías ni imaginar el lío que se iba a montar.

No, si no, no lo hubiera hecho.

Creo...

Creo que necesitaba pagarlo con alguien y...

Y yo fui elegido.

Ya.

Pero ahora ya no estoy enfadada, lo juro.

Me alegra oírte decir eso.

¿Así que ahora podemos ser amigos?

Claro que sí. Sí.

Porque eso es lo que somos, ¿no?

Amigos.

Eh...

Creo que es un poco tarde para lo otro.

(ASIENTE)

Yo también.

Ah, estabas aquí.

Lo siento.

Estaba intentando llamar a Luca, pero no me contesta.

¿Y cuántas veces lo has intentado?

Prefiero no decírtelo.

Vale, sí, la situación es grave.

Me refiero a que está fuera de nuestras manos

encontrar la solución. Eso no me ayuda.

Espera, ya sé lo que puedes hacer.

¿Acampar en la puerta de su casa?

¿Tirarle piedras a su ventana hasta que me responda?

¿Secuestrarlo?

Sí, también,

aunque estaba pensando en algo más "soft".

Podrías pedirle consejo a tu madre.

¿Tienes un plan B?

¿Por qué?

Creo que Camilla da buenos consejos.

(RÍE) Ya lo he visto con Eva.

En serio.

El vestuario ahora es mejor que la consulta de un psicólogo.

Sí, claro.

Todas las chicas al menos una vez le hemos pedido consejo.

¿Sobre novios? (ASIENTE)

Da buenos consejos, los mejores, diría.

Podría ser la "love coach". Vamos, Sofi,

¿hablar de chicos con mi madre? Ni de coña.

(RESOPLA)

Cuidado con esa rotación, Marta.

Ten cuidado, joder.

Haced una secuencia de pasos, vamos.

La pista es grande. ¿Puedes apartarte?

¿Ahora sí me hablas?

Solo para decirte que te muevas. Ni hablar.

Muévete tú, si quieres.

Ya está bien.

Vamos, venid aquí. Ahora.

Es todo por hoy, chicas. Podéis iros ya. Gracias.

-Gracias. -Gracias.

-Vosotras venid aquí ya. Vamos.

Vamos a ver, ¿os parece este un comportamiento profesional?

Os peleáis como dos niñas pequeñas

en vez de dar lo mejor de vosotras mismas.

Qué vergüenza.

No os quiero volver a ver en la pista

hasta que resolváis vuestros problemas.

De lo contrario, adiós al Mundial, adiós a las Olimpiadas.

Adiós.

¿Has pensado en lo que te dije? Ha roto con la novia.

¿Crees que lo quiere intentar? "Flashmob" en París por el clima.

No me están robando el hashtag, lo están haciendo visible.

Cris me ha pedido que cante con ella.

Si canta con Cris es que están juntos.

Seguro que ya la ha besado.

Estoy como una mierda. Sin cantar no soy nada, Chicco.

Podrías escribir canciones.

Sí, claro. ¿Has hecho las paces con Marta?

No me puedo creer que hayamos acabado así.

Yo no hablo contigo.