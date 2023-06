El regreso de Eva

Podría ir a la pista a la hora del almuerzo.

Eva, he venido a disculparme.

Jacopo y su padre fueron a la Federación.

Tu suspensión ha sido revocada. ¿Y podré volver a competir?

No, no puedes. ¡Debes! Ven aquí.

Ya no siento las mariposas en el estómago.

Jacopo, ya no estoy enamorada de ti.

Hola, Marta. Quería decirte que eres muy buena.

Gracias.

Tenemos que grabar una canción nueva.

Ya la he escrito, no está mal. Eso lo decido yo.

Sería perfecta para un dúo. ¿Con quién?

Cris Sartori. La conociste el otro día.

(Pitido)

(Música)

-Sí, pero no puedo reconquistarla cada día.

-A lo mejor se le pasa pronto.

-Ha pasado unas semanas muy duras con lo del patinaje,

y tú tuviste algo que ver. -Sí, sí, vale.

Lo entiendo.

Pero no puedo pasarme toda la vida haciendo conciertos con globos.

-Lo del concierto con los globos fue una buena idea.

-Sí, bueno, vale. Además, me lo ha dicho ella.

Ya no está enamorada de mí. Basta.

-Abre los ojos. ¿Por qué dices eso?

-¿Qué? -Para buscar justificaciones.

-No, ¿pero de qué?

-Que tú tampoco estás enamorado.

Tómate tu tiempo y mira lo que hay a tu alrededor.

-Sí, ¿qué quieres que mire?

(RÍE) -Otras chicas.

Lo has dicho tú,

si ya no está enamorada, no puedes obligarla, ¿no?

(Música)

Hola. Hey, ¿qué te pasa?

¿Por qué? Vaya cara.

¿Novedades de Luca?

No. Sigue sin querer hablar conmigo.

¿Quieres que hable con él? No, mejor no.

No estarás preocupada por el dúo, ¿no?

Qué va. Qué va, qué va.

Reconozco perfectamente esa cara. Algo tienes dentro.

Me recuerda a una chica que el año pasado se torció el tobillo,

y no quería decírselo a nadie.

Es el oído.

¿Te has dislocado la oreja?

No.

Tengo una molestia, como una especie de tapón.

Creo que es por el resfriado que pillé.

Hola, chicas.

Hola, Robin.

Hola, Robin. ¿Qué pasa?

Qué va a ser.

(RÍEN)

Está bien. Sí, me gusta, ¿vale?

¿Solo te gusta?

Me gusta mucho. ¿Está bien?

(RÍEN) Bueno, ya paro.

Ya he confesado demasiado hoy.

Sí. Vamos.

(RÍEN)

-Hey. -Hey.

-¿Has jugado este?

-¿Qué? ¡Qué guay! ¿Cómo lo has conseguido?

Aún no ha salido.

-No, pero tengo un amigo que me debía un favor.

Este videojuego es nuevo, así que quédatelo.

Así me dices si vale la pena. -Es genial, gracias.

-Pero hablando de favores, Eva.

No estará siempre en la pista de hielo.

Quiero decir, tendrá algún hobby, algo. No lo sé.

-Eva pasa casi todo el tiempo en la pista.

-Vale, ¿y?

-¿Me estás diciendo que quieres cruzártela por casualidad?

Como si no te conociera. Pero Jacopo es mi amigo.

Tiene el corazón roto,

¿no puedes esperar a que se calmen las cosas un poco?

-Lo entiendo, Jacopo es tu amigo, ¿y yo?

No quiero recordártelo, pero nos conocemos desde, no sé,

tengo una foto nuestra en el carrito.

¿Te lo tengo que recordar? -Es cierto, pero...

-Por no hablar del hecho de que me he cambiado a este insti

solo porque estabas tú. Para poder pasar más tiempo juntos.

¿Más amigos que eso? -Qué lío.

Me informaré, ¿vale? Yo no es que sea tan amigo de Eva,

Pero pregunto.

-Vale.

A ver, no le preguntes a ella obviamente.

Me gustaría que fuese una sorpresa. -Tranqui.

Ya sé quién me puede informar.

-Aquí bajas con un vocal fry rápido, así el final es más potente.

Vale.

Venga, pruébalo. Así luego lo grabamos con Cris.

Vale.

Hasta luego. Hasta luego.

(Música)

Gracias. De nada.

Oye, Marta.

Dime.

No es asunto mío, pero eres guay y no me apetece verte tan triste.

Te lo agradezco. ¿Qué tienes que decirme?

Cuando Andrea intentó besarte...

Andrea no intentó besarme, ¿qué dices?

Venga, va.

Después del videoclip,

Andrea intentó besarte y tú te apartaste.

Así que te ocupas de algo más.

Alguien los vio desde la calle.

Pero se perdió la parte en la que lo rechazabas.

Ahora resulta que todo el mundo estaba pendiente

de la película "El beso fallido".

¿Cuánta gente me estaba mirando? Dos.

Yo y Luca.

¿Cómo?

Llegaba justo en ese momento en la furgoneta.

-Date prisa que ya viene.

-Un momento, se necesita precisión en estas cosas.

-Madre mía.

Hasta para poner un globo necesitas precisión, Yoyo.

-¿Prefieres que el globo explote ya?

Nos quedaríamos sin sorpresa.

El regreso de Eva es un acontecimiento.

-¡Vamos, ya viene! Preparaos.

(Música)

(RÍEN)

Estáis locas.

Cuanto os he echado de menos.

Vale.

Vale, vale, vale.

Ya está bien de tanta efusividad porque tenemos mucho que hacer.

El Grand Prix está a las puertas. -Nosotras hemos nacido preparadas.

-Sí. -¿Estamos o no estamos preparadas?

A las otras las tumbamos.

Muy bien, esa es la actitud.

Pero tú ten cuidado, tienes que trabajar mucho.

Porque en la última competición, no me gustó.

-Menos mal que no estás en el jurado.

-Sí. (RÍEN)

-Venga, vamos. (RÍEN)

Así, mejor. -Qué bien.

Hasta ahora.

-No te queda mal, ¿sabes?

Gracias.

Luca.

Luca. Tengo que hablarte.

No tengo ningunas ganas de escucharte.

Por favor, déjame explicarte. ¡Deja de tomarle el pelo!

Vamos, Gary. Por favor.

-¿Estás seguro? -Vamos, ¡vamos, vamos!

No, ¡No! Por favor.

¡Escúchame! ¡No pasó nada entre Andrea y yo!

¡Te lo juro, Luca! ¡Te quiero! ¡Luca!

(Música)

Veo negro, pero no estoy a oscuras.

Veo negro, pero no estoy a oscuras.

Tengo miedo y he roto otro escudo,

que me protegerá de los errores y de las heridas

que seguirán siendo parte de mí.

¿Qué es lo que queda,

cuando una tempestad cura una tormenta

que se lleva los recuerdos?

Bueno, y con Eva, ¿cómo te va?

-¿Cómo que cómo va?

-No sé, ¿lo habéis arreglado?

-No. ¿Por qué dices eso?

A lo mejor no me explique bien, se acabó.

Ya no hay Eva, es historia. "Off", "caput", "finita", "out".

-Pillado. -Vale.

Por cierto, ¿tú conoces a esa chica de allí?

-No tengo ni idea de quién es.

-Perfecto, mejor así.

De hecho, si no te importa, ahora...

¿Qué pasa?

Me has dicho que mire a mi alrededor, ¿no?

-Sí.

Sí que le ha durado el luto.

-Se ve que tiene el corazón roto, ¿eh?

-Efectivamente.

-¿Alguna novedad?

-Hoy por la tarde, Eva va a ir a correr al parque.

-¿Correr?

-Sí. Le han anulado la descalificación.

Tiene que recuperar el tiempo. Corriendo se recupera la forma.

-Claro, ¿crees que no lo sé?

Bueno, gracias de todos modos. -De nada.

-Eres un amigo.

Oye...

tenemos prácticamente el mismo número.

¿Tienes zapatillas de correr?

-Sí.

-Llega tarde.

-Es raro, no es propio de ella.

-¿Sabes lo que es realmente raro?

que siempre la defiendas.

Hola.

Siento llegar tarde.

Hola, Marta, ¿todo bien?

Sí, es que... -No eres la única.

Hoy es el festival de los retrasos.

¿Por qué?

¿Falta alguien más?, ¿no estamos todos aquí?

No, estamos esperando a Cris.

Oh, Cris, claro. Sí.

Voy a llamarla ahora mismo.

-¿Cómo te ha ido con Luca?

Entre un cinco y un seis.

Bueno...

En realidad, no.

Como un tres. He ido al centro de voluntariado.

Más bien, has ido de cabeza.

Es que no quiere hablarme, ni siquiera me ha escuchado.

Hola. Sí que eras tú.

Te he visto en la calle y parecías perdida.

¿Dónde tenías la cabeza? Espera, no me lo digas, un chico.

Exacto.

¿Queréis también algo de beber?

No estaría mal. ¿Perdona?

Es broma, es broma.

Bueno, ya que por fin estamos todos aquí, vamos a grabar.

-Venga, vamos a meterle caña a este álbum.

-Genial.

(Música)

-Venga.

(Música)

(Pitido)

¿Pero, pero qué hace?,

¿lo hace a propósito? ¿Desde cuándo es sorda?

Escucha, estrellita.

Eso sería un Mi, ¿puedes hacer un Mi?

Sí, pero...

habéis cambiado el micrófono, ¿verdad?

Es que estoy intentando ver la distancia correcta

para que se escuche bien.

¿Hemos cambiado el micrófono?

¿Pero qué micrófono ni qué micrófono?,

un Mi es un Mi.

-Os pongo la base en tres, dos, y,

(Pitido)

(RÍE) Lo hace a propósito, está claro.

Lo hace porque no le apetece hacer el dúo.

¿Sabes qué?,

vamos a coger la toma del otro día, la de la prueba y usamos esa,

luego la mezclamos.

(SUSPIRA)

Estrellita, ya que nos estás boicoteando,

vamos a coger la toma del otro día.

No, no, no, no es boicot, en serio.

¿Tú nunca has tenido un mal día o qué?

No, en el trabajo nunca.

Bueno, en realidad sí. Hoy.

(Pitido)

(Música)

(Pitido)

(Música)

Chicas, qué miedo.

¿Qué?, ¿has visto un fantasma?

Más o menos.

He visto la tierra del futuro.

(RÍE) ¿Tienes visiones?,

Eso significa que no has comido. Qué simpática.

(RÍEN)

Pero en realidad...

-Hola, Sofía. Sí, lo de siempre, por favor.

Ahora mismo. Gracias.

-Nutella, coco, naranja, con doble crema.

¿Acaso me espías? No, te copio.

Entonces, ¿cómo es esa tierra del futuro?

(SUSPIRA)

Pues, mira.

Ayer vi una conferencia en internet sobre el futuro del planeta.

Todos los científicos estaban allí, hasta los ganadores del Nobel,

y todos dijeron que casi no queda tiempo para salvar la tierra.

La llaman: la "línea del no retorno".

Es como estar al borde de un precipicio con el coche.

Y ¿cuánto te has acercado tú a un precipicio con el coche?,

si ni siquiera tienes el carnet.

Venga, y luego soy yo la que se ríe de ella.

Oye. Dejad de burlaros de mí.

Lo siento.

Tomáoslo como queráis, pero hay que hacer algo.

Sofi, ya tenemos las botellas de aluminio, la ropa "green".

Pero no basta, no basta, no basta.

Tenemos que hacer algo más... más grande.

¿Y qué tienes en mente, Sofi?

Ese es el problema, no lo sé. Vale.

Lo estoy pensando, lo estoy pensando.

Vale.

Mejor vámonos a entrenar.

Te despejas la mente y quizás se te ocurra una solución.

Tal vez.

No lo sé, no lo sé.

-¿Entonces Marta le hizo la cobra?

-De verdad que lo hizo.

Tú has visto, ¿cómo te lo explico?

Una captura de pantalla, un segundo después ella se quitó.

-¿Quién te ha escrito este discurso?, ¿Marta?,

¿para convencerme a mí?

-Marta ni siquiera sabe que estoy aquí.

Una vez me dijo que hacías voluntariado y he venido.

-Ah, entonces es verdad. Tomas notas cuando habla.

-Bueno, más o menos.

-No sé. Pareces sincero,

pero hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué has venido aquí?

-¿Tú quieres a Marta?

Venga, dilo.

-Sí.

-Yo también, pero ni siquiera me ve.

Solo tiene ojos para ti. No la trates mal.

Solo un imbécil la dejaría escapar.

(Música)

-Solo un imbécil, ya.

(Música)

(LLORA)

¿Marta?

Cariño, ¿qué pasa? No, no, nada.

¿Pero cómo que nada? ¿Qué es este desastre?,

¿qué ha pasado?

¿Te encuentras bien? Sí, todo bien.

Perdón por el desorden, disculpa.

Cariño, dime qué te pasa, por favor.

Marta, vamos. Vale, vale.

Desde que tuve ese resfriado horroroso,

tengo un pitido.

¿Un pitido? ¿A qué te refieres?

En el oído.

(Pitido)

¿Del resfriado?

Sé que ya han pasado unos cuantos días,

¿por qué no me lo has dicho?

Porque esperaba que se me pasase, pero no ha sido así.

Bueno, vamos a arreglarlo.

Tengo un buen amigo que es otorrino, es muy bueno,

siempre está dando conferencias por toda Europa.

Pediremos una cita con él y veremos cómo hacemos.

¿Qué me dices? ¿De verdad?

Claro.

¿A quién le escribes? A mi amigo.

Vale, le he escrito.

No sé cuándo me va a responder, pero no te preocupes,

lo solucionaremos ¿vale? Lo importante es que estés bien.

Espera, ya está, ya me ha contestado.

Dice que está en Alemania en una conferencia,

pero que volverá el martes, y que en cuanto vuelva puede vernos.

Qué bien, ¿no? Sí.

¿Y este otorrino?,

está en una conferencia pero responde enseguida.

Se preocupa mucho por la señora Giordan.

No seas tonta. He dicho que es un amigo.

Vale. Vamos, vamos a ordenar.

Vaya desastre.

(Música)

(Música)

-Hey, qué coincidencia.

¿También corres por aquí? Ya te digo, menuda coincidencia.

Das buenas zancadas, ¿sabes? Sí.

¿Hace cuánto que estás intentando alcanzarme?,

¿dos metros?

La verdad es que, desde hace días.

Mmm, entonces, podemos entrenar juntos mañana.

¿Mañana? Es que mañana no...

Estoy de broma, Míster "aliento corto".

Veo que estás en forma.

Así que, ¿te gustaría salir conmigo?

Sí, sí, sí.

¡Claro! Claro que quiero salir contigo.

Vale. Vamos hablando.

Vale, claro.

(Música)

-¿Qué clase de amigo eres?

-¿Qué? ¿qué?

-Besaste a Marta.

-¿Pero que estás diciendo?

-Dime las cosas a la cara por una vez.

Di la verdad. -¿Qué quieres que te diga?

-¿Le tiraste los trastos a Marta? ¡Responde!

-Pues sí, lo hice.

-No puedes evitar ir de chulo por la vida, ¿eh?

-Vamos, Luca, sabes que me gusta Marta.

Te lo juro, no lo volveré a hacer. -Es mi novia. La quiero.

¿Entiendes lo que significa, o no?

¡Mírame a la cara! ¿Entiendes lo que significa?

¡No puedes hacer siempre lo que te dé la gana

sin preocuparte de los demás! ¿Entiendes?

¡Basta! -Oye, tranquilízate, ¿eh?

Vamos. -¡Vete a la mierda!

(Música)