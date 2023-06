Perspectivas diferentes

Me alegro de veros a todas juntas. Marta ni siquiera mira a la cara.

He vuelto a las Blades por una razón, mamá.

Quiere ir a las Olimpiadas. ¿No eres tú la candidata

a las olimpiadas? No puedo estar con alguien

que, cuando algo va mal, se enfada. Marta, bájatetu pedestal. Crece.

No sé qué hacer con Marta. Tienes que aclarar las cosas.

¿Qué querías decirme? Perdona.

¿Así que ahora podemos ser amigos? Creo que es un poco tarde

para lo otro. ¿Puedes apartarte?

¿Ahora sí me hablas? No os quiero volver a ver

en la pista hasta que resolváis vuestros problemas.

De lo contrario, adiós al Mundial, adiós a las Olimpiadas.

(Música)

(Música)

Pero ¿dónde se han metido todas?

A este paso, podemos olvidarnos del Mundial.

(Música)

Chicas, ha ocurrido una tragedia.

Patrizio me ha hecho la cobra.

Espera, ¿quién era Patrizio? ¿El número tres o el número cuatro?

Dile a Eva que es el número cuatro. Es el número cua...

Marta, para ya con esto. Me confundes.

Da igual. ¿Qué ha pasado?

Antes de ayer, me besó, pero como si yo fuera

la única chica que existiese en la Tierra.

Así que ayer fuimos al cine y yo intenté besarlo.

Él me apartó y me dijo: "No, esta noche no me apetece".

¿Qué pensáis? Es un poco raro.

¿A que sí? Eso no se hace.

Primero sí, luego no, en menos de 24 horas.

¿Qué es esto? Estamos hablando de amor.

Mira quién habla. "Sesseme and company".

¿No eras tú la que decía que así no se hace daño a nadie?

Bueno, una cosa es a nadie y otra es a mí.

Eh, ¿acabamos ya por aquí o no? Sí, ya voy, entrenadora.

(Música)

Ah, me alegro de que hayáis hecho las paces finalmente.

No paz, no entrenamiento.

(RESOPLA)

(Música)

"Flashmob" en París por el clima.

Proyección enorme sobre monumento "green", "green"...

Oh... ¿Lo habéis visto?

Lo han proyectado hasta en la Torre Eiffel. Guau.

Chicas, ¿vosotras habláis francés? Sí, yo.

Escucha.

(HABLA FRANCÉS)

¿Qué significa?

(HABLA EN FRANCÉS) Sí.

No hay más tiempo.

Ay, madre.

Estos me están robando la idea.

Esperad, chicas, han hecho lo mismo en el Big Ben de Londres.

No, dale para abajo, para abajo. También en Berlín.

-¿Qué han escrito?

Espera, voy a ver.

No hay más tiempo.

(RÍEN)

Creo que no me están robando el hastag.

Lo están haciendo visible.

-Chicas, también en Ámsterdam. -¿Te lo puedes creer?

Eres una "trendsetter" mundial.

"Trendsetter".

(RÍEN)

Qué idiota.

¿Y el año pasado? El año pasado me salía siempre.

Ya, bueno, llevas mucho sin practicar.

Marta, perdona, ¿puedo hablar contigo un segundo?

Sí. Sí, yo me voy.

Chao, Andre. Chao, Sofi.

Hablábamos de un salto que no me sale muy bien. Dime.

Tranquila.

Cris me ha pedido que grabe una canción con ella.

¿Cris?

Sí.

Bueno, ha visto mis vídeos en Internet

y quiere grabar un vídeo conmigo.

Parecido al tuyo, pero esta vez también canto.

Bueno, espero que no te importe.

Bien, eso es lo que querías, ¿no?

¿Hablas en serio? Sí.

Me alegro por ti.

Te lo mereces.

Y lo harás muy bien.

Pero no me hagas repetirlo, ¿eh?

(Música)

Gracias.

(Música)

Si canta con Cris es que están juntos.

Seguro que ya la ha besado.

-Venga, Gio, no le des tantas vueltas a la cabeza.

No creo que Andrea intente ligar con todas las chicas

que aparecen en su radar.

Sí, vale, puede que tengas razón pero no le des tantas vueltas,

¿vale?

-Claro, es fácil no pensarlo.

Siempre pienso en él.

¿Cómo hago?

(Música)

(APLAUDE)

Ha salido muy bien. Descanso.

(Música)

-Bueno, yo diría que tenemos que celebrarlo.

Vamos a Nabili, hay un lugar precioso

donde han puesto arena. Es como estar en la playa.

Me encantaría pero tengo clase de alemán.

No sé cómo no te da vergüenza.

Eso es solo nata.

Si por mí fuera, abriría una "natería".

No una heladería. Nata cubriéndolo todo.

Debería hacer eso con mis problemas.

Cubrirlos.

No me parece buena idea, luego todo explota.

Ya ha explotado todo.

Marta, que piensa que le he taladrado yo el oído.

Robin, que creo que es un zalamero.

La verdad que es una combinación explosiva.

Pero...

Al final, ha roto con la novia.

¿Tú crees que lo quiere intentar de verdad?

Pues sí.

Entonces, ¿le damos una oportunidad?

¿Se la damos? ¿Salgo yo también con vosotros?

Qué graciosa, no. Le escribiré.

(CARRASPEA)

"Querido Robin, te estaré esperando en mi 'Batcueva'.

Tuyo, Batman."

¿Soy yo Batman?

¿Quieres decir que tengo una mandíbula grande?

No, tienes razón. Perdón, perdón. Entonces: "Tuya, Catwoman".

(MAÚLLA) Vale, Sofi, ya está bien.

(RÍE)

Pero tienes que admitir que ha sido divertido.

Yo saldría con alguien que me mandara mensajes así.

Tú saldrías con cualquiera.

A veces pareces Andrea.

No...

se me ha acabado la nata...

(SUSPIRA)

(Música)

Ey.

Gracias por responder al mensaje. De nada.

¿Has pensado en lo que te dije?

¿Lo de la montaña rusa?

En que te he elegido a ti.

Sí, lo he pensado.

¿Y...?

He decidido crearte, quiero estar contigo.

Ahora soy yo el que no te crea.

Pero hay cosas que tienes que contarme.

¿Qué te ha hecho cambiar de opinión?

Fuiste muy dura el otro día conmigo.

El entrenamiento.

Cuando patino, tengo que dejarme llevar,

tengo que confiar en el hielo, sobre todo cuando salto.

Y si confío en hielo...

Puedo intentar confiar en ti, ¿no?

Claro que... ¿saltar sobre el hielo no te da miedo?

No.

Me lanzo.

Sin más.

(Música)

Pero no más secretos, ¿vale?

Vale.

(Música)

Hola. Eh.

Eh.

Espera un momento. Vale.

Marta.

Marta. Yo no hablo contigo.

Ya está bien.

¿Cuánto tiempo más vas a evitarme?

¿Te parece lógico que no nos hablemos? ¿Nosotras dos?

Quiero recuperar a mi amiga.

Mira, siento eso que te dije el otro día, ¿vale?

Cuando estoy enfadada, digo las cosas sin pensar

pero no lo pienso de verdad.

También te pasa a ti, ¿no?

Eres mi amiga, eres mi mejor amiga y me conoces.

Sabes que siento lo que te ha pasado,

pero no puedes enfadarte conmigo.

Mira...

A veces el destino nos deja ganar y a veces nos quita alguna cosa.

Pero no estás sola.

Estamos nosotras.

Puedes enfadarte con el destino si quieres

o puedes curarte las heridas con tus amigas

y mirar hacia adelante.

(Música)

Tal vez Eva tenga razón.

A veces las cosas pasan y ya está.

Vale.

(LEE) "Hola, Luca. ¿Cómo estás? Perdón por perder los papeles.

Contéstame, por favor."

No le llega. Perfecto.

A menos que...

No.

No.

Espera.

(PITIDO) (RÍE IRÓNICA)

No me lo creo.

¿Me ha bloqueado?

Fantástico. ¡Fantástico!

(Timbre)

Chicco, hola.

Espero no interrumpir.

Para nada.

¿Todo bien? ¿Hay algún problema en el estudio?

No, no, todo está bien en el estudio.

Quería ver cómo estabas y me he pasado.

Ah, gracias.

Pero ¿crees que puedo entrar o...?

(RÍE) Qué tonta, sí, lo siento.

Pasa, adelante.

¿Y?

¿Cómo fue la grabación con Cris?

¿Ha nacido una estrella? Es buena.

Vaya. Pero no como tú, ¿eh?

Tienes una voz única, te reconocería entre mil

en la radio.

Te reconocerían los otros, los admiradores.

Si te digo la verdad, estoy hecha una mierda.

Sin cantar no soy nada, Chicco.

Bueno, no solo se canta en el mundo de la música.

Es un mundo infinito, hay sitio para todos.

Mírame a mí.

¿Cómo?

Beethoven compuso música sordo,

tú puedes tener alguna oportunidad. (RÍE)

Podrías escribir canciones. Sí, claro.

Tienes talento.

Prométeme que lo pensarás.

Prometido.

Y...

¿Con Luca qué tal?

Mejor no hablar.

En fin, creo que se ha acabado.

Definitivamente. Me ha bloqueado en el móvil.

Lo siento.

Gracias.

Eres un buen amigo.

Bueno...

Yo me voy.

Gracias por haber venido. De nada.

Chao. Chao.

(Música)

(ESCUCHA UNA CANCIÓN EN LA RADIO)

(Música)

Mamá, ¿qué haces aquí? Pues ya ves.

¿Y bien?

¿Qué te parece? ¿Funciona? Para la coreografía.

Creo que esta canción eres tú, así que es perfecta.

Gracias.

No sé, me gustaría poner esta en la competición.

No sé, me da energía, me recuerda quién soy,

lo que quiero.

Quiero ganar el Mundial, mamá.

Bueno, si llegó al Mundial, claro está.

Si entrenas así, seguro que sí.

Ven aquí.

(Música)

Lo ensayaré otra vez.

Pero ¿no está casada? No pudo solo una vez más.

Te miro.

La echo de menos.

¿A quién? ¿Cómo se llama esa?

Oh... No te burles de mí.

¿De verdad echas de menos a Giorgia?

¿Ves cómo también sabes en quién pensaba?

Fácil. Cuando estabais juntos os brillaban los ojos.

No es que no tenga chicas.

Desde que canto para el estudio de Emilio...

Pero son solo aventuras. Ya lo sé.

Quiero decir, que todas están por mí,

pero yo siempre estoy pensando en ella.

No es normal.

¿Estás loco? No.

Estás enamorado.

Pero, dime, ¿tú crees que ella no te está esperando?

Pues claro, Andre.

Dile que la echas de menos, incluso grítaselo.

Hablando de gritos...

¿Has hecho las paces con Marta? No.

Lo he intentado, ¿eh? Pero ya basta.

Incluso le he devuelto el amuleto de shiva. Se acabó.

Pero, Eva, ¿el shiva que baila?

Pero eso es muy serio. A Marta le gustaba mucho.

Por eso. No querrá que lo tenga yo.

No estoy tan seguro.

No me puedo creer que hayamos acabado

tratándonos así. Es un horror.

(ASIENTE)

¡Bu! ¡Oh!

Pero qué tonto eres. (RÍE)

Habla con ella.

Si yo lucho por Giorgia, tú no puedes rendirte con Marta.

Sí.

(Música)