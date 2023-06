Los obstáculos imprevistos

Lo siento. Es que parece una pesadilla.

Luca rompe conmigo,

el pitido que llega justo cuando mi carrera podría despegar.

Me siento como si fuera a 300 km/h pero con el freno de mano puesto.

Pero Marta, ya verás como lo del pitido se pasa.

Si se pasa.

Claro que se pasa, y Luca lo entenderá.

Mírame a mí, al final, la verdad ha salido a la luz, ¿no?

Sí.

Tu pesadilla ha terminado.

Por cierto, ¿cómo te está yendo con tu vuelta a las Blades?

Marta, ¿en serio me lo preguntas?

Sabes que el patinaje lo es todo para mí.

Como la música para ti, ¿no?

Sí.

Chicas, os dejo esto, para ti también.

Echadle un vistazo.

¿Quién es ese?

¿Una nueva conquista?

Eso, seguro.

¿Qué están repartiendo?

Gracias.

Gracias.

"Última llamada". Vaya.

Parece el título de una película de ciencia ficción.

Al menos, engancha.

Fue idea de Maurizzio.

Es mono, ¿verdad? Mucho.

Eh, hablaba del título.

(RÍE)

Lo que queremos es concienciar al mayor número posible de jóvenes

sobre la emergencia climática. Pero ¿de qué sirve?

De todos modos, no podemos cambiar nada.

Ah, claro, si todo el mundo piensa así, no cambiará nada.

Esto vale para todos, chicos.

Mirad a Eva, si no hubiese creído de verdad que podría ganar,

lo hubiese dejado y no sería una campeona.

Sí, todo muy bonito.

Qué pena que no se pueda cambiar el mundo con folletos,

y además, es un desperdicio de papel.

Oye, es reciclado, ¿eh?

Solo buscáis excusas para no hacer nada.

Bueno, quiero intentarlo. ¿Hay algún problema?

(Pitido)

Marta, ¿si te doy algo para repartir...?

Así que has vuelto, ¿no?

Seré estúpido, pero no soy un zombi.

Eres muy estúpido.

No, soy gilipollas.

Sí, está bien.

Pero yo también.

No, tú no.

Sí, lo soy, porque te quiero mucho.

Demasiado.

¿Esas flores? ¿Las has robado del hospital?

Vamos, Marta. No.

Me he ganado el derecho a burlarme de ti durante dos o tres semanas.

Vamos, pongamos en agua estas pobres flores.

Bueno, Eva, nos vemos. Chao.

Eh. Hola.

¿Sabes que tu eslogan ha convencido?

Ah, ¿sí? "Clima, última llamada".

Bueno, tú conseguirías vender hielo a los esquimales.

Hablando de hielo...

¿Un helado? ¿Con nata?

Mínimo.

Vi cómo os besabais.

No me cabía la más mínima duda.

¿No confías en mí?

No sé. Cuando te vi, me bloqueé.

Bum. No entendía nada.

Y cuando fui a verte para aclararlo,

¿por qué te largaste? Vamos, Marta,

ya sabes, no tengo el don de la palabra.

Pero quiero decirte una cosa...

Te quiero.

-Entonces, ¿qué me dices de mis dibujos?

Me resulta extraño.

Nadie ha hecho nunca algo así por mí.

¿Y eso es malo? No, es bonito.

Vivo para el dibujo.

Creo que es como para ti el patinaje.

Entonces, ¿me vas a hacer más dibujos?

Claro.

Ya tengo una pila solo de ti.

Pero podemos vernos en persona de vez en cuando, ¿no?

¿O me dejas solo soñar?

(CANTA)

Sabes que esa canción es de Marta, ¿verdad?

Frena, Míster aliento corto.

En el parque, no corres, pero para besarme sí.

Bueno, correr no es mi pasión.

Tú sí.

Pero no tienes por qué correr. Yo no me escapo.

Bueno, ayer parecías Usain Bolt en los 100 metros.

Te entiendo, pero tengo que entrenar.

No puedo esperarte.

Bueno, entonces, nos vemos después de... ¿cómo se llama?

¿El Grand Prix? No, después del Grand Prix

sería esperar mucho tiempo.

Oye, para.

Ey.

¿Qué pasa?

Tengo miedo, Luca.

¿Tú, Marta Giordani?

¿Marta Giordani tiene miedo?

¿Por qué?

¿No puedo tener miedo?

¿Dejaría de gustarte?

No, no, ¿qué estás diciendo?, no.

Tú me gustas siempre, como eres.

Marta, ¿qué pasa?

No hagas que me preocupe.

Tengo un pitido.

¿Un pitido?

Un pitido aquí, en el oído,

y no consigo cantar.

Justo ahora que tengo el disco y Emilio espera mucho de mí.

Todos esperáis mucho de mí y yo no...

Marta, mírame a los ojos.

¿Crees que estoy contigo porque estás teniendo éxito?

Piensa que hay otorrinos para el oído.

Sí, lo sé.

Mi madre ya ha encontrado uno, un otorrino.

¿Sabes?, hay algo que me hace mucha gracia.

Cuando era niño, solía confundir a los otorrinos

con los ornitorrincos.

(RÍEN) -No sé, me liaba, no lo sabes bien.

Buenas noches, señor ornitorrincólogo.

Hola, os dejo esto. Gracias.

Miradlo, por favor.

Hola, ¿qué tal? Hola.

Este para ti y este para ti.

Echadle un vistazo, por favor. Gracias.

Hola, chicos, os dejo esto, estamos intentando

concienciar a los jóvenes sobre la emergencia climática.

Os lo dejo a vosotros también.

¡Oye!

Al suelo no, ¿eh?

Vamos, por favor, para eso, mejor me lo devuelves

y se lo doy a otro. ¿Qué problema tienes?

Esto es solo basura, lo tiro y punto.

¿Por qué viene esta a rayarme? -No sé si he entendido bien.

¿Podrías devolverle el folleto inmediatamente a Sofía?

Y esa mirada asesina, ¿de dónde la has sacado?

¿Me lo vas a contar? Con mi gato.

Años y años de práctica para evitar que me robara la merienda.

Vale. (RÍE) Vamos a seguir.

Porque si no... ¡Aquí tienes otros 100!

¡Eh! ¿Por qué te burlas?

Vale, no te robaré la merienda.

Pero al cine, por ejemplo, esta tarde, ¿puedo invitarte?

Venga. (RÍE)

(Timbre)

Vamos. Sí, ya vamos.

Vamos, no hay más tiempo.

Disculpe, ¿podría repetir lo que acaba de decir?

Que no hay más tiempo.

Vaya, qué buena esa frase.

"No hay más tiempo", podríamos utilizarla la próxima vez.

Sí, sí, buena idea, pero vamos, que si no, nos dejan fuera.

Sí, sí, perdona.

¿Nos lo vas a contar o no? Queremos saber todos los detalles.

Sobre todo, los picantes. Qué cotilla estás hecha.

Vamos, ¿cómo besa?

Parece un poco pronto para un beso, ¿no?

Sí, mejor esperar a la boda. Tanto no.

Pero apareció vestido de rapero para correr.

Empezamos bien. Qué mono.

Entonces, imagino que no podría seguirte el ritmo.

Tú corres como una gacela.

Puede, pero él es una tortuga.

Vamos, que ni siquiera se mueve. Pues Sofi, nada.

¿Qué te digo? No hay quien pueda con ella.

Sí.

No, a ver, gustar, me gusta,

pero no sé, me siento un poco culpable por Jacopo.

¿Qué tiene que ver Jacob?

No, Eva, por favor.

Ya has pasado página y no te lo quería decir,

pero Jacopo es un poco tonto. ¿Cómo que tonto?

Sí, mira, fue él quien te metió en problemas, vale,

luego lo solucionó, pero es que...

¿Y eso no podías habérmelo dicho antes?

No, pero es que antes, estabas superenamorada

y obviamente, te apoyábamos, ¿verdad?

Me lo has quitado de la boca.

No, en resumen,

lo que quería decirte es que Jacopo pertenece al pasado.

Hablando de pasado, ¿a ti se te ha pasado el pitido?

No, todavía no.

Ya verás como se te pasa.

Jacopo ha pasado, ¿cómo no va a pasar el pitido?

(RÍE) ¿Podéis parar ya?

A mí me gustaba, qué tontas sois.

(Timbre)

Vamos.

(Pitido)

¡Basta!

(Cisterna)

Lo siento, estaba ensayando para el teatro.

¿Qué tal las clases hoy? -Muy bien, ¿y tú qué tal?

-Todo bien, la verdad. -Vale, genial.

-¿Y si te recojo después y vamos a tomar algo, no sé, un café?

-Me encantaría. -¿En serio?

-Sí. Qué monos.

¿He dicho eso? No me lo creo.

Hola. Hola.

Hola, ¿qué tal? -Hola.

Bien, ¿y tú? -¿Qué vais a hacer?

¡Tú, tú, tú!

Mariposas a la vista, alerta roja. Para ya.

¿Vamos? Sí.

Bien.

Pues ese bar es muy guay, ya lo verás,

está en medio del parque, hay ardillas correteando por ahí.

-¿De verdad? -Sí.

Oye, Sofi, ¿me puedes dar unos folletos?

Me gustaría dejarlos en las tiendas de mi barrio.

Claro, toma.

Gracias.

-Oye, Sofi, ¿me podrías dar unos folletos a mí también?

Puedo repartirlos en mi edificio.

¿Sofi?

¡Hola!

Los folletos. Sí,

sí, lo siento.

Toma. Gracias.

Entonces, hay esperanza.

¿Dudabas?

Si he convencido a Giogio...

puedo convencer al mundo entero.

Por cierto, buena suerte.

Hace tiempo que no sales a la pista.

Gracias por recordármelo, no lo sabía.

Estoy segura de que lo petarás, como siempre.

Gracias.

¡Blades!

¿Pongo el hielo en el vestuario para que podamos entrenar ahí?

¡Guau!

(VITOREAN)

¡Bravo!

Ven aquí.

No me hagas enfadar,

tienes que patinar mejor que el año pasado, ¿vale?

Sabes que ahora, exigimos un cierto nivel.

Exacto, de hecho, a partir de mañana,

Giogio ya no viene más. ¿Perdona?

Estáis locas. Cuánto os he echado de menos.

Nosotras también.

Eva. (CARRASPEA)

Has estado impecable, muy bien.

Deberías tomarte un descanso más a menudo.

Ni en sueños, entrenadora, lo he pasado horrible.

Ahora, cuando me pongo los patines, me vuelve a latir el corazón.

El corazón le late por otra cosa.

(RÍEN) -Id a cambiaros ya, corazones.

-Así que ahora, te enviamos la base y tú la sigues con la letra.

Vale. Dale.

(Música)

Escucha.

En este punto, he hecho un cambio.

(ASIENTE) He metido una cuarta nota

que lleva a tónica. Prueba.

Qué bonito, así, el estribillo será una bomba.

Sí, claro, pero tienes que probar, no tienes que comentar.

Para una vez que te estoy haciendo un cumplido...

Para.

Está bien, es bonita.

Sí, funciona, estos cambios me han venido por instinto,

lo que es muy buena señal.

Bueno, gracias. ¿Lo probamos?

Solo lo probamos, sin grabar, ¿no?

Claro, ¿cómo no?

Y grabando.

(Música)

(Música)

Y esta es la intro.

(Pitido)

Luego, la haremos más roquera, quiero una entrada bien rasgada.

Ya estamos listos, cuando quieras.

(Pitido)

¿No es mejor si primero, ensayo? Por los cambios, digo.

No necesitas ensayar, esta canción la llevas en la sangre, vamos.

Ponle la base nueva.

Estamos listos.

(Pitido)

(CANTA)

(Pitido)

(CANTA)

(Pitido)

Otra vez.

(Música)

(Pitido)

(CANTA)

Pero joder, ¿qué te pasa, Marta? No puede ser.

Mira, un estudio cuesta dinero,

no hemos venido aquí a jugar a las muñecas.

¿Sabes la cola de chicas que hay ahí afuera

a las que les gustaría estar en tu lugar?

Si sigues así, busco a otra.

(Pitido)

Pero ¿y ahora, qué pasa? Venga ya, esto no es una guardería.

Por favor, que alguien vaya a buscarla, vamos.

Vamos, no hay más tiempo. Una videoproyección.

Estará escrito por toda la ciudad. "Bienvenidos al Grand Prix.

Nos complace anunciar el regreso de una gran deportista,

Eva Amari." -Vamos, Eva, ¿eh?

-Ahora, vendré a todas tus competiciones, ¿qué dices?

-Si estás lista, te lanzamos la base.

(CANTA)

(LLORA)

Lo intento, pero tengo un pitido aquí, en el oído derecho,