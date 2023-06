Misión Dársena

(Música)

(Música)

(CANTA)

(Teléfono)

Fue lo que me dijo, que no podré volver a cantar.

Se acabó, Luca.

Cada persona tiene una sola ocasión en la vida,

la mía era esta y la he perdido por culpa de este pitido.

Vamos, tranquilízate. ¿Que me tranquilice?

¿Estarías tranquilo si tu carrera hubiera terminado antes de empezar?

Creía en ello de verdad, te lo juro, he sido una estúpida.

Has hecho lo que tenías que hacer, ¿cómo ibas a saberlo?

¿Sabes lo que tenía que haber hecho?

Estar bien lejos de Eva.

¿Eva? ¿Qué tiene que ver Eva?

Ella me llevó a ver a la Romanov.

Ella fue la que insistió en no coger el autobús,

decía que no iba a llover.

Yo no quería ni ir.

Tú no me contestabas, estaba de bajón y ella insistió,

me dijo que me haría bien, una mierda me iba a hacer bien.

Pero ¿ella cómo iba a saberlo? El otorrino ha sido muy claro.

Ha dicho que ha sido el resfriado, esa maldita gripe,

la que me ha hecho esto. Eso ya me lo has dicho.

Pero si no me hubiera mojado, si no hubiera salido,

ahora no tendría problema en llegar a las notas,

no tendría problema en entonar. ¿Y quién fue la que insistió?

Eva. Esa cabrona.

Y pensar que ayer, en el Grand Prix,

cuando le salió mal, yo la consolé.

Pero qué estúpida.

Pero ¿te lo ha dicho Camilla? (ASIENTE)

Antes de salir a la pista de hielo.

Ahora entiendo por qué no ha venido a clase.

Y por qué no contesta al teléfono.

En momentos así, es mejor estar sola.

Sí.

Me rompe el corazón pensar que ya no puede cantar.

Le estaba yendo tan bien, y es buenísima.

Y después de todo por lo que tuvo que pasar en el Mosquito.

Claro, con Ben. Sí, pero incluso ahora,

con su productor.

Parece un tipo duro.

¿Qué haría yo si me hubiera pasado a mí?

¿Cómo reaccionaría? Eva, a ti ya te ha pasado.

Gracias. De nada.

Tarde o temprano, todos recibimos alguna bofetada.

Una bofetada en toda la cara que manda tus planes al infierno.

Es verdad.

¿Qué habría pasado si Jacopo no hubiera confesado?

Que no hubieses podido patinar durante años.

Es verdad.

Pero una cosa tengo clara.

Nunca habría dejado de patinar.

Aunque hubiera perdido una pierna.

En ese caso, sería entrenadora.

Una entrenadora descalificada por dopaje.

¿Cuántos padres dejarían a sus hijos con alguien así?

Sí, vale, tienes razón.

Pero no importa, patinaría de todos modos.

Todos los días. Aunque tuviera que pagar, como los amateurs.

Te creo. Es que...

el patinaje es lo que hace que me levante por las mañanas.

Eh, ¿y Robin no tiene nada que ver?

(RÍEN)

Sí, es verdad, él también pone su parte.

Entonces, hagamos un brindis.

(SE QUEJAN)

Está ardiendo. Dos minutos.

Marta, esto es terrible. -Lo siento mucho.

Gracias.

En fin, por desgracia o por suerte, tenemos que acabar el disco.

Lo sé.

Pero ¿cómo?

Tenemos que encontrar a alguien que te preste la voz

para la última canción.

Tú grabas el vídeo, pero en playback,

y así, cerramos el disco. Sí, pero...

¿Me estás pidiendo que finja cantar una canción

con la voz de otra persona?

Exacto.

No, no.

No me parece bien, en cualquier caso, yo no lo haría.

Tiene razón.

-Está bien, lo dejaremos como plan B.

Lo siento.

Le pediremos a Cris que lo grabe.

No, no me mires así, es la única alternativa que nos queda.

La canción sigue siendo tuya, pero como autora, y ella canta.

Una colaboración en el disco, está bien, ¿no?

No lo sé, no... (SUSPIRA)

He entendido el problema, pero...

¿Pero?

(SUSPIRA)

Me gustaría poder pensarlo un poco. Claro, no hay problema.

Faltaría más.

-Bueno.

Ven a verme cuando quieras. Para mí, será un placer.

Gracias, chico.

Eres genial.

Te llamaré mañana para saber qué has decidido, ¿vale?

-Y tengo que vivir con esto.

Hola.

Hola, Marta.

Camilla nos lo ha dicho.

Siento muchísimo todo esto que ha sucedido.

Marta.

¡Marta!

(Pitido)

(Pitido)

(Pitido)

(Despertador)

(CARRASPEA)

"Hola." Mau.

"¿Sí? -Hola."

Hola. "Sofi."

Eva. "(BOSTEZA) Dime."

Chicos,

hoy, vamos a hacer historia.

¿Estáis preparados? "(TODOS) ¡Sí!"

Bien, ¿proyector? "Lo tenemos."

Perfecto. ¿Panfletos?

"Un montón."

Genial.

¿Y el tiempo? "No."

¿Por qué?

"(TODOS) ¡Porque no hay más tiempo!"

¿Entonces? "(TODOS) ¡Actúa ya!"

¡"Yes"!

La misión "Actúa ya" comienza ahora.

Lo habéis entendido todo, ¿no? Dónde nos vemos, la hora...

"(TODOS) ¡Actúa ya, en marcha!"

Hasta luego.

(Teléfono)

(Teléfono)

¿Hari?

¿Hola?

Buenos días, Sofi.

¿No te habré despertado?

Por raro que parezca, no.

Hoy es un día especial. "Sí, lo sé."

Te llamo por eso.

Quería preguntarte si puedo participar.

Por supuesto, Hari. "¿De verdad?"

Genial.

"Pero..."

¿Pero?

Pero...

No, nada, solo quería avisarte de que...

también viene Mau.

Ah.

Lo que tú veas. "Vale."

Chao. "Adiós."

(SUSPIRA)

"También viene Mau".

Entonces, ¿todos listos?

(TODOS) Listos. Bien.

Chicos, hoy es un día muy muy especial.

Casi histórico, diría yo.

Tenemos que estar felices y superorgullosos

de lo que vamos a hacer todos nosotros.

¿Todos?

Claro, ¿por qué?

Porque en realidad, no estamos todos.

Ah, ¿no? No.

Pero Mau, ¿dónde está? Pues si no lo sabes tú...

Qué raro, siempre es muy puntual.

Eh... A lo mejor, a lo mejor se ha dormido.

Si eso es verdad, lo mato. A lo mejor, ha cambiado de idea.

O una chica.

Vamos a ver dónde leches está.

Hola. Mau, dime, ¿dónde estás?

Eh... Estoy en la cama, me acabo de despertar.

¿Eres tonto? Te estamos esperando todos, habíamos quedado.

¡Oh, es verdad!

Espera...

Me visto y me acerco.

No, mira, por mí, te puedes quedar donde estás.

¿Y los folletos? ¿Sabes dónde te puedes meter

los folletos? No, ¿dónde?

(RÍEN)

Pero mira que eres idiota.

Y vosotros, peor que él.

Venga, vamos.

Andando.

Hola, chicos, salvemos el planeta. Toma.

Gracias. -Gracias.

-Hola. Hola.

¿Dónde lo hacéis? Está escrito ahí.

Para empezar, y luego, ya veremos.

Ah, vale, entonces, nos vemos allí. -Te esperamos.

-¡Ey!

¿Llego a tiempo?

Pensé que no vendrías.

Lo que estás haciendo es más importante

que lo que me has hecho.

-¡Hari!

-Dime. -Tú haces ejercicio, ¿verdad?

-Sí.

-¿Por qué no nos echas una mano con el carrito?

Gracias.

Bueno, chicas, vamos a seguir por aquí, repartiendo folletos.

Pero ¿cuánto falta? -¿Quieres coger un taxi?

¿Te puedo dejar esto? Sí, gracias.

-Hola. -Gracias.

-Vamos, chicos, ya casi estamos.

-¿Qué quiere decir "casi"? -Casi.

¿Quieres tomarte un descanso? -Sinceramente, sí.

-¿Un minuto? -Vamos a descansar un minuto, vale.

Toma.

¡Eh!

Ahora, lo recoges. Y si no, ¿qué?

Si no, ya lo recojo yo.

Lo siento, estoy un poco nerviosa por nuestro evento.

Ah, relájate un poco, ¿vale?

Sofi, ¿qué te pasa? Pensaba que ibas a matarlo.

Fijaos en lo que le he pegado en la espalda.

(RÍEN)

Bravo. Bien hecho.

-¿Qué pasa?

Nada, nos hemos equivocado de camino, tenemos que volver.

No.

¿En serio?

-Pues sí.

(RÍEN)

-Buenas, por favor, coja esto, gracias.

Hola, échale un ojo a esto. Gracias.

Hola, toma esto. No hay más tiempo.

Hola, ¿te puedo dar esto? No hay más tiempo.

Señoras y señores,

el muelle. Perfecta elección, Sofi.

A que sí, ¿eh? Qué maravilla.

-Es increíble.

-Sí, todo precioso, ¿nos echaríais una mano a descargar?

(RÍEN) -Vamos, chicas.

Toma. Gracias.

Toma un folleto. Para ti también.

Otro para ti. Ayúdame con esto.

-Sí, voy. -Gracias.

-¿Y esto? -Listos.

¿Listos? (TODOS) Listos.

Tres, dos, uno...

Adelante.

(Aplausos)

(Vítores y aplausos)

Qué maravilla.

Sí.

Como tú.

Perdona, ¿te ha molestado lo que he dicho?

No, no, de hecho...

Ha ido genial. Ha ido superbién.

Qué pena que Marta no haya venido.

-Bueno, yo la entiendo.

-Y yo.

(Teléfono)

¿Hola? "Hola."

¿Cómo ha ido? Genial.

"Estupendo."

¿Y Sofía? Está muy pegada a Mau. (RÍE)

Ah, por eso no responde. Tranquila.

Le diré que has llamado, si quieres.

Vale, gracias. Bien hecho, sois geniales.

Buenas noches. Buenas noches, un beso.

-Adiós, Marta.

-Parece que está algo mejor. -Ojalá que sí.

-La verdad es que Sofía ha tenido una idea magnífica.

Sí, ha sido muy guay.

¿Cómo estás? ¿Qué te importa?

Sé cómo te sientes, pero tienes que hacer algo al respecto.

"Oye, ¿has pensado en lo de Cris, te parece bien

si seguimos con ello?" Está bien.

Quizás podrías volver a patinar.

¿A patinar? ¡Marta!

¡Marta!

Tranquilízate, Eva, ya verás como se le pasa.