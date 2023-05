Intercambio de canciones

¿Estáis todos?

Bien.

Chicos, para la prueba de selección he decidido barajar las cartas.

¿Barajar las cartas? Sí.

Pero en lugar de las cartas, las canciones.

Os intercambiareis las canciones.

-¿Qué es eso de intercambiar las canciones?

-¿Hay alguien que no esté de acuerdo?

Vamos, no tengáis miedo. Si no queréis, no lo hacemos.

No, a mí me parece bien. Estas canciones son nuestras

y nos tienes que evaluar por lo que hemos escrito.

¿Y si uno no pasa porque la canción no funciona?

No es culpa suya si la canción apesta.

-Ya veo. ¿Tus compañeros están de acuerdo?

-Sí. -Yo también.

Bien, entonces dejaré en vuestras manos la decisión

y os lo propongo de nuevo.

-Vale. -Genial.

Intercambiareis las canciones.

Cada uno de vosotros cantará la canción de otro.

Así nadie podrá decir que yo siempre soy el que elige.

Ahora decidid vosotros

con quien os intercambiáis la canción.

Buena, ¿tú qué piensas?

¿Tú y yo? Sí.

¿Por qué no?

No, gracias. Ya me he puesto de acuerdo con otro.

Bueno...

También está mi número.

Gracias.

Lo siento.

¡Oh! ¡Hola!

¿Con quién te la has cambiado? Todavía me lo estoy pensando.

¿Qué me dices?

Es bonita.

Pero no sé, ¿no es un poco baja para mí?

Sí, tal vez.

Pero tienes una voz increíble. Puedes hacerlo.

Si quieres, la podemos adaptar. Te la hago a medida,

como un verdadero sastre napolitano.

¿De verdad? De verdad.

Eres muy amable.

Y tú muy simpática.

¿Así que vosotros las intercambiáis? Esa es la idea, ¿verdad, Debby?

Eso parece.

Te veo algo mejor de ánimos.

¿Qué es lo que te pasaba?

Nada, hemos improvisado un concierto con unos amigos

y Ben se ha pasado a vernos.

He llegado corriendo porque era tarde y estaba agotado.

Genial. No lo sabía.

Si quieres, la próxima vez te invito.

Vale, guay, gracias. Bien.

Gracias.

Vamos, chicos, ahora a trabajar.

Me voy. Yo voy ahora.

Oh, ¿con Luca? Buena elección.

¿De quién ha sido la idea? De nadie, en realidad.

¿De nadie? De los dos.

Nos hemos mirado y ya, decidido. Vaya tela.

¿Vaya tela qué? Tela marinera.

¿Y con Jacopo qué pasa?

Hasta globos te ha traído esta vez. ¿De qué globos hablas?

Anda... Hola, amigas.

Vaya, ¿y esa sonrisa?

¿Has conseguido el número de Johnny Depp?

Mucho mejor. ¿Qué puede ser mucho mejor?

Mucho mejor es que...

¿Os acordáis de mi amigo, el de la tienda bio?

Cómo no, el de hoy, mañana, hoy... Mañana, mañana...

Bien, lo que sea, vale.

Hemos diseñado unos accesorios para las Blades.

Todo fabricado con material reciclado.

Y también he diseñado un nuevo logo.

¡Qué guay! ¡Buena idea!

Y adivinad de qué color será.

¿Verde? ¿Verde?

¿Quién es el espía? ¿Quién os lo ha dicho?

Muy bonito.

Por cierto, es un romántico ese Jacopo.

¿Tú crees?

Es una octava más alta y los bajos son menos graves.

Creo que es perfecta para ti. ¿Tú crees?

Dímelo tú. Toma.

(Música)

¿Qué? (RÍE)

¿Qué me dices? (RÍE)

Es genial, ¿eh? Sí, sí.

Está guyay. Eres todo un sastre napolitano.

(RÍE) ¿A caso lo dudabas? No, para nada.

Me tengo que ir ya. Vale.

¿Te llamo luego? Vale, está bien.

Bien. Bueno...

Chao. Chao.

No debiste hacerlo.

¿Por qué dices eso? Deberías darme las gracias.

¿Y por qué? ¿Por qué ahora no me habla nadie?

¿Por haber perdido a Andrea?

¿Y eso?

Ahora, de repente, te interesa ese Andrea.

Mamá, no debiste montar este follón.

Y tú no debías haberme enseñado la grabación.

Yo lo hice sin más,

para que supieras lo que había pasado.

No para que publicaran la noticia en todas las portadas.

No, cariño, qué tú querías quitarte de en medio a la nueva.

Sí, pero no así. -¿Y cómo?

Giorgia, lo hice por ti, ¿pero no me entiendes?

Este iba a ser tu momento.

y yo no podía dejar que te robaran lo que es tuyo por derecho.

Pero ahora todos me odian.

Por supuesto que te odian.

Porque les gustaría estar en tu lugar.

Giorgi, piénsalo.

Esa te estaba robando tu oportunidad y teníamos que pararla.

(Música)

Hola, Hari. Namasté, Sofia.

Quería felicitarte.

¿Te gusta? La he hecho yo.

No me refería a eso.

¿Es una mierda? No, muy "cool", como siempre.

Ah, bien.

Me refería al vídeo del perfil de las Blades.

Parece que lo del escándalo del Milan On Ice se está calmando.

Sí, digamos que no ha sido cosa mía.

Quizás en parte un poco.

Ha sido más bien por el vídeo de Camila.

El periodista le ha hecho una buena entrevista.

Por ahora está saliendo bien. Al menos, eso esperamos.

Seguramente. Pero tú también.

Es bueno ver que hay personas que creen en lo que hacen

y que no se echan atrás en su lucha. ¿Lo piensas de verdad?

Yo digo siempre lo que pienso.

Yo también.

Pero de vez en cuando,

debería contar hasta diez antes de hablar.

Qué exagerada. ¿Cinco?

¿Ocho? Seis.

¡Ey! Hola, Hari. ¿Te espero fuera?

Bueno, he cambiado de opinión. Ya nos veremos.

Venga, chao. Chao.

¿Te he hablado de mi iniciativa para las Blades?

No, pero algo he escuchado. Buena idea.

Pues pensaba que quizás tu padre podría echarnos una mano.

Espera, te lo enseño.

Tengo los bocetos.

¿Ves?

Mira el logo.

Nos hace falta hacerlo realidad.

Vale, le hablaré bien de este proyecto.

¿De verdad? ¡Top!

Toma.

Estas son las botellas de agua.

Aquí la he dibujado más grande.

Este es el albornoz.

No, esto no tiene nada que ver.

No los pierdas. ¿Estás de broma?

No quiero líos contigo.

Es bonito sentirse ligera.

Gracias.

(Música)

(Música)

¡Chicas, muy bien!

Muy bien, de verdad,

pero la próxima vez lo haremos aún mejor.

Ahora os podéis aplaudir.

¡Bravo!

-Hasta mañana entrenadora. -Adiós.

-Hasta mañana. -Buenas noches.

-¿Tú a dónde vas? -A cambiarme.

Luego. Nosotras nos quedamos un poco más.

Me gustaría que hicieras la última parte, por favor.

¿Por qué? ¿No ha salido bien?

Parece que estás muy distraída, Giorgia.

Tienes la cabeza en las nubes.

Veamos si con un poco más de concentración

el resultado mejora.

Bueno, yo pensaba que no me había salido...

No es el momento de rendirse, Giorgia. Vamos.

Sí, "coach".

-No lo he escuchado. -¡Sí, "coach"!

Venga, vamos. ¡Vamos!

(Música)

Y luego, pensaba repintar todas las paredes.

Laura, ¿qué color crees que tiene Sofia en mente?

No lo sé... ¿El verde?

Pues no. ¿Cómo que no?

¿De qué color, entonces? Esmeralda.

Venga ya... Vaya tía.

Está bien, ya es suficiente.

Es inútil que la paguéis conmigo

porque no tengo nada que ver con el escándalo.

Ha sido mi madre, ¿vale? Lo ha hecho ella sola.

Muy bien, genial, seguid poniéndome caras largas.

Sois muy maduras, ya se ve.

(Música)

(Música)

(Música)

(HABLA EN INGLÉS)

(Música)

(Música)

¿Cansada? Muerta.

Necesitabas un entrenamiento personalizado.

Mira, el campeonato italiano está a punto de empezar.

Tienes que hacerlo perfecto

porque todos los ojos estarán puestos en ti.

Yo no sé si... ¿No sabes si qué?

No sé si podré aguantar este ritmo.

Claro que podrás. ¿Quieres saber cuál es el secreto?

El secreto es no rendirse. Eso es todo.

¿Sabes cuántas veces, cuando tenía tu edad,

pensé que no llegaba?

Sentía una presión increíble sobre mí

siendo la hija de una campeona olímpica, imagínate.

Quizás no todos seamos iguales. Tienes razón.

Tienes más talento.

Por eso puedes triunfar en lo que yo he fracasado.

¿Fracasado? Bueno, no gané las Olimpiadas.

Quizás, precisamente, por eso aposté todo por Marta.

Porque pensé que de alguna manera ella podría ayudarme

a vivir ese sueño que yo no conseguí realizar.

Y no entendí que, en cambio, ella soñaba con otra cosa.

Pero contigo es diferente. Para ti es diferente.

Porque este es tu sueño y que tú lo conseguirás, Eva.

¿Qué pasa?

Eva...

Es que no son palabras entrenadora. Son palabras de madre.

Es el mejor cumplido que nadie me ha dicho nunca.

Es solo la verdad, Camila.

Estoy segura de que si tu madre estuviera aquí,

te diría exactamente lo mismo.

Yo estoy segura que de alguna manera ella está.

Incluso aquí. Ahora.

¿Volvemos a hacer el último ejercicio?

Sí, entrenadora.

¡Vamos!

Entonces, ¿estás lista?

¿Me dices si me equivoco? ¿Porque te ibas a equivocar?

Vale.

(Música)

(CANTA EN ITALIANO)

¿Te ha gustado de verdad?

No, eso lo que tengo un tic nervioso en las manos y no puedo controlarlo.

Mira, lo has hecho genial.

Tienes que dejar a un lado esa inseguridad.

¿Y si no me sale así en la prueba de selección?

Ese día lo harás aún mejor.

No sé... ¿Otra vez?

Para. No digas más eso.

¿Un batido? Un batido.

(Música)

¿Has visto qué guapo?

¿Tú no te fijas en las chicas?

Solo me fijo en las que me interesan.

Además, me gusta escuchar a las chicas.

Niccola, un amigo mío ciego,

dice que para saber si una chica te gusta

tienes que cerrar los ojos, escucharla,

oler su perfume y darte cuenta de si sientes algo.

Es una buena manera.

¿Te importa si...? ¿Cómo?

¿Puedo probarlo ahora? Sí, claro.

Pues sabe mucho mejor así. Es cierto.

Niccola no se equivoca nunca. Yo diría que no.

(Música)

-¿Una fiesta sorpresa para Eva? -Quiero presentársela a mis amigos.

¿Viene también Sofía?

Genial.

Ahora os gusta las cosas de señoritos. Me dais pena.

Le has dado un color a mi canción que antes no tenía.

¿Por qué no vienes a mi casa mañana?

Giorgia me ha visto con Debby.

¿Qué más te da, no rompiste con ella?

Tenemos una propuesta, ampliar el código ético-ecológico

a toda la Liga del Hielo. Lo siento mucho,

todavía espero el dinero del Ayuntamiento