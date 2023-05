Incomprensión

¿Qué te pasa hoy?

Que estoy cabreada.

¿Porque Camila no te cree? También.

Ayer vinieron Sofía y Marta

y, según ellas, alguien me tendió una trampa.

Pero ¿cómo?

Pues que alguien me puso algo en la botella.

Eso lo explicaría todo.

¿Y quién se supone que lo hizo?

No lo sé, Jacopo. Alguien que me odia.

Como Williams. O Giorgia.

No sé, me parece extraño que un atleta

quiere ganar de esa manera.

Da igual, alguien lo ha tenido que hacer.

A ver, no creo que Williams se preocupara por mí,

pero ¿Giorgia?

No la conocemos por ser precisamente miss Amistad.

No, espera, ¿no estarás diciendo que...?

Pero ¿no te acuerdas de lo que me hizo el año pasado?

Se ensañó conmigo.

Sí, lo entiendo, pero ella ha cambiado.

Tú lo sabes. ¿Y qué?

Quizás fuera todo teatro.

Para que no sospecháramos mientras preparaba su venganza.

Eso me parece una tontería, pero si estaba haciendo teatro,

deberían darle el Oscar porque nos convenció a todos,

a mí y a vosotras.

Quizás debería ser actriz, seguro que no molestaba tanto.

Pero vamos, Eva, entra en razón.

Es que tengo razón, Jacopo.

Me estoy volviendo loca porque no sé quién me ha arruinado

la vida y tú defiendes a Giorgia.

No estoy defendiendo a nadie. A mí por supuesto que no.

Si estoy tratando de ayudarte.

Entonces dime quién me dopó.

¿O crees que fui yo?

No, no, no. Claro que no.

Sé más convincente, quizás no lo crea.

Eva, escucha.

Sé que eres inocente, ¿vale?

Y estaré contigo siempre.

(Música)

Fuiste tú, ¿verdad?

¿Perdona? La que me puso algo en la botella.

¿Te has vuelto loca?

¿Qué te pasa, Eva?

Dímelo tú, Giorgia. Sé que me odias.

Por fin has conseguido engañarme. Bravo.

Fuiste tú la que me la dio antes de salir a pista.

Eva, para, no tengo nada que ver con esa historia.

Pero ¿qué pretendías?

¿Quitarme de en medio y salirte con la tuya?

A lo mejor, ha sido tu madre. Sabía lo de las pruebas.

Estás mal de la cabeza.

Fue ella quien decidió hacerlas para arruinarme la vida.

¡Déjame en paz!

Menuda película te has montado. No he tenido nada que ver.

-Oye, Eva, basta. Vámonos.

Fue ella la que me dopó. ¿Te estás oyendo?

Eso es absurdo. Giorgia nunca haría una cosa así.

¿No? ¿No te acuerdas de lo que hizo?

Vamos, Eva, esto es diferente, es algo gravísimo.

¿Cómo puedes pensar que llegaría tan lejos?

(Música)

(Llamada)

Sofi.

"Martix, ha ocurrido un desastre."

¿Otro?

Pues sí. Me ha dicho a Laura que Eva se la ha montado a Giorgia.

¿Y Giorgia?

"Dice que no tiene nada que ver."

Puede que sea verdad.

No sé, a lo mejor he sido yo la que me he montado la película.

Bueno, puede que hayas acertado.

¿Y Eva, has hablado con ella? Le he escrito un mensaje.

¿Cómo está?

"¿Cómo va a estar? Está por los suelos."

Mejor dicho, bajo tierra. Más bien, en el piso -2.

Esta historia del dopaje es absurda.

"Sí, es un golpe muy duro."

Ya lo creo. Si hubiera estado en su lugar,

no sé qué habría hecho. Habría entrado en pánico.

Ella al menos deja salir esa rabia, se desahoga.

Ya sabes cómo es ella, se desahoga, se desahoga,

pero después...

"Cae en depresión."

Bueno, pues hagamos que no caiga. "Justo."

Tenemos que ayudarla.

¿Estás libre ahora?

Sí, sí.

Pues voy a buscarte y vamos a verla.

Equipo de rescate en marcha al andén cuatro.

Repito, equipo de rescate en marcha al andén cuatro.

"Vale, vale."

Te espero. "Ya voy. Adiós."

Adiós.

(Música)

Me toman por tonta. ¿No lo veis?

"No, Giorgia no lo ha hecho, no sería capaz de hacerlo".

Estoy harta.

Bueno, estamos aquí para apoyarte.

No estás sola.

Tranquila, encontraremos una solución.

Si podemos salvar el planeta, sin duda,

también podemos salvar a Eva Amari.

¿Somos o no somos las tres mosquiteras?

Todas para una...

Y una para todas.

(RÍEN)

Lo siento, chicas.

Sé que queréis ayudarme, pero de verdad que no puedo.

Vamos, Eva, no seas así.

No, en serio, tengo que dejar de patinar.

¿Qué? ¿Qué estás diciendo?

Tengo que hacerlo. No, Eva, espera, respira.

(RESPIRA)

Respira.

Vale, este no es el momento más indicado para tomar decisiones.

¿Pero qué voy a hacer si no, Sofi? No tengo otra opción.

Así tengo más tiempo para estar con Jacopo.

Sí, Jacopo.

A ver, dime, ¿cuánto hace que no entrenas?

Seis días.

¿Y no lo echas un poco de menos?

¿Estás de broma? Un montón.

Exacto. Piensa en toda una vida sin patinar.

¿Qué ves?

Qué depresión. Ah.

Es que me gusta tanto patinar,

que cuando me deslizó sobre el hielo me siento...

me siento genial.

Es por eso que no debes dejarlo.

No hay nada que me haga más feliz, os lo juro.

Solo quiero estar sobre el hielo. No lo dejes.

Pídele a Camila para entrenar con nosotras.

Sofi, seguro que me dice que no.

¿Y por qué no?

No puedes ir a las competiciones, pero nadie te prohíbe entrenar.

Pues vale, lo intentaré.

(Música)

Camila.

Eva, ¿qué haces aquí?

Quería pedirte algo.

Bueno, un favor.

¿Un favor?

Tienes mucho valor después de lo que has hecho.

Pero si no he hecho nada.

Está bien. Yo solo quiero volver a entrenar.

No para las compe...

Es que no paras de tomarme el pelo, Eva.

Te di plena confianza.

Yo te apoyé, aplaudí tus victorias.

Sí, lo sé. De hecho...

Estaba orgullosa de ti. ¿Y tú qué has hecho?

Lo peor para ti, para mí, para todo el equipo.

Incluso para la Liga Verde.

Es que yo no me dopé, te lo juro.

Alguien me tendió una trampa.

Mira, la teoría del complot no la había escuchado. Perfecto.

De todas formas, Eva, no puedes entrenar.

Estás fuera.

Todo va a salir bien, ya lo verás.

No, Jacopo, todo es un desastre.

Eva, tienes que estar tranquila. Encontraremos el culpable.

Sí, pero ¿cuándo? No lo sé.

No lo sé. Pero estas cosas van así.

La verdad saldrá a la luz.

Sí, pero mientras, no puedo patinar. Camila me odia.

No, no te odia.

Está enfadada, ¿vale? Pero se le pasará.

Parece una pesadilla.

Lo es, es una pesadilla.

Y quien te haya hecho esto no se saldrá con la suya, créeme.

Además, lo he estado pensando y quizás tengas razón,

tal vez fue una de sus rivales.

Por fin te has dado cuenta. Sí, tiene sentido.

Hay gente que haría cualquier cosa por ganar.

Sí, pero ¿qué más da?

No tengo ni una sola prueba.

No, es verdad, por ahora no.

Pero hay algo que puedes hacer mientras tanto.

¿El qué?

Puedes volver a patinar. Por la noche, escondidas.

¿Es una broma? No, lo digo muy en serio.

Ya lo has hecho.

Lo hiciste el principio. Practicabas por las tardes.

Sí, pero Jacopo, era diferente.

Pero vamos a ver, ¿quieres patinar o no?

(SUSPIRA)

¿Estás bien?

-¿Qué te parece?

Puedo pasar por muchas cosas,

pero acusarme de dopar a una de mis compañeras, no.

-Me parece tan absurdo... -Es absurdo.

Yo nunca haría una cosa así.

Pero desde el año pasado ya no confían en mí.

-Es verdad.

Te portaste un poco mal, pero te disculpaste y te perdonaron.

-Eso parecía.

-Gio, eso es agua pasada.

Estoy segura. -Yo no.

¿No has visto cómo me mira Sofía?

Como si yo fuera culpable.

Me parecía que por fin me había unido al equipo de verdad.

Me cambié de "insti" para pasar más tiempo con ellas.

-Mira,

tarde o temprano se sabrá quién lo hizo

y vendrán a disculparse.

Todas ellas.

-¿Y si no se sabe?

¿Cómo demuestro que yo no tengo nada que ver?

-No sé, no sé.

¿Y si encontramos al verdadero culpable?

-Vamos, ¿y quién podría ser?

-No sé, alguien que se lleve mal con Eva.

-¿Y si...?

Eva dijo que mi madre, gracias a sus contactos,

podría haber pedido las pruebas.

-¿En serio? -Pero ¿y si es verdad?

-¿Qué dices? Venga ya.

-Ella tiene muchos contactos en la Nado, ¿sabes?

A lo mejor pensó que sacando a Eva del equipo yo tendría

más posibilidades

para ser finalmente la reina de las Blades.

-No lo sé.

Vámonos.

(Música)

Mamá, sobre la historia de Eva...

No. Por favor, Marta, no empieces otra vez con eso.

No, para nada, no hemos acabado.

Eva no es culpable, no se merece cómo la estás tratando.

¿Y cómo la estás tratando?

¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?

Me ha traicionado. Sí, traicionado. A mí y a todos.

Sinceramente, no entiendo cómo puedes seguir creyéndola

después de la prueba. Porque la conozco.

Y sé que es sincera.

Marta, la gente miente.

Nunca llegamos a conocerla del todo.

Yo me fío de Eva.

Al menos, ¿no puedes dejarla entrenar?

Vamos, ni en broma.

¿Tanto te cuesta?

Sí, porque, a diferencia de ti, yo no la creo.

¿Qué mensaje les daría a las otras chicas,

que las decisiones de la Federación no cuentan?

Venga ya, mamá.

Eso no tiene nada que ver.

Intenta imaginar, ¿vale?,

solo por un momento,

que Eva es en realidad inocente

y que fue otra persona la que puso esa cosa en su botella.

¿Cómo que otra persona? ¿Quién?

Pues no lo sé, alguien que esté celosa de ella.

Como Giorgia.

No digas tonterías.

¿Tonterías? ¿Cómo que tonterías?

Mamá, sabes muy bien cómo es Giorgia.

Hace un tiempo, a lo mejor.

Ella ahora ya no juega a esos jueguecitos.

¿Y su madre? Ella sí juega esos jueguecitos.

Marta, ¿qué estás diciendo?

Pero piénsalo momento, mamá.

Una persona de su posición podría saber en todo momento

cuándo se hacen las pruebas antidopaje.

Perdona, ¿es que no parece la ocasión ideal

para deshacerse de una rival incómoda para su hija?

(Música)

Entonces estás vivo.

¿Qué quieres?

¿Cómo que qué quiero?

No contestas a mis llamadas,

no has venido al lanzamiento de mi videoclip.

Estaba preocupada. Claro.

Preocupadísima.

¿Qué es lo que te he hecho?

Lo sabes perfectamente.

No, no lo sé. Explícamelo.

No te hagas la tonta, por favor.

Ahórratelo.

No, no sé a qué te refieres. Claro.

Si he hecho algo que te ha molestado,

puedes decírmelo.

Mira, son los hechos los que hablan.

No puedo más con tus mentiras. Pero ¿qué hechos?

Déjame en paz. No.

No hasta que me expliques qué está pasando.

Marta, no quiero verte más. Luca.

Mira, ya te lo he dicho, déjame en paz.

No lo entiendo. Ni yo.

¡Luca!

(Teléfono)

"No puedo más con tus mentiras."

Perdonad. Lo siento. La volveré a hacer.

Está bien.

"Marta, no quiero verte más."

Estrellita, ¿dónde hemos dejado la cabeza hoy?

¿En el armario, por la calle?

Lo siento. La hacemos de nuevo. No me volveré a equivocar.

Haremos una cosa, charlaremos tú y yo.

Así evitamos perder más el tiempo. ¿Vale?

(SUSPIRA)

Marta, así no, eh.

El otro día era la amiga, luego los mensajitos...

¿Cuál es el problema hoy?

Lo siento. Solo estoy cansada.

Tú estás cansada.

Un profesional nunca está cansado. Un profesional está presente

y agradecido de poder hacer su trabajo.

Perdóname, no volverá a ocurrir.

Me concentraré, te lo juro. Más te vale.

¿Sabes en qué deberías pensar cada vez que te pones

delante de este micrófono?

En la fila de chicas que matarían por estar en tu lugar.

(Puerta)

¿Molesto? -Mira, por cierto.

No, no, adelante. -Gracias.

Qué emocionante estar aquí. -Bienvenida.

Esta es Marta. No sé si os habéis presentado antes.

-Chris. Encantada.

El placer es mío.

Es la hija de un amigo.

Tiene una voz muy bonita. La he invitado a ver la grabación.

-Es un honor para mí.

Enhorabuena por el videoclip, está muy guay.

Gracias.

Vamos a hacerla de nuevo. Ya estoy mejor.

Te quiero con energía.

La tengo. Vale.

(Música)

Y entonces, llega esta tal Chris que, al parecer,

mataría por estar en mi lugar.

Y se queda ahí, en la sala.

¿Para qué? Para escucharme.

No ha parado de mirarme ni un momento.

No sé cómo he podido cantar.

Te miraba porque eres demasiado buena.

Lo dudo.

Os lo prometo, mi mente está en otra parte estos días.

Todo este asunto con Luca me está volviendo loca.

Pero ¿hasta hablado con él?

Sí.

No quiere verme más.

¿Qué? ¿Y por qué?

No lo sé.

Me parece absurdo. Así, de repente.

O sea, ¿ni siquiera te ha dado una explicación?

No, me la ha dado.

Según él, ya deberías saberlo.

Pero ¿cómo voy a saberlo, si no he hecho nada?

Lo siento, Martix.

¿Qué le pasa a todo el mundo? ¿Se han vuelto locos de repente?

Te juro que no lo sé. Me parece absurdo.

Ey, ey, "girls", aquí necesitamos un poco de mente fría.

Los chicos son como el chocolate,

se supone que deben animarnos, no destrozarnos.

Como si fuera fácil.

Bueno, de momento, nosotras nos bebemos este chocolate.

En mi opinión, es mejor que un beso.

Al menos, Jacopo se salva.

Tienes suerte, Eva. Está loquito por ti.

Lo sé.

(Música)

"Solo son gotas. Mi padre se las tomas para dormir.

Son ligeras, son naturales."

"Me han encontrado algo en la sangre,

una sustancia llamada 'clonazepam'."

"Clonazepam."

Hola. Solo quería darte esto.

Es muy bonito. De verdad. Quédatelo.

No quiere volver a verme. Así, de repente.

Estoy hablando de Luca, mi novio. Ah.

-¿Qué haces aquí? Miro.

Camila no puede impedirme esto también.

No vayas de listilla conmigo.

¿También me vas a prohibir venir a la pista?

Le dije que se tomara las gotas

que toma mi padre antes de acostarse.

-Estás de broma. -Pensaba que era natural.

No le podía salir mal solo por estar estresada

y no dormir. -Tienes que decírselo.

-No puedo. -Si no, se enterara por otro lado.