El Grand Prix

¿Qué están repartiendo? "Última llamada".

Parece el título de una de ciencia ficción.

Queremos concienciar al mayor número de jóvenes

sobre la emergencia climática.

Tengo miedo, Luca. Marta, ¿qué pasa?

Tengo un pitido. Justo ahora que tengo el disco,

que Emilio espera mucho de mí...

Vamos, no hay más tiempo. Qué buena esa frase.

La podemos utilizar para los folletos.

Ahora te enviamos la base y que tú sigues con la letra.

(Pitido)

Joder, ¿qué te pasa, Marta? Si sigues así, busco a otra.

(Música)

(Música)

(Música)

¿De ayer a hoy habremos repartido suficientes folletos?

Un montón, Sofia. Hemos empapelado la ciudad.

Tengo hasta ampollas de tanto caminar.

Le habrán llegado hasta al alcalde. ¿Qué te pasa?

Lo hicimos muy bien, ¿no? Sí, sí.

No sé, creo que podríamos hacer algo más grande.

Algo de lo que todos hablen.

No sé, podríamos organizar un espectáculo

como el Milan On Ice para recaudar fondos.

¿Qué dices? No.

No, tiene que ser algo que implique de verdad a todo el mundo.

Algo que invade las calles.

¿Como una maratón? Pues... Sí, buena idea.

Pero... ¿Una sentada?

¿Otra más? Ahora lo hacen todos.

Lo tengo.

Una vídeo proyección.

Con la frase de la conserje. ¿Cómo era?

"Vamos, no hay más tiempo". Exacto, "Vamos, no hay más tiempo".

No hay más tiempo. Estará escrito por toda la ciudad.

Guay. Además, nadie lo ha hecho nunca.

Sí, pero ¿dónde lo hacemos?

Tiene que ser en un lugar simbólico.

Podemos hacerlo en La Scala. Demasiado pijo.

¿En Isola? Sino en el Castello Sforzesco.

Ya sé dónde.

Siento lo de ayer.

No quería hacerte perder dinero.

No, mira, no se trata de dinero. Odio perder el tiempo.

Y talento.

Marta, tienes un potencial enorme.

La canción que has escrito funciona de maravilla

y tu progreso en los últimos meses ha sido impresionante, ¿vale?

Gracias.

Digamos que ha tenido un buen maestro.

Bueno, eso por descontado.

Pero... ¿Pero...?

Pero ahora toca grabar, ¿vale?

Vamos, ánimo.

Venga, Marta.

Si estás lista, te lanzamos la base.

Vale, genial. Dale.

(Música)

(CANTA EN ITALIANO)

(CANTA EN ITALIANO)

(Pitido)

Ya estamos otra vez.

Muy bien, Marta. No hay ningún problema.

No pasa nada, tranquila.

Vamos a lanzar otra vez la base.

Aunque te equivoques, vas avanzando, ¿vale? No pasa nada.

Ponemos la base.

Respira y te pones a ello, ¿vale?

No pasa nada. Tranquila.

Venga, ánimo.

Que Dios se apiade de nosotros.

(Música)

(CANTA EN ITALIANO)

(Pitido)

(SOLLOZA)

¿Qué pasa?

¡Marta! Ven. ¡Marta, oye!

¡Marta! ¡Espera, Marta!

¡Marta!

Eh... ¿Qué pasa?

Respira.

Respira.

Muy bien.

Chico, traerle un vaso de agua.

Lo siento mucho. No te preocupes, no pasa nada.

¿Tienes problemas en casa?

¿Problemas del corazón?

Gracias.

Lo estoy intentando, pero tengo un pitido.

¿Un pitido?

Un pitido aquí en el oído. No consigo cantar.

Verás como no es nada, de verdad. No te preocupes.

Greta, llama ahora mismo a un taxi.

¿Quieres algo de comer? ¿Un tentempié?

No, gracias.

Bueno, ahora viene un taxi y te vas a casa.

Descansa, tómatelo con calma. Tómate unos días solo para ti.

¿Vale? Vale.

Lo siento de nuevo. No, no tienes que disculparte.

Gracias.

(Música)

Qué putada.

Espero que no acabe como mi otro cantante.

-¿Te acuerdas? -Sí, sí.

(Música)

¡Marta!

Hola.

¿Qué haces aquí? Quería estar cerca de ti.

Gracias.

¿Qué tal? Bien.

-Señorita, perdone...

Lo siento, he cambiado de opinión. Al final, voy andando.

Me dicen que venga corriendo para nada.

-Gracias de todos modos. Adiós.

Qué simpático. Sí...

Bueno, te acompaño a casa. Vale, ¿pero no hacías un turno hoy?

Sí, entro pronto,

pero primero quería ver cómo estabas.

Gracias. Aunque...

Ha sido un desastre total. Hoy tampoco he conseguido cantar.

Lo siento.

Seguro que el otorrino encuentra una solución.

O mejor dicho, el ornitorrinco. Ya...

Si quieres, te acompaño yo. Estoy libre.

Gracias, pero prefiero ir con mi madre.

Bueno, si cambias de opinión, estoy aquí.

Gracias.

(Claxon)

¡Luca! Voy al centro. ¿Qué haces, te vienes?

Gracias, pero primero quiero presentarte a alguien.

-Vale, salgo ahora mismo.

Ya estoy aquí.

Gerardo, Marta.

Marta, por fin. Qué placer. El placer es mío.

No sabes la lata que me da Luca hablando siempre de su Marta.

-Geri, ¿pero...? -¿Qué?

No tienes que avergonzarte. Es algo bonito.

Se hace el duro, pero en el fondo, fondo, es un trozo de pan.

Todo es "Marta por aquí y Marta por allá,

Marta ha hecho esto, lo otro...". -Ya nos hemos enterado.

No, no, deja que hable, que me interesa.

Sigue, Gerardo. No, Gerardo no.

Para los amigos, Geri. Geri.

Bien, Geri, tenemos que irnos ya, ¿no?

Está bien. Hasta la próxima ocasión. Hasta la próxima.

Adiós y encantado. Chao.

¡Ah! Qué tonto.

¿Quieres que te acerquemos? No, gracias.

Así tomo un poco de aire fresco. Vale.

Chao. Chao.

(Música)

Madre mía, cómo me estresa el Gran Prix.

Ni me lo recuerdes.

Desde ayer no he parado de ir al baño.

No, Mau, verde petróleo no es verde oliva.

Si te digo verde oliva...

Sí, lo entiendo. Tiene que ser algo "green".

La gente no tiene que pensar en el petróleo.

¿Pero cómo puede estar tan tranquila?

Será la meditación.

Sí, yo también medito, pero no se me da tan bien.

Sí, eso, verde esmeralda.

No, en serio, el verde esmeralda me gusta mucho.

Sí. Ahora me tengo que ir. ¿Te encargas tú, entonces?

Vale. Chao.

"Tengo que irme".

Solo me espera el Gran Prix, no es nada.

¿Cómo lo haces? ¿No estás nerviosa? Pues claro,

pero chicas, estoy mucho más nerviosa

por nuestra misión.

La competición es importante,

pero lo que estamos haciendo lo es mucho más.

(Altavoz) "Señoras y señores, bienvenidos al Gran Prix,

una competición internacional

que reunirá en la pista las mejores patinadoras del mundo".

Vale, es broma, estoy nerviosísima.

(Altavoz) "Empieza la competición.

Nos complace anunciar el regreso de una gran deportista, Eva Amari.

Ahí está.

Es la primera vez que vuelve a competir

tras el desafortunado acontecimiento del europeo".

Vamos, Eva, no te distraigas. Mantente concentrada.

Vale. Ánimo.

(Altavoz) "Aquí está, Eva Amari, de Italia".

(Música)

(Música)

(Música)

(Altavoz) "Un doble. Limpio, pero no muy alto. Nada excepcional".

(Música)

(Música)

(Altavoz) "Vaya, una pena ese aterrizaje fallido".

(Música)

(Música)

(Altavoz) "Puede que Amari esté sufriendo

las consecuencias de la suspensión

porque en otras ocasiones la hemos visto

en mejores condiciones".

Es solo el principio.

Ven aquí.

Todavía tenemos mucho que trabajar. Solo podemos mejorar.

(Altavoz) "El jurado ha llegado a un veredicto.

La puntuación de Eva Amari es de...

92.30.

Con esta puntuación pasa al undécimo puesto,

detrás de su compañera de equipo, Sofia Cantoni".

¿Eva undécima? No me lo creo.

Eva, estoy solo el principio.

Ahora vamos a trabajar duro y a ponernos al día.

Lo importante es que no te desanimes.

(Altavoz) "Ahora se prepara Giorgia Visalberghi,

otra campeona de la Liga Verde".

Vamos, Giorgia, tú puedes. Mucho ánimo.

(Aplausos)

(Música)

(Altavoz) "Giorgia Visalberghi obtiene una puntuación de...

95.60, en séptima posición".

¡Qué bien, Gio! -¡Fantástica!

Lo has hecho genial.

Tú también lo has hecho bien.

-¡"Coach"! -Lo has hecho muy bien.

(Altavoz) "Y ahora presentamos a Jill Williams, de Inglaterra,

actual campeona de Europa y oro olímpico".

Aquí está la víbora.

(Música)

(Música)

(Música)

Y una vez más, Williams no defrauda.

(Altavoz) "Ha sido un torneo muy competido.

Pronto sabremos cómo quedará el podio".

Cuando el ensayo general sale bien, a la hora de la verdad, sale mal.

Es matemático.

Puede ser.

¿Pero has visto quién está en las gradas?

(Altavoz) "La puntuación de Jill Williams es de...

100.56. Con esto alcanzó el primer puesto.

Jill Williams es la ganadora del Gran Prix, señoras y señores".

Ey.

¿Cómo estás?

Fatal.

Es la puntuación más baja que he sacado.

Lo sé. Lo siento.

Pero, lo importante es que no te castigues, ¿vale?

Un fallo lo tiene cualquiera.

¿Sabes cuántos he tenido yo?

Sí. Vale.

Gracias, Martix. Vamos.

Os dejo.

Siento que me hayas visto en mi peor competición.

Pues yo te he visto genial. Gracias.

La próxima vez te saldrá mejor.

A partir de ahora, vendré a todas tus competiciones.

¿Qué piensas? ¿Todas, todas?

A todas. Hasta que te jubiles.

Cuidado, porque antes de los 80 no pienso jubilarme.

Pues entonces, me quedan por ver muchas competiciones.

Una promesa es una promesa.

Vamos, anda.

Enhorabuena, Laura. Has estado fantástica.

Gracias. También tú.

Sí, bueno, mejor ni pensarlo.

Todas sabemos que he hecho una mierda.

Nos vemos.

Chao.

Oye, aun así, has quedado la undécima,

no está mal.

Vamos, lo harás mejor la próxima vez.

Adiós, entrenadora. Adiós, Sofia.

Hola. Menudo desastre.

No. No ha sido un desastre.

Pero podría haber sido mejor, eso seguro.

Es que pensaba que era buena, pero quizás no lo sea.

Eva, has tenido que pasar muchas cosas últimamente.

Es normal que haya algún altibajo.

Lo importante es no perder nunca la confianza y continuar.

Siento mucho haberte decepcionado.

Tú no me has decepcionado.

Soy yo la que me he equivocado.

No has entrenado lo suficiente

después de toda la historia del dopaje.

Sobre todo mentalmente.

Quizás no estabas preparada para afrontar una competición.

Posiblemente necesitarás más tiempo.

Lo siento. Gracias.

(Latidos)

"Buena suerte mañana.

Avísame en cuanto termines con el otorrino".

(SOLLOZA) Marta.

¡Marta! Marta, espera.

Espera, no te vengas abajo. No debemos perder la esperanza.

¿No debemos perder la esperanza, mamá? ¿Lo has escuchado?

Me ha dicho que no podré volver a cantar.

¡Marta!