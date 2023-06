Marta y Eva - Un Gran Secreto

Según Sofía y Marta alguien me tendió una trampa.

¿Fuiste tú, verdad?

¿Acusarme de dopar a una de mis compañeras?

Yo nunca haría algo así.

Yo solo quiero volver a entrenar. No paras de tomarme el pelo.

No es culpable. No se lo merece. La gente miente.

No viniste el lanzamiento del videoclip.

¿Qué te he hecho? No te hagas la tonta, por favor.

-Es la hija de un amigo. -Cris, encantada.

No ha parado de mirarme. No sé cómo he podido cantar.

Este asunto con Luca me está volviendo loca.

Al menos Jacopo se salva.

Me han encontrado algo en la sangre.

Una sustancia llamada... Clonazepam.

(Música)

(Música)

Genial, Eva. Cada vez lo haces mejor.

¿Tú crees? Eres una diva.

De nosotros dos, el divo eres tú. ¿Ah, sí?

Te he visto en el vídeo.

Se te da bastante bien hacer de ligón.

Digamos que es un don natural.

(RÍE) Madurar no te vendría mal.

Mira, no te vas a creer,

pero desde que el vídeo se hizo viral estoy muy solicitado.

Me paran por la calle.

Tal vez deberías ser modelo y no músico.

Nunca es demasiado tarde. Mira, eh.

Mmm. (RÍE) (RÍE)

Qué buen perfil tienes. ¿Porque no publicas algo?

¿Ah, sí?

Sí, así todos vendo narcisista que eres.

(RÍE)

Bueno, voy a cambiarme. Vale.

¿Entonces puedo confiar en ti? -Claro que sí.

-Eva no conseguía dormir

y sin descansar no hubiese conseguido ganar el Europeo.

Así que...

-¿Así qué?

-Así que le dije que se tomara las gotas

que tomó mi padre antes de acostarse.

Ella no quería.

Yo insistí porque sabía que le harían bien y...

Y entonces... A escondidas le eché unas cuotas a su té.

-¿Estás de broma, verdad? -No.

Me he dado cuenta de que he cometido un error garrafal.

Y... Y sé que le he hecho muchísimo daño.

Además, es que ella insistía en que no las quería.

Pensaba que era algo natural, de verdad.

Mi padre siempre lo decía.

-¡Jacopo!

-Hari, te lo digo en serio, lo hice por ella.

Veía como se partió los cuernos entrenando.

No podía salirle mal solo porque estaba estresada

y no podía dormir.

Me sabe muy mal.

Y me siento fatal.

-Te creo, pero tienes que decírselo.

-No, no puedo.

-¿No puedes? -No.

No, si se entera seguro que me deja

y no querrá volver a verme, y con razón.

-¿Y si se entera por otro lado?

¿No crees que eso es peor? -Tal vez.

-Jacopo, esto se lo tienes que decir.

Eva es tu novia. Compórtate como un hombre.

Ojeras, ¿eh?

Un poco.

¿Se te hizo tarde?

Un poco.

Uhm, cuenta.

Anoche estuve patinando hasta tarde.

¿Sí?

Sí, Sofía. He patinado.

(RÍE) Ah, así que ahora se dice así,

"he patinado". (RÍE)

(Timbre)

Te veo en clase.

Vale.

Eh, hola.

¡Hola!

Solo quería darte esto.

¡Guau!

Soy yo.

(RÍE) Eres tú.

Es muy bonito, de verdad.

No, no, es tuyo.

Quédatelo.

Gracias.

Ahora me tengo que ir puntos

Claro.

Chao.

Adiós.

¿Tú ya sabías que la capital de Francia es París Saint-Germain?

No, lo he descubierto hoy en el examen oral de Franco.

Para que digan que el fútbol no hace daño a las chicas.

(RÍE) Exacto.

¿Y ese quién es?

A juzgar por el paquete que lleva diría

que el pretendiente de alguien.

¿Mío o tuyo?

Mío. (RÍE)

Se llama Marcelo.

Es muy simpático.

¿Otro, Sofi?

¿No te estarás pasando un poco?

¡Chicas!

SSM, vivo a mi manera, hago lo que quiero.

¿Sigo con Hari? No.

¿No? Pues ya está.

Así que no creo que le haga daño a nadie, ¿verdad?

Verdad.

Soy una mujer libre.

¡Bye!

(Móvil)

"Cuando tengas tiempo me gustaría recuperar mi vinilo de Bowie.

Envíamelo. No tengo ganas de verte. Gracias."

(Música)

¿Todo bien?

No.

Es que no sé qué le he hecho, ¿vale?

Solo sé que no quiere volver a verme.

¿Pero por qué?

¿Por qué yo estoy haciendo un disco y él no?

Además, él estaba de acuerdo.

No lo sé,

¿porque me ve con un look distinto al que acostumbro a llevar?

¿No ves que no tiene sentido?

Es que ni siquiera quiere hablar conmigo.

Así, de repente. Sin darme explicaciones.

¿Qué es lo que le he hecho?

Perdón.

Estoy hablando de Luca, mi novio.

Ah.

Al mejor debería decir "exnovio".

Es voluntario en el centro de voluntariado de Milán.

¿Sabes quién es?

No, no he oído hablar.

Espera.

Es este.

Perdona por ponerme así.

No estoy bien.

No, no.

Tranquila.

¿Café?

Doble.

(Música)

Vamos, chicas. Bien concentradas, eh.

Cuidado esa espalda, Georgia.

-¿Qué haces aquí?

Miro. ¿Crees que está bien?

Camilla no puede impedirme esto también.

No, pero lo mejor no le gusta.

Ben, patinar es como el oxígeno para mí.

Quiero seguir respirando.

¡Concentradas, venga, vamos!

-Si me dices cómo acaba te juro, te juro que te mato.

-Pero ¿ya has llegado al episodio en el que ella descubre...?

-No.

-¿Y cuando huye del banco?

-¡Para ya!

-¿Ni cuando hace de rehén?

-Ah, no quiero escucharlo. La, la, la.

Al final ella muere.

Acribillada a balazos.

-Chicas, sois unas cabronas.

En serio, os lo digo de verdad.

Chicas, ¿está Camilla?

No, ven, campo libre.

Oh, Laura, vaya.

Has mejorado muchísimo.

Gracias. Pero ten cuidado.

Cuando aterrizas, pones las piernas muy rígidas.

Lo sé, no me sale tan natural como a ti.

¡Venga ya! Puedes hacerlo si practicas.

Estoy segura de que en el Gran Prix te ira bien.

Pero vendrás a verlo, ¿no? Claro.

Aunque tenga que vestirme como un hombre.

(RÍEN)

Bueno, me voy corriendo antes de que...

¿Qué haces tú aquí?

Uhm, me he perdido.

No vayas de listilla conmigo.

¿Yo? Tú.

Perdona, ¿también me vas a prohibir que venga al estadio?

Al estadio no, a nuestro vestuario sí.

Está bien.

Chao, chicas. Divertíos.

(A LA VEZ) Adiós.

Pero, entrenadora... Ni una palabra.

¿Qué más puedo hacer, Mercury?

¿Patinar por la noche como una criminal?

¿Cuánto tiempo va a durar esto?

De verdad, no sé qué hacer.

Es que ya no me queda nada.

Nada.

Oh, sí.

Casi se me olvida.

Toma.

Sí, es verdad.

¡Hola! "¡Hola!"

"¿A qué hora nos vemos al final?"

¿Cómo? "¿En serio, Marta?"

El evento de Olga es hoy. ¿No te acuerdas?

"Ah, sí."

Uhm... El evento.

Lo siento, se me había olvidado.

¿Olvidado? Estamos hablando de Olga Romanov.

Lo sé.

No sé si estoy de humor, Eva.

Esta historia con Luca me está destrozando.

Sí, yo tampoco estoy de humor.

Pero es importante reaccionar, salir, hacer cosas nuevas.

Sí, ya.

Cuanto más tiempo te quedas en casa, más lo piensas.

Es así. Vale, tienes razón,

pero de verdad, no sé.

Marta, déjate de rollos.

Paso a recogerte.

"Pero es que, Eva..." Nada de peros.

Está bien, vale.

Oye...

Una cosa.

¿Qué está Camilla en casa?

Sí. ¿Por qué?

Entonces, mejor ven tú a la mía.

"Ah, sí."

Vale, está bien.

Hasta luego. "Hasta luego."

Chao. "Chao."

(Música)

Hola.

Hola, Eva. ¿Cómo...? ¿Cómo estás?

Escucha,

quería decirte que siento mucho todo lo que ha pasado,

pero hay una cosilla que tengo que contarte.

A ver...

(LEE) "Siento lo que ha pasado, pero hay una cosa que debo decirte."

Hay una cosa que debo decirte.

Me siento terriblemente culpable.

Lo siento mucho.

Pensaba que no,

pero he sido yo.

Fui yo el que te puso unas gotas.

Yo.

(Música)

Ha estado increíble.

Increíble, de verdad.

Pero ¿has visto qué clase?

Olga no patina, vuela.

Sí, vuela.

Gracias, Eva, de verdad.

Lo necesitaba.

Sin ti no...

Bueno, yo también lo necesitaba.

¿Qué me dices del traje que llevaba?

Guapísimo.

¿Crees que alguna vez me pondré uno así?

¿Todo bien? Sí, sí.

Mi teléfono se ha muerto. Mi batería dura solo tres horas.

Lo hacen a propósito.

Para que lo cambies cada dos años.

¿Cuándo pasa el autobús?

Espera.

(RÍE) En media hora.

Menuda mierda.

Vivimos en una ciudad para ricos.

Por la tarde sin coche te quedas colgada.

Del tranvía. (RÍE)

Bueno, ¿vamos andando?

¿Andando?

Vamos a tardar como una hora. Pero creo que llegaremos antes.

Llegaremos antes, pero muertas.

Además, no me gustan nada esas nubes.

Venga, Marta, ¿desde cuándo eres meteoróloga? Vamos.

Buenas tardes.

Chao.

¿Cuánto falta? Poco.

(Tormenta)

¿Has oído? ¿El qué?

Lo has oído muy bien.

Es una nube pasajera.

Vamos. Tranquila.

¿Solo una nube pasajera?

Vale, ya me he enterado. Tenías razón.

Una tiene derecho a equivocarse, ¿no?

Pero ¿tú has visto esto?

Es solo un agua, Marta.

¿Solo agua?

Vale, está bien, yo te la dejo como nueva, ¿vale?

Mira... Lo siento.

(Música)

Aquí tienes, leche y miel.

Gracias.

Es un remedio infalible. Tu abuela me lo hacía siempre.

Mamá, está ardiendo.

Cuanto más caliente, mejor. Ya,

pero si espero un minuto para evitar

una quemadura de tercer grado en las tripas, también valdrá.

Un minuto.

(ESTORNUDA)

Perdona.

Gracias.

Una nube pasajera, eh.

10 segundos.

(Tormenta)

(Móvil)

(Música)

Mira, cuanto más tardes será mucho peor.

-Ya te lo he explicado, quería decírselo.

La llamé y no contestó.

Además, me envió un mensaje tarde,

pero... -¿Y qué?

-Eran las 12.

He preferido esperar a hoy y hablarlo en persona.

-¿Y yo qué hago ahora, te creo o no te creo?

-Sí, sí, mira.

Tengo hasta una nota con lo que debo decirle.

-¿Estás de broma? -No, no.

¿Quieres escucharlo?

(LEE) "Hola, Eva.

¿Cómo estás?

¿Sabes? Quería decirte que siento mucho todo lo que ha pasado,

pero hay algo que tengo que decirte.

Es importante.

Me siento terriblemente culpable y lo siento mucho.

Pensaba que no, pero fui yo el que te puso esas gotas.

Yo."

¿Fuiste tú?

Sí.

Pero lo hice por ti.

Lo hice por ti, porque no dormías. Estaba preocupado.

Tenías que descansar para el Europeo y sabía lo mucho que te importaba,

así que... Pensaste que lo mejor era doparme.

Eva, ¿cómo iba a saber yo que esas gotas eran ilegales?

Es algo natural que mi padre toma antes de acostarse.

No, Jacopo. ¿Natural? Y una mierda.

Yo pensaba que era así.

Pues pensaste mal, muy mal. Lo sé.

Y lo siento mucho, de verdad.

Pero no tienes ni idea de cómo me he sentido

todo este tiempo.

Ah, cómo te has sentido tú todo este tiempo.

Perdona, estás mal de la cabeza.

¿Y yo cómo me he sentido?

Tratada como una drogadicta, una tramposa.

Pero mientras devolvía la medalla tenía que pensar cómo estabas tú.

Eva, yo...

Tú nada.

¿Qué leches se te pasó por la cabeza?

¿Cuántas veces te había dicho que no quería tomar eso?

¿No te acuerdas?

Sí, sí me acuerdo.

Pues acuérdate también de esto: