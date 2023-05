El escándalo

Eva me ha dado la lata con la clase abierta.

Tienes que ir a por Hari. ¿Quieres que vayamos juntos?

Te he guardado un sitio. Ya tengo asiento, gracias.

¿Qué más da el apellido que tenga? No tenemos nada que ver.

La Comisión del Deporte ha decidido no renovar la concesión del estadio.

¿Substituiste a Giordani en el Milan On Ice?

Seguro que Giorgia ha tenido algo que ver.

Nunca he cantado ante un público. Te toca a ti.

-Marta Giordani.

-Me he dado cuenta de cuál es tu verdadero sueño.

(RÍE)

(Música)

(Música)

¿Crees que te mereces participar en el campeonato italiano?

Váyase al infierno.

Eres una violenta, una maleducada.

"Amari incluso agredió a un pobre periodista

que solo estaba haciendo su trabajo".

Sí, por supuesto.

¿Has visto las redes sociales de las Blades?

Lo he visto, sí, un desastre.

Una vergüenza, falta de ética, deberían retirarse...

Dicen que es culpa mía porque hice que me sustituyera.

¿Tú qué piensas?

Creo que la culpa es un poco de todos.

En primer lugar, tenemos que convencer

de que no hemos infringido las normas.

Ahora borraré todas las publicaciones.

¿Y con eso qué hacemos?

Nos servirán para encender la chimenea.

¿Crees que penalizarán a las Blades?

¿Más todavía?

¿No nos están castigando lo suficiente

con esta campaña de difamación?

¿Y con el estadio tendrás problemas?

No.

No creo que quieran ir tan lejos.

La verdad es que están siendo muy duros.

Sí, era lo que nos faltaba

con el Campeonato de Italia a la vuelta de la esquina.

Perdona, mamá.

Todo ha sido culpa mía.

Debería haberte dicho la verdad.

Pues sí, la verdad es que sí.

Seguro que ha tenido algo que ver la madre de Giorgia.

¿Qué piensa que va a ganar con esto?

No lo sé, creo que ha hecho mal las cuentas,

porque tirar piedras sobre las Blades

no ayudará a Giorgia.

(Música)

Eva, hola, yo... Tengo que irme.

Tengo examen de mates.

¿Estás enfadada conmigo por no contarte lo de mi familia?

¿Estás segura? -Que sí.

Te digo que es ella, la del Milan On Ice.

A mí no me importa lo del escándalo, de verdad.

Al contrario, creo que fuiste muy valiente.

Escucha, no puedo perder el tiempo, y tú tampoco.

(Música)

Hola.

No me digas que vas a preguntar por el Milan On Ice.

No, bueno, lo siento mucho.

Pero necesito tu ayuda, Marta.

¿Mi ayuda? Sí.

Es por Eva.

No sé lo que le está pasando.

Me evita, ya no me hace caso.

¿Sabes por qué?

Puede ser.

¿Qué le pasa?

Vale, pero no le digas que te lo he contado yo,

porque si no me mata.

Vale, prometido.

"El escándalo del Milan On Ice".

(Música)

Giorgia.

Ey, amor. ¿Amor? Y un cuerno.

¿Es así como tratas a la gente que quieres?

No, no fui yo. ¿Y quién ha sido?

Mira, Andrea, la situación se me ha ido un poco de las manos.

Se te ha ido un poco de las manos.

Mira la que has liado.

Es que no he sido yo, ha sido mi madre.

No pensé que llegaría tan lejos.

¿Y quién se lo contó a tu madre?

Yo, pero se lo dije sin más, como el que no quiere la cosa.

¿Pero te das cuenta de lo que has hecho o no?

Eva puede perder el Campeonato por tu culpa.

Mira...

Claro.

Lo has hecho aposta.

Así evitabas la competencia.

Ni en sueños, no tengo necesidad, Eva no está a mi altura.

Pero si todos la daban como favorita,

antes de esta basura.

Mira, Andrea,

Eva cometió un error al hacerse pasar por Marta,

la verdad se sabría tarde o temprano, ¿no?

Este era tu plan desde el principio.

Ahora lo entiendo, incluso conmigo.

Está bien, quería saberlo todo.

Y estaba claro que tú lo sabías.

Me has estado utilizando todo este tiempo,

es increíble.

No es verdad.

Qué idiota.

Pensé que te gustaba de verdad, hasta dejé a Marta por ti.

No, la dejaste porque conmigo estás bien

y tú lo sabes.

Pero no sabía que me querías utilizar.

Eres una mala persona.

No es verdad, yo no soy mala, y realmente me preocupo por ti.

Por favor, te lo juro.

No, ni lo intentes, no volveré a caer.

Lo nuestro se ha acabado.

(Música)

(Música)

"No hay notificaciones nuevas".

Giorgia.

¿Qué haces aquí?

-¿Me he equivocado de hora?

-Hoy no hay entrenamiento, ¿no te lo han dicho?

-No.

Entrenadora, yo no...

Lo sé, Giorgia.

Lo sé.

(Música)

Hola a todos, amigos y enemigos de las Blades.

Hoy estamos aquí con las protagonistas

del escándalo del Milan On Ice, Marta Giordani y Eva Amari.

Chicas, habéis liado una buena, ¿eh?

Bueno...

No, no era una pregunta, solo una afirmación de buen rollo.

Bueno, retomamos.

Así que, chicas,

¿podéis contarnos qué es lo que habéis hecho?

Y, sobre todo, ¿puedes explicar por qué sustituiste a Marta

en el espectáculo?

Pues, mira, la noche antes del espectáculo

Marta se hizo daño por mi culpa.

¿Y por qué? ¿Qué fue lo que le hiciste?

¿Una zancadilla?

Casi.

Me estaba enseñando a patinar e hice que se cayera sin querer.

¿Y por qué te estaba enseñando a patinar?

Porque patinar es mi sueño y quería ayudarme a realizarlo.

¿Y no pensasteis en informar a Camilla Giordani,

presidenta de la Liga del Hielo?

No, no sabía nada de lo que había pasado.

¿Pero no hubiese sido más fácil cancelar el espectáculo?

No, el Milan On Ice es un evento organizado desde hacía tiempo,

era muy importante.

Nota de la entrevistadora, que soy yo.

Ahí va.

¿No creéis que esta decisión vuestra

ha sido un poquitín egoísta?

No, ha sido un error, pero por una buena causa.

¿Y tú te arrepientes

de que te haya sustituido Eva Amari?

No.

Lo único de lo que me arrepiento

es de no haber dicho que era ella la que patinaba.

Bueno, les damos las gracias a Marta Giordani y a Eva Amari.

Eso es todo por hoy.

Y corten.

Chicas, habéis estado fantásticas.

Sí, fantásticas, lo confirmo.

¿Puedo verlo? Claro.

Mira.

Vale.

"Hola a todos, amigos..."

¿Cómo lo has visto? Me ha gustado.

Bueno, ahora sabes todos mis secretos

y yo no sé nada de ti.

¿Y qué quieres saber? No sé.

Lo que haces fuera de aquí

o a qué insti vas.

Cosas así.

He dejado los estudios.

Ah.

He preferido buscarme un trabajo.

Mis padres no van sobrados de pasta.

¿Y de qué trabajas?

Arreglo bicicletas en un taller.

Genial.

Sí, me gusta exhumar esqueletos viejos

y darles una nueva vida.

Quizás no me lleve a la cima,

pero a lo mejor me da para abrir mi propio taller.

Algún día abrirás incluso diez talleres de bicicletas

y con tu talento seguro que lo consigues.

(Música)

Chicas, mejor vámonos.

Antes de que mate a alguien.

Nos vemos.

(Música)

Eva, espera, deja que te lo explique.

Dime, ¿qué puedo hacer para pedir perdón?

Mejor que no,

porque de momento prefieren ver tu cara en una diana

y lanzarte dardos.

(Música)

¿Qué has hecho?

Las he delatado.

Y a los chivatos no los quiere nadie.

Seguro que se les pasa.

(Música)

Mientras tanto,

gracias por haber aceptado esta reunión,

porque realmente quiero que la verdad salga a la luz.

-Ya somos dos. -Bien.

Pues lo que hizo Eva fue un gesto de solidaridad

por una amiga que estaba en una situación difícil,

una amiga que, por desgracia, se lesionó.

Un gesto que, sin embargo, no compromete la profesionalidad,

porque se trataba de un espectáculo y no de una competición.

-¿Entonces no teme una posible descalificación?

-No.

Conozco buen el reglamento,

y se refiere a las competiciones, no a los espectáculos.

-¿Y desde un punto de vista ético qué me dice?

-Pienso que se equivocaron,

pero que se merecen una segunda oportunidad.

-Muchos tenían a Amari como nueva promesa del patinaje,

incluso a nivel nacional.

Claro, antes de este escándalo.

-En efecto, estamos hablando de una atleta autodidacta

que ya ha llegado a la élite.

Eva es una atleta extraordinaria

que tiene todas las papeletas para convertirse en una campeona

y está trabajando duro para conseguirlo.

Pero yo digo:

¿realmente queremos arruinar la carrera

de una chica con tanto potencial?

Entre otras cosas, por un error cometido de buena fe.

Me parece absurdo.

-¿Y su hija?

Disculpe, pero también es una campeona.

Sin embargo, no está inscrita en el Campeonato.

¿Ha preferido retirarse ante una posible descalificación?

-No, Marta se lesionó.

Y, de todos modos, mucho antes de este escándalo,

mi hija se dio cuenta de que hay cosas en la vida

que la hacen más feliz que el patinaje

y ha preferido dedicarse a ello.

-¿Y el chico que también se oye en la grabación?

¿Trabaja para usted? -Sí, Andrea.

-¿Qué pasa con él?

-Bueno, creo que todo este lío para él es una gran lección de vida.

De hecho, lo es para todos nosotros.

-Muchas gracias.

-Gracias a usted.

(Música)

Hola.

Soy yo, el chivato.

Sé que me he equivocado,

ojalá pudiera volver atrás, pero no puedo.

Oye.

¿Estás bien? Sí, de fábula.

La que se ha liado por mi culpa, así que imagínate.

¿Pero cómo se me pudo ocurrir?

Fui un estúpido, un idiota.

Bueno, un poco idiota sí,

pero cantas bien.

¿Ah, sí?

Nunca me lo habías dicho.

Hay momentos en los que es mejor callar

y momentos en los que es mejor hablar,

igual que también hay momentos para pedir disculpas,

si es necesario.

Por ejemplo, si estás pensando en alguien en particular,

a lo mejor podrías encontrarlo aquí.

¿Y crees que ese alguien estaría dispuesto a escucharme?

Claro que no.

Pero creo que...

merece la pena insistir, si te interesa.

Bueno.

De todas formas, no puede ir a peor.

(Música)

Increíble, no sabía que nos seguía tanta gente.

Ahora nos están cayendo los "likes" como del cielo.

Increíble, mira eso.

Chicas, si queréis jugar a los dardos

ahora es el momento.

¿Puedo?

Este es un lugar público.

Con muchas sillas libres para sentarse.

Lo sé.

Tenéis toda la razón del mundo para estar así.

Os pido perdón.

Habíamos dicho que no se lo diríamos a nadie.

Se suponía que era nuestro secreto.

Lo sé, es culpa mía, he sido un estúpido.

pero no pensaba que Giorgia era así.

¿Y cómo creías que era? ¿Una alma angelical?

No, pero no pensaba que llegaría tan lejos.

Quién a hierro mata...

Bueno, lo habéis entendido.

Siéntate, anda.

Aun así eres un desastre con las mujeres.

Confirmo. Un desastre desastroso.

Un desastre tras otro. (RÍE)

¿Y qué puedo hacer?

Bueno, al menos dale un "me gusta" a nuestra cuenta.

Enséñamela.

Mira, esto es solo el principio.

Tengo un montón de ideas para relanzar el nombre de Blades.

Obviamente, con un mensaje verde.

Envíame el enlace y se lo envío a mis amigos.

Mejor mándaselo primero a las amigas.

Tienes más.

¿Pero le estás escribiendo a Luca?

Cuando os vi parecíais dos tortolitos.

No, ojalá.

Es mi madre.

Por desgracia, es cierto,

tengo que desalojar mi despacho antes de que acabe el Campeonato.

Ya me han enviado fecha para dejarlo.

Perdona, tengo que dejarte.

Marta.

¿Has perdido el estadio?

¿Por el escándalo?

No han renovado la concesión a la Liga del Hielo.

¿Y las Blades?

¿Dónde entrenaremos ahora?

Ya encontraremos la manera.

¿Y tú?

No tengo que dirigir un estadio para seguir entrenando, ¿verdad?

Lo siento, mamá.

Es todo culpa mía, lo siento. No, vamos, ven aquí.

No quería que te enteraras así, pero...

¿qué piensas, suspendo a Giorgia y despido a Andrea mientras mando?

¿Hablas en serio? En absoluto.

Porque creo que enfrentarse a las consecuencias

de todo lo que han hecho es el mejor castigo.

Vale.

Estate tranquila.

Lo siento.

(Música)

Chicas,

esta es una gran oportunidad para relanzar nuestra imagen.

Podemos distinguirnos de otros clubs

por nuestro enfoque verde

y, al mismo tiempo,

por hacer algo bueno para el planeta.

Las Blades serán la punta del iceberg,

porque podemos involucrar a toda la Liga del Hielo.

¿Qué me decís?

Hubiese sido mejor que pasases de categoría

y te centraras en el Campeonato en lugar de soltar tonterías, ¿eh?

-A mí me parece bien.

Vamos, dispara.

Son solo un par de cosas, pero que debemos cumplir.

Punto uno.

Duchas con cronómetro.

Máximo dos minutos.

¿Y el pelo? El pelo te lo lavas en casa.

Como las duchas del camping, que van con ficha.

Sí, más o menos,

pero la ficha la hago yo con esto.

Después de dos minutos apago el agua caliente.

Punto dos.

Reciclaje en el vestuario.

Así que el papel con el papel, el vidrio con el vidrio, etcétera.

¿Y el plástico?

No, eso no, el plástico no debe ni entrar en el estadio.

¿Y cómo hacemos para beber agua?

Muy bien, exacto, y aquí llegamos al tercer punto.

Botellas ecosostenibles.

Menuda tontería, Laura y yo no lo vamos a hacer.

-Mira, tú piensa por ti,

porque tienes mucho en lo que pensar.

Yo me apunto. Bien.

(Música)

¿Qué es esa música?

¿Están de fiesta y no nos invitan?

Venga, vamos a ver. Vamos.

(Música)

Esto es para ti, Eva.

Para decirte que puedes confiar en mí.

Que no habrá ni una mentira más.

Para decirte que aunque vengamos de dos mundos distintos,

en el fondo somos iguales.

Y...

espero de verdad que quieras ser parte de mi mundo.

Al menos tanto como yo quiero serlo del tuyo.

(Música)

Gracias.

¿Qué significa eso?

Significa que, frente al amor,

las diferencias no cuentan.

(Música)