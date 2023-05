Nuevos desafíos

(Música)

Me cago en todo.

(Música)

(Música)

¿Es lo mejor que puedes hacer? ¿Es lo mejor que puedes hacer?

(GRITA) ¿Es lo mejor que puedes hacer?

(SUSPIRA)

(Música)

(Música)

Ni hablar, esta seguro que no.

(CANTA EN ITALIANO)

¿Qué?

¿Demasiado cursi?

¿Muy empalagosa?

Bueno, esta sí.

Una, dos, tres...

(TOCA LA PUERTA)

Marta, ¿tú no habías quedado con Eva?

¡Mierda! Sí, sí, sí, he quedado.

Espera...

Mejor me visto. Creo que sí.

(Música)

Hola, Eva. Hola.

Siento llegar tarde. Nada, tranquila.

Me he bloqueado con las canciones que debo elegir hoy.

Las que tengo que presentar al productor.

Pero todas son buenas, ¿no?

Pero, ¿y si no le gustan?

¿Y si se piensa que no estoy a la altura?

Venga ya, no te hubiese elegido si no fueras buena.

¿Y tú qué tal? Menuda cara.

Sí, lo sé.

Hace días que no consigo dormir más de un par de horas.

Vaya, lo siento.

No puedes enfrentarte al Europeo tan cansada.

¿En serio?

Estoy aterrorizada.

Tengo miedo de estallar en cualquier momento.

Solo faltan dos semanas para el Europeo.

Cuanto más lo pienso, más errores hago.

Entonces no lo pienses.

Siento que voy a explotar.

Pobre Jacopo, qué lata le doy con mis paranoias.

Ya.

¿Nos vamos el viernes después de clase?

¿No dijimos el sábado?

Mejor el viernes, ¿no?

Pero Sofía, ¿no te acuerdas de lo que hay el viernes?

La cena benéfica de Clint.

Ah, es verdad.

Es importante para mis padres.

Hari, pero eso es un rollazo. ¿Qué hago yo ahí?

Sofi, me lo habías prometido.

Porfa, porfa, porfa... Bueno.

"Thanks a lot".

(Música)

Eh... Nos vemos luego, ¿vale?

Ey. (AMBAS) Hola.

¿Me recordáis por qué fui detrás de Hari durante un año?

¿Porque es muy guapo?

¿Porque él estaba con otra?

A eso me refiero.

Cada uno tenía su propio espacio.

Ahora quiero...

Aire, aire, aire.

Bueno, puedes mantener tu espacio.

Lo he intentado, pero sigue llenándolo con cosas suyas.

Echo de menos la vida de soltera.

(Música)

Ahora la echo aún más de menos.

¡Hari!

-¡Robin!

Sofía, mi novia. -Mucho gusto.

Mucho gusto.

Chicas, este es mi amigo Robin,

hemos crecido juntos y estas son Marta y Eva.

(AMBAS) Hola.

-Bien, si queréis saber cosas sobre nuestro pequeño Hari

tengo algunas historias interesantes.

-Sí, claro, mejor en otro momento.

-El repertorio es largo. -Nos lo hemos pasado bien.

-Sí, y tengo la sensación de que nos divertiremos aún más.

-Vámonos. "Ciao". "Ciao".

Ay, ay, corazones rotos a la vista.

(RÍEN)

¿Qué hace? Esta no funciona como primer single.

Esta es mi preferida.

A lo mejor cambiando la música...

Pero, un poco sosa, ¿no?

Bueno, trabajándola...

La tercera creo que es la más original.

Es una canción de amor.

Aquí mejor do.

Aquí la rima no funciona.

Y aquí reharemos el puente. ¿Qué tiene de malo?

No rompe, no es glamoroso,

pero podemos trabajarlo.

Bueno, entonces empecemos por esta.

La he escrito para mi novio Luca.

Es un chico muy generoso, quiere ser médico, ayudar.

Genial, estrellita, díselo a los de Marketing.

Ya se les ocurrirá una buena historia.

Nosotros pensamos en la música y en hacer que el single funcione.

-Vale.

(Música)

(CANTA EN ITALIANO)

Vale. No está mal,

pero ahora reharemos el puente de nuevo en un tono más alto,

¿de acuerdo?

Dame un segundo para arreglar un par de cosas.

Vale, quiero escucharlo desde esta estrofa.

(Música)

Vale, está bien.

Lo reharemos desde aquí, ¿vale?

¿Es una broma o qué?

¿El teléfono móvil en la sala de grabación?

Oye, estrellita, ya no estás en el Mosquito.

Aquí eres una profesional, esto es serio.

O te concentras o ahí está la puerta.

Perdón, no volverá a ocurrir. Eso espero.

Descanso.

-Tranquila.

Todos hemos pasado por esto en alguna ocasión.

Móviles prohibidos, eh. Sí, pero que idiota.

Sí, pero es el mejor.

De verdad, tiene ojo para el talento y se preocupa por sus artistas.

Y no lo digo porque Emilio sea mi padre eh.

No... (RÍE)

Perdón, perdón, qué tonta, no lo sabía.

Tranquila, lo sé. Es normal que te asustes.

Trabajar para él es una gran oportunidad.

Lo sé. (SUSPIRA)

¿Y tú? ¿Tú también cantas?

No, no, no.

No, me moriría de vergüenza delante de un micrófono.

Prefiero estar entre bambalinas.

Estudio sonido en la sala de control.

Me gustaría ser ingeniero de sonido. ¿En serio? Qué guay.

Sí.

Lo único bueno del divorcio de mis padres

es que cuando termino los estudios vengo aquí.

Solo hay una cosa en la que mi padre y yo estamos de acuerdo:

la música.

(Música)

Ey... Ey...

Gracias por venir. Ya ves.

¿Qué puedo hacer por ti?

Pues... Es que...

he pensado que estaría guay hacer algo juntos.

¿A qué te refieres? (RÍE) Artísticamente, digo.

Sé que el cazatalentos no me ha fichado,

pero espero que algún día sí.

Tienes razón.

Eres bueno, ya verás cómo llega tu momento.

Eso espero.

Y... Si, no sé,

¿y si te escribo una canción?

¿Para el álbum? Ajá.

(SUSPIRA)

Eh... Vale, ¿por qué no?

¿De verdad?

¿Y se la enseñaría al mismísimo Emilio Atoloni en persona?

Si puedo,

pero te advierto, es duro de roer.

Tranquila, tengo mis encantos.

Voy a escribirte un éxito.

Vale.

(Música)

Qué suerte que puedes dormir.

(Música)

¿Qué desea? Soy Andrea.

Me gustaría ver a Marta, Marta Giordani.

¿Es urgente?

Bueno, sí, bastante.

Voy a ver si es un buen momento.

Espere aquí un minuto, por favor.

¡Ey! Andre...

¿Qué haces aquí?

Te he traído la canción. Oh, gracias.

Disco de platino asegurado.

Vaya, pero...

No tenías que venir hasta aquí. No es nada.

Mira, intentaré que lo escuche Atoloni,

pero te lo he dicho, no te garantizo nada.

Estrellita, no estamos en el colegio,

como para que nuestros amigos nos escriban las canciones.

Esto es serio.

Gracias. Vámonos.

¡Jolín!, pobrecito, me pregunto qué cara puso.

Nada comparado con la mía cuando se me cayó el ánfora etrusca

de la madre de Hari.

Tanto alboroto por un jarrón que ni siquiera era bonito.

Pero y Hari ¿cómo se lo tomó?

Empezó a decirme que tenía que tener más cuidado,

que siempre tengo la cabeza en las nubes...

Sí, pero eso lo saben todos.

Exactamente, entonces ¿por qué me lo echa en cara?

Qué rollo...

Siempre diciéndome lo que tengo que hacer

y lo que no tengo que hacer, como si fuera mi padre.

La verdad es que a veces es un poco tiquismiquis,

incluso para mí, que soy...

Si se lo propone, un día cualquiera...

Es muy guapo, pero es...

Duro como la madera.

A ver, Sofi, no creo que sea para tanto.

No, es que las cosas siempre deben hacerse cómo y cuándo él quiere.

Pobrecito, no es culpa suya, es tan mono,

pero me cuesta un poco. Pero tú podrías intentar...

Echo de menos sentirme libre para hacer las cosas que me gustan

y cuando quiera yo.

Aceptemos la realidad, me ahogo en una relación de dos.

No sé.

¿Y si no estoy hecha para relaciones largas?

(Música)

¡Esperadme!

Muy bien, chicas.

Bien hecho, Sofi.

Entrenadora, ¿puedo ensayar lo de la competición?

¿Otra vez?

No me siento muy segura con los saltos.

Vale, pero no te canses demasiado. Vale.

(Música)

¡Eva! ¡Ven aquí!

¿Qué te pasa? ¿Sigues sin dormir?

No.

Mira, no creo que pueda hacer el triple flip en la competición.

¿Estás segura?

Sabes que esa pirueta podría garantizarte el primer puesto.

No, no lo voy a conseguir.

Muy bien, como quieras,

pero un atleta debe aprender a gestionar la ansiedad.

No podemos dejar que el miedo nos bloquee

sino no podemos dar lo mejor.

Sí, pero no sé cómo hacerlo.

Bueno,

hay que imaginar que luchar por la excelencia en cierto modo

es un poco,

es un poco como saltar al vacío.

No puedes pensar mucho porque si no, no te lanzas.

Tienes que hacerlo como si nada, incluso divirtiéndote.

Tienes que aprender a bailar con el miedo.

¿Quieres volver a intentarlo?

Vale.

Vamos.

(Música)

¡Eva!

-¿Qué le ha pasado? -No lo sé.

-Pero esto de no dormir hay que solucionarlo.

Fue muy raro, de repente me caí.

¿Y si me vuelve a pasar en la competición?

No, porque traje esto que mi padre toma para dormir.

No sé. ¿Quién es el "stalker"?

El estudio de grabación.

Debes cambiar de look.

Te presento a Katia, te convertirá en una pop star.

Ni que fuera modelo. Escucha,

no me hagas perder el tiempo.

-Bienvenidos al Campeonato Europeo 2022.

-Las expectativas son altas con Eva.

-¿Quién te preocupa más? -Williams, pesa su oro olímpico.

No voy a conseguir ganarle.

Sí que puedes si haces el triple flip.