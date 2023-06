Un día importante

¿Cómo estás? ¿Qué te importa?

¡Marta!

Chicas, mirad esto.

Mirad cuantas visualizaciones. Nos estamos haciendo virales.

Estuviste increíble, Sofi.

Siento llegar un cuarto de hora tarde.

17 minutos. El listón está muy alto, Eva.

No se permite el mínimo error.

Es buenísima.

Te prometí una buena canción para el Mundial, ¿no?

-Vamos, Marta, tienes que hacer algo.

Mamá, por favor. Cariño, venga.

Mamá. Para.

¿Vale? Para.

Chicas, me vuelve loca.

(Música)

Estaba haciendo el saludo al sol en una posición de lo más absurda

cuando de repente me sonó el teléfono.

Entonces respondo, toda retorcida, y me dicen

(IMITANDO UN ACENTO) "Hola, llamo de la Secretaría

del alcalde de Milán"

Casi me desmayo del susto que me dieron.

¿Era una broma? No, era el alcalde.

Quiere conocerme para darme este premio por el evento

que hicimos en el muelle.

Dice que he sensibilizando a los jóvenes

sobre el cambio climático. Sofi, es fantástico.

Lo sé, pero ahora estoy en un aprieto.

¿Quién me escribe el discurso?

Llevas un año dándonos la lata con esto.

Algo tendrás que decir, ¿no?

Sí, es verdad.

¿Qué me pongo?

¿De dónde saco un vestido brillante como los de las alfombras rojas?

Sofi, no vas a ir a recoger un Oscar.

Creo que debe ser algo serio

y profesional. Exacto.

¿Parezco seria y profesional yo?

No.

No lo sé.

Creo que es mejor que no vaya.

¿Estás loca?

¿En serio vas a dejar plantado al alcalde?

En serio, Sofi, eso es inaceptable.

Y aunque creas que no puedes ir, piensa en el planeta.

Qué ansiedad. ¿Qué pasa?

¿A qué viene tanta ansiedad?

Ven.

(Música)

¿No crees que te has pasado un poco?

No. Me gustaría verte si... ¿Si qué?

¿Si estallara una tormenta mientras paseo con una amiga?

No, Marta, no culparía a mi amiga. No tiene sentido.

Eso lo dices tú.

Vamos, es como chocarse con una puerta

y enfadarse con ella.

Sí, a mí mepasaba de pequeña... ¿Estás diciendo que soy una niña?

No.

Martix, lo que te ha pasado es terrible, ¿vale?

Yo entiendo que tengas que echarle la culpa a alguien.

Pero eso es peor, Eva no se podía ni imaginar...

Te ha pedido que vengas a hablar conmigo.

No.

Vine porque me rompe el corazón veros así.

¿Pero tienes idea de lo roto que está el mío?

Exacto.

¿No sería mejor tener cerca tus amigas?

A todas tus amigas. Somos un equipo. Tenemos que ayudarnos.

Sí, vale, Sofi.

Deja el discurso para el alcalde, ¿vale?

Solo intentaba hacerte entrar en razón.

Razono muy bien yo sola.

Pero ahora quiero preguntarte algo.

¿Estás conmigo o con ella?

Estoy con lo que es mejor para mis amigas, Marta.

Siento muchísimo que no lo entiendas.

Marta.

Oye, no puedes evitarme siempre.

No veo por qué no.

Porque todavía no entiendo qué te he hecho.

No me apetece hablarlo.

Perdona, ¿qué es lo que he hecho mal?

¿Haberte invitado al evento?

¿No haber previsto la tormenta? Sí, también.

Perdóname por no ser meteoróloga.

¿No entiendes que es absurdo? ¿No puedes dejarme en paz o qué?

¿No podéis dejarme todas en paz?

No.

Porque sé por lo que estás pasando.

No.

Tú no sabes nada.

No sabes lo que significa luchar por un sueño

y luego tener que renunciar a él, quizás para siempre.

Ah, no lo sé, ¿no?

Para ya.

Lo tuyo era diferente. Claro.

Para los otros siempre es diferente.

Para nosotros todo es fácil. Tú eres la única que sufre,

la única que tiene derecho a juzgar a los demás.

Por fin.

Por fin eres sincera.

Si piensas eso de mí, ¿por qué no me dejas en paz?

Déjalo ya.

¿Entiendes o no que no solo estás tú en este mundo?

Bájate del pedestal, Marta, o te arriesgas a quedarte sola.

Todo el mundo empieza a estar harto de tus caprichos.

¿Hada del bosque? ¿O seria y profesional?

Has como las personas serias, Sofía.

Amigas y amigos del planeta Tierra...

Así parezco de la guerra de las galaxias. Vaya.

Hola, Sofía.

Hola.

Creo que no puedo.

No sé, no soy una persona seria, no estoy acostumbrada a ser seria.

Me visto mal y hago reír a la gente,

soy una bromista, no soy una líder.

Calma, calma, respira.

Piensa en Greta.

Viste normal, como el resto de nosotros.

Lo sé, pero ella es Greta. Puede hacer lo que quiera.

Pues tú no eres menos.

Te recuerdo que pronto recibirás un premio

del mismísimo alcalde de Milán.

Porque no me ha visto.

Si me ve, me lo quita.

Es la ansiedad la que habla.

No eres tú. Juguemos un juego.

¿Qué?

Mira, repite conmigo.

Soy Sofía... Soy Sofía...

He hecho algo importante... He hecho algo importante...

Y soy una persona única y buenísima.

Y soy una persona... Única y buenísima.

Oh. Eso es.

Bueno, voy de camino, en 10 minutos estoy allí, vamos juntos,

¿te parece? Vale.

(Música)

Marta, Marta, espera un momento.

Hola.

Lo siento, he pasado a recoger mis auriculares,

no quería molestar. Tú no molestas nunca.

De hecho, es un aburrimiento sin ti. ¿Cómo estás?

¿Lo quieres saber de verdad?

Hecha una mierda.

¿Y tú?

Bien.

Ahora que te veo, bien. Llevo tiempo esperándote.

Tengo algo que darte.

No, Chicco, tu amuleto de la suerte.

No puedo aceptarlo.

Si no, ¿cómo se cumplirán tus sueños?

Tengo toda la vida para trabajar en ello.

Aquí hay alguien que lo necesita urgentemente.

Alguien que se merece un poco de suerte.

¿Estás seguro? Nunca he estado tan seguro.

Ya sabes, me ha ayudado en tiempos un poco así.

De mierda.

Sí. Esperemos que funcione.

Pero tienes que prometerme que vas a creer.

Si no, la magia no funciona.

Prometido.

Gracias.

(Música)

Entonces, ¿no tienes voluntariado hoy?

No, Gueri tenía que enseñarle a la nueva.

Soy todo tuyo.

¿Parque, exposición, compras?

¿Compras?

Debo tener muy mal aspecto

para que me propongas ir de compras.

Marta, venga, es por hacer algo que te apetezca.

Tengo ganas de irme a casa.

Vamos, haz un esfuerzo.

Me apetece sentarme en el sofá con un helado y ver la tele.

¿Es delito? No, no es delito, pero te conozco.

Sé que sin nada en lo que pensar, sin cosas en la cabeza, te apagas.

Creo que tengo una idea. A ver.

¿Por qué no vuelves a las Blades?

Venga, siempre te ha gustado patinar, tus amigas están ahí,

eres buena...

Estáis todos obsesionados con las Blades.

¿Os habéis puesto de acuerdo?

No entiende ninguno que mi único sueño se ha ido a la mierda.

¿Qué es lo que cambiaría?

No me importa una mierda el resto.

Soy una perdedora, en el sofá o en patines, es igual.

Puedo intentar distraerme, ¿pero qué cambiaría? Nada.

Marta, lo decía para ayudarte.

Bueno, te acompaño a casa.

¿O te molesta que esté contigo? No.

Claro que no. Vamos.

(Música)

No, Giorgia, así no es.

La rotación no está completa, tendrá que trabajar mucho más.

¿Crees que te has concentrado lo suficiente?

-Me parece que sí.

-Eso es, ¿lo ves?

Esa es la cuestión. Te parece. Os parece.

Pero lo que tenéis que hacer es mejorar el nivel,

porque en el Mundial no se andan con tonterías.

-Está bien, coach. Practicaré.

-Las cosas se ponen difíciles.

Imaginaos no una sino 20 chicas al nivel de Williams,

20 Williams por todas partes.

Os exigirán la perfección.

Tenéis que practicar y practicar hasta la extenuación,

incluso lo que pensáis que ya sabéis hacer.

¿Está claro?

Vamos, Eva, empieza tú, a ver qué tal.

Fuerza, ¿eh?

(Música)

Muy bien, eso se acerca más al nivel.

Bravo, Eva, casi perfecto.

Casi.

Muy bien, chicas, ya hemos terminado por hoy,

pero la próxima vez empezamos con el 11.

Hay que trabajarlo. Podéis ir a cambiaros.

Bravo. ¿No vas a cambiarte?

No, quiero seguir entrenando.

Está bien, claro.

-Entrenadora. -¿Sí?

-No sé qué me pasa.

Después de la puntuación del Gran Prix pensaba

que todos estos años de esfuerzo habían servido para algo,

pero creo que... -Giorgia,

no tienes que precipitarte.

Sabes que este es un deporte con altibajos, ¿no?

-Sí, vale, pero siento que ya no es igual.

Es como si ya no tuviera confianza en la pista.

¿Y si este no es mi camino? -Te sigo desde hace muchos años,

he visto todo el esfuerzo que has hecho.

Sí, tienes razón, a veces el camino se hace cuesta arriba,

pero depende de cómo lo miremos.

Somos nosotras las que lo hacemos.

-¿Pero y si el mío no llega a ninguna parte?

-Giorgia, tienes que pensar en la pista como una amistad.

A veces nos sentimos traicionadas, a veces no nos sentimos a la altura,

pero verás que con compromiso, amor y dedicación,

el vínculo será aún más fuerte que antes.

No, no lo he leído en una chocolatina.

-Vale, coach. Muchas gracias. Daré el máximo de mí.

-No lo dudo, lo tienes todo de tu parte para conseguirlo.

Fuerza. Nos vemos mañana.

(Música)

Bravo, Eva. Muy bien.

-Vamos a llegar ya.

¿Quieres ensayar otra vez el discurso?

No, basta. Bien.

Irá todo bien.

De todas formas, ¿qué puede salir mal?

No, espera, no pases por debajo, da mala suerte.

La mala suerte no existe.

Yo creo en el karma. El mío está bien.

Mira, incluso tengo cuidado de no pisar hormigas.

¡Ta chan! ¿Has visto?

No es verdad.

-Lo siento, perdone. ¿Pero qué has hecho?

-Lo siento. -Disculpe.

-Espera. ¿Pero por qué?

Espera, espera, espera. Vamos a solucionarlo.

¿Cómo? ¿Cómo quieres solucionarlo?

Joder, esto es una cuestión de karma,

seguro que fue el mosquito que maté.

Vámonos. ¿Adónde quieres ir?

A casa.

¿O crees que me puedo presentar con esta pinta?

¿Quieres renunciar al premio por una mancha?

Vamos. ¿Una mancha?

¿Pero no me has visto?

Mírame bien, mira mi pelo, el vestido, todo.

Vamos, ni siquiera me tomarían en serio, Mauricio.

De acuerdo, entonces vamos a... No sé, te cambias,

una ducha rápida y luego nos vamos.

Rápida, ni siquiera Flash llegaría a tiempo.

Es así, ya está.

Es el destino.

Lo entiendo, pero es una pena.

Es un premio muy importante, vamos.

No lo rechazo, no.

Lo recogeré, pero sin exponerme demasiado,

Desde luego, no con esta pinta.

Bueno, yo te veo guapa con o sin pintura.

Venga, vamos. ¿Estás bien?

No me lo creo, no me lo creo, de verdad.

Es el karma.

¿Qué más me podría pasar en este día de mierda?

No lo sé, ¿un apocalipsis zombi?

Se me han olvidado las llaves en casa.

¿Qué hacemos ahora?

Ni una, ni una cosa me sale bien.

Parece que tengo una nube negra encima de mí

que me sigue todos los días a todos lados.

Marta, relájate un poco.

¿Sabes lo que veo?

Yo solo veo una chica preciosa

que en este momento está un poco nerviosa.

Solo son llaves.

Tu madre tendrá su copia, ¿no?

Vamos, es tan simple como ir a la pista de hielo.

No es el fin del mundo.

Perdona, sé que estoy insoportable estos días.

Es que...

Es como si tuviera siempre la sensación

de que necesito llorar. No soporto estar así.

Vamos, Marta, ya se pasará.

Venga. Vamos a la pista de hielo.

(Música)

Mira, Mau.

Los chicos de un instituto romano han hecho un mega cartel

con la frase "no hay más tiempo" y lo han colgado en el Coliseo.

Está chulísimo. Es increíble, la verdad.

Creo que le diré al alcalde

que el premio también es de estos chicos.

Bueno, no.

De todos aquellos que quieran unirse a nuestra misión.

¿Has visto?

Paso a paso, poco a poco, al final conseguiremos cambiar el mundo.

Claro.

Pero lo importante es que no nos engañemos y...

Mauricio, gírate con cuidado.

Qué asqueroso.

Haz una foto. Vamos, haz una foto, rápido.

No me lo creo.

Entro un segundo a ver si está mi madre, ¿vale?

¿Me esperas aquí? Dame eso.

Gracias.

(Música)

¿Qué ha pasado?

¿La nube negra de siempre?

No, esta vez no tiene nada que ver.

Esta vez eres tú.

¿Yo? ¿Qué pasa, Marta? ¿A qué te refieres?

Estaba Eva ahí arriba entrenando con una de tus canciones.

¿La has compuesto para ella?

Sí, se le escribí después del asunto del dopaje,

para animarla. Me pareció una buena idea.

Buenísima, tan buena es que se te olvidado contármela.

No pensaba que fuera necesario.

Son cosas que se hacen entre amigos, ¿no?

¿Amigos? ¿Cómo? ¿Se te ha ido la pinza?

¿Te importa una mierda lo que me has dicho,

lo que ha pasado entre ella y yo?

Mira, Marta, he intentado comprenderte

y estar contigo, ¿vale? Al parecer, no solo conmigo.

He visto que estabas mal y hecho como si nada,

pero ahora tengo algo que decirte.

La Marta que yo conozco no echa la culpa a los demás sin sentido.

La Marta que yo conozco reacciona, lucha.

Vale, a lo mejor no soy la Marta que conoces tú.

¿Sabes qué te digo?

Para vosotros es fácil.

Seguir adelante con nuestras vidas,

seguir adelante con vuestras pasiones.

Pero os importa una mierda lo que me haya pasado a mí.

Ya está bien, Marta, sabes que estás exagerando, no es así.

Vale, está claro que no me entendéis.

Quizá lo mejor sea estar sola.

Sí.

Está bien, ¿sabes qué te digo?

Ya estás sola.

Debo decirte algo.

Pero ese es... Sí.

Un video juntos, con mi voz y tu cara.

-Puede ser.

Chicas, ese es Patricio.

Tengo que hablarte. Tienes novia.

Ya te dije que Robin no me gustaba.

-Os espera una sorpresa.

-¿Qué sorpresa, coach?

-¡Martix! -¡Hola!

¿Molesto?

No, acabamos de terminar el entrenamiento

y les he dado a las chicas con la buena noticia.