Eva es mucho más sensible de lo que muestra.

Últimamente, no lo ha pasado muy bien.

-¿Seguro que viene? -Sabe que no me importa.

El chico es extraño, Martix. Qué falso.

Tenemos un pequeño problema. Falta Eva.

Jacopo te había organizado una fiesta sorpresa.

Se avergüenza de mí delante de sus amiguitos.

Salid y mostradle al jurado lo que sois capaces de hacer.

(MEGAFONÍA) "Amari se clasifica primera".

-La verdad es que no le gusto a Eva. Ni siquiera vino a verme.

No valgo nada. Vales mucho.

Me recuerdas a tu madre. Tenía tu misma determinación,

donde quiera que esté en este momento.

(Música)

Quizá se te haya acabado el saldo del móvil.

Por eso no recibiste el mensaje de Jacopo.

¿Otra vez con esta historia?

Te digo que no. Acababa de hacer la recarga.

¿Y cómo explicas que ni siquiera viniera a animarme?

Se sentiría mal por lo de la fiesta.

Sí, o tal vez haya tenido un problema familiar.

Sí.

Tenía el torneo mundial de los idiotas.

Bueno, ¿qué tal con Luca?

Al parecer, los únicos que me gustan son los mentirosos.

Tengo un imán.

¿No has vuelto a saber de él? Si solo fuera eso...

Está con otra. ¿Qué?

¿Cómo con otra?

¿Estás segura? Sí.

Volví al mismo sitio, más o menos a la misma hora

y allí estaba con ella.

Se abrazaron y luego no contestaba al teléfono.

Todos iguales.

Chicas, aquí necesitamos una macumba.

¿Una qué?

Como un exorcismo.

Ah, guay.

Hola.

Eva, ¿por qué me evitas?

Habla el hombre invisible.

¿Me tomas el pelo?

¿Después de haberte portado tan mal conmigo?

¿Me vas a enseñar tú cómo hay que comportarse?

Tú te olvidaste de invitarme a tu fiesta.

¿De qué estás hablando? No es verdad, te invité.

Era para ti la fiesta.

Sí, claro.

Mira.

¿Qué? ¿No sabes leer?

No es que sea analfabeta.

A mí el mensaje nunca me llegó.

Toma. Mira si no me crees.

No lo sé, lo habrás borrado sin querer.

Sí, claro.

Mi teléfono será viejo, pero no se come los mensajes.

Vale. Entonces, creo que ha sido un problema más bien técnico.

¿Tú no piensas lo mismo? No, lo siento, quizá sea imbécil.

Eva, ¿de verdad quieres tirar todo por la borda por un estúpido SMS?

No es solo un SMS, Jacopo, es que ya no me puedo fiar de ti.

¿Después de todo lo que he hecho por ti?

Las flores, los globos, todo.

Podrías habértelos ahorrado.

De hecho, ¿sabes qué?

Úsalos con otra persona.

Quizás te funcione.

(Música)

Esta vez se acabó de verdad.

No, ya verás como se arregla todo.

No, ya es demasiado tarde.

Chicas, vamos a empezar a calentar ya.

Vamos, daos prisa, es tarde.

No podemos posponer el programa de hoy a mañana.

Aquí cada día es fundamental.

Vamos, vamos, vamos.

A la pista, vamos, venga.

(SUSPIRA)

Vas a hacer de la pirueta alta a la pirueta baja 20 veces.

¿20 veces?

¿Quieres llegar a la élite en la próxima temporada?

Sí. Ahora las piruetas. Vamos.

Descansa. ¡Laura!

Pirueta ángel con biellmann. Vamos.

Rápido, la mano al patín, Laura.

Vamos, vamos.

Bien, pero acuérdate de la mano. -Vale.

-Georgia.

Doble loop y doble toe loop. -Pero coach.

-Sin peros.

La siguiente competición está cerca, vamos.

-Sí, entrenadora.

-No dejaré que os vengáis abajo ahora.

Ven aquí, por favor.

Georgia,

¿qué te pasa hoy? ¿Dónde tienes la cabeza?

¿Te pasa algo?

-No es nada, coach. -¿Estás segura?

-Sí. -¿Estás bien? Venga, ve a descansar.

Concéntrate, venga, concéntrate.

Eva.

Doble flip y doble salchow.

¡Eva!

Tienes que concentrarte más.

Eva, ¿de verdad quieres tirar todo por la borda por un estúpido SMS?

Ya no me puedo fiar de ti.

Técnica, técnica, técnica.

Y recuerda, la pierna que da el salto...

Pone en punta la cuchilla en el hielo

para ayudarte en el impulso. Ah, ¿entonces por qué no lo haces?

Porque es más fácil decirlo que hacerlo.

Eva, ¿quieres ganar esta competición sí o no?

Sí, coach. Entonces tienes que hacer

esa secuencia de saltos.

Y sin rechistar.

La energía en los patines, no en las palabras.

Vamos, otra vez, con fuerza. ¡Vamos, fuerza, vamos!

Chicas, no siento los pies.

¿Los pies?

¿Qué pies?

No creo que pueda separarlos de los patines.

Bueno, creo que me voy a la ducha así.

Y axel...

y flip, loops, rittberger.

Chotis. Pam, pam, salto.

Si no, rompo piernas.

Y otra vez arriba...

Bueno, ¿estamos listas?

Es hora de poner en práctica

el primer punto de nuestro manifiesto.

¿Cómo era?

Máximo dos minutos en la ducha.

Exacto.

¿Somos o no somos "green"?

¡Prime!

-Jo, no, siempre se cuela.

-Parece que alguien ha causado sensación.

Lee esto.

"Una nueva dama brilla sobre el hielo nacional.

No puede dejar de impresionar la talentosa Eva Amari,

una nueva estrella en la categoría élite".

¿Puedo?

"¿Dónde escondía la entrenadora Giordani este as?"

Firmado Mattea Giovanardi.

-Y con esto podemos decir que el lío del "Milan on Ice"

fue solo un mal sueño.

(CARRASPEA)

"Confiamos en que esté a la altura este diamante en bruto

para representar a Italia en los Juegos Olímpicos".

Vaya, vaya,

que tenía la cabeza dura lo sabíamos,

pero que era un diamante... Y en bruto, además.

¿Qué significa? Técnica, técnica, técnica.

No, ya basta con la técnica...

por hoy. Bravo.

Oye, ¿no eras tú la que tenía que ir a ducharse?

Oh. De todos modos, sí,

técnica, técnica, técnica.

Si no, rompo piernas.

-Yo hoy voy a ahorrar agua.

Creo que me ducharé en mi casa.

Oye, esta se está pasando.

Eh, habíamos dicho dos minutos cada una,

si no, se recalienta el planeta.

Vamos, dame un respiro. Un minuto y estoy fuera.

¿Qué más da? Ah, ¿sí?

Te vas a enterar de los dos minutos

por 6.000 millones de personas.

¡Oh! ¿Quién ha apagado el agua caliente?

Si me lo haces a mí, te mato.

(RÍEN)

Tarjeta de sonido nueva. Me la ha traído mi padre de Londres.

-Guau, qué bien. Con esta lo vamos a petar.

¿Has hablado con Sofía?

-¿Tenía que hacerlo? -Por supuesto,

yo aprovecharía cada momento para hablarle

antes de que sea tarde. -Frena,

¿estamos hablando de Sofía y yo o de Eva y tú?

Tienes que meterla por la ranura blanca.

-¿Aquí? -Sí, tiene que hacer clic.

-Fantástico.

Os vi el otro día en la fiesta.

Tenéis muchísimo feeling vosotros dos.

-Sí. Me gusta y me hace sentir bien.

Pero... -¿Pero...?

-Estoy con Ella.

-Sí, pero ¿cómo puedes estar

con una chica que vive a 1.300 kilómetros de distancia?

Perdona, ¿qué es eso? No es una relación real.

-Quiero mucho a Ella.

-¿Y quién te hace sentir mejor, Sofía o Ella?

-Acuérdate de apagarla antes de reiniciar el ordenador

o saltarán todos los cristales de las ventanas.

-¿Y cómo lo sabes?

-Llevo una semana intentando apagar mi cerebro y no pensar en Sofía.

He desmontado y vuelto a montar mi tarjeta de sonido

unas ocho veces. Puedo hacerlo con los ojos cerrados.

-Hablando de ojos, tal vez es el momento de abrirlos.

Me refiero a lo de Sofía.

-Mira quién habla.

Te gusta Eva como un loco y estás aquí con la cara larga.

-¿Después de lo que me dijo?

¿Qué quieres que haga? -Ya basta.

Sois dos cabezas duras. "What's passed is past".

-Sí, sí. Lo pasado, pasado está. Vale.

-¿Estás enamorado o no? -Sí.

-¿Cómo? -Sí, estoy locamente enamorado.

Vale, ¿qué puedo hacer? Ilumíname.

-Efectos especiales. -¿Qué?

-No, yo ya he acabado.

Ahora te toca a ti.

-Vale.

Vale, Carlomagno fue coronado en la Nochebuena del año 800

por el Papa León IV.

No, III.

No se me va a quedar.

(SUSPIRA)

Ey.

Quería pedirte disculpas.

¿Qué dices?

¿Es que estáis todos sordos hoy?

Quizás tu volumen sea el de un bibliotecario.

Entonces ¿qué? ¿Qué estabas diciendo?

Repite, me interesa.

Te dije cosas que no pensaba y también quería darte esto.

En honor a Freddie y a Mercury.

Oh, Jacopo...

es muy bonito.

Pero es demasiado.

No, es solo un detallito.

No, es un detallazo.

Es un detalle enorme.

Lo siento, no me sentiría cómoda.

No puedo aceptarlo, lo siento.

Me voy, me espera...

Carlo...

magno. Tengo examen de historia. Sí.

Hola, Sofi. ¿Tienes un minuto?

Sí, tengo un minuto y el minuto de después y el de después y...

He dejado a Ella.

Y me preguntaba si vendrías al parque conmigo.

Pero ¿hoy? ¿Eh?

No, porque hoy no puedo, tengo entrenamiento.

¿He dicho hoy?

"So silly".

Quería decir mañana.

¿Has dicho hoy? No, no, has dicho mañana.

Pero ¿hoy o mañana?

Mañana.

Vale.

-¿El ensayo no era a las 16:00? -Sí.

-Qué raro que Marta no avise.

-No es raro, es lógico.

Seguro que estará cantando en el jacuzzi de su casa.

Es feliz así, estate tranquilo.

Bueno, hoy ya está,

pero la próxima vez aclarad las cosas.

No quiero perder otra tarde de ensayo.

Chao.

¿Entrega de patinadoras con talento?

(RÍE)

¿Habéis pedido una patinadora a la "diavola"?

(RÍE) Ah, ¿no es aquí?

Idiota.

Así que "fuerza, liga verde".

No me atrevía a decírtelo, pero por ahora nada de "green".

¿Cómo que nada de "green"? De ti no me lo creo.

Camila no tiene dinero para los productos de Klimt.

¿A qué te refieres?

Pues que son "green", pero también son caros.

Demasiado para nosotras.

OK.

(HABLAN EN INGLÉS)

Mañana, ¿eh?

Mañana.

"Hari, ¿todo bien?"

-Sí, tranquilo.

Escucha, papá, ¿puedo pedirte un favor?

Vaya, qué cara.

-Déjame en paz.

-Buen trabajo con esa bici.

Parece como nueva, era una chatarra. -Gracias.

-¿Es por esa chica?

-¿Cómo lo has adivinado?

-Tienes los ánimos por los suelos, tiene que ser una chica.

Así que te gusta, ¿eh?

-Me gusta mucho, pero somos muy diferentes.

Tarde o temprano también se dará cuenta.

-El miedo no lleva a ninguna parte, Luca.

¿Ella está receptiva? -¿En qué sentido?

-Pues... ¿Os habéis besado?

-Sí. -Entonces no hay problema.

Mira, los polos opuestos se atraen.

Por ejemplo, mi mujer es muy intelectual.

Dime qué tiene que ver eso conmigo. Nada.

Sin embargo, nos queremos como el primer día.

-Lo entiendo, pero me fui como un tonto.

Marta pensará que estoy loco.

-Escucha, Luca, si realmente te gusta una chica,

no tienes que echarte para atrás.

¿Sabes qué vas a hacer?

Vas a lavarte las manos y vas a ir a buscarla.

-No lo entiendo.

Tengo que cerrar yo. -Cierro yo, pero vete, rápido.

Ve a buscarla. -¿Me voy?

-Vamos, vamos. Pero lávate las manos.

-Eh, sí. -Ah.

-Bu.

-Por favor, parad. Dejadme en paz.

-Vamos, ya sabes lo que hay.

Quítate los putos zapatos y danos tu cartera.

-Date prisa, vamos.

-Uh, me gusta esto.

-Es el cinturón. -Vamos ya.

¡Vamos!

-¿Y esto qué?

-No, tío, déjalo, es falso.

-Pues me quedo con esto.

-Ah, ¿qué tienes aquí?

-Nada, ya tenéis la cartera. -Dame lo que tengas

en el bolsillo ahora. -Muévete.

-Ahora. -¡Muévete!

¡Vamos! -El anillo no.

El anillo no.

-Oh, el anillo.

¿Es que te has echado novia, golfillo? ¿Eh?

¡Dame el maldito anillo!

Vamos.

¡Vamos!