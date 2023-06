Una amiga es para siempre

(TOCA LA PUERTA)

Hola. Hola.

¿Puedo pasar? Sí, sí.

Gracias por querer verme. De nada.

Tengo algo para ti.

No será una bomba... Ábrelo.

(Música)

Se lo había dado a una amiga para que le diera buena suerte.

Pero, ¿estás segura?

Te lo devolví porque pensaba que... No, no.

Quiero que lo tengas.

Es el símbolo de nuestra amistad.

Eva,

de verdad que siento muchísimo cómo te he tratado.

He estado insoportable y no tengo excusa.

Solo que buscaba alguien a quien echarle la culpa

y la pagué con la persona equivocada.

Bueno, en realidad, yo también me he pasado.

Te dije cosas que no pensaba. Sí, pero acertaste.

Lo de bajar del pedestal,

tenías razón.

Luca también me lo dijo.

Los defraudé a ti y a él.

No es que me defraudaras,

es que me sentía fatal. Y con razón.

También tenías razón en lo de curarse las heridas

con las amigas y mirar hacia delante.

No quiero renunciar a nuestra amistad.

Yo tampoco.

¿Te acuerdas del pacto qué hicimos?

¿Yo te ayudaba con la música y tú a mí con el patinaje?

Ajá.

¿Te gustaría hacer otro? ¿Cuál?

A partir de ahora,

solo seremos rivales en las competiciones.

¿Y no me guardarás rencor?

No, te lo prometo.

Vale, está bien.

Vamos, ven aquí.

(Música)

Te he echado de menos. Yo también.

Ahora cuéntame todo sobre Robin.

Entonces nos sentamos porque es un poco largo.

(Música)

Empieza.

Básicamente...

He perdido completamente la cabeza por él.

Es que, cuando estoy con él, se me olvida el resto.

A veces me siento en el séptimo cielo

y otras veces me siento una mierda.

De todos modos, esta vez he decidido lanzarme

y confiar en él. (SUSPIRA)

De hecho, ¿sabes lo que podríamos hacer?

Una cita doble.

No sé.

En realidad, últimamente las cosas con Luca no van muy bien.

Lo siento.

No lo sabía. Ya.

Vamos, Marta, le pasa todo el mundo.

Ya verás cómo lo arreglas con Luca. Siempre ha estado loco por ti.

Esperemos.

Sí, pero ya suficiente romanticismo que me sale urticaria.

Vamos a la pista, que quiero ganarte.

Sí, ni en sueños, vamos.

(Música)

Bien, chicas, me gustaría ver la misma secuencia en sincronía

como han hecho Giorgia y Sofía, por favor.

(Música)

¡Muy bien, chicas! ¡Qué bien!

¡Mucho mejor! ¡Bravo!

Gracias, podéis iros, hemos terminado por hoy.

Gracias a todas, chicas.

-(TODAS) Adiós, entrenadora.

Chicas,

quería pediros perdón.

Sé que estuve un poco insoportable últimamente.

No, ¿cuándo ha sido eso?

Vale, lo sé, pero os prometo que a partir de ahora cambiaré.

Está bien.

Disculpas aceptadas.

Gracias.

Me alegro de que hayáis hecho las paces.

Yo también. La echaba mucho de menos.

Ya verás cómo le viene bien al equipo.

Seguro que sí.

Por cierto,

hablando del equipo...

Me he enterado...

De que las chicas te piden consejo a menudo,

es decir, confían en ti. Uhm...

¿Y? Y... Uhm....

He pensado que yo también

podría probar a pedirte consejo.

¿Ah, sí? Sí.

Lo que digo, es que tal vez,

aparte de madre y entrenadora,

también podrías ser una amiga.

(RÍE) Bueno, me encantaría, sí, claro.

Vale.

Pues...

Estoy en crisis con Luca ¿Uhm?

Y ya no sé qué hacer.

Pero, ¿tú estás enamorada de él?

Sí.

Entonces es normal no saber qué hacer ni cómo hacerlo,

pero estoy segura de una cosa.

Si de verdad te importa,

no es suficiente con enviarle mensajitos al teléfono,

tienes que hacer algo más. Es que ni siquiera puedo hacer eso.

Me ha bloqueado. ¿En serio?

No sabía que se podía hacer eso.

Bueno, de todos modos,

creo que necesitas hacer algo más, más real,

más cercano.

Mira, ve a buscarlo

y muéstrale que estás dispuesta a todo por tenerlo a él.

¿Y si eso no funciona?

Bien, entonces habrá que inventarse otra cosa.

¿Como qué?

Pues, eh...

¿Por qué no pruebas con el paramédico que te presentó?

¿Geri? Uhm...

No sé, ¿eso no es demasiado?

No, en el amor y en la guerra, todo vale.

Vale, me lo pensaré.

Gracias.

(Música)

Gerardo, Geri...

¡Hola! Soy Marta,

la examiga de Luca.

Marta, claro.

Vaya, qué agradable sorpresa.

Eh... ¿Cómo estás?

Bueno, bastante bien.

¿Has venido por Luca?

No exactamente.

He venido a pedirte ayuda a ti.

A pedirme ayuda...

¡Ah! Aquí estás.

-¿Dónde si no? Llevo media hora esperándote.

-La paciencia es la madre de las ciencias.

-Sí, pero si lo hubiese sabido hubiese comido un bocadillo.

-Qué cabeza, se me ha olvidado dentro el termo.

Voy a cogerlo un segundo.

-¿Quieres que vaya yo, Geri? -No, no te preocupes.

Tú pon esto en el maletero. Gracias.

(Música)

-¿Quieres provocarme un infarto?

Quería pedirte perdón.

Me he equivocado en todo.

Siempre estabas ahí para mí

y yo estaba demasiado centrada en mis problemas para darme cuenta.

Intentaré ser mejor persona.

Sal de ahí, anda.

-(RÍEN)

¿Te gustaría cenar en mi casa?

Así a lo mejor me perdonas.

Acepto la cena.

(Música)

No, Geri, no puedo hacerlo.

Seguro que haré el ridículo. -¿Pero por qué?

Estás elegantísimo con esa chaqueta.

-Lo sé, pero la última vez que estuve allí fue un desastre.

-Oh, vaya, saber lo que hiciste...

-Nada, la asistenta fue llamarla y yo entré en pánico.

-¿Por qué?

-Porque entré y vi esta casa tan elegante,

no lo sé, me sentí fuera de lugar.

-Bueno, ¿y cuál es el problema?

Luca, mira, tarde o temprano,

todos nos sentimos fuera de lugar o diferentes.

Seguro también le ha pasado a Marta alguna vez.

-¿Tú crees? -Claro...

A ver, Luca.

Yo creo que Marta tiene mucha suerte de conocer a un tipo como tú,

alguien que, si es necesario, puede hacerle hasta el boca a boca.

-(RÍE) -¿Ves? Te hace gracia.

Vamos, Luca,

dónde iba a encontrar a un tipo tan generoso, eh.

Alguien que piensa hasta en el postre.

-El postre.

El postre, no, no había pensado en eso.

-No habías caído en eso, lo sé.

Claro que sí lo has pensado y ¡"voilà"!

Para todos los gustos. -No... ¿En serio?

-Esto siempre funciona. -Eres increíble.

-Lo sé.

(Teléfono)

-Espera.

Centro de voluntariado Milano, ¿cómo puedo ayudarle?

Bien, llego enseguida.

La señora Galbani se ha vuelto a caer.

(Tono de espera)

-¿Y?

Todavía nada. Ah...

A lo mejor se le ha olvidado desbloquearte.

Espera, inténtalo con el mío.

(Tono de espera)

No, nada de nada.

A lo mejor ha entendido que era mañana, ¿no?

No, quedamos hoy precisamente porque terminaba su turno antes.

Ah...

¿Por qué no viene?

A lo mejor ha cambiado de opinión. No puede ser, vamos, Marta.

Habrá tenido un contratiempo... ¿Qué está pasando?

(Sirenas)

(Música)

¿Has visto?

(Música)

-Lo siento, tuvimos una emergencia con la señora Galbani.

Intenté avisaros, pero mi móvil ha muerto.

-Luca, no te preocupes. Estas cosas pueden pasar, pero...

-Gracias -¿Quién es esa señora entonces?

-Una señora de una cierta edad.

Solemos llevarle comida o la llevamos a hacer recados,

pero se ha puesto a limpiar una lámpara y se le ha caído encima.

-Oh, no, pobrecita. -Se lo digo siempre

que no haga estas cosas cuando está sola, pero es cabezota.

Como no sabía a quién pedir ayuda, nos ha llamado.

Y como no podía abrirnos la puerta, tuve que entrar por la ventana.

-¡No! ¿Y ella?

La lámpara le aplastó la pierna. Tuvimos que llevarla a urgencias.

-Madre mía, menudo susto, para vosotros también, ¿no?

-Sí, pero al final todo ha salido bien.

-Menos mal.

Bueno, Luca, cuéntame algo de ti. ¿Qué te gustaría ser de mayor?

Mamá... ¿Qué pasa?

Es una pregunta como cualquiera. No te dará vergüenza, ¿no?

-No, me gustaría ser algo útil, no sé, como médico.

-Vaya, qué bonito.

-En algún sitio donde haga falta. -¿Como una misión?

-Sí, también, pero...

Hay mucha gente aquí que está mal. -Ya, es verdad.

Está bien, está genial porque un médico en la familia es útil.

Mamá... A ver, Marta, nunca se sabe.

Por favor.

Bueno, ahora yo, me voy.

Tengo una cita con una amiga.

Vamos al cine esta noche,

así que, muy a mi pesar, os dejo.

Luca, de verdad ha sido un placer conocerte.

-El placer ha sido mío. -Hasta pronto entonces.

Nosotras nos vemos más tarde, sed buenos.

Chao.

Ha ido bien, ¿no? ¿Qué dices? Les has caído bien.

A mí, ella también.

Me ha hecho un interrogatorio, pero nada fuera de lo normal.

Me lo he pasado bien esta noche. Y yo.

Te he echado de menos.

Yo también.

¿Qué dices?

¿Lo intentamos?

¿Por qué no? Pero no más peleas.

No más peleas ni caras largas. Ajá.

Y se acabó lo de no contestar al móvil

y desaparecer sin dar explicaciones.

Y nada de hacerse ideas tontas.

De acuerdo.

(Música)

Qué bonito.

Es para vomitar corazones.

Y todo gracias a los consejos de una amiga

que me ayudó a preparar una cena irresistible.

¿Perdona?

Vale, fui yo la que le ayudó a ella.

Así está mejor.

Ya he dicho que deberías hacer de "love coach", coach.

¿Tú crees?

Pues, tendré que pensármelo entonces.

-(RÍEN)

La verdad es que me alegro mucho de que hayáis vuelto.

Sí, yo también

porque así ya no tienes excusas para escaparte de la cita doble.

Uh...

No, pero a ver, Marta...

¿Cuántas vacas habrán matado para hacer esa hamburguesa?

¿Al menos está buena? -Sí, está muy buena.

¿Quieres probarla? -No, no, ni en broma.

-Chicos, ¿todo bien por aquí?

-(TODOS) Sí.

-En realidad no.

Yo la había pedido sin hielo y con limón.

Tiene hielo y no hay limón, así que...

-Disculpa, te lo cambio enseguida.

-¿Qué pasa? -No nada,

es que no me gusta cuando la gente les habla así a los camareros.

-¿Así cómo? -Con arrogancia.

-A ver si entiendo,

¿tengo que quedarme con el vaso de agua helada?

-No creo que nadie se haya muerto por un poco de agua fría, ¿no?

(ACLARA LA VOZ) Robin,

he visto los dibujos que le hiciste a Eva.

Son muy bonitos. Sí, es que es muy bueno.

Gracias.

-¿Cómo puede ser tan repelente? Bueno, es que es un artista.

¿Un artista ese?

Ya le gustaría...

También fuiste un poco pesado con la historia del camarero.

¿Tú lo has escuchado?

Ni que le hubiera escupido en el plato.

-El voluntariado por aquí, las misiones por allí,

el médico en África, pero ¿qué es? ¿Un santo?

Bueno, tú también te podrías haber ahorrado lo de la hamburguesa.

Sí, y él podría haberse ahorrado el numerito del camarero.

-A mí ese tipo no me convence. Ahora con estas.

Yo creo que esconde alguna cosa.

¿Un buen par de abdominales?

¿Cómo?

Eso lo dice Eva, no yo. Ah, bueno, si lo dice Eva.

-Ni que lo hubiera insultado.

Solo he pedido agua, tampoco he dicho nada del otro mundo.

De todos modos, Luca es un buen tipo, de verdad.

A ver si lo entiendo, ¿debo estar celoso?

No.

(Música)

Madre mía, me duele todo.

Ni me hables, por favor.

No veo la hora de irme a la cama.

Yo, en cambio, estoy fresca como una rosa.

No me extraña.

Tú no has repetido la secuencia del triple salto

cientos y cientos y cientos de veces.

Alguna ventaja tenía que tener no ser una megacampeona. (RÍE)

¿Giovanardi te ha llamado también a ti para la entrevista?

Sí, pero ni hablar. Ese está mal de la cabeza.

No para de preguntarme cómo estoy, si estoy en forma,

si creo que me seleccionarán para el mundial...

A mí también. Me pone muy nerviosa.

Te lo juro, me agobia un montón.

Bueno, yo creo que voy a ir a correr un poco.

¿Quién viene? Estás loca.

Ahora mismo no.

-Eh, mejor mañana.

Tú estás mal de la cabeza, pero ¿de dónde sacas toda esa energía?

Necesito desfogar un poco.

El entrenamiento no le basta.

-No, esa peli no me gustó, pero la segunda sí.

-¿En serio? -Sale este actor que es tan...

-Sí, ya sé. -(RÍE)

-Sabes de quién te hablo, ¿no? -Por supuesto.

(Música)

¿Entonces esta es tu ex?

¿Qué es esto?

¿Ha vuelto a surgir la chispa o sigues en la montaña rusa?

¿Ex? ¿Qué quiere decir con ex?

-No, es que ha habido un malentendido... Yo...

Es que eres un embustero.

Por favor, Eva, no es así.

No quiero hacerle daño a nadie, ¿vale?

¿Por qué dijiste que la dejaste para estar conmigo?

¿Cómo? Perdona, ¿le has dicho?

Espera un momento, ¿vosotros estáis juntos?

Sí.

¿No te lo había dicho?

Pues, no.

Es que se le suelen olvidar los detalles.

Esto no se le va a olvidar.

Adiós, Robin.

Adiós, Robin.

(Música)