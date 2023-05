Adiós al patinaje

(CANTA EN ITALIANO)

(Aplausos y vítores)

¿Qué te he dicho? No mires a nadie.

Dosifica mejor la respiración en la parte final, Luca.

Hola.

Hola.

Gracias por haber aceptado hacerme una prueba.

No lo hago con el curso ya empezado.

Estoy haciendo una excepción.

Lo sé, pero quiero aprender de verdad.

¿Tu madre lo sabe?

Sí. Está de acuerdo.

¿Has visto, Ben? No pasa nada.

Vamos.

Creo que te has equivocado de dirección.

(Risas)

-Chicos, tenemos una prueba de última hora.

Una nueva voz que quiere unirse al curso.

¿Quién? ¿Cara de angelito? -(RÍEN)

Podrías callarte un poco, ¿no?

¿Quieres cantar ahora o más tarde?

Mejor más tarde.

Bueno, pues siéntate con los demás.

En realidad, mejor que sea ahora.

Ven.

Así afrontas mejor el miedo escénico.

(Murmullos)

(Música)

Mira, la prueba es hoy.

Inténtalo de nuevo.

(Murmullos)

¿Qué haces? Canto contigo.

¿Cómo? Improvisemos.

No sé si... ¿Pero quieres hacer el curso o no?

Vale.

(Música)

(Aplausos y vítores)

Queda trabajo por hacer, pero no está mal.

Entonces, ¿está con nosotros?

Está con nosotros.

(Aplausos)

Gracias.

Gracias.

Ha sido increíble estar en el escenario.

Al principio estaba en pánico total,

pero luego me lo he pasado genial.

¿Así que Ben te va a enseñar a cantar?

Exacto.

Y es un profesor estricto.

Casi como tú.

¿En serio?

Será una gran aventura. Lo sé.

Pareces muy feliz. Estoy feliz.

Pero hay un problema.

¿Qué es lo que has hecho ahora?

No, nada grave.

Es que tengo muchas ganas de sushi.

Te quedas con las ganas. Así dejas de tomarme el pelo.

Vamos, ¿hacemos el pedido? (SUSPIRA)

"Porfi", "porfi", "porfi". Está bien.

(Puerta cerrándose)

¿Ben?

¡Eva!

¿Sigues despierta?

¿Puedes entrar un momento?

¿Estás bien?

Sí.

Quiero que hablemos.

¿Ha pasado algo?

(SUSPIRA)

¿Recuerdas que te mencioné lo del patinaje,

que quería probarlo?

Lo he intentado.

De hecho, he practicado todas las noches.

Cuando estabas en el otro trabajo y la pista estaba vacía.

Marta me ha echado una mano con las cosa técnicas, y luego,

cuando se hizo daño,

en el "Milán on ice" la sustituí yo.

¿Que has hecho qué?

Teníamos que salvar el espectáculo.

Has engañado a todo el mundo, Eva, ¿te das cuenta?

Yo no te he enseñado a comportarte así.

Te he enseñado a ser siempre honesta.

Sí, pero jolín, era la única manera, si no, no lo habría hecho.

Sólo Camila se dio cuenta.

Me dijo que era muy buena y me ha hecho una prueba.

¿Una prueba y no me has dicho nada?

Porque tú no me escuchas. No, tú no me escuchas.

El caso es que la he superado.

Y he entrado en las Blades.

¿En las Blades tú?

Será una broma.

Si entreno con ellas, puedo llegar a la categoría élite

y luego a los nacionales. ¡Basta!

No quiero oír ninguna tontería más.

¿Pero por qué? Puedo llegar alto.

Sí, sí, llegarás alto,

pero como cantante.

¿Se te da bien patinar?

Pues muchísimo mejor cantar.

Como tu madre.

Y no desperdiciarás un talento como el tuyo por capricho.

¿No lo entiendes? No es un capricho, es mi sueño.

¿Cómo que un sueño?

Ahora estás obsesionada.

¿No quieres que sea feliz?

¿Y crees que lo serás con un par de patines en los pies?

Sí, porque quiero patinar, ir a las olimpiadas,

eso es lo que quiero. ¿Pero qué olimpiadas?

Eva, pon los pies en la tierra.

Tu talento es la música,

y no la abandonarás.

¿Pero qué demonios? Tú no puedes decidir por mí, no es justo.

Sé lo que es justo para ti.

No quiero discutir más. ¿Vale?

(Cierra la puerta)

Gracias de nuevo por la prueba. Estaba totalmente bloqueada.

Parecía que no te llegaba la sangre al cerebro.

Pero me lo pasé muy bien.

Aunque los demás me mirasen raro.

Que les den. Te dije que los ignoraras.

Bueno, el chico que cantaba cuando llegamos...

Era muy bueno. ¿Quién, Luca?

Sí.

Sólo se sabe es que es bueno. ¿Cómo?

Está siempre callado, no se sabe lo que está pensando.

Um... Interesante.

Vaya, primero Andrea y luego Luca.

¡No!

Solo era por hablar. Mm...

¿Y tú qué?

¿Cómo estás? Como en un sueño.

Le he dicho a Ben que quiero patinar.

¿Y? No le entra en la cabeza.

¿Le has dicho lo del "Milán on ice"?

Sí, lo de la prueba, las Blades...

¿Y adivina? Se ha enfadado. Peor, se puso de los nervios.

Creo que deberías enseñarle cómo patinas.

Quizá si ve tu talento...

Qué va, tengo que hacer música y basta, está obsesionado.

Qué follón. No te falta razón.

Por cierto, a veces me acuerdo de Georgia en el "Milán on ice".

¿Por qué? Me ha hecho un montón de preguntas.

Espero que no se haya dado cuenta y quiere hacer una de las suyas.

Por ahora, si no convenzo a Ben, me tengo que olvidar del patinaje.

A veces creo que perseguimos los sueños de nuestros padres

más que los nuestros. Sí. Es verdad.

Y he descubierto esta marca de botellas de agua ecológicas.

Las hacen personalizadas.

"Súper "cool".

Eh... "Cool" es como frío,

pero no, porque aquí puedes llevar cosas calientes.

Es resistente. "Strong".

"Cool" en el sentido de guay.

¡Ah, claro!

Es verdad.

¿Dónde se consiguen? "I want one too".

¿Quieres dos?

No, con uno está bien, "thanks".

Pero has dicho "two".

"Too", que significa también.

Ok, ok, cierto, es verdad.

Puedes comprarla en Internet.

Luego te mando el link. Muy bien. Gracias.

(Móvil vibrando)

Ah, lo siento, es mi novia de Londres. ¿Hablamos luego?

(ASIENTE)

Dime, cariño.

Por eso siempre está con el teléfono.

Martix, he descubierto una cosa: Ari tiene novia.

Y yo pretendiendo ser un desastre cósmico en inglés

para pasar algún tiempo con él.

(SUSPIRA)

(Tono de mensaje)

"Vale. Equipo de rescate en camino."

Eva.

Hola. Hola. ¿Te has recuperado?

Sí. Te estaba buscando. Quería darte esto.

Está deseando conocerte.

Guau. Te he visto triste estos días.

Sé que echas de menos a Freddie. Gracias.

Parece simpático, ¿no? Esperemos que le guste escuchar.

Garantizado, he elegido el mejor.

¿Y cómo lo llamamos?

Ah...

¿Pez Rojo?

Oh, qué tonto.

Ah, espera.

Mercury.

¿Cómo sabías que era por él?

Lo intuí.

Le va bien Mercury.

Eh... También he puesto una nota...

Con mi número.

¿Como si Mercury fuera una pelota y quisiera devolverla?

No. (RÍE)

Sólo por si quieres salir conmigo.

Para un bocadillo o un helado.

¿Qué me dices?

Vale, me lo pensaré.

Sí, por supuesto,

Piensa en ello,

pero tal vez podrías llamarme,

o escribirme.

No sé, lo que tú quieras.

Gracias igualmente por Mercury.

De nada.

Chao. Chao.

Te has lucido en el escenario.

Bueno...

Si no hubiese sido por Eva, todavía estaría allí,

mirando al vacío. Vamos...

Necesitabas un pequeño empujón. Mm...

Pero no todos se lo han tomado bien.

No les hagas caso a los demás.

Escúchame, tienes mucho talento.

No tanto como ese tal Luca.

¿Sabes algo de él? Lo sabía.

¿Qué?

Si preguntas tanto por él es que te interesa.

Venga ya...

Vamos.

¿No estarás celoso?

¿Yo? No...

Vamos, sólo digo que es bueno.

La verdad es que es bueno.

Destaca por encima del resto, es cierto.

¿Cuándo empezó a cantar?

Qué sé yo.

Siempre va a lo suyo. Nadie sabe lo que hace, dónde está...

Misterio.

Qué extraño.

Pero destacará, eso seguro.

Como tú.

No está mal, ¿eh?

No está mal, chicas. Bravo.

Siempre se puede mejorar, pero...

¡Laura!

¡Esa pierna más tensa!

-Sí, coach.

-Así es, muy bien.

¡Bravo!

Os estáis esforzando y se nota, así que vamos a seguir así, ¿eh?

Marta, por cierto, ¿te ha respondido Eva?

No, no sé por qué, pero no responde a mis mensajes.

Quizás se sentía mal.

Perdona, pero ¿por qué debería estar aquí?

Porque ya es del equipo.

¿Ella, en las Blades? Ja.

No me lo creo hasta que no la vea.

-Créetelo, Yoyo, créetelo.

-¿Pero cómo lo ha hecho?

Ha pasado una prueba.

Todo en orden.

Sí, todo en orden pero esto no está bien, porque si no viene,

al menos tiene que avisar, ¿eh?

¡Laura!

Vamos, id a cambiaros.

Bravo, Laura, mucho mejor así. -Gracias, entrenadora.

Adiós. -Chao.

(Teléfono)

¿Hola?

Eva, Hola. Soy Camilla.

¿Por qué no has venido a entrenar?

Eh... Lo siento, es que mi padre no ha firmado los papeles.

¿Por qué no?

No quiere que patine. Es un lío.

¿Y por qué no has venido a hablarme de esto en persona, Eva?

Es que hoy no estoy bien.

Iré mañana.

Lo siento mucho, de verdad.

Adiós.

Pues sí que empezamos bien.

(SUSPIRA)

No sé cómo ayudar a Eva.

Si Ben no cambia de opinión, no puede entrenar.

Qué fastidio. Pero tú sonríe, ya se arreglará.

Vale.

Esperemos.

¿Nos vemos mañana? Venga. Chao.

Hola.

Qué base más chula has puesto hoy.

¿Te ha gustado? Muchísimo.

Siempre me inspira patinar con tu música.

Gracias.

También quería decirte, bueno, darte una cosa.

¿Ah, sí?

Para ti.

Oh.

¿Estás de broma?

Bueno, así puedes escuchar tu música

con la calidad de sonido que se merece.

No, es demasiado, de verdad.

¡Venga!

Es de parte de una amiga que aprecia tu talento.

Bueno, gracias, es que...

Es que yo ni siquiera puedo permitírmelos.

Es un placer.

Nos vemos.

¿Escribo o no escribo?

¿Qué dices, Mercury?

Venga ya.

Algo bonito en medio de tanta tragedia, ¿no?

Fue muy agradable.

Y es muy mono.

Mucho.

¿Eso es un sí?

Está bien.

Hecho.

Gracias.

Lo sabía. El ayuntamiento aún no me ha enviado el dinero.

Eh, ¡Ben! -¿Sí?

-¿Tienes un momento para hablar? -Dígame.

-Acabo de hablar con Eva hace poco y me ha explicado lo que pasa.

Esa chica tiene un gran talento.

En el "Milán on ice" patinó de maravilla.

-Eso parece,

pero engañó a todos,

y eso no me parece bien.

-Sí, te entiendo, tienes razón,

yo también me enfadé mucho al principio,

pero también hay que admitir que salvó el espectáculo.

Tiene una determinación increíble.

Y no es que sólo le guste patinar, sino que forma parte de ella.

-Bueno, determinación Eva tiene muchísima.

-Exactamente.

Por eso creo que puede llegar a la selección nacional.

-¿No me diga? -Te lo digo, sí.

Incluso podría pedir una beca para los estudios,

así que le viene bien incluso económicamente.

-Oh.

-No hay ninguna razón para impedir que al menos lo intente.

¿Así que vas a dejar que entrene con las Blades?

-No.

"Desde que mi madre se fue, temo que las cosas de mi alrededor

desaparezcan, como hizo ella."

Iacopo siempre va bien vestido, no quiero arreglarme.

Si te ha invitado, será porque le gusta tu forma de ser.

¿Seguro que va todo bien?

Hoy estabas nervioso. Estoy pasando unos días regular.

Ben dice se pondrá a la caza de talentos.

Las cosas podrían cambiar.

Espero que no de niños mimados que sueñen con ser una "pop star".

-¿Qué es música de verdad?