Marcus Level - La princesa del desierto

¡Marcus Level!

Este finde me toca jugar con la consola.

-Yo cuido a Marcus. -¡Marcus Level!

-Vamos, deprisa, hay que aprovechar.

¡Soy el mejor! -¡Marcus Level!

-¿Qué pasa aquí? ¡Oh! -¿Qué sucedió? ¡Oh!

-¿Qué es esto?

-En el juego estoy

y tengo que pasarme todos los niveles.

Derrotaré a Vipkrad y a sus secuaces.

Ven conmigo, ¡sí! -¡Marcus Level!

(Música videojuego)

"LA PRINCESA DEL DESIERTO"

(GRITA) ¡Ah!

¡Ay!

(AMBOS) Hola, Marcus.

¡Eh! ¡Hola, chicos!

¡Saludos, Gorbar!

Hoy tu misión es delicada: Tendrás que ayudar a los Tuhot,

una tribu del desierto.

Alguien le ha prendido fuego a su campamento

y les ha robado su trozo del espejo.

Encuentra al pirómano y podrás quedarte el trozo del espejo.

Y no lo olvides, Gorbar:

las alfombras voladoras serán tus mejores aliadas.

Para llamarlas, solo tienes que silbar.

(SILBA)

(GRITA) ¡Ay!

¡Me encanta este juego! Bienvenidos a bordo.

¡Oh, sí!

Ah, oh... Oh...

(LOS TRES) ¡Sí!

(GRITA) ¡Ay!

¡Párate! -¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego!

-¡Arde! ¡Arde! -¡Quema!

¡Rápido! ¡Vamos a pagar el fuego! Pero... ¿cómo?

¡Sí! Bien hecho, Loumi. ¿Quién quiere jugar a vaqueros?

¡Yo! (RÍE) ¡Va a ser divertido!

(Música videojuego)

¡Sí!

¡Ayudadme! ¡Ayudadme!

Alguien está en peligro. Ephi, apaga el resto de fuegos.

Esta es una operación de rescate. Vale, pero rápido.

(Música videojuego)

Cuidado, Gratrok.

Ha estado cerca. Gracias, Marcus. No hay de qué.

(Música videojuego)

(RÍEN)

Oh, gracias. ¿Eh?

Me has salvado, príncipe. Sí, soy yo.

Mi nombre es Kenza, la princesa del desierto.

¡Y tú eres mi salvador! Me alegro mucho de verte.

Tenía tanto miedo...

¡Marcus! ¡Marcus! Ephi tiene un problema.

¿Eh? Vuelvo enseguida. ¡Rápido, Marcus!

¡Ayúdame!

(CANTA) "Na, na, nanana. Na, na, nanana. Na, na, nanana, na.

Tu, tu, tururu. Tu, tu, tururu. Tu, tu, tururu, tu".

¿Eh?

¡Oh, cielos! ¡Estamos siendo atacados, noble Seraphine!

Ah... ¡perfecto! Ya he encontrado mi disfraz.

¡Mira, Marcus! ¡Marcus! Eh...¡Marcus!

Me llamo Gorbar, Gorbar el Magnífico.

¿Qué estás haciendo? Son adornos para Halloween,

no los apagues.

¡Es mi obligación apagar las terribles llamas!

No, Marcus. Los he puesto en el jardín para decorar.

Qué raro. Venga, nos disfrazaremos.

Mira lo que he encontrado para mí, y también tengo una gran idea para ti.

(Música videojuego)

-Tengo miedo, Gorbar. ¡No te vayas! (RÍE)

(Música videojuego)

Marcus, me he quedado sin munición.

¿Eh? Sí, yo también.

Princesa Kenza, tengo que ayudar a mis amigos.

Espérame aquí, ahora vuelvo.

¡Ephi, coge mi mano!

Oh, ha estado cerca.

Eh... ¿Quién es esa?

Es Kenza, la increíble y única princesa del desierto.

Oh, Gorbar... (RÍE)

¿Nos vamos ya? (RÍE)

¿A dónde vamos exactamente?

¿No deberíamos apagar el fuego como ha dicho Sybilin?

¿Qué Fuego? ¡Marcus!

Ah, cierto. Lo olvidé. Ah, pero no hay problema.

Oh, Oh. Estamos en un lío. ¡Tengo una idea!

(SILBA)

(Música videojuego)

¡Eh! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos!

Gorbar, eres mi héroe. ¡Eres genial! Lo sé, soy genial.

Gorbar, somos la tribu Tuhot y contamos contigo.

Debes encontrar al pirómano que nos ha robado el trozo de espejo.

¡Seré el protector de todos vosotros! Incluyendo a la princesa.

¡Contra todos los enemigos del universo y de más allá!

Marcus se está comportando de forma extraña.

Espero que Kenza no le haya hechizado.

¿Echizarle? ¿Eso crees? ¡Oh, he encontrado un arma!

Estas cerillas pertenecen a las momias destructoras.

Son nuestro peor enemigo. ¡Esos traidores...!

¡Vamos a destruir a esas momias! ¿Puedo ir contigo?

Me siento muy segura a tu lado. Por supuesto, princesa.

(RÍE)

(GRITA) ¡Ah!

Kenza ha secuestrado a Marcus. Pero él se ha dejado.

Claro, le ha hechizado. (AMBOS) ¡Tenemos que salvarle!

(Música videojuego)

(SILBA)

¡Oh! ¡Siga a esa alfombra!

(Música)

(GRITA) ¡Ah!

¡Kenza, ten cuidado!

(RÍEN)

¿Por qué paramos?

Diles a tus amigos que vuelvan al campamento.

Las momias no soportan a los elfos ni a las ratas cangrejo.

¿En serio? Eres mi héroe, Gorbar.

No necesitas a nadie más. (RÍE) Sí.

Aquí estamos. No te preocupes, Marcus.

Romperemos el hechizo de Kenza. ¿Un hechizo?

Sí, es cierto. Está claro que me ha hechizado.

¡Devuélvenos a nuestro Marcus! Gratrok, ¿qué estás haciendo?

¡Deshacer el hechizo!

Pero ¿a ti qué te pasa atacando a una princesa inocente?

¿Una princesa? ¿Estás seguro?

Quizá sea una de esas brujas que hechizan a la gente.

¡No soy una bruja!

¡Soy una amable princesa que solo quiere salvar a su gente!

No, no es una bruja. No. Chicos, sido todo un detalle

que hayáis venido, pero tendréis que esperar aquí.

No me vais a creer, pero las momias no soportan

a los elfos ni a las ratas. ¿Y qué si no les caemos bien?

Hay que enfrentarse a ellos. ¡Ah! ¿En serio?

Mejor que no lo hagáis. Podemos cuidar de nosotros, ¿sabéis?

¡Ahí lo tenéis! Muy bien. Chao, chicos.

¡Hasta el próximo nivel! ¡Sí!

¡Guau!

Gorbar, ¡ahí está el espejo! ¡Es peligroso! Deja que vaya yo.

¡Cuidado, Gorbar! ¡Es una trampa! ¡Princesa Aria!

Las momias deben de estar trabajando para Vipkrad.

Tengo miedo, mi príncipe. Yo me ocupo.

(Música)

¡Oh! ¿Es arena?

¡No! ¡Hay que correr, Kenza! ¡Rápido!

¿Qué estás haciendo? (RÍE)

-Adelante, ya puedes abrir los ojos. ¡Tachán!

(GRITA) ¡Ah!

¡Es una bruja! ¡Un vampiro! ¿Qué es este hechizo mágico?

¿Qué has hecho con Seraphine? Soy yo, soy Seraphine.

¡Vamos, alfombra mágica! ¡Vamos! Marcus, soy yo, Seraphine.

¡Eso es imposible! En serio, soy yo.

(GRITA) ¡Ay! Vaya.

(Momias)

Kenza, soy yo. Gorbar, tu héroe. ¿Tú? ¿Mi héroe?

(RÍE)

(GRITA) ¡Ay!

¡Marcus, detrás de ti! Gracias, princesa.

¿Kenza?

Es una broma, ¿verdad, Kenza? ¡Kenza!

(RÍE) Hola.

¡Ah...! ¿Qué? ¿Vipkrad? El incendio fui yo.

El ladrón del espejo también fui yo. Kenza era yo.

Entonces, eso significa... ¿que me enamoraba de Vipkrad?

(Música)

Ah... No te lo esperabas, ¿verdad?

(RÍE) ¡Cuidado, Marcus!

No te preocupes, Marcus. Nosotros te cubrimos.

(Momias)

Y me has seguido a ciegas hasta mi trampa.

¡Gratrok!

(RÍE) Aquí finalizan tus días, Gorbar.

¡Momias, venid aquí!

¡Usa la alfombra, Marcus! (SILBA)

(SILBA) (GRITA) ¡Ah!

Dejadme salir de aquí. ¡Dejadme salir!

¡Sí!

No olvides que yo soy tu única princesa, Gorbar.

-¡Conseguiré vengarme, Gorbar! ¡Conseguiré vengarme!

(Música videojuego)

¿Ves, Marcus? Es para decorar.

Solo un último retoque y quedará perfecto.

Vaya, pequeño. ¿Es que no ves que soy malvada?

Sí que lo veo. (RÍE) ¿No tienes miedo?

¡Jamás te tendré miedo, Vipkrad!

(GRITA) ¡Ah! ¿De qué estás hablando? ¿Vipkrad?

Vaya...

-Enhorabuena, Gorbar. Tu misión ha sido completada.

¡Eh! Me gustaría volver a usar esa alfombra.

(Pedorreta)

¡Yo te conseguiré una, Gratrok! (SILBA)

¡Oh! ¡Gracias, Marcus! (SILBA)

¡Nos vemos, Marcus! (SILBA)

¡Pasadlo bien!

Oh... Uh... ¡Sí!

(RÍEN)

¡Hasta pronto, chicos! ¡Hasta el próximo nivel! ¡Sí!

"CANGUROS"

(GRITA) ¡Ah!

¡Ay! Hola, chicos.

¿Eh? ¿Qué es eso?

¿Un bebé? (AMBOS) Hola, Marcus.

(GRITA) ¡Ah!

¡Oh! Gracias, Marcus. Qué cómodo eres.

Sí, pero pesas mucho.

Saludos, Gorbar.

Mamá Croqui ha perdido a su bebé.

Devuélveselo y te recompensará con un trozo del espejo

de la Princesa Aria. Pero ten cuidado,

Vipkrad también quiere el trozo del espejo y está listo

para hacer cualquier cosa por conseguirlo.

No olvides cuidar del bebé. Buena suerte, Gorbar.

¿Cuidar del bebé?

Pero qué mono es el pequeño Croqui.

Yo no lo tocaría. Los bebés son un fastidio.

Un día mi primo pequeño rompió mi robot favorito,

y encima me regañaron a mí. Menos mal que lo arreglé.

(GRITA) ¡Ah!

Os lo dije. ¡Suéltame la nariz! (GRITA) ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!

Tranquilo, Marcus. No vayas a asustarle.

Bueno, vale. ¡Vámonos! Está lejos.

(Bebé y música)

Mira, Marcus. Creo que quiere jugar.

¡No! Marcus ha dicho que no tenemos tiempo.

Aún queda un largo camino. Exacto.

(Llanto)

No es eso lo que quiere, Marcus. Deja que yo me ocupe.

¡Eso es! ¿Lo ves? No es un fastidio, solo quiere jugar.

Ya, pero si paramos cada cinco minutos jamás llegaremos.

¡Vamos, bebé! Tu mamá nos está esperando.

No me mires así. Va a llorar de todos modos.

Así son los bebés.

¿Qué os había dicho? Tapaos los oídos, ya pasará.

(GRITA) ¡Ah!

¿Qué son esas cosas?

¿Dices que siempre es así con los bebés?

Lo de los llantos sí, pero esto no.

"Concursante, ¿estás listo para las preguntas del superbingo?

Soy un mago alto con una larga barba blanca.

Acompaño a un pequeño hombrecillo con un anillo maldito".

-Lo sé, lo sé. ¡Es Gandalf!

-"De acuerdo. ¿No lo sabes? La respuesta es...".

El monstruo peludo ha sido expulsado, poderosa Seraphine.

Marcus, ¿podrías jugar en silencio por una vez?

No sé, quizás con esto.

Gorbar completará esta misión, noble Seraphine.

(Música videojuego y llanto)

Oh, estas plantas no dejan de crecer.

Es culpa del bebé.

(Música videojuego y llanto)

¿Quieres jugar? O quizá solo un abrazo.

Cálmate, bebé. Uyuyuyuyui.

Va, esto no sirve. Toma, mira. Esto es para ti.

¡Eh! ¡Ese era mi bonus!

(Música videojuego)

(AMBOS) ¡Sí!

Mira, bebé Croqui.

¡Rápido! ¡A otro parque infantil!

Marcus, deja que juegue. Yo me ocupo de las plantas.

Juega con él, Ephi. Yo ayudaré a Gratrok.

Ga, ga. ¡Ephi!

No te muevas, bebé Croqui. Vuelvo enseguida.

(RÍE) ¡Sorpresa! Toma.

¡Conseguiré el trozo de espejo!

¡Oh, no! ¡No!

Gracias, Ephi. ¿Dónde está el bebé Croqui?

Está conmigo y voy a ganar. (RÍE)

Oh, no. ¡Bebé Croqui! Ephi, te pedí que lo vigilases.

Me pediste que le dejase jugar. (AMBOS) Y ahora lo tiene Vipkrad.

Al menos, ya no será un fastidio. Menuda tontería has dicho.

Es tan mono... ¡Eh! No soy yo el que lo ha perdido.

Bebés, en serio, menudo fastidio.

(RÍE)

¡Rápido, Gratrok! Tenemos que recuperar al bebé.

No te preocupes. No va a salir volando.

(RÍE)

(Música videojuego)

(RÍE)

(GRITA) ¡Ah!

(GRITAN) ¡Ah!

(RÍE)

(GRITAN) ¡Ah!

¡Ay! ¡Ah!

¡Ay!

¡Volveré! Aún tengo el chupete.

Oh, ¿estás bien?

Entonces, ¿nadie está preocupado por mí?

Ya empezamos otra vez. Vale, me ocupo yo.

(RUGE)

¡Eh! ¡Ese bonus es mío!

Gracias, Gratrok.

Esos bonus eran míos. Pero tenía sed.

Bueno, quizá yo también tenga sed. No te pongas celoso Gratrok.

Es por la misión.

Si llora todo el rato no conseguiremos reunirle con su madre.

(ERUCTA)

(RÍE)

Te gusta después de todo. ¿No es así, Marcus?

En absoluto. Solo quiero acabar el nivel.

(RÍE)

"Vamos con la siguiente ronda:

Soy el personaje de un videojuego, llevo un peto rojo,

pierdo tamaño al saltar sobre champiñones".

-Demasiado fácil. ¡Es Mario! -"¡Claro que sí!".

¿Qué puede hacer Gorbar para ayudar a esta personita,

noble Seraphine? "¡Muy bien, amigos!

Démosle un aplauso a Jennifer, que ha acertado la respuesta".

-Oye, Marcus, no tienes porqué jugar con el robot si no te apetece.

Puedes sentarte en silencio en el sofá y ver la tele conmigo.

(Música)

El bebé por aquí, el bebé por allá...

¡Me estoy hartando! Si así van a ser las cosas...

yo seré el bebé ahora.

Gaga, gugu, gaga, gugu, gugu, gaga.

(RÍE) ¿Quién va a disfrutar de su querido chupete?

Este bonito bebé.

En realidad, ¡los bebés son un fastidio!

¿Qué ha sido ese ruido? ¿Dónde está Gratrok?

¿Gratrok? El carrito está ahí tirado.

¡Qué raro! Tengamos cuidado.

¿Estás ahí dentro, Gratrok? ¿Estás bien, bebé?

(RÍE) ¡Sorpresa!

Voy a coger este chupete.

¡No te muevas, Gratrok! ¡Volveremos!

(RÍE) Has perdido, Gorbar.

¡Oh! No podemos pasar. ¡Oh, no!

¡Ya nada podrá detenerme!

¡Oh, no! ¡Abajo, animal!

El bebé está en peligro y no llegaremos hasta él.

Le ayudaremos para salvar al bebé.

Gracias, Gratrok.

¡Vipkrad, cógelo!

(RÍE) Gracias, Marcus. Muy amable por tu parte.

(Música)

¡Oh, no, Marcus! Vipkrad va a llegar primero.

¡Fuera de mi camino! ¡Ese era mi chupete!

(Música)

¡Mi chupete!

(RÍE)

(Música)

¡Aparta!

(GRITAN) ¡Ah!

¡El bebé! (AMBOS) ¡El chupete!

¡La tengo! ¡La tengo!

(AMBOS) ¡Es mío! ¡Es mío!

(Música videojuego)

(GRITA) ¡Oh! ¡Devuélveme mi chupete!

¡Ese era mi chupete!

Qué bien cuidas de los niños, Gorbar. Eres tan mono...

-Conseguiré mi venganza, Gorbar. Conseguiré mi venganza.

(RÍE) Tenga su bebé, señora Croqui. Ha ido muy bien.

Cuidaré de ti siempre que quieras.

¡Eh!

"Y ahora, llegamos a la última parte del superconcurso.

Presta atención, concursante. Vamos con una pregunta superdifícil:

Soy el villano de una saga espacial, respiro profundamente

en el interior de mi enorme casco". -Oh... ¿quién será?

-"Tengo poderes sobrenaturales con los que puedo hacer

que los objetos vengan a mí".

-(ROBOT) Nadie puede averiguar el terrible secreto

de las supergalaxia Xenotron. ¡El ser pequeño ha hablado!

Oh... ¿quién es? ¿Darth Vader?

-(ROBOT) Soy el rey de Zoltar. Arrodillaos ante mí.

Seraphine, el robot de Xenotron está enfadado.

¿Qué debo hacer? (ROBOT) Soy, soy... ¿Lo sabes?

-Marcus, por favor. ¿Podrías callarte?

-"Bueno, querido concursante. ¿Soy...? ¿Soy...?".

-¿Darth Vader? -"¿Soy...?".

(ROBOT) Soy tu padre. Ataca. ¡Oh...!

-¡Marcus! -"¡Y has ganado!".

¡Victoria! Vaya.

-Enhorabuena, Gorbar. Misión cumplida.

Ephi, ¿puedes volver a empujarme, porfa?

Muy bien, Ephi. Dejaré que cuides del bebé Gratrok.

De acuerdo. Voy enseguida, Gratrok.

¡Sí! Vale. Hasta pronto, chicos.