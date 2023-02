Marcus Level - Marcus Hood

"MARCUS HOOD"

(GRITA)

¡Ah!

Ah...

Eh... (AMBOS) Hola, Marcus.

Oh... Hola, chicos. ¿Eh?

¿Está prohibido sonreír?

Está prohibido comer, poner música, beber...

¡Qué raro! ¿Habéis visto estos carteles?

¿Quién puede haberlos hecho? Vipkrad.

Ha ocupado el lugar del sheriff

para saquear y atracar esta región tanto como quiera.

Gorbar, tu misión consistirá en deshacerte de él

y coger su trozo del espejo.

Para hacerlo, tendrás que aliarte o con el alcalde del pueblo

o con el jefe de los bandidos. Buena suerte.

-Uníos a mí y ayudadme a defender el pueblo de ese tiránico sheriff.

Para demostrar vuestra lealtad, tendréis que pasar una primera prueba

que consiste en ordenar todos los libros de la biblioteca

en orden alfabético y convertiros en auténticos aldeanos.

Eh...

Uníos a mí mejor. (RÍE) Hola.

Llevad a cabo un ritual de iniciación pintando todos los pósters de Vipkrad

y os convertiréis en rebeldes de verdad.

Con máscaras secretas.

¡Guau! ¡Eh! Hay alguien ahí. Mirad.

¿Qué? ¿Dónde? ¿Quién?

Caray... ¿Y bien?

¿Habéis elegido?

Eh... (RÍE NERVIOSO) Con el bandido.

Pero bandido, ¿no es algo malo? No necesariamente.

Seremos los bandidos más heroicos, los más guais.

Habéis tomado la decisión correcta. Depende de vosotros.

-Uníos a mí. Uníos a mí. Uníos a mí. -Por aquí.

-Uníos a mí. Uníos a mí. Uníos a mí.

(Música)

(RÍE)

(Continúa la música)

¿Eh?

¡Nos han descubierto! ¡Seguidme! Ay...

Ha sido genial.

Tenías razón, Marcus, es superguay ser un bandido.

Oh...

¿Quién se ha atrevido a pintar en mis cárceles?

¡Tú, limpia todo este desastre! -¿Yo?

¿Lo veis? Vipkrad está muy enfadado. Enhorabuena.

Sois valientes, sois bandidos de verdad.

¡Ah!

Guau, que máscaras tan chulas. Qué clase. Ephi, ¿has visto?

(AMBOS) ¡Guau!

(RÍE)

Bien. Aquí está vuestra segunda misión.

(SE ACLARA LA VOZ)

Vipkrad tiene pensado robar todo el oro del pueblo.

La única forma de detenerlo, es robando el oro antes que él.

-No... ¡Oh!

-Y luego, devolvérselo a los aldeanos.

Buena suerte.

Ya le habéis oído, es un bandido, pero majo.

¡Operación Marcus Hood! ¿Listos? (AMBOS) ¡Listos!

(TARAREA) Eh, ¿qué te he dicho antes, Marcus?

Mi nombre es Gorbar. Gorbar, el Magnífico.

Se supone que no debes picar entre comidas.

Gorbar promete que esperará hasta la hora de la merienda,

noble Seraphine.

Marcus...

¿Quieres ver los dibujos? ¿Puedo verlos contigo?

Eh...

¿Estás bien, Marcus? Estás muy pálido.

Te traeré un vaso de agua.

Vamos allá.

(Música)

Escuchad, escuchad, buena gente.

Estoy apelando a vuestra generosidad. (RÍE)

Oh, señor, me voy a caer. Que me caigo... ¡Oh!

Su oro.

Gracias. (LLORA)

-Su oro. Gracias.

Démonos prisa antes de que Vipkrad les quite todo el oro.

Su oro. Su oro. Su oro. (LLORAN)

-Su oro.

¿Eh?

Su oro.

¿Eh?

Gracias por su amable contribución.

Y aquellos que no han podido pagarme...

-Es muy bajito.

-¡Irán a la cárcel!

(Música)

Oh, no, a la cárcel por nuestra culpa.

Tenemos que liberarlos.

¿No debemos devolver el oro primero a los aldeanos?

Tienes toda la razón, Ephi. Amigos, operación Marcus Hood.

Aldeanos, escuchadme. (LLORAN)

Escuchadme. No lloréis. Vamos a devolveros vuestro oro.

(TODOS) ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Ladrones!

No, no, hemos mantenido vuestro oro a salvo.

¡Está mintiendo! -¡Ladrones!

-¡Nos ha robado nuestro oro! ¡Podéis recuperarlo!

¡Ladrones!

Pero no somos ladrones, somos bandidos.

(TODOS) ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Ladrones!

Operación larguémonos de aquí.

Bien hecho con vuestra misión. ¿Eh?

Pero creen que somos ladrones. Pero somos ladrones.

Eh... Eso es.

La próxima misión consistirá en robarle las llaves al alcalde,

así podréis abrir todas las puertas de la ciudad.

Y mucho más. (RÍE)

(AMBOS) ¡Qué chulo! No, no es nada chulo.

No podemos hacer eso, el alcalde es un buen hombre.

Eh, parece divertido.

De todos modos, tenemos que cumplir la misión.

Pero debemos enfrentarnos a Vipkrad.

De acuerdo, lo haremos, pero a mi manera.

Abra, por favor. ¿Sí? Oh, unos terribles ladrones.

No soy un ladrón, soy un buen tipo. Podemos ayudarnos.

No hablo con bandidos.

Bueno, ya no soy un bandido. ¿Qué? ¿Estás loco?

Creo que es un truco para sacar al alcalde de ahí.

Eh... Puede confiar en mí, señor alcalde.

Créame, no se arrepentirá. Bueno... Vale.

¿Lo veis, amigos? ¿Amigos?

¿Chicos? (GRITAN)

¡Ah! ¡Tengo las llaves! ¿Qué estás haciendo?

¡Ayuda! Ladrón, es un ladrón. No, yo me ocupo de esto.

(RÍE)

Eh, tenemos que devolverle las llaves al alcalde.

¿Qué está pasando aquí? ¿Quién está robando a quién?

-Gorbar me ha robado las llaves a mí. ¡Oh, no! Déjeme explicárselo.

Arrestadlos a todos.

Nadie arresta a los leales compañeros de Marcus Hood.

Déjalo, Ephi. ¡Oh!

(AMBOS) ¡Ephi!

-Oye, Gorbar, solo eres un ladrón y un cobarde.

(RÍE)

-Aquí tienes, Marcus.

Un buen vaso de agua fría te sentará bien.

¿Marcus, dónde está? ¿Estás bien?

¿Estás en tu cuarto?

De acuerdo, descansa un poco.

Pues iré a ver los dibujos yo sola.

Oh...

Aquí está tu vaso de agua.

Oh... Vipkrad tiene razón, somos ladrones y cobardes.

Ya no quiero ser un ladrón.

Marcus, ¿podemos hacerlo a tu manera ahora?

Sí, vale.

Aquí es. Oh...

Marcus, Gratrok, entrad por la otra torre.

¡Ayudadnos! ¡Sacadnos de aquí! ¡Gratrok al rescate!

(RÍE) Vamos allá.

(SE ALEGRAN)

(RÍE)

(Música)

¿Otra vez tú, Gorbar? Deshaceos de él.

(GRITA)

Ya veo... ¡Angorb!

Ah... Ah... Ay...

Aún no he acabado contigo, Vipkrad. Eso ya lo veremos.

¡Dejadme pasar!

Pienso machacarte.

Quizá, pero será sin tu oro. ¿Eh?

Reparto de oro. (RÍE)

Oh, no... No puedes hacer eso. ¡No! Hay suficiente para todos.

(SE ALEGRAN)

-No, no podéis recuperarlo.

Devolvédmelo u os meteré en la cárcel.

¡No! Porque ahora estoy yo para defenderlos.

¡Sí! Ay...

-¡Bien hecho, Gorbar!

Me has robado el corazón, ladronzuelo.

-¡Conseguiré mi venganza, Gorbar! ¡Conseguiré mi venganza!

(RÍE) ¿Hola?

¿Y quién va a liberarme a mí?

(RÍE)

(Música)

Oh, genial. Solía ver esto cuando tenía tu edad.

Vamos, hora de merendar. Iré a prepararlo.

Lo siento, no quedan más galletas.

Una manzana y un poco de leche,

viene bien cuando no te encuentras muy allá.

¡Oh, una galleta!

¿De dónde habrá salido?

Lo siento, Marcus, no puedo dejar que te comas esto.

La tiraré a la basura.

Ay... Mi galleta.

Enhorabuena, Gorbar, tu misión ha sido completada.

-Quiero darte las gracias, Gorbar.

Gracias a ti, la alegría y las risas ha vuelto a nuestro pueblo.

¡Larga vida a Gorbar! (TODOS) ¡Larga vida a Gorbar!

Y ahora creo que es hora de quitarse la máscara.

Va a doler.

(TODOS) Vaya, menuda clase. (RÍE)