Marcus Level - El gato malvado

"EL GATO MALVADO"

(Música videojuego)

(AMBOS) Hola, Marcus.

Hola. Saludos, Gorbar.

El venerable árbol Namú está en peligro.

Está siendo atacado por todas partes por criaturas malignas.

Tendrás que deshacerte de ellas para poder salvar a Namú

y mantener el equilibrio del bosque.

Para esta misión, cargarás tu espada Alkalone

con el poder especial del bosque.

Guau, es genial. ¡Superpoder!

(TARAREA) El poder del arcoíris.

¿Arcoíris?

(MAÚLLA) Atrás, demonio.

Ese gatito es una monada.

Cuidado, Marcus, podría ser una criatura maligna.

¿Maligna? ¿A ti esto te parece maligno?

No, no es maligno. Pero deja que se vaya,

no me fío de él. Pero ¿qué os pasa?

Vamos a quedárnoslo.

Me recuerdas muchísimo a Maurice.

Te llamaré...

Minimaurice. ¡Te pega!

(MAÚLLA)

¿Has vuelto a hacer de las tuyas, Maurice?

No tenemos elección, minino. Tendrás que darte un baño.

Vamos, Maurice, pon de tu parte.

(BUFA) -No, Maurice.

¡Marcus! Mi nombre es Gorbar,

Gorbar el Magnífico.

¿Cuál es tu petición, noble Seraphine?

¿Puedes ayudarme a bañar a Maurice? Acepto la misión, noble Seraphine.

Te gusta que te acaricien, ¿eh? Claro que sí,

te encanta que te acaricien.

Tonterías.

"Dame un abracito, por favor, tío Gratrok".

No, no es bueno, claro que no, nada bueno.

Esperad, estoy percibiendo algo.

Mirad, unos amigos.

Mirad, qué nubes tan grandes, se parecen a...

¡Vipkrad!

(Música videojuego)

Lo ves, son criaturas malignas de Vipkrad.

Pero siguen siendo gatitos. Tenemos que deshacernos de ellos.

Sujétame a este, los acariciaré y los tranquilizaré.

Calmaos, pequeños gatitos.

Aquí estoy, ¿qué tal si os acaricio un poco?

Gatitos. (RUGEN)

¡Oh, no!

¡Al ataque!

Eh, no ha estado mal.

¡Poder arcoíris!

(Sonidos videojuego)

¡Salvados!

Siguen siendo criaturas malignas.

Venga ya, mira, ¿a qué es muy mono? Deja que me deshaga de él.

(GRITA) No te preocupes,

haré que vuelva a ser adorable. ¡Poder superarcoíris!

Pero que gatito tan mono...

No te muevas, Gratrok. ¡Poder arcoíris!

Oh, no, eso no está bien. Déjale en paz.

Es tan mono.

Oh, qué mono.

Dame un abracito.

¡Poder arcoíris!

Minimaurice se ha transformado, pero no tengo más poder

para volver a convertirlo.

Oh, todos esos gatitos son tan monos.

¿A qué viene ese ridículo comportamiento con los gatos?

¿Sabes? Tú antes eras así.

No, no es cierto.

¡Poder arcoíris!

Dale al tío Marcus un beso.

Tranquilo, gatito, recuerda que somos... Amigos.

Salgamos de aquí.

(Música videojuego)

¡Una estación arcoíris!

Podremos encontrar a Minimaurice.

Minimaurice, es por tu propio bien.

¡Poder arcoíris!

(MAÚLLA) Oh, lindo gatito,

vuelves a ser tan mono.

Te prometo que siempre te protegeré.

Marcus, los otros gatos están ahí.

Oh, adoro a esos gatitos. Vamos, ve con tus amigos.

¡No! Eh, quédate con tus amigos.

(Música videojuego)

Ajá, ya te tengo, sucio monstruo.

(Música videojuego)

Oh, no, ahí hay nubes.

Maurice, espera, puede que tenga la solución.

¡Nube mágica!

(Golpes)

(GRITA)

Por aquí.

Qué cosquillas. Salgamos de aquí.

Dejadme en paz, ¿queréis? Me duele.

(SE QUEJA)

Como no... Vipkrad.

(RÍE) Como siempre.

¿Por qué ese gatito sigue siendo adorable?

Ven aquí. Vuelve.

Gatito, gatito... No, Minimaurice.

¿Quieres recuperarlo? Primero tendrás que enfrentarte a mí.

-Deja ese pobre animal en paz. -Tus deseos son órdenes, Princesa.

Odio cuando son todos tan rosas y adorables.

Marcus, ¿estás bien?

Sí, eso es lo que espero de un gato malo.

¡Sí!

¡Poder arcoíris!

Rápido, tenemos que saltar sobre su estómago.

Oh, un abrazo, el gatito grande quiere un abrazo.

Eh, Gratrok, suéltale, le estás protegiendo.

Pues claro, este gatito grande necesita unos abrazos.

(Música videojuego)

Esto va a ser más fácil aún de lo que pensaba.

Suéltame, bicho. Gratrok, ¿por qué no vas

a acariciar a los otros gatos?

No, no hay nada más mono que un gato enorme.

Marcus, ¿qué hacemos?

Ya sé, voy a necesitaros a tu capa y a ti.

Eh, Gratrok, mira, un gato volador.

¡Un gato volador!

Perfecto, ya te tengo, Vipkrad. ¡Poder arcoíris!

(MAÚLLA)

Bien hecho, Marcus.

¡Poder arcoíris!

Bien hecho, Marcus. Oh, vuela, vuela.

No, es el zarpazo final.

(GRITA)

Gato volador listo para el despegue.

Tres, dos, uno... ¡Adelante!

Oh, un arcoíris es algo precioso, ¿verdad, mininos?

Gatito, oh, está volando.

Gracias, Gorbar, has salvado al árbol Namú

y a esas pequeñas y dulces criaturas. -Conseguiré mi venganza, Gorbar,

conseguiré vengarme.

-Gracias, Gorbar, me has salvado. Ven conmigo.

Te he echado de menos, Minimaurice.

Un montón, es cierto, adorable... Acepta este modesto regalo

como recompensa.

Cógela.

Tómatelo con calma, Maurice. Calma. -(BUFA)

-Enjabónale antes de que me arañe, Marcus, rápido.

Aguanta, noble Seraphine, tengo lo que necesitas

para deshacerte de esta maldición. ¡Por el poder del arcoíris!

El vil Maurice jamás volverá a ser agresivo.

¡Poder arcoíris!

¿Misión cumplida? Oh, vaya.

Enhorabuena, Gorbar, tu misión ha sido completada.

Bien, muy bien. Cuidado, ha gruñido, va a atacar.

No, solo es que está contento. Que le gustamos,

¿te gustamos, verdad? Claro que sí.

¿En serio? Toma, Gratrok.

Voy a echarte de menos, Minimaurice.

(TODOS) Oh, qué mono.

Adiós, chicos.

Adiós, minino bonito.