Marcus Level - El duelo

¡Marcus Level!

Este finde me toca jugar con la consola.

-Yo cuido a Marcus. -¡Marcus Level!

-Vamos, deprisa, hay que aprovechar.

¡Soy el mejor! -¡Marcus Level!

-¿Qué pasa aquí? ¡Oh! -¿Qué sucedió? ¡Oh!

-¿Qué es esto?

-En el juego estoy

y tengo que pasarme todos los niveles.

Derrotaré a Vipkrad y a sus secuaces.

Ven conmigo, ¡sí! -¡Marcus Level!

(Música videojuego)

"EL DUELO"

(GRITA)

Uh.

(Relincho)

(GRITA)

¡No!

¡Hola, chicos!

(AMBOS) Hola, Marcus.

Por favor, ayudadme, por favor. ¿Qué está pasando?

Saludos, Gorbar. El dueño del salón está desesperado.

Los forajidos han ocupado el salón y se niegan a abandonarlo.

Tu misión consistirá en sacarlos del salón

para que pueda volver a ser un sitio pacífico.

Si tienes éxito, el camarero te recompensará

con un trozo del espejo de la Princesa Aria.

Buena suerte.

-Por favor, ¿podríais ayudarme? Nosotros nos ocupamos.

¡Ah!

(GRUÑE)

¡Eh!

¡Uh!

(Disparos)

¡Tengo sed! ¡Quiero beber! ¡Tengo sed!

Oh, eh...

(CARRASPEA) Por favor, cálmense.

¡Tengo sed! ¡Bebamos!

-Gorbar, si quieres deshacerte de los forajidos,

dales batidos de fresa. ¡Oh!

Oh, de acuerdo. ¡Batidos de fresa para todos

y luego se marcharán! No puedo soportarlo, bebamos.

Tengo sed.

(SE QUEJA)

¿Puedes darle un poco de leche a Maurice

para que se calme, Marcus? ¡Me llamo Gorbar!

Sí, claro. Necesito ir al baño urgentemente,

te lo dejo a ti, ¿vale? Completaré esta misión, Seraphine.

(Maullidos)

(MAÚLLA)

Misión cumplida.

(RÍE)

Uh...

(MAÚLLA)

¿Cómo completará Gorbar esta misión?

¡Marchando tres batidos de fresa!

¡Estupendo!

¡Vamos allá!

(Barullo)

¡Yija! Aquí tiene, señor.

Cuidado, no derrames ni una gota de batido

sobre los forajidos, si no, habrá un duelo.

No te preocupes, Sybilin.

Oh.

(RÍE)

(Golpes)

Ah...

(GRITA)

Eh, vale.

¡Vamos, más rápido, tenemos sed!

Ay, ay...

¡Eres muy lento!

-¡Largo de aquí, pringado!

¿Está hablando conmigo?

(GRITA)

¡Eh! ¡Devuélvanme mi casco! ¡Danos algo de beber!

¡Dame ese batido de fresa, mocoso! ¿Mocoso?

Ah, así que quiere enfadarme para poder batirnos en duelo...

No permitiré que eso ocurra, pero tampoco pienso darle

su batido de fresa.

(AMBOS) ¡Ah!

(LLORA)

(RÍE NERVIOSO)

(Silbato)

El duelo empieza ya.

Marcus, ¿por qué te has enfadado tanto?

No pretendía hacerlo. ¡Y no estoy enfadado!

Ah, ¿lo ves? Ahora estás enfadado.

(GRUÑE)

Eh, listo, pringado... ¿Qué?

¿Quieres repetir eso? Cuidado,

un duelo a piedra, papel o tijera. Las manos detrás de la espalda.

¡Vamos allá!

(Música videojuego)

La piedra gana a las tijeras. Gorbar gana el duelo.

¡Eh, grandullón! Ha desaparecido.

¿Quién es el mocoso ahora? ¿Quién es?

¿Quién? ¿Quién es el mocoso? Ponte en plan zen, Marcus.

Los duelos suelen ser peligrosos. Tienes razón, Ephi.

Cambiaremos de estrategia. Ahora tú sirves.

¿Yo? ¿Por qué? Porque siempre estás zen.

(Música videojuego)

(SUSPIRA)

¡Tengo sed! ¡Bebamos!

(RÍE) ¡Ya era hora!

Guau... Ay.

¡Tengo sed! ¡Bebamos! Aquí estoy.

Y aquí tiene.

Y aquí y aquí.

(RÍE) Los elfos son unos fanfarrones.

¡Sí! Tienes una cabeza enorme. -Sí, enorme.

Gracias, gracias.

Bien hecho, Ephi, has estado genial. Es fácil,

solo tienes que mantener la concentración.

Sí, no te has enfadado cuando te han reído de ti.

¿Se han reído de mí? Pues sí, cabezona.

Tienes razón, es mejor ignorarles.

(GRITA) ¡No pienso dejarlo pasar!

Ay...

¡Ah!

(GRITA) ¡No dejes que te provoquen, Ephi! ¡Hagas lo que hagas!

No te preocupes, Marcus. A Ephi le da igual

que se rían de ella. ¿Verdad, cabezona?

(GRUÑE)

Tengo sed, monina.

Uh, monina...

¿Me has llamado monina?

¡Ephi!

¡No!

(GRITA)

Ay.

Duelo. Gorbar contra... ¡Ephi!

(Música duelo)

¡Oh! ¿Qué?

¿Cómo puedo abrir este recipiente?

¡Alcasar!

(Golpes)

(MAÚLLA)

Esta misión es más difícil de lo que Gorbar pensaba.

Tendrás tu bebida, Maurice.

Bien hecho. Gorbar es muy listo.

(RÍE)

Ajá.

(MAÚLLA)

Esto es para ti, valiente felino. ¡Misión cumplida!

(RÍE)

¿Te atreves a derramar tu bebida sobre los pies de Gorbar?

¿Quieres batirte en duelo?

(MAÚLLA)

No podrás escapar de mí, forajido.

(Música videojuego)

Esto es absurdo. No podemos enfrentarnos.

¿Qué debemos hacer? ¿Tenéis alguna idea?

¿Que uno de vosotros se rinda? No...

Sacaremos tijeras siempre, así habrá un empate

y nadie acabará eliminado. ¿Y después?

Bueno, después ya veremos. Duelo a piedra, papel o tijera.

Preparaos.

(RÍE)

(RÍE)

Muy bien.

Un, dos, tres...

Empate.

Un, dos, tres.

Hay empate.

Un, dos, tres...

Hay empate.

Un, dos, tres...

Hay empate.

Un, dos, tres...

Hay empate.

Un, dos, tres... Eh, no podemos seguir así, Marcus.

Alguien tiene que sacrificarse.

Huy...

Las tijeras ganan al papel. Duelo ganado por Gorbar.

Oh, sigamos adelante.

Oh, no, Gratrok.

¡Tengo sed! -¡Tengo sed! ¡Quiero beber!

-¡Tengo sed! Vale, mantengamos la calma.

Y no habrá más duelos... ¡Eh, cabezona!

¡Oh! ¡Cabezona!

-Dile al canijo que nos ponga algo de beber.

Intentemos estar muy... tranquilos

(Risas)

¡Bebamos!

¡Sí, bebamos!

Ya está, todos están servidos. No tan rápido, Gor...

(Música tensión)

Mis amigos y yo tomaremos tres batidos de fresa, canijo.

Oh, Vipkrad. El mismo.

Bueno, ¿dónde están?

(CARRASPEA)

(GRUÑE)

(Música videojuego)

(RÍEN)

(Continúa la música)

¡Uno!

¡Dos!

¡Tres batidos de fresa! ¡Yo gano!

(Música triunfal)

Vale, un último batido y nos iremos a casa, chicos.

¡Yuju! Bien hecho, Gorbar.

Brindemos por ti.

(RÍE)

¿Qué? Eso es hacer trampas.

¡Duelo!

Gorbar contra Vipkrad.

(Música videojuego)

¡Piedra!

¡El papel gana a la piedra!

(AMBOS) ¡Sí!

¿En serio? Ah...

¡Ya!

¡Ah!

(Música tensión)

¡Ephi! ¡No puede hacer eso!

(RÍE) ¡Tijeras!

¡Eh!

¡Papel!

¿Eh?

(RÍE)

Sí, bueno, el papel no es tan genial. ¡Piedra!

De acuerdo, cambiemos las normas.

¡Ah!

¡Ah!

Eh...

(RÍE) Eh, Vipkrad, qué mala puntería.

¿En serio? Voy a machacarte. ¡Piedra!

(RÍE) ¡Por aquí!

¡Ah!

¡Has fallado!

¡Aprende a lanzar!

(RÍE)

¡No podrás escapar, Gorbar el Temible!

(SE BURLA) Oh, sí, tengo miedo.

(GRUÑE)

(RÍE)

(GRUÑEN)

(RÍE)

Duelo, Vipkrad contra los forajidos. -¿A qué... a qué te refieres?

(GRITA)

(Barullo)

¿Qué pasa, Vipkrad? ¿No te has bebido tu batido?

-¡Conseguiré vengarme, Gorbar, conseguiré vengarme!

(RÍE)

Gracias, desconocido, has sido un gran camarero.

Te mereces una recompensa. ¡Oh, sí!

(Cadena inodoro)

¡Ah! No me lo puedo creer. ¿Qué es este desastre?

No puedo dejarte solo ni cinco minutos, ¿eh?

Piedra, papel, tijera...

¿Uh? ¿Un empate? ¿Puedes contarme

qué ha pasado, Marcus? Gorbar ha hecho su misión con honor

pero el vil Maurice le ha provocado para batirse en duelo.

Gorbar jamás huye de un reto y va a hacer que esa criatura

muerda el polvo.

(MAÚLLA)

Piedra, papel, tijera...

¿Eh? ¿Un empate? Piedra, papel, tijera.

Vaya...

(Silbato)

Enhorabuena, Gorbar, misión cumplida.

Bebamos un poco de batido de fresa para celebrarlo.

¡Oh! Oh, no, no quiero más duelos.

(SORBE)

No he visto nada.

Vale, adiós, chicos. ¡Nos vemos en el próximo nivel! ¡Sí!

"EL DRUIDA"

Ajá, chicos.

Oh, siento dolor. ¡Por fin estás aquí, Marcus!

¿Qué ocurre? Bienvenido, Gorbar.

El rey de los elfos ha caído enfermo. Comió unos fluken flacs envenenados.

Para curarle, encuentra los ingredientes necesarios

para elaborar la poción sanadora.

Un champiñón azul de la cueva encantada,

una anguila del lago sagrado

y una flor salvaje de la cima rocosa.

Salva al rey y recibirás un trozo del espejo de la Princesa Aria.

El reloj está avanzando. Buena suerte, Gorbar.

-¡Oh! ¡Rápido, rápido! ¡La poción!

(SE QUEJA)

¡Sí, démonos prisa!

Ephi, ¿tú sabes algo de ese champiñón azul?

Sí, lo sé. Crece en alguna clase de musgos.

¡Cuidado!

(TARAREA)

Disculpe, señor, tenemos prisa. Muchísima prisa, señor druida.

(SUSURRA) Debe de estar sordo.

¡No perdamos tiempo!

Ah, no, mi bastón está atrapado. Espere, le ayudaré.

Aquí tiene. Gracias, jovencito.

Es muy amable por tu parte. No se preocupe,

me recuerda a mi abuelo. Rápido, Marcus, a la cueva.

Ah... ¿Vais a la cueva? Yo también.

¿Puedo ir con vosotros? Bueno, claro, si quiere...

Es estupendo ver a gente amable

que dispone de todo el tiempo del mundo.

-Señor, oh, Señor. ¡Marcus! Me llamo Gorbar.

¡Gorbar el Magnífico! No me encuentro muy bien.

¿Te importaría cuidar de ti mismo un ratito?

No temas, noble Seraphine. Gorbar preparará

una poción sanadora.

(TARAREA)

¡Primer ingrediente encontrado!

Pronto estarás curada, poderosa Seraphine.

Este es el musgo del que os había hablado.

Los champiñones azules deben de estar cerca.

Genial, Ephi. ¡He encontrado uno!

Os lo dije, la gente mayor sabe de todo.

¡Venid a verlo! ¡Este sitio está lleno!

Oh... Pero esos son rojos.

¿En serio? Bueno, pero está bien. Yo estaba buscando uno así

para mi poción. ¡No están suficientemente maduros!

(Estruendo)

(GRITA)

Cuidado, señor druida, esos champiñones explotan.

No, casi, demasiado joven...

Ah, aquí hay uno que está bien.

(RÍE)

(A LA VEZ) Uh.

¡Venga, continuemos!

¡Ay, mi bastón! Oh... ¿Va todo bien, señor druida?

Ah, se me ha caído el bastón. No se preocupe, iré a por él.

(Música acción)

Ah...

¡Vamos allá!

Oh...

(Música peligro)

Eh, muchacho, no te muevas. Te ayudaré. ¡Sí!

Ay.

(Música videojuego)

Ay, vamos, muchacho, vamos.

¡Por aquí, chico! Tenga.

Oh, bien, ¡lo tengo! -Oh, mi bastón, mi pequeño bastón.

(GRITAN)

(SUSPIRA ALIVIADO) Gracias, chicos.

¿Eh?

(GRITAN)

¡Champiñones rojos! ¡Los haremos explotar!

(Música acción)

Ah...

Eh, aquí hay un champiñón azul. Bueno...

(RÍE) Supongo que la vista me ha engañado.

¡Ya casi está!

Oh... Marcus, mira lo que ese druida

ha estado apunto de tirar. ¡Un champiñón azul!

Ya tenemos el primer ingrediente, chicos.

(Música triunfal)

Gracias, señor druida, que tenga un buen día.

Adiós.

Ahora tenemos que ir al lago sagrado.

¿Vais allí? ¿Puedo ir yo también?

(RÍE) Por eso tiene gracia. Porque yo no era su tío,

sino del tío del primo de su mujer.

(RÍE)

¿Sabéis? Nos habría ido mejor sin él en la cueva...

y creo que lo mismo a la hora de pescar.

No os preocupéis, irá muy bien. Nos ayudará.

¿Sabe pescar, señor druida? Pues claro.

Pero en mi época no necesitábamos todo ese equipo,

pescábamos con nuestras propias manos.

Os lo enseñaré. Apartaos.

¿Ves? Está espantando a todas las anguilas.

Ay... ¡Ayudadme, ayudadme! ¡No sé nadar!

Debería tener más cuidado si no sabe nadar,

podría haberse hecho daño. ¿Tú sabes nadar?

Oh. Pues adelante.

¡Ah! ¡Eh! Algunos estamos intentando

atrapar anguilas por aquí. Oh, es fácil.

Lo único que hay que hacer es echar un poco de cebo.

¿Eh?

(GRITA)

¡Eh, bien hecho, muchacho! ¡Y con tus propias manos!

Gracias, chicos. ¡Tenemos el segundo ingrediente!

No hay tiempo que perder. Vamos a la cima rocosa.

He pescado un pez supergrande. Tenemos que irnos, señor.

Esperad, necesito uno de sus dientes para mí poción.

Venga, vámonos. Muy bien, no hay tiempo que perder.

¡Esperadme, chicos! ¡Nos vemos, señor druida!

Pensé que nunca nos desharíamos de él.

Hemos perdido mucho tiempo. Sí, iremos más rápido sin él.

Es muy mayor. Es normal que no corra tanto como nosotros.

¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo!

(RÍE)

Continuemos.

Pero no muy rápido.

(GRUÑEN)

Ay...

Ajá. Y aquí está el segundo ingrediente de la poción.

Huy, huy, está frío, está frío.

Oh...

Bien, ¿qué debo hacer? Esta criatura acuática

es aterradora.

(Maullido)

(CHUPA)

Oh, el vil Maurice es un buen pescador.

Ha encontrado la forma de neutralizar a esta malvada carpa.

(RÍE) Sí, solo necesito el ingrediente final

y tu poción estará lista, noble Seraphine.

¡Ah!

Eso es, Marcus, tú sigue jugando. Ay, ay...

-¿Os he contado lo de aquella vez que tuve que cruzar

el desierto de Alcasar sin una sola gota de agua?

(A LA VEZ) ¡Sí!

¿Qué hay de aquella vez que...? ¡Pare! ¡No lo soporto más!

Ay...

Lo siento, pero vamos a dejarle. Tenemos que encontrar una flor

en lo alto de la cima rocosa.

Oh, nos preocupéis, yo iré a buscarla.

Habéis sido muy amables conmigo.

(A LA VEZ) ¡No, no, no se moleste!

Insisto... ¡Ah!

¡Ay, mi pierna! Ah.

Ay... Ay.

(SE ESFUERZA)

Tú eres una especie de caballo, ¿no es cierto?

¡No! Una rata-cangrejo. Ah, cierto,

creo que he oído hablar de ello. Es una especie de caballo,

¿no es así? Cambiemos de sitio.

Oh, no...

(ASIENTE)

Oh, se ha dormido.

¡Venga, ya casi hemos llegado!

¡Oh, la flor salvaje! ¡Lo logramos!

¡Tenemos el último ingrediente! ¡Sí!

(Música triunfal)

Tenemos la poción, chicos. Ya podemos salvar al rey.

¡Aún no!

(RÍE)

Oh.

(GRITA)

¿Eh?

¡Ephi! ¡Gratrok! ¿Qué ha pasado?

Ha sido el druida, Marcus. Nos ha empujado por el precipicio.

Debe de haber sido un error, ¿verdad, señor druida?

(GRITAN)

¿Qué ocurre?

(RÍE MALICIOSAMENTE)

¡Vipkrad! ¿Tú eras el druida? Yo creía que eras bueno.

Solo querías que perdiéramos tiempo, pero ya tengo la poción para el rey.

¿Tan seguro estás, Gorbar? Yo también tengo

el último ingrediente de mi poción para el rey,

una poción letal.

(RÍE)

(A LA VEZ) ¡Ah!

(GRAZNA)

(GRITAN)

¡Nos vemos luego, Gorbar! Ay...

¡Jamás llegaréis antes que yo!

(RÍE MALICIOSAMENTE)

¡Ah!

¡Ten cuidado, Marcus!

(GRITA)

(TARAREA)

En guardia, Vipkrad, no dejaré que le hagas daño al rey.

¿Eh?

¡Ah!

(Música acción)

Oh, me las pagarás por esto, Gorbar.

Ay...

(Continúa la música)

Este es el fin, Gorbar. Aún no, Vipkrad.

(Música tensión)

¡No...! ¡Mi poción! -¡Bien hecho, Gorbar!

¡El rey te está esperando! -¡Conseguiré mi venganza!

Voy de camino, noble princesa.

(Música triunfal)

Oh...

(RESPIRA AGITADAMENTE)

¿Cómo habéis llegado tan rápido? Date prisa, Marcus.

¡Ah! ¡Es cierto! ¡El rey!

Aquí tiene, majestad.

(AMBOS) ¡Ay...!

¡Oh! Gracias, Gorbar. Gracias a ti, estoy curado.

Permíteme darte esta recompensa.

(Música solemne)

¡Sí!

Toma, no seguirás sufriendo, poderosa Seraphine.

¿Qué es esa guardería? Una poción de elfos.

Curará todos tus males. No puedo beberme eso, Marcus.

Además, huele muy mal. Para demostrarte su lealtad,

Gorbar probará la poción por ti. ¡No, no, Marcus! ¡No!

(ENGULLE)

Oh, cielos, creo que he fracasado. Oh, no te muevas,

te traeré una porción de verdad.

¡Oh, no! ¡Maurice!

Vaya...

(Silbato)

Enhorabuena, Gorbar, has completado tu misión.

Bueno, ha estado cerca, chicos. Sí, a veces el tiempo

avanza muy rápido, sobre todo cuando te haces mayor.

Por cierto, eso me recuerda una historia.

Hace mucho tiempo, cuando las siete lunas del reino

se habían alzado y las nieves eternas...

Vale, me marcho, chicos. ¿Eh?