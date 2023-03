Marcus Level - Las botas rosas

¡Marcus Level!

Este finde me toca jugar con la consola.

-Yo cuido a Marcus. -¡Marcus Level!

-Vamos, deprisa, hay que aprovechar.

¡Soy el mejor! -¡Marcus Level!

-¿Qué pasa aquí? ¡Oh! -¿Qué sucedió? ¡Oh!

-¿Qué es esto?

-En el juego estoy

y tengo que pasarme todos los niveles.

Derrotaré a Vipkrad y a sus secuaces.

Ven conmigo, ¡sí! -¡Marcus Level!

(Música videojuego)

"LAS BOTAS ROSAS"

(AMBOS) Hola, Marcus. Hola, amigos.

Una buena entrada, ¿no creéis? La próxima vez haré un salto mortal.

Sí, acrobacias.

Saludos, Gorbar.

Bienvenido a la guarida del Barón Funderchen.

El Barón y sus delfines están escondidos.

Vipkrad los atacó para conseguir un un trozo del espejo.

Libera a los delfines y al Barón,

pero ten cuidado y evita los temibles tiburones soldados de Vipkrad.

Tendrás que encontrar la forma de vencerlos.

Buena suerte, Gorbar.

(Sonidos de delfines)

No os preocupéis, salvaremos a vuestros papás.

(Música videojuego)

¡Y salto!

Eso no está bien. No.

Pero nada bien.

Oh, no, mis flechas no pueden hacer nada contra él.

Yo me ocupo.

(Música tensión)

(GRITA)

(Música videojuego)

¿Qué? Soy el mejor.

Listo.

De nada. Qué botas tan geniales.

Ese debe ser el bonus especial del que nos habló Sybilin.

¿Qué? ¿Qué son estas cosas? No las quiero.

Pero te quedan bien.

Están bien para chicas, pero para un chico son horribles.

Todos se reirán.

Yo quiero estar guapa.

Yo quiero hacer reír a todo el mundo.

(AMBOS) Yuju.

Mirad lo guapa que estoy.

Y yo puedo hacer reír a todo el mundo.

Eh, son horribles. Bastante horribles, ¿eh?

¡Sí!

Parad de reíros.

He dicho que pares.

Eso está mejor. Vale, pues en marcha.

Oh, no, hay demasiadas botas.

Vale, seguidme.

Oh, no, eso no. Marcus, creo que deberías cogerlas.

No, gracias.

¿Y por ahí? No, no.

Por ahí no.

Vale, vamos.

Descansemos un poco. ¿Estás seguro?

Porque no creo que tengamos mucho tiempo.

(GRITAN)

No te preocupes, colega, solo necesitan

unas buenas carcajadas.

No, ¿qué he hecho para merecer esto?

Loumi, ¿qué podemos hacer ahora? Por favor, dímelo.

Marcus, hay unas botas rosas ahí.

Esperad, me estoy atando los cordones, id yendo vosotros.

Mías, son mías. Dámelas a mí. No, dámelas a mí. Las quiero.

(Música videojuego)

¿Lo ves, Loumi? Me las apaño muy bien sin las botas.

Eres la mejor, Ephi. Mis botas son lo mejor.

Y también son eficaces.

Conmigo son eficaces y graciosas.

¿Sabes, Marcus? Tú también deberías ponerte unas.

Gracias, estoy bien. Me va muy bien sin ellas.

El próximo par de botas será para mí.

Oh, no, pobrecito.

No podemos dejarlo ahí bajo la lluvia.

Poderosa Seraphine, permite que yo me ocupe

de esta misión.

De acuerdo, pero no te ensucies, ¿eh?

No, para mí.

El próximo par de botas será para mí.

No, para mí. Ya has cogido dos pares

y yo solo uno. Vale, preguntémosle a Marcus.

¿Para quién será el próximo par de botas:

para Gratrok o para mí?

No lo sé, haced lo que queráis.

Lo ves, ha dicho que puedo quedármelas.

Mentirosa.

(AMBOS) ¡Botas rosas! Son para mí.

No, no lo harás.

Una pena.

¿Qué es este nivel con botas de chica como bonus?

Es ridículo.

De acuerdo, ¿cómo puedo deshacerme de él?

Ni lo sueñes, Loumi, jamás me pondré esas botas rosas.

Tengo un plan.

Las botas, el tiburón, las botas vencen al tiburón.

Vale, lo siento, estaba pensando en alto.

Venga, préstamelas, por favor. No.

¡Cuidado!

No es no.

Esto no tiene ninguna gracia.

¡Superpoderes!

¡Superpoderes!

¡Superpoderes!

¡Superpoderes!

Marcus, ¿necesitas una mano?

Noble Seraphine, completaré esta misión,

no te preocupes.

¡Superpoderes!

(Música misterio)

(CHISTA) Vipkrad.

No darás ni un paso, pelagatos. -Me rindo, poderoso Vipkrad.

No tan rápido, Vipkrad.

Vaya, vaya, Gorbar,

las cosas empezaban a resultar aburridas.

Suéltale, es mío.

-Sé valiente, Gorbar.

(Música videojuego)

Es demasiado rápido. No, es demasiado ágil.

Bueno, Gorbar, ¿admites que soy demasiado rápido para ti?

Tiene que haber alguna forma de vencerle, pero ¿cómo?

Así es cómo puedes vencer a Vipkrad, las botas.

Tienes que conseguir que se ría.

No, otra vez no. Adelante, Marcus, póntelas.

(TODOS) ¡Sí!

Marcus, ¿qué estás haciendo? Todos contamos contigo.

Pero no quiero luchar con esto en los pies,

son demasiado ridículas, se están riendo de mí.

No, te están animando. ¿En serio?

(TODOS ANIMAN)

¿Crees que conseguirás vencerme con esas botas rosas, Gorbar?

Eres ridículo.

¿Lo ves? Te lo dije.

Prepárate.

Porque tengo unas superbotas.

Sí, ¡hurra!

Yo también las quiero. No me lo puedo creer.

Vamos, Gorbar, ¿qué piensas hacer con tus botas?

Ni siquiera brillan.

Las mías son último modelo,

y son especialmente chulas.

Me hacen reír.

¿En serio? ¿Te hacen reír?

Bueno, pues vamos a reírnos.

¿Qué? ¿Quieres más? ¡Sí!

¿Esto te hace gracia? Toma.

(MÁQUINA) "Vencedor".

¡Sí!

Bien.

Gorbar... -Bien hecho, Gorbar,

el rosa te queda genial.

-Conseguiré mi venganza, Gorbar, conseguiré mi venganza.

Gracias, Princesa Aria.

Noble Gorbar, por favor, acepta este modesto presente

como muestra de nuestra gratitud.

Gracias.

Eso es.

Ajá.

(MAÚLLA)

¿Qué es todo este barro?

Está por todas partes.

Noble Seraphine, Gorbar ha fracasado en su misión.

No te preocupes, te he encontrado otra.

Vaya.

-Enhorabuena, tu misión ha sido completada.

(AMBOS) ¡Sí!

Y me quedo las botas.

¿Dónde están?

¿Cómo se supone que voy a ser gracioso ahora?

Eh, Gratrok, tú siempre eres gracioso.

¿En serio? Pregúntaselo a ellos.

¿Es cierto que soy gracioso? (RÍEN)

¡Sí! ¡Me adoran!

Todos lo hacemos, Gratrok.

Adiós, chicos, nos vemos en el próximo nivel. ¡Sí!

"EL MEJOR"

¡Ah!

Uy, ay, ay.

Lo tengo, lo tengo.

(AMBOS) Hola, Marcus. Hola, amigos.

Saludos, Gorbar, y bienvenido al mundo azul.

Para conseguir un trozo del espejo tendrás que convertirte

en el nuevo campeón Patataman.

Para hacerlo tendrás que coger a tu propio Patataman,

entrenarlo y vencer a los actuales campeones:

Vipkrad y su feroz Perrineitor. Buena suerte, Gorbar.

¡Guau! Me encantan los Patataman.

¡Guau, guau! Voy a tener un Patataman,

voy a tener un Patataman. ¡Sí! Entrenaremos al mejor.

Vale, ¿pero cómo se encuentra un Patataman?

No se encuentran, Ephi, se cogen en el parque Patataman.

Marcus, aquí no hay nada. Mirad ahí.

Ahí hay uno. Zombrick.

Es un zombrick, no está mal, pero no se le da bien el fuego.

Bolex, bolex.

Es muy complicado. Klasantorcha.

No está mal, pero no.

Princesa. Para chicas.

Bromo, bromo. Es demasiado alto.

Barbita, barbita. Oh, ese...

Hipnoplanta. (TODOS) Oh.

-Bolex, bolex.

Oh, Patataman hipnoplanta, no le miréis a los ojos.

Ya no me cae tan bien ese Patataman.

Limomo. Oh, qué mono.

Limomo.

¿Limomo? A ese no lo conozco.

Debe de ser un nuevo Patataman de la serie Cristal Omega.

Con superpoderes.

Mirad lo majo que es, sus ojos son como los míos.

Tiene que transformarse en algo increíble,

con tentáculos y cuernos, y disparar fuego.

Suena realmente genial. ¿Entonces nos lo quedamos?

Pues claro. ¡Limomo!

(TODOS) ¡Sí!

-Hipnoplanta.

(CANTURREA) (MAÚLLA)

-No, Maurice.

He dicho que no.

Maurice, escúchame.

Ay, ojalá ese gato se portase un poco mejor.

Acepto esta misión, noble Seraphine. ¡Ah!

Me has asustado, Marcus.

Me llamo Gorbar, Gorbar el magnífico.

¿Quién es el pequeño Limomo de papá Gratrok?

Pero qué bonito es Limomo.

Vamos a entrenarlo para ver cuáles son sus superpoderes,

y conseguir que evolucione, y sea un superLimomo.

Limomo ya es súper, mirad.

Oh, Limomo, vamos, ataca.

(VOZ DULCE) Limomo.

Va a necesitar mucho entrenamiento.

Vamos, a entrenar.

Limomo, ataque de agua.

Limomo.

Limomo ataque de fuego.

Limomo.

No nos rindamos. Ataque de aire.

Limomo.

Limomo, ataque de árbol.

Limomo.

Limomo, ataque de agua otra vez por si acaso.

Limomo ataque de...

Limomo, ¿cuál es tu poder?

Limomo.

Oh, qué mono.

Ekustar.

(VOZ EN OFF) Duelo: Limomo contra Ekustar.

Un duelo, así averiguaremos cuál es su ataque especial.

Ekustar. (GRUÑE)

-Limomo.

Vamos, Limomo. Eres el mejor.

Ánimo, Limomo, vamos.

Ekustar.

No, Limomo, ataca, ataca.

(TODOS) Oh.

(Música)

Ha... Ha ganado.

Guau. Es un ataque bastante raro.

(VOZ EN OFF) Ekustar eliminado.

(VOZ EN OFF) El ganador es: Limomo.

Limomo está evolucionando hacia superLimomo.

(Música)

Limomo.

¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Esa es su evolución?

(RÍE) Es superLimomo. Limomo.

Ya te tengo.

Vas a aprender ciertos modales, gamberrillo.

Salta, salta por el aro. Miau.

Vamos.

Miau.

¿No lo entiendes, vil criatura?

Gorbar te enseñará, bribón.

¡Ah!

¡Ay! Maldición. Miau.

(CANTURREA) SuperLimomo. Súper, duper, duper, truper, SuperLimomo.

No tenemos ninguna posibilidad de ganar a Perrineitor.

¿Eso por qué, Marcus?

¿En serio? Siento decir esto, pero creo que Limomo es

el peor Patataman de todo el juego. ¿Qué?

Limomo.

Creo que Marcus tiene razón, Gratrok.

No digáis eso, heriréis sus sentimientos. Puede oírlo todo.

Limomo es el mejor, acabará convirtiendo a Perrineitor

en puré de patata, ya lo veréis, ¿verdad, Limomo?

(RÍE) Vipkrad.

Vaya, vaya, Gorbar.

Así que quieres medirte contra el campeón de los campeones.

-No te preocupes, Gorbar, solo es un fanfarrón.

(RÍE) -No podréis hacer nada contra mi Perrineitor.

(VOZ DULCE) Perrineitor.

-¿Quién quiere un poco de azúcar? -Perrineitor.

(RÍE)

(VOZ ÁSPERA) -Perrineitor.

(TODOS) ¡Ah!

(VOZ EN OFF) Duelo: Limomo contra Perrineitor.

-Perrineitor.

¿Qué hacemos, Marcus? No tenemos elección,

lucharemos con SuperLimomo. ¡Alcasar!

(Música)

Chúpate esa.

¿Qué está pasando? No tiene ningún efecto sobre él.

(RÍE) Es una pista Patataman, memos.

Solo un Patataman puede vencer a otro Patataman.

Perrineitor, ataca. -Perrineitor.

Ephi, cógelo.

¡Cuidado! Perrineitor.

Os aviso, si hacéis daño a Limomo os...

Oh.

(LADRA)

¿Qué hacemos ahora?

No lo sé, superLimomo no sabe atacar, es un desastre.

Limomo.

Vale, lo pillamos. Uh.

¡Sí! Oh, Ephi, oh.

Oh, no. Ahora estoy solo. Menos mal que estas aquí, Lumi. ¿Lumi?

Hipnoplanta.

(RÍE) Voy a ganar. Se acabó, Gorbar.

Se acabó, Limomo.

¿Eh?

¿Eh, Perrineitor?

Aquí tienes, perrito, ¿quieres jugar a la pelota?

¿Listo? Ve a por ella.

(Música)

(RÍE)

Ataca, Perrineitor, ataca. Ya te tengo, Vipkrad.

¿A ver qué es capaz de hacer tu Perrineitor contra superLimomo?

El mejor y más fuerte Patataman.

SuperLimomo, ataque pelota.

¡Limomo!

(Música)

¡Limomo! ¡SuperLimomo!

Bien hecho, superLimomo, eres el mejor.

(VOZ EN OFF) Perrineitor eliminado. Ganador: Limomo.

(Música)

No, no, Perrineitor, no puede ser. Vamos, ataca, ataca. ¡Ah!

-Bien hecho, Gorbar. -Conseguiré mi venganza, Gorbar,

conseguiré mi venganza.

(VOZ EN OFF) Nuevo campeón: Gorbar. (AMBOS) Sí, hurra por Limomo.

-Limomo.

(MAÚLLA) -¿Eh?

-¿Otra vez? No, no me lo puedo creer, Maurice.

Gorbar ha fracasado en su misión, poderosa Seraphine.

¡Ah! ¿Cómo has hecho eso, Marcus?

Ah, oh. Está atascado.

(MAÚLLA)

Bien hecho, poderosa Seraphine.

Por fin has amansado a la vil criatura.

Vaya. (MAÚLLA)

(Silbato)

Misión cumplida, Gorbar.

No os mováis, amigos, vuelvo enseguida.

Hipnoplanta.

La hipnoplanta, jamás le mires a los ojos, Loumi.

Sí, eres supermono, Limomo.

Está creciendo tan rápido... Limomo.

Estamos orgullosos de ti, superLimomo.

Siempre estarás en nuestros corazones.

SuperLimomo, te daremos un premio por besos babosos.