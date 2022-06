(Música cabecera)

LOBO

"EL LOBO QUE QUERÍA QUE TODO FUESE PERFECTO"

(Música suave)

¡Uhm!

¡Yupilobo!

¡Hoy es la fiesta de la primavera!

(SUSPIRA) Pero, Lupe, ¿y esa cara?

¿Qué te pasa?

Mira mi ramo de flores, no es yupilobo.

No pasa nada, ya te lo arreglo yo. Así, así, así.

¡Caray!

¡Esa armonía de colores me encanta! Me parece perfecto.

Ah... ¿Seguro? ¿De veras?

Segurísima.

Diría que tienes buen ojo para los detalles.

Es cierto que siempre me ha gustado la perfección.

¡Ah! Ah, pues claro, por todos mis pelos de lobo.

¡Eso es! ¡Ya sé! ¡Quiero que todo sea perfecto!

(Música suave)

(TARAREA)

(RÍE)

(CHISTA) ¿Eh?

¡Mm! Sí, no está nada mal tu cóctel, Lucho, pero le falta un algo.

Eh... Un toquecito. Así.

Ahora está perfecto. ¿Eh?

¡Oh! Gracias, Lobo.

Me encanta cuando está perfecto.

Hala, vamos, vamos, voy a ayudar a los amigos

a preparar el gran desfile de primavera.

¡Puaj!

¡Madre mía, pero si es pimienta!

(Música suave)

(HACE ESFUERZOS)

¡Uhm! ¡Uhm! ¡Uhm!

Ah...

¡Uhm!

¡Oh! No, no, no, esto así no sirve.

Este zanco es demasiado largo, le falta, como mínimo, 1 cm.

¿Eh?

¡Ah! ¡Eh! ¡Pero...!

Vaya, hay que ser preciso en la vida.

¡Oh! ¡Ah! ¡Ah!

(GRITA) Ya está. Ahora está perfecto.

¡Oh! ¡Oh! (RÍE)

¿Cómo que está perfecto?

¡Oh! ¡Oh!

(Trompeta)

(RÍE) ¡Una nueva misión para Perfect Lobo!

¡Oye! ¡Pero, Lobo!

¡Ah! (GRITA)

¡Ay! (GRITA)

¡Eh! (GRITA)

(GRITA)

¡Uhm!

¡Brr! ¡Oh, Lobo!

Esto no puede seguir así. (RÍE)

(RÍE) Tengo que hablar con él.

(TOCA)

¡Lucho! ¡Alto! ¡Es horrible!

¡Oh! Déjaselo al profesional.

¡Ay!

(TOCA)

Pues trabajo hecho.

A ver, sí, pero ahora está torcida del todo.

No la toques más, por favor.

(TOCA)

¿Ah? ¡Va! ¡Uhm!

(ASIENTE)

(TOCA) ¡Uhm!

¡Oh!

(RÍE)

Qué bonito es tu collar, Lucho.

Déjalo, Lobo, ahora me toca a mí.

Siempre tengo un mechón atravesado.

Me queda bien, ¿no te parece?

¡Sí! No está mal.

Pero a ver, espera. ¿Oh?

Eh... (HACE ESFUERZOS)

(JADEA) ¡Uhm!

¡Uy! (RÍE)

¡Eso es! Ahora sí que está perfecto. ¡Uh!

(GRITA)

¡Lobo! (RÍE)

(Motor)

¡Ah! Presiento que todavía me necesitan.

(JADEA)

¡Ya voy!

¿Qué, Valentín? ¿Algún problema?

No, gracias, Lobo, ya funciona.

¡Uhm!

(NIEGA)

¿No oyes ese pequeño clic?

(HACE ESFUERZOS)

¡Ya está! ¡A punto!

Eh... Genial.

Ay, madre mía, pero si le falta muchísimo a tu carroza.

¡Alehop! Lo comprobamos todo.

Eh... Panel de control... ¡Muy bien!

Ruedas...

(SOPLA)

(TOSE)

(RONCO) Todo bien.

Nivel de gasolina... Perfecto.

Muy bien, Lobo. ¿Sabes qué? Te lo dejo a ti.

Yo voy a ocuparme de la decoración.

(RÍE)

¡Ya está!

Ordenadito, ajustadito, muy limpito... ¡Cero fallos!

¡Lobo, rápido, el desfile va a comenzar dentro de nada!

¿Uhm? ¿Eh?

Pero ¿qué has hecho aquí?

¡Ah!

¡Rápido!

(LUCHO TOCA)

¿Eh?

¿Eh?

(Motor)

¡Oh! ¡Ahí viene!

Pero...

(RÍE)

¡Espera, Valentín! ¡Esto no puede ser!

¡Alto! ¡Anulamos la fiesta!

¿Qué? ¡No puede ser!

(RÍE) ¡Está genial el coche tartana!

¡Pues sí! Es la mejor idea del desfile.

Pero ¿qué es lo que estáis diciendo?

No digáis tonterías.

Oye, Lobo, deja de ser un aguafiestas.

Ven con nosotros.

¡Conmigo, amigos!

(Música animada)

(TARAREAN)

Ahora sí que es un buen trabajo.

¡Eh! ¡Esperadme!

¡Yuju!

Tenéis razón, hay que divertirse. ¿Verdad, Tití?

¿Eh? (RÍE)

(GRITA)

(RÍE)

Dame eso. ¿Eh?

(TOCA DESAFINADO)

(GRAZNAN) -¿Eh?

(GRAZNAN) (GRITA)

¡Oh, no, Lobo! ¡Se nos olvidó colocar los frenos!

(GRITAN)

¡Ah! ¡Esto es terrible, ya no controlo nada!

¡Lobo, haz algo por favor!

(GRITAN)

(GRITAN)

¡Ah!

(GRITAN)

(GRITAN)

(GRITAN)

(A LA VEZ) ¡Uf!

(GRITAN)

¡Ay!

(GRITAN)

¿Eh?

¿Estáis bien, amigos?

¿No tenéis pupa?

¡Ah! Bueno, genial, solo tenemos que volver a bajar.

¡No, Lobo, no hagas eso!

(GRITAN)

(Golpe)

(A LA VEZ) ¡Oh!

¡Au!

Eh... Feliz fiesta de la primavera, Lupe.