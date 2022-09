Lobo El lobo que quería tener el pelo rizado + más info

El gorro de Lobo no le deja ver bien y por eso Valentín le gana al baloncesto. Valentín no usa gorro porque tiene el pelo rizado y eso le mantiene calentito. Lobo quiere tener el pelo rizado para no tener que usar el gorro.