El lobo que quería tener mega reflejos

(Música cabecera)

LOBO

"EL LOBO QUE QUERÍA TENER MEGARREFLEJOS"

(Música)

(Trinos)

¡Tachán!

¡Os presento mi nuevo postre hecho con coco!

¡Oh, oh! ¡Ah!

¡Ah!

Ah...

¡Caray!

(RÍE)

Gracias, Tití, por qué poquito. Oh, no hay de qué, Lupe.

Vaya... ¿Cómo has hecho eso, Tití? De veras, tienes megarreflejos.

Oh... La verdad, los míos son un poco de lobotado.

Pero puedes mejorarlos, solo hay que entrenar un poquito.

¿Eh?

Ah, pues claro. ¡Por todos mis pelos de lobo!

¡Eso es! ¡Ya sé! ¡Quiero tener megarreflejos!

Para ser rápido como el rayo y preciso como la serpiente,

debes evitar todo lo que voy a lanzarte.

¡Ya, ya!

¡Oh, oh!

Puaj... ¡Eh! ¡Es dentífrico! Puaj...

Sí. Y tiene pepinillos. Venga, seguimos.

¡Puaj!

¡Toma! ¡Ah!

(Música acción)

¡Ah, ah!

Ah, ah, ah... Ah, ah, ah.

¡Ah!

¡Reflejos, Lobo!

Ah.

(GRUÑE)

(SUSPIRA) Creo que la cosa no será fácil.

Segundo ejercicio... Esta vez entrenarás

y te divertirás.

¡Allá vamos!

¡Ah! ¡Eh! ¡Ay!

Pero es que duele. ¡Rápido, Lobo, más rápido!

Uh, uh, uh.

¡Ah!

Ah, ah, ah.

Ah...

Yo creo que te hace falta un poco de motivación.

(SUSPIRA)

Ahora vamos a entrenar con alguna cosa deliciosa.

Ah, ah, ah.

¡Caramelo de fresa! ¡Ya!

¡Pistacho! Ya.

Caramelo... Tu preferido.

Sí, Lobo.

Ah.

Ah, ah, ah.

(RÍE) No he fallado ni uno. ¡Vaya! ¡Es fabulobo!

(TRAGA)

¡Eh!

Oh.

¡Lobo! ¿Eh?

Bravo, Lobo. ¡Los has pillado!

Rápido como el rayo... Y preciso como la serpiente.

Gracias, Tití. Ha sido obra tuya.

Ah, ah, ah.

(SILBA)

¡Uh! ¡Ay!

¡Ah! ¡Ah!

¡Eh! Oh... Gracias, Lobo.

Qué guay. ¿Cómo has hecho eso?

(RÍE) Chupado. Es que tengo reflejos de campeón.

(TARAREA)

¡Ah!

¡Ah!

(RÍE)

¡Oye! Pero Lobo...

(SILBA)

(Risa)

¡Cuidado... que va! ¡Aquí te espero!

Uh... Ah.

Ah, vaya...

¡Oye, que tú no eres el portero! No, esto no puede ser, Lobo.

¿Tú a qué estás jugando? Vaya...

Lo siento mucho, amigos. Tengo los reflejos muy alterados.

Oh, no... Volvemos a empezar.

Ah. Oh.

(RÍE)

(GRUÑEN)

(Trinos)

¿Qué estás haciendo, Tití? Así... tus megarreflejos

quedarán muy ralentizados. ¿Eh?

Te he lastrado los pies con unas peas.

Ay... ¡Oh!

Solo mientras te calmas.

(Zumbido)

¿Eh?

No, Lobo. ¡Ya!

¡Megarreflejos! ¡Ya!

¡Ah!

¿Eh?

¡Ah, ah! ¡Ay!

¡Lobo, cuidado!

(Estruendo)

Rápido, Lupe. Hay que encontrar hielo para curarlo.

Tengo yo en casa. ¡Vuelvo enseguida!

Ah... Aguanta, Lobo.

Gracias, Tití. ¡Ya está!

He encontrado un poco de hielo y... ¡Ay!

Oh, no...

(RÍE)

Vaya... Parece que tus megarreflejos han desaparecido.

¡Yuju! ¡Ha dado resultado! ¡Los he perdido! ¡Es fabulobo!

(Música)

¡Tachán! Mis golosos,

aquí está mi nuevo cóctel de vainilla.

Oh, cuidado...

Ya está, Lobo. Ya puedes abrir los ojos.

No hay ningún peligro.