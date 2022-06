(Música cabecera)

LOBO

"EL LOBO QUE QUERÍA SER EL REY DEL CARNAVAL"

¡Lupe!

Adivina de qué me he disfrazado para el carnavalobo.

¡Aja! Capitana Barbalupe al abordaje.

(A LA VEZ) Ah...

Pero ¿tú también vas de pirata?

Eh... Pues sí. No pasa nada, tengo muchas otras ideas.

Hasta luego.

Y listolobo. Preparado para el carnaval.

Yo ser jefe geronilobo.

¡Oh, no!

Pero, entonces... No te preocupes, Valentín.

También puedo disfrazarme de vikingo,

de campeón de esquí o de alienígena.

(A LA VEZ) Hola, Lobo.

¡Ah! Pero, jolines, los mejores disfraces ya los han cogido todos.

Mala suerte, Lobo.

Porque este año el que aparezca con el disfraz más fabuloso,

será elegido el rey del carnaval.

¡Ah!

Por todos mis pelos de lobo, eso es. ¡Ya sé!

¡Quiero ser el rey del carnaval!

No.

No.

No, no, no. Esto no.

Eh... No.

Pero, Lobo, ¿todavía no te has puesto el disfraz?

Vamos a empezar a ensayar con la comparsa.

¡Ay, madre! Tengo que encontrar un disfraz tan fabulobo

que nadie sea capaz de reconocerme.

Solo tienes que cambiar de cabeza.

¿Cambiar de cabeza?

¡Pues claro! Empezad a ensayar sin mí.

Vuelvo enseguida.

(CANTURREA)

(CHISTA)

Pica Pica, ¿estás ahí?

No tengas miedo. Soy yo, Lobo.

Vaya. Hola, Lobo. ¡Ah!

¡Uf!

Pica Pica, quería pedirte un consejito para el carnaval.

¿Para el carnaval? Sí.

¡Me encanta el carnaval! Pero no puedo ir nunca

porque me da demasiado miedo transformarme.

Pues, precisamente, lo que yo quiero es transformarme como tú.

Sí, pero yo lo hago de forma natural cada vez que tengo miedo.

¡Ay! Pero, espera.

Mi tataratatarabuela Cosquilla

sabía hacer una poción de transformación.

Se hacía con zumo de pétalos de plantas carnívoras.

¡Ah!

Pues qué bien.

Tengo la impresión de que es la hora de la siesta.

Esto va a ser muy facilobo. ¡Ah!

Venga, vale.

Mm.

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah! No, Lobo. Cuidado. Delante de ti.

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah! ¡Lobo!

# Duerme, duerme.

# Duerme ya.

# Pronto el niño dormirá. #

Eh, esos pétalos, volved aquí.

Y uno.

Y dos.

Y tres pétalos.

Muy bien, Pica Pica. ¡Yuju!

¡Ah!

Rápido, a mi gruta.

A ver, tres pétalos de plantas carnívoras,

añadimos dos gotas de baba de babosa

y un pelo de pata de araña. Puaj.

Y unas castañas para darle sabor.

¡Oh!

Por la transformapoción de Cosquilla,

que Lobo cambie de abajo a arriba.

¡Ah, uh!

Pica un poco.

Hace cosquillas.

¡Ah!

¡Ay!

¿Oh?

¡Guau! La poción ha hecho efecto, Lobo.

Lobo, ¿ya estás?

¿Has encontrado un disfraz?

Os estamos esperando a Tití y a ti para poder empezar el ensayo.

Hola, amigos.

Pica Pica. ¡Sorpresa!

¡Tachán!

(A LA VEZ) ¡Ah!

Pero no...

Esperad, soy yo.

La verdad, no entiendo nada. Tu disfraz es genial. Mira.

¡Ah!

Caramba, pues me voy a perder mi primer carnaval.

Yeti, yeti.

¡Oh, no! Tití.

No puedo dejar que me vea así. Le entrará miedo.

¿Eh? ¡Pica Pica!

No, espera.

(Música animada)

No, Tití, no lo mires.

Es demasiado horrible.

Es culpa mía.

He transformado a Lobo en un monstruo.

Pero ¿eso es un yeti guaguaquí?

Hola, amigo. Yo soy Tití.

¿Un yeti guagua? ¿Qué es eso?

¡Oh! Pero ¿eres tú, Lobo?

Caray, está genial tu disfraz.

He creído totalmente que eras un yeti delgado

de pelo largo de mi Himalaya.

¿Y esto lo has hecho tú, Pica Pica? Genial.

¿De verdad?

¡Ay! Gracias, hada Tití.

(Música animada)

El rey del carnaval y su reina.

-Es mi primer carnaval.

Muchas gracias, Lobo. Me encanta.

De nada, Pica Pica.

Una cosita, ¿sabes de alguna poción para que vuelva a ser como antes?

¡Ah, sí! Y esa es incluso más fácil.

Una poción a base de pelos de la nariz de un oso de mal humor.