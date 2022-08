(Música cabecera)

LOBO

"EL LOBO QUE QUERÍA SER PAYASO"

¡Caramba! Qué seco está todo. Hay que regar todos los días.

¿Puedo ayudarte, Félix?

Si son dos, será más rápido.

¡Lobo!

¡Oye!

Deja de apretar el botón.

¿Eh?

¡Ah!

Pues trabajo hecho.

(RÍE) Lobo, eres un payaso.

¿En serio? ¿Tú crees? Mm...

¡Pues claro! Por todos mis pelos de lobo.

¡Eso es! ¡Ya sé!

Quiero ser payaso.

(MEGÁFONO) Acérquense todos,

vengan a descubrir el fabulobo espectáculo...

¡Oh, genial! Un espectáculo de payasos.

¿Vamos, Tití?

Eh... Pues...

Yo no puedo, Lupe. Tengo...

Tengo que darme mi baño con sales del Himalaya.

Bueno, me voy.

(Música animada)

(RÍEN)

(Continúa la música)

(RÍEN)

(Continúa la música)

(RÍEN)

(Música suave)

¡Oh! ¿Es para mí?

(Aplausos)

(A LA VEZ) ¡Bien! ¡Viva!

Bravo, Lobo. Me ha encantado.

Eres un payaso fabulobo.

(RÍE) Gracias, Lupe.

Vaya, qué raro que Tití no haya venido.

Eh... Me dijo que tenía que darse un baño,

pero me di cuenta de que le pasaba algo.

¿Crees que echará de menos sus montañas?

Mm.

¿Otra vez con la nostalgia del Himalaya?

¿Y si voy a hacerle mi número de payaso?

¡Oh, sí! Seguro que le sube la moral.

Pero ¿a este qué le ha dado? ¿Adónde va?

A hacerle un número especial a Tití. Pero...

¡A Tití le dan miedo los payasos! -Eh...

¡Ay!

(Música suave)

(RÍE)

¡Oh! Pobre Tití.

Ni siquiera se ha dado su baño.

Debe de estar realmente mal.

(RÍE)

(Música acción)

¡Oh! No, no, no.

No, Lobo. ¡Espera!

No hagas eso.

Cucú.

Eh... ¿Lucho?

Calla. Por aquí.

¡Oh! Eres tú.

Pero ¿qué estás haciendo aquí?

Eh... Eh...

Sí, bueno... He venido a ver cómo estabas.

Eres muy amable.

¡Oh! Pero mira qué pinta tengo.

Más vale que me peine.

¡Oh! No, no. Espera.

¿Qué estás haciendo, Lucho?

Eh... Nada, nada.

Admirando tu decoración.

Pero ¿qué te ha dado para sentarte ahí?

Nada.

Es que no tenías el cojín en su sitio.

¿Y si nos preparas tu tecito rosa del Himalaya?

Oye, Lobo, tengo que decirte que... ¡Ah!

No estás aquí. ¿Dónde estás?

Cucú. Anda...

¿El té ya está?

Qué raro, Lucho.

¿Qué manía te ha dado hoy con colocarlo todo?

Bueno, ya me conoces.

Me gusta ayudar cuando puedo. Chinchín.

(Música suspense)

¡Cucú, Tití!

Soy yo, Lupo el Payaso.

¡Ah!

Eh... Pero ¿a esta qué le ha dado?

¡Ah!

¡Ah!

¡Au!

¡Ah!

Yo no sabía que Tití les tenía miedo a los payasos.

¡Oh! Cuidado, ahí viene.

Eh, amigos, ¿podéis venir a ayudarme?

Ya sé, haré reír a Lucho esta vez y ella lo entenderá.

Oye, tú, el payaso. ¡Deja a Lucho tranquilo!

¡Ah! ¡Ah!

Pero ¿eso quiere decir que yo también puedo asustar a los payasos?

¡Ah!

¿Qué?

Pero ¿eras tú, Lobo?

Eh... Tití, ¿puedes soltarme?

No lo estaba haciendo para asustarte.

¡Oh! Es que no te había reconocido.

Qué locura. Caramba, Lobo.

(RÍE) Vaya...

Lobo, ¿sabes qué?

Gracias a ti ya no le tengo miedo a los payasos.