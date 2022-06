(Música cabecera)

LOBO

"EL LOBO QUE QUERÍA SER MOSQUETERO"

Mm.

¡Oh! ¡Uh!

¡Alto!

¿Quién va?

¡Aba!

Pero, Lobo, ¿no has leído mi invitación?

Hoy no jugamos a los indios.

Hoy jugamos a...

(A LA VEZ) Los mosqueteros.

¡Ah!

Somos los valerosos mosqueteros de la reina Tití.

¡Ah!

Debemos escoltarla hasta el palacio del caballero Lucho

para el baile. (RÍE)

Estáis atrapados como ratas.

(A LA VEZ) ¡Uh!

-Si no vas donde están los guardas, los guardas vendrán a ti.

Lobo, gallina mojada.

Co, co, co. ¿Qué?

¡Aja! Vos lo habéis querido.

¡Ah! Por todos mis pelos de lobo, eso es. ¡Ya sé!

Yo también quiero jugar a los mosqueteros.

Temblad, guardas infames.

(A LA VEZ) Uno para todos.

En fin, y todos para una y solo una, la reina Tití.

Os lo prometo, majestad,

llegaréis a tiempo a palacio para el baile.

¡Ah, mi peluca!

¡Ah! Canallas, nada ridiculizará a la reina Tití.

Os lo aseguro como que Lobo D'Artagnan me llamo.

¡Ah!

Por orden de su majestad Tití, entregad las armas.

No lograréis atraparnos.

¡A por ellos!

(Música animada)

¡Ah!

Gracias, mosqueteras.

Rápido, Alfredo se nos escapa.

Valerosos mosqueteros,

ya arreglaremos cuentas con ese traidor de Alfredo.

Os lo dice vuestra reina.

Sois carne de horca, villanos. Saldremos de aquí.

Buena suerte, mosqueteros.

-En lugar de gritar,

harías mejor en venir a ayudarnos, Lobo.

No es mi primera evasión, puedes creerme.

Me acuerdo de una misión que dice...

(RÍE) Disculpa, Hipoleta,

pero creo que se me ha ocurrido una idea más genialoba que la tuya.

¡Eh!

(A LA VEZ) ¿Eh?

Mi peluca no la toca nadie, Lobo. ¿Entendido?

¡Ah!

Ahora lo entiendo.

Enhorabuena, Lobo D'Artagnan.

Adiós, bribones.

Rápido, a palacio, a casa de Lucho Vamos.

Yo cubro la retaguardia.

En guardia, guardas.

¡Oh! Qué bonita la abejita.

¡Eh!

Cuchi, cuchi, cuchi, reina Tití. Rápido, a la izquierda.

No iréis al baile. ¡Ah!

¡Alerta! Se llevan a la reina.

Lobo, rápido, al rescate. ¿Eh?

¡Ah! ¡Ya voy!

Corro, vuelo.

Que no es momento de dormir. Ven a ayudarme.

Ven aquí si eres un lobo. (A LA VEZ) ¿Eh?

-¡Ah!

¡Ah!

¡Eh!

¡Cuidado!

¿Eh? Victoria, mosqueteras.

¡Ah, ah!

Majestad, rápido, todos a palacio.

¡Oh! Te he pillado, mosquetero.

Mi peluca o si no...

¡Ah! Majestad, guardaros...

Trabuco de agua,

el arma ideal contra los ladrones de pelucas.

¡Ah!

¡Oh! Gracias, Lobo, mosquetero de la reina.

¡Ah!

¡Aja! No te me escaparás.

Palabra de Lobo.

Hola, amigas. Nos vemos en el baile.

¡Oh, vaya!

Si lucho ve esto... Una peluca preciosa, majestad.

¿Un minué conmigo tienes?

Hay que practicar para el baile, sir Lucho.

Encantadora.

¡Ah! Ya eres mío, Lobo. Ríndete.

(RÍE)

Pero... Córcholis, quién anda...

Bienvenido a vuestra casa, sir Lucho.

Misión cumplida, reina Tití. ¡Ah!

Mis cacerolas, mi cocina...,

mi palacio.

Os lo prometo, en cuanto acabéis de recogerlo todo,

podréis ir a bailar con mis mosqueteras.