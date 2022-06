(Música cabecera)

LOBO

"EL LOBO QUE QUERÍA SER UN JUSTICIERO"

(Música)

Adiós, Lobo, gracias por haber venido a verme,

aunque esto sea un congelador.

Tú seguro que no lo pasas muy mal con todo ese pelo.

Pues incluso nosotros, los yetis, a veces pillamos un buen resfriado.

¡Ah!

Pobre Tití, ni siquiera tiene puerta para cerrar su caverna.

(TIRITA)

(Música)

Los demás amigos tienen todo lo necesario para calentarse,

pero Tití no tiene nada.

¡Ah! ¡Pues claro!

Por todos mis pelos de lobo, eso es, ya sé.

¡Quiero que Tití tenga todo lo que necesite!

(Música)

Gracias a Lobo Justiciero, Tití nunca volverá a tener frío.

(RÍE) Y mis amigos estarán muy contentos

cuando ella venga a darles las gracias.

(Continúa la música)

(RÍE)

(Continúa la música)

(RÍE)

(Continúa la música)

(RÍE)

¡Oh! Pero tú eres muy suave y calentito, conejito lindo.

Tití se pondrá supercontenta.

¡Ah!

(Continúa la música)

Pero... tampoco es que tape mucho.

Bueno, da igual, es mejor que nada.

(LLAMAN A LA PUERTA)

(Golpes)

Pero ¿qué es esta puerta?

¡Zanahorias de Félix!

¡La manta de Lucho!

¡Y la cuerda de saltar de Alfredo!

¡Mis amigos se han acordado de mí!

¡Oh! Incluso hay un conejo suave y calentito.

Qué buenos son mis amigos.

¡Ah, ah!

Mi puerta de doble aislamiento ha desaparecido.

A mí me falta la cuerda de saltar.

-Alguien ha secuestrado a uno de mis conejos

y me ha robado casi todas mis zanahorias.

-Todo esto es muy raro.

Mi manta se ha volatilizado.

Y alguien ha cogido parte de mi reserva de leña.

-¿Y Lobo? ¿Alguien sabe si le han robado algo?

¡Hola, Lucho!

¿Que os han robado a todos?

Ah... Eh... Pues no, no me han robado nada.

(CHILLA)

¡Oh! Tienes razón, Domingo,

no debería haber cogido cosas de los demás para dárselas a Tití.

No, no, gracias, pero tú tranquilo, esto lo arreglo yo.

(Música)

Ven aquí, mi conejito calentito.

¡Uh! Bueno, pues peor para el conejito.

Después de todo, Félix tiene muchos en su huerto.

¡Superjusticiero!

Cuando mis amigos vean esto...

¿Cuando vean qué?

Para empezar, ¿tú quién eres, especie de bandido enmascarado?

Bueno, es que... ¡Al ladrón!

(Música)

¡Bandido!

¡Prepárate!

(Continúa la música)

Pero ¿qué es todo este follón? ¿Eh? ¡Pero si es mi manta!

No, es mi manta.

Santa Rita, Rita, lo que se da, no se quita.

¿Qué? ¿Has sido tú, Tití, la que ha cogido nuestras cosas?

¡Oh! ¿Qué tonterías dices?

Si fuiste tú quien me trajo esta manta.

(TODOS) ¿Qué pasa aquí?

(Música tensión)

¡Jo! ¡Ay, madre! ¿Qué puedo hacer ahora?

¡Ah, ya sé!

Solo tengo que robarme a mí mismo y luego dárselo todo a mis amigos.

A ver,

¿cuál de vosotros es el lobo enmascarado?

(Música)

Me... Me he equivocado, amigos,

no es ninguno de vosotros.

Y puede ser que haya otras víctimas.

(TODOS) ¡Lobo!

(Música)

Ya lo veo, es el ladrón enmascarado, está en casa de Lobo.

(GRITAN)

(TODOS) ¡Ya te tenemos, granuja!

(Música)

(RÍE) Por fin vamos a saber quién eres.

Ah... Eh... Cucú. ¿Qué?

¿Eras tú el ladrón enmascarado? ¿Por qué has hecho eso?

Solo quería que la casa de Tití fuese más cómoda,

no tenía nada contra el frío.

Pero, Tití, también podrías habérnoslo dicho.

No me atreví.

Además, todo el mundo cree que estoy siempre calentita con mi pelaje.

¡Eh! Amigos, tengo una idea,

si estáis de acuerdo.

110, 111... ¡Genial!

¡Eres la reina del calentamiento!

(Música)

¿Quién quiere galletas de grosella calentitas?

Toma, Tití, especiales para ti.

¿Qué? ¿No estamos bien aquí?

(Viento)

Esperad, voy a cerrar la cortina.

(Música)

(RÍE)

Bueno, creo que estamos atrapados.