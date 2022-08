(Música cabecera)

LOBO

"EL LOBO QUE QUERÍA SER INVISIBLE"

(LEE) "Con la ayuda de su magia ancestral,

el mago Merlobo se internó en la guarida

del malvado y terrible ogro para robarle su tesoro".

Oh, no. El ogro se lo va a comer enterito.

"Pero gracias a su filtro de invisibilidad,

Merlobo consiguió escapar

sin que el ogro se diese cuenta de nada".

¡Es fabulobo este Merlobo!

Heroico y listo.

Escurridizo. Invisible.

¡Ah! ¡Por todos mis pelos de lobo! ¡Eso es! ¡Ya sé!

¡Quiero hacerme invisible!

Pero, Lobo, es imposible.

Eso solo existe en los cuentos de hadas.

(LOS DOS) ¡Ah!

¡Claro que es posible! ¡Voy a conseguirlo!

Ya lo veréis. Solo tengo que seguir la receta

del filtro de invisibilidad del mago Merlobo.

(LOS DOS) ¿Eh?

(Música)

Allá va. Baba de camaleón. Gracias.

(TARAREA)

¿Qué?

¡Lobo!

¡Mis verduras! (RÍE NERVIOSO)

Lo siento, Félix.

Necesito una gota de rocío para mí filtro mágico.

¿Qué?

(Timbre)

(GRITA) ¡Ah! ¡Una momia! Soy yo... Lobo.

Me he puesto esto para que puedas verme.

Soy invisible. (RÍE)

¿Cómo que eres invisible?

Tira, ya lo verás. ¡Venga!

(RÍE)

Cucú, Lupe, estoy aquí. (SUSPIRA)

(RÍE) ¿Eh?

(GRITA)

Oh, no. No ha dado resultado...

(GRUÑE)

La verdad, es muy difícil hacerse invisible...

Pero, Lobo... Nadie lo ha conseguido nunca.

¿Eh?

¡Pues yo lo conseguiré!

(Música)

Amigos, os presento la máquina que hace invisible.

Y ahora prestad mucha atención

porque después de esto no volveréis a verme.

(Música)

Venga, Lupe. ¡Arranca la máquina!

(Continúa la música)

¡Lo ha conseguido! ¿Pero dónde se ha metido?

(DOLORIDO) Estoy aquí...

(SUSPIRA) Gracias, amigos, pero no lo conseguiré nunca.

Oh, pobre Lobo... La verdad, es muy duro lo que le pasa.

¡Eh! ¿Y si se hiciera... invisible de verdad?

¿Eso cómo va a ser? ¡Es imposible!

Solo le haremos creer que sí lo es. Le haríamos muy feliz.

Claro. (ASIENTE)

(Música)

Cucú, Lobo. Ah, hola, Lupe.

Toma, fíjate. ¿Eh?

He encontrado una receta de invisibilidad

en un viejo libro de hechizos.

¿Una receta? ¿Otra? Tú prueba a ver qué pasa.

Pues voy a probarla.

Pero, lobo... ¿Qué?

¡Lobo! ¿Dónde estás? ¿Eh?

¡Estoy aquí!

(RÍE) ¡Es increíble!

¡Soy invisible de verdad! (RÍE)

(Música animada)

Alfredo, atento, que ya viene.

-¿Tú has visto eso? ¡El balón se mueve solo!

(RÍE)

¿De verdad que no me veis?

¡Yuju! ¡Es fabulobo! (RÍEN)

Ah, pero si eres tú, Lobo. ¡Eres invisible! Es genial.

-Ah, es eso. Eres invisible. ¡Soy invisible! ¡Soy invisible!

(RÍEN)

(Motor)

¡Oye, espera! ¡Que aún no he acabado de arreglarlo!

¡Yuju! ¡Soy el piloto fantasma!

(TODOS) ¿Eh?

(GRITAN)

Oh, no... ¡Mi coche!

Vaya, menos mal que soy invisible.

(GRITA) ¡Socorro!

¡Un oso acaba de robarme el panal! Ay, madre, qué desgracia.

Mis pobrecitas abejitas... Las echará para comerse toda la miel.

Tú tranquilo, Félix. Ya me ocupo yo.

No corro peligro. Como soy invisible...

¿Ah? ¿Pero qué dice este?

Ya está bien. Se acabó.

Hay que decirle la verdad o lo devorará el oso.

(Música)

(RÍE)

¿Eh?

Cuchi, cuchi, cuchi, cuchi.

Lobo... Sal enseguida de ahí. No eres invisible, Lobo.

¡Buah! ¿Pero qué estás diciendo? ¿No ves que el oso ni me...?

(GRUÑE)

(GRITA)

(RÍE)

(Música)

(GRITAN)

¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!

¡Arriba!

Por los pelos...

Lobo, ¿estás muy enfadado porque te hicimos creer...?

¿Qué era invisible? No... Solo queríais contentarme.

Pero, además, lo conseguimos.

Pues, sí. Para el oso todos nos volvimos invisibles.

(RÍEN)