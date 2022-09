(Música cabecera)

LOBO

"EL LOBO QUE QUERÍA SER ENVIADO ESPECIAL"

(BOSTEZA)

¿Eh?

(GRITA)

¡Una araña! ¡Socorro!

Y, entonces, esa araña enorme se lanzó contra mí,

pero yo la atrapé solo con mis manos y, ¡hala!,

la eché fuera de casa. (APLAUDEN)

Es una historia magnífica, Lobo.

Hasta parece un reportaje de los de verdad.

Deberías dedicarte a la radio.

¡Por todos mis pelos de lobo! ¡Eso es! ¡Ya sé!

¡Quiero ser enviado especial!

(Música)

Os voy a contar todo aquello extraordinario que vea,

en directo. Salgo en busca de aventuras.

¡Genialobo!

Y nosotros escucharemos por la radio tus superreportajes.

Queridos oyentes, empezamos con la crónica deportiva.

Tenemos en directo a Alfredo, a quien paso el micro.

¡Eh, Alfredo, espérame!

¡Solo una pregunta para Radio Lobo!

(JADEA) ¿Cuál es... tu secreto...

para correr tan rápido?

¡Ay! ¡Hola! Saludo a todos mis fanes.

Pues no es nada complicado, hay que saber respirar.

(RÍE) ¿Eh?

(GRITA) ¡Alfredo!

(SIGUE GRITANDO)

(Gritos, golpes)

Con Radio Lobo, la aventura lo es todo.

Queridos oyentes, ha llegado el momento

de nuestro reportaje especial de gastronomía. Melodía.

# Un día loco es Radio Lobo. #

Mesa perfecta, cocina refinada...

Pero ¿qué estoy viendo?

Lupe, totalmente muerta de hambre, espera su plato.

¡Sí! No es un sueño.

Se sirve un gran vaso de agua.

Es increíble. (LUCHO RÍE)

Pero aquí llega Lucho con... ¡Dos huevos fritos!

Dos fantásticos huevos fritos.

Una auténtica maravilla. ¡Ay!

¡Oh, no! ¡Ay!

¡Oh, no, los huevos!

Se han pegado al techo y ahora se empiezan a...

(GRITA)

¡Oh!

¡Ya basta, Lobo! Estamos hartos de tus reportajes.

Sí, esto es demasiado. Nunca pasa nada,

eres tú el que provoca todas las catástrofes.

¿Sí? ¿Es cierto?

Oh... Tenéis razón, amigos, mis reportajes son malísimos.

Si, al menos, pudiera descubrir algo que fuera fabulobo...

Ah...

Pobre Lobo. Parecía estar muy decepcionado.

Es cierto. No hemos sido muy simpáticos con él.

(RÍE)

Pero ha dicho que quería encontrar algo fabulobo, ¿no?

(Música)

Ya está.

Un huevo falso como nunca se ha visto.

(RÍE)

(TARAREA)

¡Oye, Lobo! ¿Mm?

¿Sabías que hoy empieza la temporada de los huevos exóticos?

¿Los huevos exóticos? No, ¿qué es eso?

Son unos huevos muy raros. ¡Son supergrandes!

Y solo se encuentran ciertos días al año,

en la montañita. ¿Eh?

(RÍE) ¿Huevos exóticos y muy raros?

¡El reportaje ideal para un enviado especial!

(JADEA) Genial, genial, genial, genial.

(Música)

(JADEA)

¿Y qué pinta tendrá un huevo exótico?

(GRITA)

¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!

¿Eh?

¡Oh, he encontrado uno!

¡Fabulobo!

(RADIO) "En directo, desde la montañita.

Radio Lobo ha descubierto para vosotros un huevo muy extraño".

Yo diría que... ¡Sí! Es increíble.

El huevo va a eclosionar.

¡Pero eso es imposible!

Vamos a asistir en directo al nacimiento de un bebé.

Me pregunto a qué se parecerá.

(GRITA)

¡Ay, madre! ¡No!

(Señal cortada)

Pero... ¿Dónde se ha metido?

(Música tensión)

"Va todo bien, amigos. No es nada". ¿Eh?

Ah...

Pero el huevo está a punto de eclosionar.

¿Eh?

¿Mm?

(Música tensión)

Pero... ¡Si es un bebé de águila!

Lobo ha encontrado un nido de verdad.

¡Ay, madre mía, qué lío!

¿Eh? ¡Rápido, Lucho!

¡Tenemos que encontrar a Lobo antes que la mamá águila!

¡Ay, ay, ay, ay! ¿Sabes que eres un dulce lobito?

Y no veo yo que seas nada raro. Voy a ocuparme de ti

mientras esperamos que vuelva tu mamá, ¿de acuerdo?

(JADEA)

(JADEA)

(Música)

¡Rápido, Lucho!

(Graznido)

¡Ay! ¡Lobo!

¡Hola, Lupe!

¡Oh, no, espera! Aún no he acabado mi reportaje.

(GRITA)

¡Hala!

(GRUÑE)

¿Es usted su mamá?

¡Oh! Es para mí.

Muchas gracias, no hacía falta.

¿Eh?

Es normal, ya que me he ocupado de su bebé.

¿Y no le habían dicho nunca

que los pájaros exóticos se parece a las águilas?

¡Ah!