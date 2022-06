(Música cabecera)

LOBO

"EL LOBO QUE QUERÍA SALVAR A TITÍ"

(Música animada)

Ah... Está buenísimo.

Hola, Hipoleta. Hola, siento lo de los agujeros.

¿Mm?

(GRITA) Agárrate, Lobo.

(GRITA)

Ay, ay...

Por todos mis pelos de lobo, eso es, ya sé.

¡Quiero salvar a Tití!

¿Eh? Pero, bueno, si solo era un sueño.

(LLAMAN A LA PUERTA)

Valentín, pero ¿eso que traes no es un traje de astronauta?

Ah, no, es un aparato de aire acondicionado.

Me vendría bien tu ayuda para acabar de ajustarlo.

Caray, es igualito que el que vi en mi sueño.

En eso sí que tienes razón, es un aparato de ensueño.

Calor en invierno, fresco en verano.

Eh...

(SILBA)

Lo que estaría genial sería poder probarlo

en sitios calientes y fríos.

Por todos mis pelos de lobo, eso es...

Oye, pero si eso ya lo había dicho. ¡Tití!

Espera, Lobo, ¡aún no he acabado de ajustarlo!

¡Tití, no! ¡Vas a tener un accidente!

¡Eh!

No me des las gracias, es normal.

Pero ¿por qué has hecho eso, Lobo?

Pues para protegerte, Tití. He tenido un sueño muy raro.

No debes montar en barca.

Si me quedo contigo todo el tiempo, no correrás peligro, ¿me entiendes?

Ah, sí, sí, de acuerdo, pero esa ropa tan rara...

¿para qué es?

¿Esto? Es que Valentín me pidió que lo probase...

Ah, pues mira, quizá podrías acompañarme.

Vale, puede ser divertido.

(GRITAN CONTENTOS)

(RÍE)

¡Ah!

¡Ah! Ay...

Uf...

Contigo creo que será mejor que me ponga el casco...

Vaya, lo siento. Mi casco...

Eh... Ha sido como en mi sueño.

Sí, pero, la verdad, deberías ir menos rápido, Tití.

Tengo un mal presentimiento.

No te preocupes por el casco, tengo la cabeza dura.

(GRITA)

(TRAJE) "Modo supercalor activado".

De pronto, hace mucho calor...

No está mal tu jacuzzi. ¿Puedo meterme contigo?

(GRITA) Pero ¿cómo se para este trasto?

"Modo superfrío activado".

¡Ah! Tití...

Uf, gracias, Tití. He acabado de probar en la nieve.

¿Probamos con otro sitio?

Ah, ah...

Ah, qué bien se está, ¿no te lo parece?

Pues me tomaría de buena gana un refresco.

(RÍE) Oh, vaya...

Qué bien sienta...

Oh, no, Tití, es... ¿Como en tu sueño? ¿Otra vez?

Es una señal.

Quiere decir que el peligro está por todas partes.

La verdad, exageras un poco.

¡Alto!

Podrías haber caminado sobre esto y hacerte mucho daño.

Pero, Lobo, es una piedrita de nada.

No, no, no. No vayas a pensar, Tití.

A veces las cosas no parecen ser nada peligrosas,

pero, en realidad, lo son.

¿Ves esta liana? Si te enganchas un pie dentro...

(GRITA)

(GRITAN)

¡Agárrate, Lobo!

No te preocupes, Tití, estoy aquí.

Voy a congelarlo todo como hace un rato.

"Modo supervapor activado".

(GRITAN)

(Música animada)

Hola, siento lo de los agujeros.

Pero ¿de qué agujeros habla?

¡Ah! ¡De estos!

Ay...

(GRITA)

Tranquila, Tití, ya estoy aquí. Salgo del agua y ya voy.

(GRITA)

¡Oh, no, Lobo!

Por todos mis pelos de yeti, soy yo quien te salvará.

He enterrado mi caja de galletas para una urgencia por aquí,

pero es que no recuerdo dónde. ¿No tendréis alguna idea?

¡La barca!

Ay, no. No la he escondido en la barca, me habría acordado.

Ya voy, Lobo, aguanta.

(GRITA)

Ah....

Uf, gracias, Tití.

Dos o tres ajustes más y tu aparato será genialobo.

Muchas gracias por probarlo.

La próxima vez que tenga un sueño raro

os prometo controlar mucho mejor mi pánico.

No, de verdad, no cambies nada. Te queremos porque eres así, Lobo.

Bueno, ¿podemos merendar ya?