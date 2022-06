(Música cabecera)

LOBO

"EL LOBO QUE QUERÍA SALVAR A SU MUÑECO DE NIEVE"

(Música)

Oh, es muy riculobo este muñeco de nieve.

(Continúa la música)

Hola, amigas, escuchad...

Lupe, Tití, os presento a Lobo de nieve.

(Música)

¡Eh!

¡Dame eso!

(Continúa la música)

¡Eh!

(Continúa la música)

¡Cuidado ahí delante!

¡Ay!

Lo siento, aún no he acabado de ajustar el motor.

Pues vaya, parece que es peligroso para los muñecos de nieve

andar por aquí. Por todos mis pelos de lobo,

eso es, ya sé,

¡quiero salvar a mi lobo de nieve!

(Continúa la música)

(RÍE) Ahora ya estás a salvo, mi lobo de nieve.

(Música)

Oh, no, aquí no hace suficiente frío para ti. ¡Rápido!

(Música)

¡Marchaos de aquí!

¡Fuera, largaos!

(Continúa la música)

No hay nada mejor que una sopita para entrar en calor.

¿Eh?

¡Oh!

(Continúa la música)

Lobo olvidó recoger sus mantas.

(GRITA)

Pobre dulce lobo.

(Cristal)

Tendremos que ablandarlo antes de darle calor.

Tranquila, en el Himalaya sabemos bien

cómo cuidar los golpes de frío.

(Música)

¡Auh, auh, auh!

(Crujido)

Qué frío.

Ahora hay que moverse, Lobo. Venga, vamos.

No, no puedo dejar solo a lobo de nieve.

(Música tensión)

(Música)

Esta vez el motor va como la seda.

¿Quién quiere dar una vuelta?

(Música)

Eh... Yo digo que deberías probarlo antes de salir

a dar una vuelta, ¿no crees? ¡Sí, buena idea!

(Continúa la música)

¡Avante toda! ¡Yeti!

Nos toca.

No te preocupes, conmigo estás a salvo, ¿de acuerdo?

(Continúa la música)

(Música animada)

(GRITA)

(Continúa la música)

(Música)

¿Estamos todos bien? ¿Lobo?

(Música tensión)

¡Mi lobo de nieve ha desaparecido!

(Música)

¡No, no, no y no!

Tendrás que buscarte otro voluntario para probar tu bólido.

(Música tensión)

¡Eh!

Mi pobre lobo de nieve... Espero que no le haya pasado nada.

Y atentos, que nos vamos.

¡Oh, no!

Pero... ¡Lobo de nieve!

(Música animada)

(GRITA) ¡No!

(Continúa la música)

Tranquilo, estoy aquí, lobo de nieve.

¿Eh?

¿Dónde está el freno?

(Continúa la música)

(GRITA)

¡Oh, no!

(GRITA)

¡Agárrate fuerte!

(Continúa la música)

(Música)

He conseguido salvarte, mi lobo de nieve.

Se acabó, nada de deportes de velocidad para ti.

(Música)

Oh, no, era lo que nos faltaba.

La primavera.

¡Yuju!

¡Siento lo de tu lobo de nieve!

Nunca habría pensado que le tenías tanto cariño.

Gracias, amigos.

No te preocupes, tengo otra idea para salvarte.

(Música)

Adiós, lobo de nieve.

No volveremos a vernos hasta el invierno próximo.

Se nota que harías lo que fuera para salvarlo.

(Continúa la música)

Eh, mirad, se le ve contento, sonríe.

Parece que él también se despide.

El invierno se acabó y también la temporada de muñecos de nieve.

¿Y si vamos al río a dar un paseo?

Seguro que el hielo ya se ha derretido.

(A LA VEZ) ¡Sí!

(Música)

¡Eh, esperad!

Es lobo florido.

Es mi muñeco de primavera.

Quiere ir de paseo con nosotros.