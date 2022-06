(Música cabecera)

LOBO

"EL LOBO QUE QUERÍA REPETIR LA FOTO DE ALFREDO"

¿Os acordáis de cuando hice eso el invierno pasado?

¡Oh, claro! Yo estaba.

Conozco muy bien al águila, y fui yo misma quien la entrenó.

Solo tengo esa foto como recuerdo de mi hazaña.

¿Me la pondrías en un marco bonito, Valentín?

No hay problema, Alfredo,

ven dentro de una hora y estará lista.

¡Genial! Así tendré tiempo de hacer 30 000 flexiones junto a la piscina.

¡Hasta ahora!

¡30 000 flexiones! De veras, me dan sudores solo de pensarlo.

¡Uf!

¡Ay, madre! ¡Oh, no!

(SUSPIRAN)

(GRITA)

¡Oh! Pobre Alfredo, se sentirá decepcionado.

¡Ah! Por todos mis pelos de lobo, eso es, ya sé.

¡Voy a repetir la foto de Alfredo!

Pero ¿cómo piensas hacerla?

Bueno, voy a necesitaros, amigos.

560,

570,

580...

(RÍEN)

56,

57,

58...

(Música)

¡Caray! Os parecéis muchísimo, Lobo.

Solo falta hacer la foto con los esquís en la montaña.

Pero no creo que sea tan fácil

hacerla exactamente igual que la otra.

Sí. Además, allá arriba, en la montaña,

ahora mismo no queda nada de nieve.

¡Ah! Ya sé. La haremos aquí,

Lucho tiene una reserva de nata montada.

¡Ñam! No, no, no, no, no, Tití,

nada de "ñam", es para hacer la nieve.

¡Fabulobo! Ya me encargo yo.

Y nosotros, mientras tanto, vamos a buscar a Sultana.

(Música)

¿Y quién es Sultana?

Pues el águila de la foto.

¿Qué? ¿El águila vive en casa de Lucho?

No, pero en su casa hay lo que más le gusta en este mundo.

(Música)

¿Seguro que dará resultado? ¡Pues claro!

¡Yeti, yeti, yeti!

(Eco)

¡Ah!

Ahora, fíjate, seguirá el camino que has dibujado en el suelo.

Sí, perfecto, es muy golosa esta águila.

Pero...

Recoge las que quedan y sígueme.

Vaya, falta una.

¡Ah! Ahí estás.

Venga, mi Sultanita, ven a ver a la tía Tití.

(Música)

(GRITA)

¡Un osito, un osito, un osito!

(GRITA)

¡Oh! ¿Y Sultana dónde está?

Bueno, a ver si podemos recuperar el cesto para que nos siga.

Quizá podamos lanzarle algo para que caiga.

(RÍE) ¡Oh, no, yo no!

Lo tengo.

¡Ah!

Misión cumplida, Lobo.

Pero ahora deberías echar a correr.

(Música)

¡No te pares, Lobo, da resultado!

(JADEA)

¿Listo, Valentín?

(Música)

¡Tormenta de nata montada!

Listos para la foto, amigos.

¡Ah!

Venga, vale, no pasa nada, solo tengo que calentar un poco.

(Continúa la música)

¡Uh! Si pudiera volar, esto sería más rápido.

Eso quizá tenga arreglo.

Perfecto.

Tití, ya puedes soltar a Sultana.

Venga, mi bebé, busca, busca.

(Música)

Pero eso no puede ser, no te comas el decorado.

Envía la nata montada hacia mí, quizá así venga.

(Continúa la música)

(GRITA)

(Música)

¿Cómo se para esta máquina?

298, 299, 300...

Pero, Lobo, esto... ¡Ay!

(Continúa la música)

¡Oh! Gracias, Alfredo.

Eh... Lo siento, tengo nata montada al fuego que me llama a la puerta.

Pero... ¿Lleva puesta mi ropa de esquiar?

Lobo, tendremos que decirle a Alfredo

que su foto está destruida.

Me habría gustado tanto repetirla... Estará muy decepcionado.

¿De veras, Lobo? ¡Ah, Alfredo!

Eh... ¿Desde cuándo estás ahí? ¿Has oído todo lo que hemos dicho?

¡Vaya! Te has tomado muchas molestias para no entristecerme, Lobo.

¡Eres muy amable! ¡Amigos!

Mirad la foto que acaba de hacer Sultana.

¡Caray! Esta es todavía mejor que la otra.

¿Me la enmarcas, Valentín? Con mucho gusto,

ven dentro de una hora y ya estará.

(Ruido de motor)

No, no, no, no, no.

Esta vez me quedo con vosotros, es más seguro.