(Música cabecera)

LOBO

"EL LOBO QUE QUERÍA REGALAR UNA LLUVIA DE ESTRELLAS FUGACES"

(Música)

Oye, Lucho, me gustaría darle una gran sorpresa a Lupe,

pero, la verdad,... estoy seco de ideas.

Pues...

¿Por qué no unas zapatillas de competición?

Oh, no, a ver si luego me obliga a correr con ella.

¡Oh!

¡Ostras! ¿Qué es eso? ¿Eso?

Es una lluvia de estrellas fugaces, Lobo.

Es un espectáculo magnífico.

Además, va a haber una esta noche.

Por todos mis pelos de lobo, eso es.

¡Ya sé! ¡Quiero regalarle a Lupe una lluvia de estrellas fugaces!

(Claxon)

¿Eh? ¡Lobo!

¡Cucu!

Pero, oye, ya es de noche. ¿Qué haces ahí?

Sube rápido, Lupe.

Ven, que te llevo a un sitio. ¿Ah?

(RÍE TÍMIDA)

(Música suave)

(RÍEN)

(GRITAN)

¡Ah! ¡Uh!

(RESOPLAN ALIVIADOS)

¡Oh! ¡Una cena bajo las estrellas!

Algo incluso mejor. (RÍE)

Esta noche es la noche de las estrellas fugaces.

¡Ay! ¡Oh, no!

No pongas esa cara, Lobo, ha sido muy amable de tu parte,

pero es que no quiero acatarrarme. Ah...

(Música triste)

¿Mm?

¡Vuelve, Lupe! No será una nube de nada

la que me impida regalarte una lluvia de estrellas fugaces!

¡Oh!

Eh...

Oh. ¡Uh! Ya está.

Es para ti, ¡un patinete volante!

Eh... ¿Estás seguro de que esto no es peligroso?

Pues claro, soy un auténtico lobo de los aires, ya verás.

(RÍE)

(GRITA)

Uy...

Eh... (RÍE NERVIOSO)

Tranquila, Lupe, tendré mucho cuidado

cuando estemos allá arriba. (RÍE NERVIOSA)

(Truenos)

¡Mecachis! ¡El correo! Se me olvidó recogerlo.

¿Eh? ¿Qué?

(Motor)

¡Lobo, Lupe! ¡Esperad!

¡Se acerca una gran tormenta!

(Música)

(RÍEN)

(GRITAN)

(RÍE) ¿Has visto eso?

¡Ay!

¡Yuju!

(RÍE) (GRITA)

¡Cuidado! (GRITA)

¡Lupe! ¡Estoy aquí, Lobo!

Ay...

¡Ya puedes bajar, Lobo, no hay ningún peligro!

¡No, no, es demasiado alto, no puedo!

¡Oh! (RÍE)

¡Cuchi, cuchi, cuchi! (GRITA)

¡Hay una bestia enorme que me muerde las patas!

¡Corre, Lupe, corre, antes de que te devore!

¡Ah! ¡Socorro, piedad!

¡Ah! ¡Oh!

(RÍE)

(RÍE) Ya sabía que eras tú, no tenía miedo.

Ven, venga, sígueme. Vamos a ver esta gruta.

(TIRITA ASUSTADO)

Por ahí quizá lleguemos al otro lado de la montaña.

Con un poco de suerte, podremos ver tu lluvia de estrellas fugaces.

Eh... ¿No prefieres que nos quedemos aquí hasta que pase la tormenta?

(GRITA)

¡Nos vamos! (RÍE)

(Música)

(GRITA) ¡Frena! ¡Ah!

(HACE FUERZA)

¡Oh! (RÍE NERVIOSO)

¡Dame eso!

(GRITA)

(GRITAN)

(AMBOS) ¡Uf!

(GRITAN)

(HACE FUERZA)

¡Ah! Uf...

(GRITA) Mira, Lobo.

Es maravilloso. Por fin podemos ver las estrellas.

(GRITA) ¡Rápido, hay nieve!

¡Espera, Lobo, no!

¡Que me caigo, que me caigo! ¡Que son nubes!

(GRITA) ¡No!

(GRITA)

¡Ah!

¿Eh?

(SOPLA) ¿Lobo?

(SIGUE SOPLANDO)

(RÍE) Así mejor, ¿no?

¡Ah! Gracias, Tití.

Tengo que volver rápido con Lupe. Está allá arriba

y no quiero perderme la lluvia de estrellas fugaces.

Ah, no. Así es imposible que lo consigas.

Espera, que te ayudo.

¡Ah! Qué amable eres al llevarme hasta la cima.

Gracias, Tití.

¡Yeti... yuju! (GRITA)

¡Oh! Pobre Lobo. (SIGUE GRITANDO)

¡Oh!

¡Lobo!

Os he traído una mantita, chicos.

Ay... Es que aquí hace mucho frío de noche

y no todo el mundo tiene pelo de yeti.

(RÍE)

¡Mirad, ahí hay una!

¡Otra más!

Y otra que va.

Una verdadera lluvia de estrellas fugaces. Qué bonita.

(RÍE) Es el momento ideal para pedir un deseo.

Por todos mis pelos de lobo, eso es, ¡ya sé!