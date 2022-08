(Música cabecera)

LOBO

"EL LOBO QUE QUERÍA QUE LO QUISIERAN"

(Música)

¡Y ahora... una nueva zambullida

llamada el vuelo del águila sin alas!

(A LA VEZ) ¡Lobo, Lobo, Lobo, Lobo, Lobo, Lobo...!

Ah...

Uh, ay, ay.

(A LA VEZ) Uh...

¡Lobo!

Ah...

(TIRITA)

¿Estás bien, Lobo? Tranquilo, estamos aquí.

Ah... Qué suerte tengo de teneros. Toda esta amistad,

todo este amor... Ah, de veras, es fabulobo.

Ah... ¡Por todos mis pelos de lobo! ¡Eso es! ¡Ya sé!

¡Quiero que me quieran!

Pero, Lobo, si ya te quiere todo el mundo.

Sí, pero no. ¡Yo quiero más,

mejor, con locura y todo el tiempo!

(RÍE)

Te presento a termolove, una herramienta muy sencilla

para medir el amor. Cuando alguien te quiera,

solo debe pulsar el botón. Así.

(Pitido)

¡El termolove...! ¡Guau! Esto me viene como anillo al dedo.

Gracias, Valentín, eres genialobo.

Cuando el líquido llegue al máximo,

querrá decir que eres el más querido del mundo entero.

Ahora te toca jugar a ti, Lobo.

(RÍE)

(TARAREA)

# Cómo me gusta cocinar... # ¡Cucú!

Lucho, amigo mío, ¿verdad que me quieres mucho?

Claro, Lobo. Para mí, eres como un plato delicioso

que llena de felicidad y que aporta mucho bienestar.

Entonces, pulsa este botón.

(Pitido)

¿De veras me quieres tanto? Oh, gracias, Lucho.

(Música)

Ah, ah, ah.

(Timbre bici)

Si la señora quisiera tomarse la molestia de sentarse...

Ay, Lobo, me encanta.

¿Me quieres mucho? Pues pulsa fuerte este botón.

(Pitidos)

Uh. Ah...

¿Eh?

(RÍE)

Gracias, Tití.

Oh... Eh, eh.

¡Ah!

Oh, Lobo, es exactamente lo que me hacía falta para disfrutar

de mi jardín cuando hace calor. Me encanta de veras.

Y también me encantas. Ay...

Oh, Lupe, gracias.

Caramba, nunca había estado tan alto y, además, no hemos terminado.

(Crujidos)

Pero... ¡Oh! ¡Ah!

¡Ay! ¡Oh!

(TARAREA)

¿Y esto?

¡Lo he instalado yo! ¡Ah!

Venga, Félix, si me quieres mucho, pulsa fuerte.

¡Ah! Pues claro que te quiero mucho.

¡Mi huerto y yo te damos las gracias!

¿Eh? ¡Ah! ¡No!

(Música tensión)

¡Oh, no!

(LLORA)

Oh... Qué agotador es ser el más querido del mundo entero.

¿Eh?

¡Oh, no!

Tiene que pulsarlo alguien todo el tiempo;

si no, vuelve a bajar.

(CHILLA)

Sí, tú. Si me quieres, pulsa ahí.

Tienes que quererme con locura. ¡Pulsa!

¡No!

(Trinos)

¡Eh! Haz el favor de pulsar si me quieres.

(RÍE)

¿Uh? ¡No!

Ah, ah, ah. Todos me quieren,

todos me quieren, todos me quieren...

¡Félix! ¡Socorro! ¡Es una cuestión de vida o amor!

(TARAREA)

Lucho, pulsa un poquito el botón, por favor...

Ah...

¡No!

No quiero ser el menos querido de toda la pradera...

¿Eh?

(TRINA)

Oh, no... ¡Del mundo entero!

(Música animada)

Me quiero, me quiero, me quiero... ¡Me quiero!

Ya no puedo más. Si sabe perfectamente

que lo quiero mucho. He pulsado tanto el chisme ese

que me duele la mano. ¡No podemos seguir así!

¡Silencio! Tenemos que ir a decirle que ya está bien. ¿Quién se encarga?

(Estruendo)

(TODOS) ¡Ah! ¿Qué ha sido eso?

Lobo...

Ah...

¡Ah!

(SOLLOZA) Es el final del Lobo que quería todo el mundo.

Solo me queda marcharme lejos de aquí a donde no haya nadie vivo,

ya que no hay nadie que me quiera.

(SOLLOZA)

(TRINA)

(LLORA) Soy el menos querido del mundo entero.

¡Soy el menos querido del mundo entero!

¡Ah!

(Música peligro)

Ah, ay...

(TRINA)

¡Ah!

¡Uh! ¡Ah!

¡Arriba!

Vaya... Me habéis encontrado y me habéis salvado la vida.

¿Eso quiere decir que todavía me queréis aunque sea un poquito?

Cucú, pajarito. Gracias a él,

pudimos encontrarte. Yo diría que te quiere muchísimo.

(RÍE) Como nosotros. Oh, sí...

Porque nuestro amor es más fuerte que todo lo que existe.

(RÍE)

Oh, gracias, amigos. Lo siento mucho.

He sido un poco... pesadito. Prometo que paro ya...

Pero antes quiero hacer una cosa, deciros que os quiero mucho a todos.

Ah...

(TRINA)