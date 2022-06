(Música cabecera)

LOBO

"EL LOBO QUE QUERÍA PROTEGER LA NATURALEZA"

(Música suave)

¡Oh! ¡Ah, Félix! Fíjate cómo tengo el huerto.

¿No está fabulobo?

¡Pero cuidado, Lobo! ¿Eh?

¡Estás ahogando tus verduras!

¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre!

¡Brr! ¡Ah! ¡Uhm!

¡Ah!

Tienes razón, Félix, mis puerros no están muy allá.

El agua es un bien precioso,

y la naturaleza no necesita beber hasta saciarse.

¡Uhm!

¿Uhm? ¡Ah!

(GRITA)

¡No!

(JADEA)

(JADEA)

(HACE ESFUERZOS) ¡Ah!

(HACE ESFUERZOS)

¡Ah! ¡Ah! ¡Bravo, Lobo, es genial!

¡Has salvado tu huerto! (RÍE)

Sí, respetar la naturaleza es realmente lo mío.

¿Uhm? ¡Ah!

¡Pues claro! ¡Por todos mis pelos de lobo!

¡Eso es! ¡Ya sé! ¡Quiero proteger la naturaleza!

(Estruendo)

¡Y listolobo!

¡Naturaleza en peligro, Lobo viene a salvarte!

(Música animada)

¡Oh! ¡Qué dulcelobita es esta pequeña flor silvestre!

Es tan frágil... Menos mal que Lobo está aquí, ¿eh?

(GRITA) ¡Oh, no, qué horror!

No te preocupes, te ayudaré a volver a ponerte de pie.

Enderezamos un poco por aquí, otro poco por allá...

¿Uhm? A que sienta bien, ¿eh?

Pues sí, te hacía mucha falta.

Lobo, ¿qué estás haciendo?

¡Ah! ¡Lupe! ¿Es que no está claro?

¡Uhm! ¡Ah!

Desenredo todas sus tensiones interiores

para que recupere toda su flexibilidad natural.

(SUSPIRA) (GRITAN)

¡Ah! ¡Uh!

Lobo, ¿estás bien? ¿Quieres un masaje?

¡Ah! No, no tengo tiempo. ¡Oh!

Mi gira por la naturaleza aún no ha terminado. ¿Eh?

¡Vaya! ¿Puedes oírlo? ¿Uhm?

¡Uhm!

¡Ese grito! ¡Lo reconozco!

¡Es el grito de una planta que sufre!

¡Por aquí!

(JADEA) ¡Oh!

¡Ay! ¡Ah! Pobrecilla esta hierba.

Te estabas ahogando bajo todas estas hojas muertas.

Tranquila, Lobo se ocupará de ti.

¿Eh?

¿Qué pasa aquí?

¡Ah!

(RESOPLA)

¡Pues sí que es inmenso este bosque! ¡Tiene kilómetros!

Y eso que no estoy incluyendo la pradera.

¿Ah?

¡Eh! ¡Ya sé!

Me alegro de volver a verte, caracol.

Tú y yo tenemos una misión que cumplir.

¡Debemos salvar la naturaleza!

(ASIENTE)

¿Eh? Pero ¿qué veo ahí?

¡Venga, vamos, caracol! ¡A casa de Valentín!

Eh... ¿Uhm?

Ah...

¡Puf!

¡Ah! ¡Uhm!

(RÍE)

(GRITA) (RÍE)

(RÍE)

(TARAREA)

¡Ah!

(GRITAN)

-¡Ah! ¡Qué atropello! ¡Ay!

¡Ay!

(TARAREA)

(RÍE)

¡Oh! ¡Vaya! ¡Hola, Lobo! ¡Qué amable al venir a verme!

Pero ¿qué es este alboroto?

¿No has pensado que la naturaleza debe descansar?

Pues... ¡Ay! A esta planta se la ve muy cansada.

¡Ah! Y esta florcita de aquí...

¡Oh! Duerme tú, mi florcita linda.

(GRUÑE)

Eh... ¡Ah! ¡Uhm!

¡Alehop! ¡Eso es! ¡Arreglado! ¡Uhm!

¡No! ¡Pero no puede ser!

(RÍE)

¡Oye! ¡Mis herramientas! ¡Ay!

¡Ay! ¡Ay!

(RÍE)

¡Uhm! ¡Lobo!

(PÍA)

(Música tensión)

¿Oh? ¡Alto!

Pobrecillo. Debe de ser doloroso cargar con tanta fruta.

(HACE ESFUERZOS)

¡Eh!

(HACE ESFUERZOS)

¡Venga, caracol!

¿Lo has oído? Nos da las gracias.

(HACE ESFUERZOS)

¡Eso es! ¡Listolobo!

(SUSPIRA) Ya me siento mejor por él.

¡Venga, caracol, la naturaleza en peligro nos sigue necesitando!

De acuerdo, es genial que cuide de la naturaleza,

pero exagera un poquitín, en mi opinión.

¡Oh! Ya conoces a Lobo.

Cuando se le mete una idea en la cabeza...

(GRITA) (AMBOS) ¿Eh?

(GRITA) ¡Mi cerezo!

(LLORA)

¿Quién puedo hacer algo así?

¡Uh!

¡Esto tiene pinta de ser baba de caracol!

Sí, esto ha llegado demasiado lejos. Tenemos que hablar con él.

(SUSPIRA) ¡Toda esta naturaleza está protegida,

limpia, salvada!

¿Y todo gracias a quién?

(LE SUENAN LAS TRIPAS) ¡Ah!

Ah... Sí, es cierto, te mereces una buena cena, mi caracol.

¡Uhm! (GRUÑE)

(GRUÑE)

¡Lobo! ¿Uhm?

¡Cuidado! ¡Ah!

(GRUÑE)

(GRITA) (A LA VEZ) ¡Ah!

(GRUÑE) ¡Ay!

(SE RELAME)

(GRUÑE)

(GRITA)

¡Caracol!

¡No! (GRITAN)

¡No! ¡No te lo comas!

¡Es Félix!

¡Brr! ¡Ah! ¡Oh!

(A LA VEZ) ¡Félix!

-¡Oh, gracias, Lobo! ¡Por qué poquito!

Pero ¿por qué te has disfrazado?

¡Pues es todo culpa tuya, Lobo!

¡Pasaste tan rápido por delante de mí,

que acabé cubierto de hojarasca!

Está bien proteger la naturaleza,

pero uno no debe olvidarse de cuidar también a sus amigos.

-La verdad, tiene mucha razón.

Ah...

Solo quería cuidar de la naturaleza porque la adoro.

Pero os prometo que paro ya.

(A LA VEZ) ¿Eh? ¡Oh!

-No, no, no, no, no.

La naturaleza sigue necesitando tu talento.

(LE SUENAN LAS TRIPAS) (A LA VEZ) ¡Ah!

-Y el tuyo también, caracol.

(RÍEN)

(A LA VEZ) ¡Arriba!

(CARACOL RÍE) ¡Ah!

La verdad es que tienes mejor aspecto así.

¿Eh?

¡Ñam! ¡Mm!

Lobo, parece que la naturaleza también te quiere.

(RÍEN)