(Música cabecera)

LOBO

"EL LOBO QUE QUERÍA PROBARLO TODO"

(Música)

(SILBA)

(OLFATEA)

(Continúa la música)

(Piano)

(Continúa la música)

¡Madre mía! Qué bien huele.

Cucú, Lobo.

¿Quieres probar mi pastel de ruibarbo y rábano?

Gracias, Lucho. A ver, no sé si me gustará,

pero voy a probarlo igualmente.

¡Vaya, está delicioso!

Gracias, pero no, gracias,

me recuerda al pastel de lodo y frutos rojos que comí

cuando hacía senderismo en Barrolandia.

¿Tenían un pastel de lodo? (ASIENTE)

¿Y con frutos rojos? ¡Madre mía! Qué envidia me das.

Hay tantísimas cosas que no he probado nunca...

Por todos mis pelos de lobo, eso es, ya sé,

¡quiero poder probarlo todo!

(Música)

Bueno, pues la crema de cebolla con brécol es...

¡Puaf! No está nada rica,

pero en cambio, el pastel de gruyer con fresa y salsa de apio

está realmente fabulobo.

¿Qué más podemos probar?

(Música)

Por desgracia no me sé ninguna receta más,

ya las has probado todas.

-Oh, vaya, si hubierais viajado tanto como yo,

conoceríais muchas más cosas.

Los espaguetis a la miel o el tofulobo

de los famosos lobos bandoleros.

¿Y en qué consiste eso?

Una mezcla de algas y leche de cactus, toda una delicia.

(Música)

(Música)

(RUGE)

(GRITA)

(Música)

¡Ay, ay!

(Música)

Incluso sin algas está riquísimo el zumo de cactus.

(Música)

¡Auh!

Me quedan tantas cosas por probar...

En cambio tú lo conoces todo de todas partes.

Sí, pero también me llevo menos sorpresas.

¡Auh!

Ya sé a dónde podemos ir para que descubras sabores nuevos.

¿Sí, estás seguro? Pues ya siento curiosidad.

(RÍE)

(Música)

(GRITAN)

(RÍE)

¡Ay!

(Música)

¡Vaya!

(TOSE)

-¡Cucú, amigos!

Me alegro muchísimo de veros.

Hola, Pica Pica. ¿Tienes por ahí algo de comer?

Sí, claro, aquí se puede comer de todo.

Incluso las piedras.

Pero cuidado, la burbuflosa, no,

esa pequeña flor no debéis comerla nunca.

(Música)

¡Oh, ñam! Esta sabe un poco a pimplán.

¿Pimplán? No se qué es.

Sí, está buena, pero también un poco dura.

Yo no quiero, gracias. El pimplán se parece

a la crema de liquen de Hipopotamia, pero menos rico.

No me hace falta probarlo para saberlo.

Está bien, entendido, siempre has comido algo mejor

que lo que te ofrecemos. ¿Y qué quieres que le haga?

Es que he viajado más que vosotros, punto.

Ah, espera. ¿Sabes qué?

Voy a prepararte una receta especial con todo lo que he cogido aquí.

Eh...

(Música)

Esta vez no podrás decir que ya lo has probado.

(RÍE)

-Se nota desde aquí que le hace falta pimiento explosivo.

Me encanta comer muy condimentado desde mi viaje a Volcania.

Allí incluso comí un plato de sopa de lava,

quema un poco, pero está muy rica.

(Música)

Ah, pica un poquito.

Si te soy sincera, en tema de sopas

prefiero la de azúcar glas que hacen en Osópolis.

Como sé que te gusta, Hipoleta, le he puesto picante.

(Rugido de tripas)

(GRITA)

(Música acción)

¡Oh, no, le ha puesto la burbuflosa!

(Continúa la música)

(SE QUEJA)

¡Aguanta, Lobo!

Ay, madre, tengo que echarme a volar,

pero no consigo hincharme.

-¿Y como lo haces normalmente? -Tendría que asustarme mucho.

-¡Buh!

-Eh, no, no es tan sencillo, la verdad.

-Voy a intentar hincharme yo. (SORBE)

Esto no está nada rico.

¿No está lo bastante picante?

Sí, sí, está muy especiado, Lobo, lo siento muchísimo,

te he mentido. No he probado tantas cosas como te he dicho.

(GRITA)

¿Qué quieres decir?

(Música acción)

(GRITAN)

¡Pica Pica, cuidado!

(Música acción)

Tranquilas, estoy bien.

No os preocupéis, amigos, el efecto de la burbuflosa

desaparece al cabo de una semana.

Abre grande esa boca, Lobo,

el peso de las piedras que tragues te hará descender.

(Música)

¡Ñam!

Pues oye, también están ricas. ¿Puedo comer unas pocas más?

(DUDAN)

¿Qué pasa? Me queda un hueco. Después, palabra de Lobo,

solo comeré galletas tostadas.