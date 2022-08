(Música)

LOBO

"EL LOBO QUE QUERÍA PILLAR UN BUEN RESFRIADO"

(Música)

¡Qué buen día hace para...!

(Viento)

(TIEMBLA)

Quedarse en la cama. "Oye, Lobo".

¿Te acuerdas de que teníamos que colocar mi reserva de leña?

Ah, sí... Pero, mira, mejor luego, ¿vale?

Lo siento, Félix,

pero es que, la verdad, ahora mismo tengo mucho frío.

(Estornudo)

¿Eh? Caray...

(ESTORNUDA)

Ay, creo que me he pillado un buen resfriado.

Madre mía, Valentín... Tienes las manos ardiendo.

Oh, pobre Valentín.

Voy a ir a buscarte una manta muy mullidita.

Y yo te traeré verduras del huerto.

-Y yo me encargo de prepararte una sopa con ellas.

Vamos a cuidarte muy bien.

Vaya, pues a mí también me gustaría que me cuidasen como a un príncipe.

¡Ah, pues claro! ¡Por todos mis pelos de lobo!

¡Eso es! ¡Ya sé! Voy a pillar un buen resfriado.

(ESTORNUDA)

(Música)

(JADEA)

Perfecto...

Ahora ya estoy muy calentito.

(CARRASPEA Y GRITA) ¡Achu!

Vaya, ¿es que no me oye?

(GRITA) ¡Achu!

¿Eh?

(GRITA) ¡Achu!

¿Eh? ¡Lobo!

Lobo, ¿qué te pasa? Pues fabulobo no estoy...

Creo que he pillado un resfriado. Me noto muy caliente.

¿Será posible? ¡Pero si estás ardiendo!

Tengo que darte un pinchazo grande urgentemente.

¿Eh?

Pero no, no, no. Mira, ya estoy mucho mejor.

(ESTORNUDA Y TIEMBLA)

Oh, no... Has pillado un resfriado tú también.

Toma, ponte mi bufanda.

Jo... Qué suerte tiene de estar enferma de verdad...

¡Claro! ¡Esa es la solución!

Vale, bien. Estás enfermo, pero... ¿Cómo has conseguido ponerte así?

Por favor...

Verás, estaba trabajando en mi último invento,

unas botas de nieve, pero la diferencia de temperatura

entre mis pies calentitos y mi cabeza al aire frío

hizo que enfermase.

Ah, ¿sí?

¡Pero eso es genialobo! ¡Voy a hacer lo mismo!

Cuidado con el mando a distancia. No funciona demasiado bien, ¿sabes?

(RONCA)

(RÍE) Venga ese resfriado. ¡Allá voy!

Tengo los pies muy calentitos.

¡Potencia máxima!

Uy...

¿Cómo hago para pararlo?

(GRITA)

¡Eh! ¡Valentín!

(RONCA)

Ay, ay, ay... Demasiado calientes...

(GRITA)

¡Socorro!

¡Lobo!

Lobo, ¿estás bien?

Sí. Mucho mejor. Gracias, Alfredo. (ESTORNUDA)

Ay, no... He cogido frío en el agua helada.

¿Coger frío? ¡Pues claro!

Para pillar un buen resfriado

tengo que ir a un sitio donde haga mucho mucho frío.

Eh, oye, Lobo. ¿Crees que podemos colocar mi montón de leña?

Sí, sí. Pero luego... porque ahora tengo que hacer algo urgente.

(Música)

(JADEA)

Hola, Tití. ¿No te parece que hace un día fabulobo

para ir a jugar con la nieve? ¡Yupi!

¡Venga ese gran resfriado!

¡Otra vez!

(Música)

¡Oh! (RÍE) Sí.

(RÍE) (RÍE) ¡Au!

¡Otra vez!

¡Yuju!

(RÍE)

Oh, oh...

¡Yupi!

(DOLORIDO) Otra vez...

(TIEMBLA)

Llevamos demasiado tiempo jugando en la nieve, Lobo.

(ESTORNUDA) (GRITA)

Gracias, Lucho, por ayudarme a colocar mi montón de leña.

(ESTORNUDA) (ESTORNUDA) -De nada.

¿Vosotros también estáis enfermos? Pues sí.

Ayudé a Félix a colocar su leña y... (ESTORNUDA)

¿Pero no habíamos quedado que lo haríamos entre los dos?

Oh, venga ya, Lobo. ¿Cómo te pones?

Te pedí varias veces esta mañana que me ayudases y no quisiste venir.

(ESTORNUDA)

Pero ahora...

(Estornudo)

¿Todos mis amigos están enfermos?

¡Y todo ha sido por mi culpa!

(Música)

Aquí están.

Leche caliente con castañas asadas para mis pobres amigos enfermos.

Oh, gracias, Lobo. Eres un dulce lobo.

Para eso están los amigos. Ya me siento mucho mejor.

Y todo gracias a ti. Yo también estoy mejor.

Menos mal que tú no te has puesto enfermo, Lobo.

-Gracias, Lobo.

(ESTORNUDA)

(FELIZ) ¡Eh, yo también estoy resfriado! ¡Bien!

(ESTORNUDA)

Pues no es genialobo estar malilobo, la verdad...

Vamos a cuidarte entre todos, Lobo.

Te lo has ganado, amigo.