(Música cabecera)

"EL LOBO QUE QUERÍA LIMPIARLO TODO"

(Música)

Gracias por la merienda, Tití, lo hemos pasado muy bien.

Y ahora una siesta. Qué bien me va a sentar.

Hasta luego, patitos lindos.

Oh, los adoro, son una auténtica ricura.

Oh, oh, pequeño patito...

(GRITA)

¡Menudo desastre!

¡Lo han revuelto todo!

Pues sí, hay faena aquí.

Pero no te preocupes, Tití, te ayudo yo.

(TARAREA)

(Música)

La verdad, Lobo,

mi casa nunca había estado tan bonita y limpia.

¡Uf! Limpiar, colocar, esas tareas se me dan superbien.

Además, me encanta cuando todo está limpio.

¡Oh, pues claro, por todos mis pelos de lobo!

¡Eso es, ya sé! ¡Quiero limpiarlo todo!

(Música)

El rey de la limpieza hace que el polvo desaparezca.

(TARAREA)

Me encanta que esté limpio. Me encanta que brille.

Pequeña manchita, Lobo te dice adiós.

(Continúa la música)

(RÍE)

¡Uf! Pues sí que había trabajo que hacer.

(Timbre)

Hola, Lobo.

¡Oh, caray! Tu casa está superlimpia.

¡Ah!

Sí, exacto.

Si pudieras no manchar mucho, en fin,

digamos, no tocar nada y... (RÍE)

¡Ah, Lucho! ¿Qué es eso que tienes en la espalda?

¿Qué, qué dices que tengo? ¿Una araña?

¡Peor, una mota de polvo!

Espera, espera, no te muevas ni pizca.

(GRITA COMO UN NINJA)

Ya está, ya la tengo.

Oh, la verdad, no se te escapa nada.

Sí, y es mucho mejor así, ya ves, Lucho,

sobre todo, porque claro, está motita tiene

montones de amigas que se esconden por todas partes,

hasta en los rincones más pequeños.

Lucho, creo que tu casa debe de estar muy sucia.

Pero tranquilo, ¡que el rey de la limpieza

hace que el polvo desaparezca!

(Música acción)

Aspiraremos la suciedad.

(Continúa la música)

(Aspirador)

Cucú, Lobo, soy yo. ¿Ya has terminado?

Ya está.

El polvo no se atreverá a volver nunca más a tu casa.

(Música)

¡Oh, caramba, Lobo! Está genial, está todo limpio.

(Música tensión)

¡Y vacío!

(TARAREA)

Ah, esta pradera está que da asco.

Menos mal que ya está aquí el rey de la limpieza.

¡Cucú, Lobo! (GRITA)

Eres muy amable al venir a verme, pero...

Todo limpio. (TARAREA)

No, no me des las gracias. Adiós, me esperan otras suciedades.

Y desde ahora llámame el rey de la limpieza.

Lobo, por fin te encuentro.

Como tú los adoras y ellos también te adoran,

he pensado que podrías vigilarlos un momentito.

Gracias, Lobo.

¡Me van a manchar la casa!

(Música)

A ver, muy bien, mis patitos,

no mováis ni una pluma

y el rey de la limpieza estará muy contento.

Son una monada. Que no os mováis...

(Música acción)

(GRITA)

(Continúa la música)

¡Oh, no, mi cuarto, no! Está limpito y recogido.

Mi cama está bien hecha y remetida.

¡No, no salgas, afuera hay mucha suciedad!

¡Vuelve!

(Música tensión)

Sé bueno, haz caso a lo que dice Lobo,

vamos a volver a bajar tranquilobo para no mancharlo todo.

(Música)

Pero esto está hecho un asco.

Menos mal que el rey de la limpieza hace que el polvo desaparezca.

(Aspirador)

Pero dime, ¿qué estás haciendo ahí arriba?

Lo he limpiado todo a fondo. Uy, Félix, no te imaginas

lo roñoso que es un tejado.

¿Los patitos se han portado bien?

¡Los patitos! Sí...

(Música)

Ay, madre, no los encuentro por ningún lado.

Lo he girado, movido, cambiado todo

y no están aquí. (LLORA)

Pero no puede ser, no han podido desaparecer así como así,

puf, por arte de magia.

¡Ah, la aspiradora!

¡Yuju, patitos!

(Graznidos)

¡Ah, los he aspirado! (GRITA)

Ya os saco de ahí, mis chiquitines.

¿Y cómo vas a hacer? Tú déjame a mí.

Cuidado, que lo vas a manchar todo, caramba.

No pasa nada, tranquilo.

(Explosión)

Oh, perdón, mis patitos bonitos,

no me di cuenta de que os aspiraba.

Hemos oído una explosión. ¿Va todo bien?

Sí, sí, no te preocupes, va todo bien.

Oh, cartas para mí.

Mi libro preferido.

Bueno, hala, nos vamos, Lobo, te dejamos que limpies

ya que es tu pasión estos días.

Sí, que os divirtáis.

Ah, no, mi pasión no es la limpieza,

es ocuparme de pillines como vosotros.