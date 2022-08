(Música cabecera)

LOBO

"EL LOBO QUE QUERÍA JUGAR A LA CONSOLA"

Muy bien. Así te sentirás mejor.

Tres semanas de descanso y podrás volver a apoyar el pie.

¿Qué? ¿Tres semanas?

Será tan aburrido como ver llover.

Qué mala suerte que te hayas caído.

Y justo cuando ibas a llevarte el torneo.

¡Lobo!

Te he traído unos libros apasionantes.

Ya verás, con esto el tiempo pasará mucho más rápido.

-Venga, todo el mundo fuera.

Tenemos que dejar que Lobo descanse,

si no el tobillo no se le deshinchará.

Cúrate pronto, Lobo. Sí, descansa mucho.

Hasta luego.

Mira, es de la talla justa.

Y te he puesto una bombillita por si te levantas de noche.

Voy a probarla.

Me encantan los botoncitos. ¿Algo así como los de las consolas?

¿Qué son las consolas? Es como una caja

que hace que el tiempo pase más rápido.

Tienes suerte. Justo acabo de fabricar una.

Me gustaría que la probases.

¡Vaya! ¡Ah, pues claro! Por todos mis pelos de lobo.

¡Eso es! ¡Ya sé!

Quiero jugar a la consola.

¡Ay!

Caray, gracias, Valentín.

Es incluso más guay de lo que me imaginaba.

Tienes que apretar para empezar la partida.

Este botón de aquí, ¿ves?

Sí, sí. Ya sé. Gracias, muy amable, Valentín.

(RÍE) Haz una pausa de vez en cuando, Lobo.

O la consola acabará absorbiéndote totalmente.

¡Yuju!

Debe de estar dormido.

Qué raro, se oyen ruiditos dentro.

¡Ah!

¿Lobo?

¡Lobo!

¿Estás bien?

Acabo de batir mi récord. Estoy muy contento.

Ah...

Vaya, Lobo, estábamos preocupados.

No deberías darnos estos sustos.

No os preocupéis, no puede pasarme nada

mientras esté con mi consola.

Entonces, ¿eso es una consola?

Pues parece complicadísimo.

En absoluto. Es superfacilobo.

Os lo enseñaré.

Venga, Lobo, solo una partidita más.

No, ya es hora de que volváis a casa, amigos.

Dejamos ya de jugar a la consola de Lobo.

¡Oh, Lobo!

¿Podrías prestármela esta noche para que practique un poco?

No, no. Primero a mí.

Y yo te haré un gran pastel de vainilla a cambio.

Esta consola es solo mía.

Si queréis una, solo tenéis que pedírsela a Valentín.

Es él quien las fabrica.

¡Ah! Mucho mejor. Ya estamos tranquilobos los dos.

¿Eh? ¡Oh, no!

Pero ¿qué te pasa?

¿Te has calentado? ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed?

Vaya, es mi barriga.

No he comido nada desde hace cinco, 12...

¡Ah! Rápido, tengo que comer algo.

¡Au!

¡Ah! No, no, no, no.

No tengas miedo. Vamos a curarte.

¿Mm?

Oye, Valentín. Es que mi adorada consola está rota.

Ven, rápido.

¡Lucho!

Tienes que ayudarme a encontrar a Valentín.

He roto mi consola.

¡Lucho!

¡Oh, oh! Pero...

¡Félix!

Sí, he ganado.

¡Madre mía!

Félix, tus verduras se van a transformar en pisto.

Tienes que regarlas.

(HACE ESFUERZOS)

¡Oh! ¿Él también?

¡Socorro!

¡Alfredo!

Me estoy ahogando.

Ven a salvarme, rápido.

Gracias. De nada. Adiós.

¡Ah, Lobo!

Ya he oído tu mensaje sobre la consola.

¿Qué? ¿Mi consola?

Pero a ver, Valentín, que es mucho más grave que eso.

Están todos pegados a sus consolas

y además, es todo culpa mía.

Lobo, ya te lo avisé.

Sí, es cierto.

Me habías dicho que me iba a absorber,

pero es que con esos botoncitos suyos tan bonitos, no desconfié.

¡Claro!

Creo que tengo una idea.

(Música animada)

¡Perfecto!

Te queda como un guante.

¡Madre mía, madre mía!

Valentín, menudo reto.

Espero que dé resultado.

¡Es horrible!

¡Horrible!

Pobre Lobo.

¿Qué le ha pasado? ¿Lobo?

¡Es una pesadilla!

Ni lo miréis. Es demasiado horrible.

(VOZ ROBÓTICA) Amigos, a partir de hoy,

tendréis que llamarme Loboconsola.

Mirad cómo me he despertado esta mañana

y todo por jugar demasiado.

¡Ah! Se acabó. No tengo ganas de acabar como Lobo.

Yo tampoco. Yo tampoco.

(RÍE) Mi pobre Lobo.

(SORPRENDIDOS) ¡Lobo!

¡Uy!

¡Oh! Pero, mirad, es increíble.

Parece que... ¡Ostras! Me has liberado.

Lo siento mucho, amigos.

Es que tengo miedo de que os transforméis en zombies

por culpa de vuestras consolas.

A mí lo que me gusta es jugar todos juntos

porque encerrarnos cada uno en su casa no sirve de nada.

¡Oh, sí! Tiene razón, Lobo.

Hay muchísimas cosas geniales que hacer fuera.

¿Qué tal una merienda cerca del lago?

(A LA VEZ) ¡Sí!

Eh... Amigos, esperadme.

¡Oh! Pero, a ver, ¿no creerías que nos íbamos a olvidar de ti?