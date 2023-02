Lobo El lobo que quería inventar palabras + más info

Lobo se inventa una palabra para definir el pastel de Titi porque no quiere decirle que está malo. Entonces decide que va a hacer un dicciolobo con palabras nuevas que se va inventando para no tener que decir la verdad a sus amigos y así no ofenderlos.