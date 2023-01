El lobo que quería hacer feliz a todo el mundo 3ª Parte

(Música cabecera)

LOBO

"EL LOBO QUE QUERÍA HACER FELIZ A TODO EL MUNDO.

III PARTE. BIENVENIDA, HIPOLETA".

# Ay... # Es hipogenial estar aquí.

# Me siento bien.

# Oh... # Es hipogenial estar aquí.

# Todo va bien... #

(Estruendo)

¡No puede ser! ¿Qué es esté jaleo?

Dime, lobo de la felicidad, ¿no serás más bien el lobo dormilón?

(RÍE)

Uh.

Eres el lobo de la felicidad, tienes que conservar la calma.

Pero presiento que será duro.

¿Eh?

¡Ah!

Ah...

(TARAREA)

Ah.

Ah.

Caray... Ay...

(SUSPIRA)

¡Hola, Marconino!

Oh...

(Ronquido)

¿Ah?

(RONCA)

(RONCA)

¿Va un chapuzón en la piscina de Alfredo?

(RÍE)

No, gracias, mejor me quedo.

(RÍE)

Me voy a morir... Vivo con un buldócer.

Ya no puedo más.

(SOLLOZA)

¿Y qué podemos hacer? Podrías pedirle que se vaya.

Eso no sería nada amable.

Lo mejor sería que quisiera irse ella por voluntad propia.

No, claro, es eso. Tiene amigos por todas partes

que tienen ganas de verla. No paran de llamarla.

Tienes razón, Lobo. Sobre todo, el tal Marconino de México.

(ASIENTE)

Creo que habéis dado con una idea hipogenial, chicos.

(RÍE)

¡Hola!

# Chica, chica, chica. # Chica, chica, chica. #

(CARRASPEA) Y entonces, fue cuando Marconino dijo:

"Ándale, quiero que venga mi Hipoleta porque en la echo...".

(A LA VEZ) "La echo de menos, ándale, ándale".

Y ya está, eso es todo. Después de eso, colgó.

¿Marconino os dijo todo eso? Sí...

Eh... Dijo: "Quiero que venga ya mismo".

Pero enseguida... sin esperar más.

(RÍE)

¿Eh? ¿Qué vas hacer? La maleta.

Tiene razón Marconino, es hora de que me vaya de aquí.

(A LA VEZ) ¡Yuju!

(SOLLOZA)

# El lobo de la felicidad # de ti se ocupará.

# Lobo de la felicidad, # no hace falta más. #

La verdad, parecía que estábamos realmente en México.

Un poco más y me voy con ella.

(RÍE)

La verdad es que se ha ido un poco rápido, ¿no?

Casi ni he podido despedirme.

Ah.

Oh, caray, se ha olvidado el teléfono.

Quizá aún la alcance.

(Móvil)

Lobo, mira, no es de verdad. Es solo un juguete.

¿Cómo?

¿Solo es un juguete? Eso quiere decir que Hipoleta

no ha podido recibir llamadas de sus amigos.

Y mucho menos una invitación de Marconino para que vaya a verlo.

Es más, no tiene ningún amigo por el mundo entero.

No... No es posible.

Eso quiere decir que ella sabe que le he mentido.

Yo, que quería hacer feliz a todo el mundo...

(Explosión)

Oh, no puede ser. Es el único invento que no se me ha roto.

Eh, ¿a dónde vas, Lobo? A la Luna.

(LLORA) Así que ellos no quieren que me quede...

No pasa nada. En la Luna, estoy segura

de que los extraterrestres me querrán con ellos.

¡Eh, Lobo! ¿Seguro que quieres que le dé hasta el fondo?

(ASIENTE)

¡Ah!

¡Venga! ¡Buen vuelo, Lobo! Guau...

De veras, qué bien funciona este ascensor.

¡Ah! ¿Qué es eso?

Parece un lobo volador. ¡Ah!

¡Hipoleta, lo siento mucho! Tú estás loco, Lobo.

Bájate, que así no puedo ver nada.

No supe recibirte bien porque me parecías diferente,

pero nadie es igual. Eso es lo más genialobo.

Qué bonito. Espero que en la Luna

no te encuentres a un lobo mentiroso como yo.

No hay ningún otro lobo como tú. Es imposible

porque solo hay un lobo de la felicidad.

¡Oh, caray!

¡No! ¡Ah!

(Estruendo)

(JADEAN)

Uh, ah...

¡Estoy muy contenta de volver a veros, amigos!

Tus inventos son superhipogeniales, Valentín. Uh...

(Metales chocando)

Pero no muy resistentes. Ay...

Cuando me fui de la sabana, no encontré un sitio donde quedarme.

Cada vez que voy a algún lado, parece que estoy de más.

Pero cuando llegué aquí, todo era hipoprecioso.

Me sentía hipotonta por estar sola, así que me inventé

un montón de hipoamigos. Pues nosotros nos sentimos

un poco tontos por haberte acogido tan mal.

Habíamos olvidado que, en nuestra pradera,

lo más importante es la hospitalidad. Es cierto.

Cuando yo llegué, echaba de menos el Himalaya,

pero gracias a su amistad, se me pasó completamente.

Ay... Os adoro a todos.

(Crujidos)

Pues ahora, en la pradera, hay amigos lobos, una amiga yeti

y una amiga hipopótama. Tenemos mucha suerte.

Quizá puedas instalarte en el borde del bosque.

¡Oh, sí!

¿Creéis que estaría bien que aprendiese cosas

como buenos modales o hipoeducación? ¡Ay!

-¿Eh?

(A LA VEZ) Pues sí. Eso sería una idea hipobuenísima.