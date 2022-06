El lobo que quería hacer feliz a todo el mundo 1ª Parte

(Música cabecera)

LOBO

"EL LOBO QUE QUERÍA HACER FELIZ A TODO EL MUNDO.

I PARTE. LOBO, REPARTIDOR DE FELICIDAD".

(SILBA)

Espero que Lupe y yo encontremos muchas bayas dulces.

¡Uh!

Uh.

¿Eh? ¿Qué estás haciendo, Lupe?

Eh...

Lobo, me gustaría cambiar de peinado,

cambiar de estilo... ¿Me entiendes?

Ah, pero es facilobo. ¿Me permites?

Uh...

(Música intriga)

A ver, ¿qué te parece?

Caray... Menudo cambio.

¡Me encanta! De veras, Lobo.

Tienes un don para ayudar a los demás,

incluso diría más, para hacerlos felices.

Es cierto que siempre he pensado que tengo un don...

Ah, pues claro. Por todos los pelos de lobo...

¡Eso es! ¡Ya sé! ¡Quiero hacer feliz a todo el mundo!

¿Ya no vamos a coger bayas?

# El lobo de la felicidad # de ti se ocupará.

# Lobo de la felicidad, # no hace falta más.

# Cuando aparezco, # la suerte te sonríe.

# Con mis flores, # los problemas desaparecen. #

(LLORA)

Hola, Tití. ¿Qué tal te va todo hoy?

No muy bien.

Lucho aún no me ha invitado para el aniversario de cuando nos conocimos.

¿Crees que sigo siendo su mejor amiga para siempre?

(RÍE) Eh... Pues claro, desde luego que sí.

Estoy seguro de que Lucho te está preparando una sorpresa.

(RÍE)

¿De veras lo crees? Oh, Lobo, qué alegría

me da eso que me dices. Me haces muy feliz.

(RÍE)

Oh, es normal. Soy el lobo de la felicidad.

Uh, caramba... La felicidad te da alas.

(RÍE)

Sí, tienes razón, Lobo. Voy a hacer un motor hidráulico

para que mi ascensor, por fin, pueda despegar. ¡Sí!

Oh, Lobo, gracias. Gracias a ti, me siento liberado.

Lobo de la felicidad, siempre a tu servicio, mi querido Valentín.

¿Eh?

(TARAREA)

Tú dices que lo importante es participar y no ganar.

Sí, eso que dices es cierto. Si lo hago lo mejor que puedo,

siempre estaré orgulloso de mí mismo.

(RÍE) ¿Quién tiene siempre razón? El lobo de la felicidad,

claro está. Noto que estoy listo.

¡Caray! ¡Estoy ardiendo de calor!

(Música animada)

(RÍE)

¡Hola! ¿Eh?

Vaya, vaya... Parece que necesitas al lobo de la felicidad.

Te noto desalobado. Ah, Lobo, eres tú.

Al final, he decidido no celebrar el aniversario de cuando conocí a Tití.

¿Qué?

¿Y eso por qué? No puede ser.

Ella espera que la invites. Ah, en fin, me imagino

que espera que la invites. Tengo la impresión

de que se aburre conmigo, Pero le preparo su guiso

de verduras preferido. Le pongo el fragmento de ópera

que le gusta. Fíjate, que ni siquiera sé de qué va esa ópera.

Creo que va de...

(BALBUCEA) Ahora lo entiendo.

De veras, Lucho, lo que tienes que hacer es cambiar

totalmente el programa. Ah, ¿sí?

¿Quieres... decir totalmente? Sí, cámbialo todo.

Lucho, ¿a ti qué te haría feliz de verdad?

(RÍE)

(Música rock)

¡Toco rocanrol!

(TARAREA)

(Guitarra eléctrica)

Mi sueño es organizar un gran concierto de rock con Tití,

incluso podría enseñarle rock acrobático.

¡Ah, ah! ¡Así!

(RÍE)

"¡Soy Lucho!". Sí, pero no vayas a exagerar.

"¡Soy feliz gracias al lobo de la felicidad!".

(TARAREA)

(SUSPIRA) Misión cumplida.

(Rugido tripas)

¿Eh?

# El lobo de la felicidad # de ti se ocupará. #

(Música intriga)

Uh, uh, uh.

-¡Eh, un poco de calma! ¡No te alteres, venga!

(ENGULLE)

¿Qué? Pero...

(Risa)

¡Eh! ¿Qué es todo este alboroto?

(Música suspense)

(Gallo)

(Trinos)

# El lobo de la felicidad # de ti se ocupará.

# Lobo de la felicidad, # no hace falta más. #

No es nada normal en él que sea tan maleducado.

Desde luego, nunca lo habría creído capaz de algo así.

¡El lobo de la felicidad... os saluda!

¡Lobo! ¿Eh?

¡Tenemos un gran problema! Alguien ha causado daños

en nuestras casas esta noche. Ni que fuese un ogro...

¿Eh? Sí, todos pudimos reconocerlo.

Y era Lucho... ¿Eh?

(LLORA) No me invitó, Lobo. Lo sabía,

ya no soy su mejor amiga para siempre.

Amigos, yo lo arreglaré todo porque yo soy...

¡Genial! ¡Gracias, Lobo! Ah, sí, eres muy amable.

(Música)