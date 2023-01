(Música cabecera)

LOBO

"EL LOBO QUE QUERÍA GANAR SIN HACER TRAMPAS"

(Música suave)

Esta vez, Félix, voy a marcar. Agárrate fuerte.

(RÍE)

¿Eh? ¿Qué?

(RÍE)

¡Yia! ¡Oh!

(RÍEN)

¡128 puntos a cero!

¡Muy bien, Félix, gran marcador! (GRUÑE)

(RÍEN)

¿Qué es lo que te pasa, Lobo?

(RESOPLA)

Normalmente, se me da fatal el baloncesto.

Ha sido la suerte del principiante, solo eso,

y, además, me dolía mucho la mano.

Venga, Lobo, ¿no te irás a enfurruñar?

No pasa nada por perder.

Sí, ¡odio perder! Y no volverá a pasarme jamás.

¡Ah! -¿Eh?

¿Y eso por qué? ¿No volverás a jugar nunca más?

Ah... No.

¡Ah! Por todos mis pelos de lobo, eso es, ya sé,

¡quiero ganar a todos los juegos!

(RÍE)

Vale, acepto el reto.

(RÍE)

¡Ah!

¡Eh!

(RÍE)

¡Sí, he ganado!

¿Ah? ¡Ah!

Ah...

(RÍE)

¿Mm? ¡Ah!

Eh, a ver, ¿quién es el mejor?

¿Quién es el mejor? Quién es...? ¿Ah?

¡Soy yo!

(GIME)

¡Ay, no es justo! ¿Por qué no consigo ganar nunca?

Qué rabia. ¡Lobo, vuelve!

¡Solo es un juego!

Pues esta vez van a ver, vaya si van a ver.

¡Ajá!

(RÍE)

Atención, soy un pájaro grande y azul

con el cuello largo y muy voraz.

Soy un... Soy un...

¿Un pato?

Una gallina.

(RÍE)

Un gallo. No, es un feo plumado.

Esa es la respuesta. ¡Tramposo!

¡Ah!

¡Ah! ¡Hum!

¡Oh! ¿Domingo?

¿Qué estás haciendo tú aquí?

No, no, no, no, no está conmigo.

(RÍE NERVIOSO)

¡Atención!

(GRUÑE)

¡En sus marcas, listos, ya!

(Música)

¡No!

(JADEA)

(RÍE)

(JADEA)

(RÍE)

¡Ah! ¿Lo ves?

Ya te lo dije antes, eres un tramposo.

(RÍE NERVIOSO)

¡Ay!

(JADEA)

¡Ajá!

Mm. Y encima de hacer trampas, pierdes.

(RÍE)

La victoria hay que merecerla, si no, no hay competición.

Sí, pero es culpa vuestra, nunca me dejáis ganar nada.

¿Eh? Oh...

Vale, de acuerdo.

Prometido, la próxima vez ganaré sin hacer trampa.

Con un poco de entrenamiento, seguro que lo conseguiré.

(RÍEN)

(A LA VEZ) ¡Chócala!

(GRUÑE)

(RÍE)

(GRUÑE)

¿Ah? ¡Ah!

¡Ah! ¡Bien!

(Música)

(RÍE)

¡Ah!

(RÍE) ¡Uh!

¡Ah!

Ay...

Bien, amigos, ¿a qué podemos jugar ahora?

¡Hola, amigos! ¿Todos listos?

Os desafío a vencerme, da igual a qué juego.

(RÍE)

¿A una carrera a pie o a preguntas?

Ya hemos jugado a todo eso, Lobo.

Sí, Tití tiene razón.

Además, nos darás una paliza a todos los juegos,

ahora se te dan demasiado bien.

Vamos a perder todas las veces y así no es divertido.

Pero venga, ¿desde cuándo sois malos jugadores?

(A LA VEZ) ¡Ah!

¿Qué? ¿Entonces he hecho todo esto para nada?

Y, además, ahora ya no puedo jugar con nadie.

Y nosotros ya no sabemos a qué jugar.

¡Oh!

(RÍE)

Quizá tenga una idea que nos guste a todos.

¡Venid!

(A LA VEZ)¡Oh!

A ver, ahora escuchadme bien,

esta es una carrera un poco especial.

Esta vez el que pierde es el que gana.

¿Has oído, mi patito?

Tienes que llegar el último si quieres ganar.

(GRAZNA)

-A vuestros animales...

Preparados, listos...

¡Ya!

-¿Eh?

¡No corras tanto! ¡No tan rápido!

(AMBOS) ¡Despacito!

(RÍE) La victoria es nuestra.

¡Pequeños, pequeños!

¿Quién quiere una galletita?

¡Ah! ¡Oh, no! ¡Eh!

(GRAZNA)

(RÍE)

Tu patito, de momento, no es el último en llegar, Alfredo.

¡Ja, ja!

(Música)

(RÍE)

(RÍE) ¡Ha perdido mi ratoncito!

¿Ah?

(Música)

¿Quién quiere tomar tarta?

(JADEA)

¿Ah?

Ah, pues claro.

¡Muy bien, Lupe, todos empatados! ¡Bien, muy bien!

(Música suave)

(RÍE)

No ha ganado nadie y tampoco pierde nadie,

lo que cuenta es divertirse. ¡Hola, amigos!

¿Un partidito de futpiedra?

(RÍE)

(GRITAN)