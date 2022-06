(Música cabecera)

LOBO

"EL LOBO QUE QUERÍA ENCONTRAR SU PELUCHE"

(SOLLOZA)

(Música)

¡Hola, Lobo, arriba, Lobo, tenemos partido esta mañana!

¡Sí! (FARFULLA)

¿Aún duermes con tu peluche?

Pues sí, es mi amigo Lobito.

Por favor, Lobo, ya no necesitamos peluches,

somos campeones de baloncesto.

Pues no veo yo la relación.

A ver, ¿tú crees que los campeones tienen un peluche?

Ah, pues sí, tienes razón.

Por todos mis pelos de lobo, eso es, ya sé,

¡voy a separarme de mi peluche como los grandes campeones!

(Música)

Venga, mi Lobito,

te irás a hacer un bonito viaje alrededor del mundo.

Y, sobre todo, que no se te olvide enviarme tarjetas postales.

(SOLLOZA)

(GRITA)

Ya está, adiós, peluche. Oh...

Bravo, Lobo. Venga, vamos. Los machacaremos.

(Música)

Ah... (SE ESFUERZAN)

¡Arriba!

¡Ahí va, campeón! ¡Lobito!

(Continúa la música)

¡Sí! (RÍE)

¡Victoria! 72 a 0.

El primer partido es para los profesionales del balón.

¡Yuju! Quedamos mañana para la revancha.

¿Estás bien, Lobo? Eh... Sí, sí, estoy bien.

¡Uy!

(LLORA)

¡Lobito! ¡Ah!

(Música)

¡Lobito!

(GRITA) ¡Lobito!

(Continúa la música)

(SE ESFUERZA)

Lobito, ¿eres tú?

(GRITA)

(GRITA)

(Música)

¿Quién ha llamado?

¿Eh? Lobo, ¿eres tú?

¿Qué haces ahí fuera en plena noche?

(SOLLOZA) Quiero encontrar mi peluche.

Tranquilo, lo buscaremos juntos.

(Música)

¡Oh!

Hemos mirado por todas partes, por el aire y por tierra.

(Continúa la música)

¿Eh?

Ánimo, Lobo, sé una manera de encontrar a tu Lobito.

Recurriremos a la ciencia. ¿Ah?

Oye, campeón, ¿listo para la revancha?

Hoy vamos a ganar, palabra de Hipoleta.

Ah, claro, es verdad, la revancha.

Oh, ya veo.

Espera, tengo que ayudarte a olvidar a tu peluche.

La hipnosis es supereficaz.

Fue un faquir mongol el que me inició

cuando estuve en la India ecuatorial. Ahora escúchame bien.

(CON ECO) Ahora solo puedes oír mi voz. Olvida a Lobito,

olvídalo...

(Zumbido)

¡Eh, Lobito!

¡Lobito!

¡Lobito!

(Música)

¡Eh!

Oh, no, no es mi Lobito.

Jolines, Lobo, pues sí que quieres a tu Lobito.

¡Ya sé dónde está Lobito, ya está!

¿Ah, sí? ¿Estás seguro? Pues claro, lo he calculado todo,

viento, presión atmosférica, dirección de las nubes...

Tu peluche aterrizó en la montañita.

¡Oh, sí, genial!

Oh, gracias, Valentín, eres el mejor amigo del mundo.

Gracias, Lobo.

Ay, todo esto es culpa mía,

nunca debí forzarlo a librarse de él.

Oh, no podías saberlo.

Fíjate, yo también tengo un peluche, se llama Nono.

Ay, ayudaré a Lobo a recuperar el suyo.

(Música)

(SE ESFUERZAN)

(Música)

¡Eh, sí, ja ja!

¡Venga, Lobito, ven, volvemos a casa!

Pero, a ver, Lobo, ¿es que no te da vergüenza?

Ay, lo has encontrado, genial.

Ah, ¿pero es tu peluche, Lobo? ¡Sí!

¡Sí! (A LA VEZ) ¡Ah!

(Música tensión)

(GRITA)

(Música)

(A LA VEZ) ¡Lobo!

(Continúa la música)

(Música)

¿Eh?

(Música)

Espera, Lobo, un toquecito de hipnosis y arreglado.

No, no hace falta, Hipoleta, mira qué bonitos son.

(Música suave)

Ay, sí, son muy hipomonísimos esos dos.

(Continúa la música)

(SE ESFUERZA)

¡Ah!

¡Bimbalabancha, es nuestra la revancha!

¡Sí, bravo, Lobo! Eres un gran campeón.

¡Eh! ¿Has oído, Lobito?

Ya ves que me las apaño muy bien sin ti.

(Continúa la música)

(Ronquidos)

(Música)