(Música cabecera)

LOBO

"EL LOBO QUE QUERÍA DESCUBRIR EL SECRETO DEL OBJETO MISTERIOSO"

¡Madre mía, llego tarde al curso de cocina de Lucho!

¡Ya voy, Lucho, ya voy!

¡Oh!

No, pero no se vale tirar un... ¿Eh?

¿Qué es este chisme? ¿Para qué puede servir?

¡Oh! Por todos mis pelos de lobo, eso es... ¡Ya sé!

Descubriré el secreto del objeto misterioso.

¿Habéis visto mi batidor?

Hola, amigos. Perdonad el retraso.

¿Para qué creéis que sirve esta cosa?

No lo sé, pero es exactamente lo que necesito.

Oye, va de maravilla. Gracias, Lobo.

Es el utensilio de cocina más raro que haya visto nunca.

¡Ah!

Se parece a dos copos de nieve sobre un palillo para yetis.

No, no. Es un stick de hockey.

No, no he acabado de limpiarme los dientes.

¡Eh, despacito, que lo vais a romper!

¡Ah!

Oh, vaya. Oh, no, mi ventana.

Buena jugada...

Vaya, vaya. ¡Oh, Lupe!

Qué bien que te veo.

¿Tienes alguna idea de qué puede ser eso?

Pues me recuerda a algo. ¡Ah, sígueme!

¡Ay!

Ay, cómo pica.

Aquí, mira.

Fue durante mi visita a la pirámide de Tutankalobo.

Pues vaya, es increíble. Es el cetro de Tutankalobo.

Hay que devolverlo a su sitio sea como sea.

Porque si no sufriremos la terrible maldición del faraón.

(ASUSTADO) ¡Ah! ¿La mal... La maldición?

¡En marcha!

¡Ah! Qué bien me sienta. Pero sigue picando, caramba.

(Música)

(Fallo motor)

¡Oh, no! No irás a venirme ahora con una avería.

No estamos muy lejos. ¿Seguimos a pie?

(SUSPIRA)

Venga, no hay elección.

No tengo ganas de que me maldigan, la verdad.

Escucha...

¿Que se averiase el patinete crees que es cosa del faraón?

No. En caso de maldición,

más bien te atacan miles de langostas o de serpientes.

¡Ah, genial!

(GRITA)

(GRITA)

¡Ay!

Ay, cómo pica. Cómo pica.

Ay, cómo pica.

(AGONIZA)

No puedo más, tengo mucha sed. ¡Ah!

Toma, bebe esto.

¡Ah! Ya estoy mejor. Gracias, Lupe.

Espera, ¿has sido tú la que has roto todos esos cactus?

Eh... no.

¿Y si ha sido la maldición? Tutamkalobo nos amenaza.

Vamos, Lupe, hay que darse prisa.

¡Cucú! Tutamkalobo, somos nosotros. Tenemos su cetro.

¡Ahí!

¿Dónde está Tutamkalobo? No lo sé. No se ve nada aquí dentro.

Espera. ¡Ahí!

Pero Lupe, ¿dónde estás?

¡La ha secuestrado la momia!

(GRITA)

Ven por aquí.

A la derecha, es más seguro. ¿Tutamkalobo? ¿Ha hablado usted?

Bueno, venga, cojo a la derecha entonces.

Oh, gran faraón, vengo a devolverle su cetro,

pero antes tiene que liberar a Lupe, si no tengo que advertírselo.

Soy cinturón amarillo de judolobo.

¿Qué?

¡Recórcholis! Me he equivocado de momia.

Ah, no, nada de maldición. ¿De acuerdo?

Ya tiene ahí su cetro.

Oh, Lupe, ¿eres tú? ¿El faraón te ha soltado?

Es genial.

Oh, Lobo, estás aquí. Adivina a quien me he encontrado.

Ah, Hipoleta. Pero ¿qué estás haciendo aquí?

¡Ay, mi rascador!

Me lo robó un pájaro hace dos días. Lo he buscado por todas partes

y ahora lo encuentro gracias a vosotros, gracias, amigos.

Oh... Solo mi rascador consigue aliviarme.

Vaya, resulta que el objeto misterioso era un rascador.

Eso quiere decir que no habrá maldición.

Sigues teniendo tu batidor.

De veras, que le ha dado un sabor delicioso a mi pastel.

¡Ah! ¿Te refieres a esa cosa?

(GRITAN)